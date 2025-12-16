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R32 Hydrosplit Hydrobox, 1Ø, 12 kW
Hauptmerkmale
- Kein potenzielles Risiko eines Kältemittellecks / Keine Arbeiten an Kältemittelleitungen
- Zuverlässiger Betrieb der Hydronikteile und bequeme Verkabelung dank der Hydrobox im Innengerät
- ErP-Energielabel-Klasse LWT A+++/A++ (35 °C/55 °C)
- Hohe Wasseraustrittstemperatur von bis zu 65 °C und großer Betriebsbereich bis zu einer Umgebungstemperatur von -25 °C
- Konnektivität mit Wi-Fi-Steuerung (ThinQ), Smart Grid und PV/ESS
Wasserleitung ohne Auslaufgefahr
Außen- und Innengerät sind über Wasserleitungen miteinander verbunden, wodurch Kältemittelaustritt verhindert und die Installation vereinfacht wird.
Bemerkenswerte Leistung bei Kälte
Der große Betriebsbereich gewährleistet eine bemerkenswerte Heizleistung selbst bei extrem kaltem Wetter.
Alle Spezifikationen
ROHRLEITUNGSANSCHLÜSSE (WASSER/AUSSENGERÄT)
Einlassdurchmesser (Zoll)
PT-Stecker 1"
Auslassdurchmesser (Zoll)
PT-Stecker 1"
KLANGLEISTUNGSPEGEL (INNENGERÄT)
Nennleistung (dB(A))
44
NENNKAPAZITÄT UND EER (A+35/W+18)
Kühlleistung (kW)
12.00
EER
4,75
KLANGLEISTUNGSPEGEL (AUSSENGERÄT)
Nenn-/lärmarmer Modus (dB(A))
61/60
NENNKAPAZITÄT UND EER (A+35/W+7)
Kühlleistung (kW)
12.00
EER
2,70
SOUNDDRUCKPEGEL IN 1 M ENTFERNUNG (INNENGERÄT, UMRECHNEN MIT SWL)
Nennleistung (dB(A))
36
SOUNDDRUCKPEGEL IN 5 M ENTFERNUNG (AUSSENGERÄT, UMRECHNEN MIT SWL)
Nenn-/lärmarmer Modus (dB(A))
39/38
BETRIEBSBEREICH (AUSTRITTSWASSERTEMPERATUR)
Kühlung (Min. ~ Max.) (℃)
5 ~ 27
Warmwasser (Min. ~ Max.) (℃)
15 ~ 80
Heizung (Min. ~ Max.) (℃)
15 ~ 65
GEWICHT
Innengerät (leer) (kg)
30,5
Außengerät (leer) (kg)
91,7
ABMESSUNGEN
Innengerät (B × H × T) (mm)
490 × 850 × 315
Außengerät (B × H × T) (mm)
950 × 1,380 × 330
NENNKAPAZITÄT UND COP (A-7/W+35)
COP
2.90
Heizleistung (kW)
11.00
NENNKAPAZITÄT UND COP (A-7/W+55)
COP
2,70
Heizleistung (kW)
12.00
NENNKAPAZITÄT UND COP (A+2/W+35)
COP
3.65
Heizleistung (kW)
11.00
KÄLTEMITTEL
GWP
675
Vorgeladene Menge (g)
2,100
Typ
R32
NENNKAPAZITÄT UND COP (A+7/W+35)
COP
5.04
Heizleistung (kW)
12.00
NENNKAPAZITÄT UND COP (A+7/W+55)
COP
2,9
Heizleistung (kW)
11.00
BETRIEBSBEREICH (AUSSENLUFTTEMPERATUR)
Kühlung (Min. ~ Max.) (℃)
5 ~ 48
Heizung und Warmwasser (Min. ~ Max.) (℃)
-25 ~ 35
AUSSENBEREICH
Innengerät (Farbe/RAL-Code)
Edles Weiß / RAL 9016
Außengerät (Farbe/RAL-Code)
Warmes Grau / RAL 7044
ENERGIEVERSORGUNG
Spannung, Phase, Frequenz (V, Ø, Hz)
220–240, 1, 50
SAISONALE EFFIZIENZDATEN (HEIZUNG)
SCOP (35℃ / 55℃)
4.60 / 3.50
Saisonbedingte Raumheizungseffizienzklasse (ηS) (35℃ / 55℃)
181 / 137
Saisonbedingte Raumheizungseffizienzklasse (35℃ / 55℃)
A+++/A++
ROHRLEITUNGSANSCHLÜSSE (WASSER/INNENGERÄT)
Einlassdurchmesser für Warmwasser (Zoll)
91.7
Einlassdurchmesser für Raumheizung (Zoll)
950 × 1,380 × 330
Einlass-/Auslassdurchmesser für ODU-Anschluss (Zoll)
PT-Stecker 1"
Einlass-/Auslassdurchmesser für Raumheizung (Zoll)
PT-Stecker 1"
Auslassdurchmesser für Warmwasser (Zoll)
30.5
Auslassdurchmesser für Raumheizung (Zoll)
490 × 850 × 315
Rezirkulation (Zoll)
Warm gray / RAL 7044
ROHRLEITUNGSANSCHLÜSSE (REF./AUSSENGERÄT)
Länge Standard / Max. (m)
61 / 60
Niveauunterschied Max. (m)
44
Masse der zusätzlichen Referenzladung (g/m)
36
Max. Länge ohne zusätzliches Laden (m)
39 / 38
Compliance-Informationen
- Erweiterung
- Erweiterung
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