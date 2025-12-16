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R32 Hydrosplit Hydrobox, 1Ø, 14 kW
Hauptmerkmale
- Kein potenzielles Risiko eines Kältemittellecks / Keine Arbeiten an Kältemittelleitungen
- Zuverlässiger Betrieb der Hydronikteile und bequeme Verkabelung dank der Hydrobox im Innengerät
- ErP-Energielabel-Klasse LWT A+++/A++ (35 °C/55 °C)
- Hohe Wasseraustrittstemperatur von bis zu 65 °C und großer Betriebsbereich bis zu einer Umgebungstemperatur von -25 °C
- Konnektivität mit Wi-Fi-Steuerung (ThinQ), Smart Grid und PV/ESS
Wasserleitung ohne Auslaufgefahr
Außen- und Innengerät sind über Wasserleitungen miteinander verbunden, wodurch Kältemittelaustritt verhindert und die Installation vereinfacht wird.
Bemerkenswerte Leistung bei Kälte
Der große Betriebsbereich gewährleistet eine bemerkenswerte Heizleistung selbst bei extrem kaltem Wetter.
Alle Spezifikationen
SOUNDDRUCKPEGEL IN 5 M ENTFERNUNG (AUSSENGERÄT, UMRECHNEN MIT SWL)
Nenn-/lärmarmer Modus (dB(A))
40/38
ROHRLEITUNGSANSCHLÜSSE (WASSER/AUSSENGERÄT)
Einlassdurchmesser (Zoll)
PT-Stecker 1"
Auslassdurchmesser (Zoll)
PT-Stecker 1"
KLANGLEISTUNGSPEGEL (INNENGERÄT)
Nennleistung (dB(A))
44
KLANGLEISTUNGSPEGEL (AUSSENGERÄT)
Nenn-/lärmarmer Modus (dB(A))
62/60
NENNKAPAZITÄT UND EER (A+35/W+18)
Kühlleistung (kW)
14.00
EER
4,3
SOUNDDRUCKPEGEL IN 1 M ENTFERNUNG (INNENGERÄT, UMRECHNEN MIT SWL)
Nennleistung (dB(A))
36
NENNKAPAZITÄT UND EER (A+35/W+7)
Kühlleistung (kW)
14.00
EER
2,6
NENNKAPAZITÄT UND COP (A+7/W+55)
COP
2,85
Heizleistung (kW)
11,5
BETRIEBSBEREICH (AUSTRITTSWASSERTEMPERATUR)
Kühlung (Min. ~ Max.) (℃)
5 ~ 27
Warmwasser (Min. ~ Max.) (℃)
15 ~ 80
Heizung (Min. ~ Max.) (℃)
15 ~ 65
BETRIEBSBEREICH (AUSSENLUFTTEMPERATUR)
Kühlung (Min. ~ Max.) (℃)
5 ~ 48
Heizung und Warmwasser (Min. ~ Max.) (℃)
-25 ~ 35
GEWICHT
Innengerät (leer) (kg)
30,5
Außengerät (leer) (kg)
91,7
ABMESSUNGEN
Innengerät (B × H × T) (mm)
490 × 850 × 315
Außengerät (B × H × T) (mm)
950 × 1,380 × 330
NENNKAPAZITÄT UND COP (A-7/W+35)
COP
2.85
Heizleistung (kW)
11.50
NENNKAPAZITÄT UND COP (A-7/W+55)
COP
2.60
Heizleistung (kW)
14.00
KÄLTEMITTEL
GWP
675
Vorgeladene Menge (g)
2,100
Typ
R32
NENNKAPAZITÄT UND COP (A+2/W+35)
COP
3,63
Heizleistung (kW)
12.00
NENNKAPAZITÄT UND COP (A+7/W+35)
COP
4,89
Heizleistung (kW)
14.00
AUSSENBEREICH
Innengerät (Farbe/RAL-Code)
Edles Weiß / RAL 9016
Außengerät (Farbe/RAL-Code)
Warmes Grau / RAL 7044
ENERGIEVERSORGUNG
Spannung, Phase, Frequenz (V, Ø, Hz)
220–240, 1, 50
SAISONALE EFFIZIENZDATEN (HEIZUNG)
SCOP (35℃ / 55℃)
4,57/3,47
Saisonbedingte Raumheizungseffizienzklasse (ηS) (35℃ / 55℃)
180 / 136
Saisonbedingte Raumheizungseffizienzklasse (35℃ / 55℃)
A+++/A++
ROHRLEITUNGSANSCHLÜSSE (WASSER/INNENGERÄT)
Einlass-/Auslassdurchmesser für ODU-Anschluss (Zoll)
PT-Stecker 1"
Einlass-/Auslassdurchmesser für Raumheizung (Zoll)
PT-Stecker 1"
Compliance-Informationen
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