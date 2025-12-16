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R32 Monobloc S2 1Ph., 14kW
Hauptmerkmale
- Keine Kältemittelleitungen erforderlich
- Eigenständige Wärmepumpe, die eine einfache Installation ermöglicht (Plug-and-Play-Lösung)
- ErP-Energielabel Klasse A+++/A++ (Durchschnittsklima 35°C/55°C Vorlauftemperatur)
- Zeitloses graues Design, das sich verschiedenen Umgebungen anpasst
- Vorlauftemperatur bis 65°C und ein breiter Einsatzbereich bei Außentemperaturen bis -25°C
- Sehr niedriger Geräuschpegel für flexible Installationsmöglichkeiten
Modernes Design
Das schlanke, kompakte Design in Schwarz passt sich flexibel verschiedenen Umgebungen an und fügt sich harmonisch ins Wohnambiente ein.
Alle Spezifikationen
ABMESSUNGEN
Außengerät (B × H × T) (mm)
1,242 x 853 x 391
AUSSENBEREICH
Farbe des Chassis des Außengeräts (Farbe / RAL-Code)
Morgengrau / RAL 7037
Farbe des Frontgitters des Außengeräts (Farbe / RAL-Code)
Dunkles Morgengrau / RAL 7012
NENNKAPAZITÄT UND COP (A+2/W+35)
COP
3,55
Heizleistung (kW)
12,00
NENNKAPAZITÄT UND COP (A+7/W+35)
COP
4,80
Heizleistung (kW)
14,00
NENNKAPAZITÄT UND COP (A+7/W+55)
COP
2,85
Heizleistung (kW)
11,50
NENNKAPAZITÄT UND EER (A+35/W+18)
Kühlleistung (kW)
2,98
EER
4,70
NENNKAPAZITÄT UND EER (A+35/W+7)
Kühlleistung (kW)
4,52
EER
3,10
BETRIEBSBEREICH (AUSTRITTSWASSERTEMPERATUR)
Kühlung (Min. ~ Max.) (℃)
5 ~ 27
Warmwasser (Min. ~ Max.) (℃)
15 ~ 80
Heizung (Min. ~ Max.) (℃)
15 ~ 65
BETRIEBSBEREICH (AUSSENLUFTTEMPERATUR)
Kühlung (Min. ~ Max.) (℃)
5 ~ 48
Heizung und Warmwasser (Min. ~ Max.) (℃)
-25 ~ 35
ROHRLEITUNGSANSCHLÜSSE (WASSER/AUSSENGERÄT)
Einlassdurchmesser (Zoll)
1"-Außengewinde (nach ISO 7-1)
Auslassdurchmesser (Zoll)
1"-Außengewinde (nach ISO 7-1)
ENERGIEVERSORGUNG
Spannung, Phase, Frequenz für Außengerät (V, Ø, Hz)
220 ~ 240, 1, 50
KÄLTEMITTEL
GWP
675
Vorgeladene Menge (g)
1.600
Typ
R32
SAISONALE EFFIZIENZDATEN (HEIZUNG)
SCOP (35℃ / 55℃)
4.62 / 3.46
Saisonbedingte Raumheizungseffizienzklasse (35℃ / 55℃)
A+++/A++
KLANGLEISTUNGSPEGEL (AUSSENGERÄT)
Nenn-/lärmarmer Modus (dB(A))
57 / 55
SOUNDDRUCKPEGEL IN 5 M ENTFERNUNG (AUSSENGERÄT, UMRECHNEN MIT SWL)
Nenn-/lärmarmer Modus (dB(A))
35 / 33
GEWICHT
Außengerät (leer) (kg)
94,0
Compliance-Informationen
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