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R32 Monobloc S2 1Ph., 14kW
Produktblatt
Kaufanfrage

R32 Monobloc S2 1Ph., 14kW

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R32 Monobloc S2 1Ph., 14kW

HM143MRS.UB40
LG Luft-Wasser-Wärmepumpen HM071MRS UA40, Vorderansicht einer schwarzen Außeneinheit mit grauem wellenförmigen Gitter.
LG Luft-Wasser-Wärmepumpen HM071MRS UA40, Ansicht unten rechts einer schwarzen Außeneinheit mit grauem wellenförmigen Gitter.
LG Luft-Wasser-Wärmepumpen HM071MRS UA40, Ansicht aus rechter Ecke einer schwarzen Außeneinheit mit grauem wellenförmigen Gitter.
LG Luft-Wasser-Wärmepumpen HM071MRS UA40, Ansicht aus linker Ecke einer schwarzen Außeneinheit mit grauem wellenförmigen Gitter.
LG Luft-Wasser-Wärmepumpen HM071MRS UA40, Ansicht unten links einer schwarzen Außeneinheit mit grauem wellenförmigen Gitter.
LG Luft-Wasser-Wärmepumpen HM071MRS UA40, rechte Seitenansicht einer schwarzen Außeneinheit mit grauem wellenförmigen Gitter.
LG Luft-Wasser-Wärmepumpen HM071MRS UA40, rechte Seitenansicht einer schwarzen Außeneinheit mit grauem wellenförmigen Gitter und Lufteinlass.
LG Luft-Wasser-Wärmepumpen HM071MRS UA40, linke Seitenansicht einer schwarzen Außeneinheit mit grauem wellenförmigen Gitter.
LG Luft-Wasser-Wärmepumpen HM071MRS UA40, Rückansicht einer schwarzen Außeneinheit mit grauem wellenförmigen Gitter.
LG Luft-Wasser-Wärmepumpen HM071MRS UA40, Ansicht oben vorne einer schwarzen Außeneinheit mit grauem wellenförmigen Gitter.
LG Luft-Wasser-Wärmepumpen HM071MRS UA40, Ansicht oben rechts einer schwarzen Außeneinheit mit grauem wellenförmigen Gitter.
LG Luft-Wasser-Wärmepumpen HM071MRS UA40, Ansicht oben links einer schwarzen Außeneinheit mit grauem wellenförmigen Gitter.
LG Luft-Wasser-Wärmepumpen HM071MRS UA40, mit beschrifteten Abmessungen, schwarze Außeneinheit mit grauem wellenförmigen Gitter.
LG Luft-Wasser-Wärmepumpen HM071MRS UA40, Vorderansicht einer schwarzen Außeneinheit mit grauem wellenförmigen Gitter.
LG Luft-Wasser-Wärmepumpen HM071MRS UA40, Ansicht unten rechts einer schwarzen Außeneinheit mit grauem wellenförmigen Gitter.
LG Luft-Wasser-Wärmepumpen HM071MRS UA40, Ansicht aus rechter Ecke einer schwarzen Außeneinheit mit grauem wellenförmigen Gitter.
LG Luft-Wasser-Wärmepumpen HM071MRS UA40, Ansicht aus linker Ecke einer schwarzen Außeneinheit mit grauem wellenförmigen Gitter.
LG Luft-Wasser-Wärmepumpen HM071MRS UA40, Ansicht unten links einer schwarzen Außeneinheit mit grauem wellenförmigen Gitter.
LG Luft-Wasser-Wärmepumpen HM071MRS UA40, rechte Seitenansicht einer schwarzen Außeneinheit mit grauem wellenförmigen Gitter.
LG Luft-Wasser-Wärmepumpen HM071MRS UA40, rechte Seitenansicht einer schwarzen Außeneinheit mit grauem wellenförmigen Gitter und Lufteinlass.
LG Luft-Wasser-Wärmepumpen HM071MRS UA40, linke Seitenansicht einer schwarzen Außeneinheit mit grauem wellenförmigen Gitter.
LG Luft-Wasser-Wärmepumpen HM071MRS UA40, Rückansicht einer schwarzen Außeneinheit mit grauem wellenförmigen Gitter.
LG Luft-Wasser-Wärmepumpen HM071MRS UA40, Ansicht oben vorne einer schwarzen Außeneinheit mit grauem wellenförmigen Gitter.
LG Luft-Wasser-Wärmepumpen HM071MRS UA40, Ansicht oben rechts einer schwarzen Außeneinheit mit grauem wellenförmigen Gitter.
LG Luft-Wasser-Wärmepumpen HM071MRS UA40, Ansicht oben links einer schwarzen Außeneinheit mit grauem wellenförmigen Gitter.
LG Luft-Wasser-Wärmepumpen HM071MRS UA40, mit beschrifteten Abmessungen, schwarze Außeneinheit mit grauem wellenförmigen Gitter.

Hauptmerkmale

  • Keine Kältemittelleitungen erforderlich
  • Eigenständige Wärmepumpe, die eine einfache Installation ermöglicht (Plug-and-Play-Lösung)
  • ErP-Energielabel Klasse A+++/A++ (Durchschnittsklima 35°C/55°C Vorlauftemperatur)
  • Zeitloses graues Design, das sich verschiedenen Umgebungen anpasst
  • Vorlauftemperatur bis 65°C und ein breiter Einsatzbereich bei Außentemperaturen bis -25°C
  • Sehr niedriger Geräuschpegel für flexible Installationsmöglichkeiten
Mehr

Platzsparend

Die All-in-One-Außeneinheit enthält alle hydraulischen Komponenten in einem Gerät – für eine platzsparende und einfache Installation.

Hervorragende Leistung bei Kälte

Der breite Betriebsbereich ermöglicht eine beeindruckende Heizleistung selbst bei extrem kalten Temperaturen.

Modernes Design

Das schlanke, kompakte Design in Schwarz passt sich flexibel verschiedenen Umgebungen an und fügt sich harmonisch ins Wohnambiente ein.

Niedriger Geräuschpegel

Dank integrierter Geräuschreduzierung arbeitet das Gerät besonders leise und angenehm – ideal für den Einsatz in städtischen Wohngebieten.

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Alle Spezifikationen

ABMESSUNGEN

  • Außengerät (B × H × T) (mm)

    1,242 x 853 x 391

AUSSENBEREICH

  • Farbe des Chassis des Außengeräts (Farbe / RAL-Code)

    Morgengrau / RAL 7037

  • Farbe des Frontgitters des Außengeräts (Farbe / RAL-Code)

    Dunkles Morgengrau / RAL 7012

NENNKAPAZITÄT UND COP (A+2/W+35)

  • COP

    3,55

  • Heizleistung (kW)

    12,00

NENNKAPAZITÄT UND COP (A+7/W+35)

  • COP

    4,80

  • Heizleistung (kW)

    14,00

NENNKAPAZITÄT UND COP (A+7/W+55)

  • COP

    2,85

  • Heizleistung (kW)

    11,50

NENNKAPAZITÄT UND EER (A+35/W+18)

  • Kühlleistung (kW)

    2,98

  • EER

    4,70

NENNKAPAZITÄT UND EER (A+35/W+7)

  • Kühlleistung (kW)

    4,52

  • EER

    3,10

BETRIEBSBEREICH (AUSTRITTSWASSERTEMPERATUR)

  • Kühlung (Min. ~ Max.) (℃)

    5 ~ 27

  • Warmwasser (Min. ~ Max.) (℃)

    15 ~ 80

  • Heizung (Min. ~ Max.) (℃)

    15 ~ 65

BETRIEBSBEREICH (AUSSENLUFTTEMPERATUR)

  • Kühlung (Min. ~ Max.) (℃)

    5 ~ 48

  • Heizung und Warmwasser (Min. ~ Max.) (℃)

    -25 ~ 35

ROHRLEITUNGSANSCHLÜSSE (WASSER/AUSSENGERÄT)

  • Einlassdurchmesser (Zoll)

    1"-Außengewinde (nach ISO 7-1)

  • Auslassdurchmesser (Zoll)

    1"-Außengewinde (nach ISO 7-1)

ENERGIEVERSORGUNG

  • Spannung, Phase, Frequenz für Außengerät (V, Ø, Hz)

    220 ~ 240, 1, 50

KÄLTEMITTEL

  • GWP

    675

  • Vorgeladene Menge (g)

    1.600

  • Typ

    R32

SAISONALE EFFIZIENZDATEN (HEIZUNG)

  • SCOP (35℃ / 55℃)

    4.62 / 3.46

  • Saisonbedingte Raumheizungseffizienzklasse (35℃ / 55℃)

    A+++/A++

KLANGLEISTUNGSPEGEL (AUSSENGERÄT)

  • Nenn-/lärmarmer Modus (dB(A))

    57 / 55

SOUNDDRUCKPEGEL IN 5 M ENTFERNUNG (AUSSENGERÄT, UMRECHNEN MIT SWL)

  • Nenn-/lärmarmer Modus (dB(A))

    35 / 33

GEWICHT

  • Außengerät (leer) (kg)

    94,0

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

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