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Warmwasserspeicher, eine Wendel, 300 l
ErP SD030SSSN0.png
Energieklasse : EU
Produktblatt
Kaufanfrage

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Warmwasserspeicher, eine Wendel, 300 l

SD030SSSN0
Vorderansicht des LG Warmwasserspeichers für LG Luft-Wasser-Wärmepumpen
Vorderansicht des LG Warmwasserspeichers für LG Luft-Wasser-Wärmepumpen

Hauptmerkmale

  • Premium-Speicher aus Edelstahl für ultimative Haltbarkeit
  • Hervorragende Isolierung für minimalen Wärmeverlust
  • 2 unterschiedliche Wärmequellen für maximale Flexibilität
  • Ausgelegt auf hervorragenden Wirkungsgrad der Wärmeübertragung
Mehr
Ein Wassertropfensymbol wird mit einem Dampfsymbol davor angezeigt.

Beständige Versorgung mit Warmwasser

Bietet effiziente Heizleistung und eine konstante Warmwasserversorgung für mehr Komfort, ohne dass die Speichergröße erhöht werden muss.

Ein Wassertropfen-Symbol mit einer Abschirmung und einem Häkchen davor steht für Schutz und Sicherheit.

Robuste Bauweise, zuverlässiges Betriebsverhalten

Kombiniere Premium-Langlebigkeit und ausgeklügelte Sicherheitsmaßnahmen zu einer langen Nutzungsdauer und zu einem störungsfreien Betrieb.

Im Inneren des Wasserspeichers kocht das Wasser, funkelnde Symbole zeigen die Sterilisation an.

Zuverlässige Wasserhygiene

Hält das Wasser sauber und sicher, indem Korrosion und Kalkablagerungen verhindert und schädliche Bakterien zurückgedrängt werden.

Es wird ein Zahnradsymbol mit einem Häkchen in der Mitte gezeigt.

Einfach bei Installation und Betrieb

Ein sauberes, kompaktes Design bietet langanhaltendes Betriebsverhalten bei nur minimaler Wartung.

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Alle Spezifikationen

GERÄTEFÜSSE

  • Gerätefüße

    0 - 40 (Adjustable)

KAPAZITÄT

  • Nominal (l)

    300

  • Ist-Volumen (netto) (l)

    280

  • Normale Nutzung (Anzahl der Personen)

    6

ABMESSUNGEN & GEWICHT

  • Durchmesser x Höhe (mm)

    Ø595 x 1,750

  • Gewicht (kg)

    63

ERP-LEISTUNGSDATEN

  • ErP-Bewertung

    B

HEIZELEMENT

  • Kapazität des Heizelements (kW)

    2.8

  • Stromversorgung (V, Ø)

    230, 1

WÄRMEVERLUST

  • Wärmeverlust im Standby (W)

    68

  • Wärmeverlust im Standby (kWh/24 h)

    1.63

INSTALLATION

  • Installation

    Floor-standing

IP-KLASSE

  • IP-Klasse

    IP21

MATERIAL

  • Material

    Stainless steel (AISI 444)

THERMOSTAT

  • Thermostatbereich (℃)

    50 - 75

  • Ausgangstemperatur Thermostat (℃)

    70

WÄRMETAUSCHER

  • Anzahl Wärmetauscher

    2

  • Wärmetauscherfläche (m²)

    1.4 (Main) + 0.8 (Aux.)

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

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