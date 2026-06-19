Warmwasserspeicher, eine Wendel, 300 l

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Beständige Versorgung mit Warmwasser
Bietet effiziente Heizleistung und eine konstante Warmwasserversorgung für mehr Komfort, ohne dass die Speichergröße erhöht werden muss.
Robuste Bauweise, zuverlässiges Betriebsverhalten
Kombiniere Premium-Langlebigkeit und ausgeklügelte Sicherheitsmaßnahmen zu einer langen Nutzungsdauer und zu einem störungsfreien Betrieb.
Zuverlässige Wasserhygiene
Hält das Wasser sauber und sicher, indem Korrosion und Kalkablagerungen verhindert und schädliche Bakterien zurückgedrängt werden.
Einfach bei Installation und Betrieb
Ein sauberes, kompaktes Design bietet langanhaltendes Betriebsverhalten bei nur minimaler Wartung.
Alle Spezifikationen
GERÄTEFÜSSE
Gerätefüße
0 - 40 (Adjustable)
KAPAZITÄT
Nominal (l)
300
Ist-Volumen (netto) (l)
280
Normale Nutzung (Anzahl der Personen)
6
ABMESSUNGEN & GEWICHT
Durchmesser x Höhe (mm)
Ø595 x 1,750
Gewicht (kg)
63
ERP-LEISTUNGSDATEN
ErP-Bewertung
B
HEIZELEMENT
Kapazität des Heizelements (kW)
2.8
Stromversorgung (V, Ø)
230, 1
WÄRMEVERLUST
Wärmeverlust im Standby (W)
68
Wärmeverlust im Standby (kWh/24 h)
1.63
INSTALLATION
Installation
Floor-standing
IP-KLASSE
IP-Klasse
IP21
MATERIAL
Material
Stainless steel (AISI 444)
THERMOSTAT
Thermostatbereich (℃)
50 - 75
Ausgangstemperatur Thermostat (℃)
70
WÄRMETAUSCHER
Anzahl Wärmetauscher
2
Wärmetauscherfläche (m²)
1.4 (Main) + 0.8 (Aux.)
Compliance-Informationen
- Erweiterung
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