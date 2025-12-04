About Cookies on This Site

LG Smart Monitor Swing | 31,5 Zoll 4K-UHD IPS-Smart Monitor mit Touchscreen und Standfuß mit Rollen
32U889SA EU.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt
LG Smart Monitor Swing | 31,5 Zoll 4K-UHD IPS-Smart Monitor mit Touchscreen und Standfuß mit Rollen

32U889SA EU.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt

32U889SA EU.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt

LG Smart Monitor Swing | 31,5 Zoll 4K-UHD IPS-Smart Monitor mit Touchscreen und Standfuß mit Rollen

32U889SA-W
LG Swing Einführungsvideo
+30-Grad-Seitenansicht mit nach unten verstellter Monitorhöhe
Frontansicht
Rückseite des LG UltraFine 32U889SA-W mit USB-C, HDMI und weiteren Anschlüssen, die vielseitige Konnektivität und flexible Geräteintegration ermöglichen.
Maßansicht des LG UltraFine 32U889SA-W 31,5 Zoll Monitors mit elegantem Standdesign, klarer Linienführung und ausgewogenem Verhältnis für moderne Arbeitsumgebungen.
LG UltraFine 32U889SA-W Monitor zu Hause, flexibel einsetzbar im Wohnzimmer-Setup für Entertainment und komfortables Arbeiten im Alltag.
LG UltraFine 32U889SA-W Monitor in einem modernen Büro, genutzt für kreative Zusammenarbeit im Team, harmonisch integriert in die Arbeitsumgebung.
Lieferumfang des LG UltraFine 32U889SA-W Monitors mit Standfuß, Netzteil, Kabeln, Fernbedienung und Benutzerhandbuch für eine sofortige Inbetriebnahme.
Frontansicht mit um 90 Grad gedrehtem Monitor
Frontansicht mit nach unten verstellter Monitorhöhe
-15-Grad-Seitenansicht
+15-Grad-Seitenansicht
-30-Grad-Seitenansicht
-30-Grad-Seitenansicht eines um +25 Grad geneigten Monitors
-30-Grad-Seitenansicht mit nach unten verstellter Monitorhöhe
-30-Grad-Seitenansicht mit um -25 Grad geneigtem und nach unten verstelltem Monitor
Hauptmerkmale

  • 31,5-Zoll 4K UHD 3.840 x 2.160 IPS-Display mit Touchscreen
  • Standfuß mit Rädern und Neigungs-, Höhen-, Dreh- und Pivot-Einstellfunktion
  • webOS
  • AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
  • 3 x USB-C (1 up /2 down, PD 65 W), 2 x HDMI
  • Unterstützung für Magic Remote
Awardlogo Digitale Trends

Digital Trends 2025

Readers’ Choice bietet die beste Monitor-Produktpalette für Gamer und diejenigen, die eine hochwertige Leistung verlangen

Logo der CES 2025 Innovation Awards

CES 2025 Honoree

CES Innovation Awards

Haushaltsgeräte

Ein Bild des CES 2025 Honoree Award-Logo

CES 2025 Honoree

webOS

in Cybersicherheit

Ein Bild des Logos des AVForums

AVForums Editor's Choice 2024/25

webOS 24

„webOS 24 sorgt für ein schnittiges, schnelles und einfach zu bedienendes intelligentes Seherlebnis, das zudem erfrischend und aufgeräumt wirkt.“

Logo des iF Design Award

iF Design Award 2025

iF Design Award Winner

Sehr gut getestet von CHIP!

Sehr gut getestet von CHIP!

Logo von LG Smart Monitor Swing.

Nahtlose Flexibilität für Arbeit und Freizeit

Erlebe leistungsstarke Flexibilität mit dem LG Smart Monitor mit Touchscreen. Dank des rollbaren Standfußes passt er sich ideal jedem Winkel und jeder Position an. Das 31,5-Zoll-Display verfügt über eine leichte Touchscreen-Steuerung und eine beeindruckende 4K-Bildqualität für Arbeit und Unterhaltung.

Das Bild zeigt eine Frau, die einen LG Smart Monitor Swing mit einem Kind benutzt, drei Personen, die sich einen Schreibtisch teilen und auf einen LG Smart Monitor Swing schauen, einen Mann, der mit seinem Hund einen LG Smart Monitor Swing Bildschirm betrachtet, und einen weiteren Mann, der auf einem LG Smart Monitor Swing arbeitet.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

In diesem Bild arbeitet eine Frau mit einem LG Smart Monitor Swing.

Flexibilität steigert Produktivität

Dieses Bild zeigt eine Frau und drei Kinder, die mit einem LG Smart Monitor Swing spielen.

31,5 Zoll 4K UHD IPS mit Touchscreen

Auf dem linken Bild zeigt ein LG Smart Monitor Swing in einem Büro verschiedene Diagramme an, während auf dem rechten Bild ein LG Smart Monitor Swing zu Hause einen Film abspielt.

webOS
Arbeiten & Spielen

Dieses Bild zeigt die Rückseite eines LG Smart Monitor Swing.

Flexibler Standfuß
auf Rädern

LG Smart Monitor Swing verwendet Szenen für jeden Bedarf

Eine Frau arbeitet mit einem LG Smart Monitor Swing an einer Abbildung.
Ein Tag im Leben einer arbeitenden Mutter mit Swing

                              

Ein Mann hält eine Tastatur in der einen Hand, während er den Bildschirm eines LG Smart Monitor Swing mit der anderen berührt.
Ein Tag im Leben eines Nebenjobbers mit Swing
Ein Mann schaut sich mit seinem Hund ein Video auf einem LG Smart Monitor Swing an.
Ein Tag im Leben eines Content Creators mit Swing
Ein E-Commerce-Live-Video wird auf einem LG Smart Monitor Swing abgespielt.
Ein Tag im Team eines Kleinunternehmen mit Swing
Eine Produktanzeige spielt auf einem LG Smart Monitor Swing in einem Kaufhaus.
Ein Tag im Leben eines Retail Managers mit Swing

31,5-Zoll 4K-UHD-IPS-Touchscreen

Lebensechte Bilder mit nur einer Berührung

Lass dich von den lebendigen Farben und Details unseres 31,5-Zoll 4K-UHD-IPS-Displays verzaubern. Der intuitive Touchscreen bietet mühelose Steuerung und ermöglicht einen schnellen Zugriff auf Einstellungen. Genieße klare Bilder und präzise Farben dank eines breiten 95 % DCI-P3-Farbraums und einer Helligkeit von 350 Nits. Genieße atemberaubende Klarheit und lebensechte Bilder, die deine Inhalte zum Leben erwecken.

Dieses Bild zeigt eine Frau und drei Kinder, die mit einem LG Smart Monitor Swing spielen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Helligkeit: 350 nits (Typ.), Farbraum: DCI-P3 95 % (Typ.).

Lässt sich mühelos einstellen und an jede Sicht anpassen

Unser intelligenter Monitor verfügt über einen flexiblen Standfuß mit einem Torsionsfederscharnier mit Neigungs-, Dreh-, Höhen- und Pivot-Einstellfunktion für individualisierte Winkelanpassung. Der quadratische, stabile Standfuß sorgt für Stabilität, während sich der elegante Grau-Weiß-Ton mühelos jedem Zuhause oder Arbeitsplatz anpasst. 

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Dieser Standfuß wurde entwickelt, um Kopfgewichte zwischen 4 kg und 6,5 kg zu tragen. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch das Überschreiten dieses Grenzwerts verursacht werden.

Standfuß mit Rollen und verstecktem Adapter

Mit seinen stabilen Rollrädern bewegst du ihn ganz einfach dorthin, wo du ihn benötigst, und genießt gleichzeitig eine stabile Mobilität. Zusätzlich wird das Netzteil im Inneren des Standfußes versteckt und sorgt so für einen aufgeräumten und organisierten Anblick.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Der integrierte Adapter kann je nach Land variieren.

Flexibilität steigert Produktivität

Passe dich mit zahlreichen Möglichkeiten an jede Aufgabe oder Umgebung an. Mit webOS kannst du Aufgaben im Homeoffice ohne PC erledigen und eine Fülle an Inhalten genießen – für eine nahtlose Balance zwischen Arbeit und Unterhaltung. Darüber hinaus erhöht der intuitive Touchscreen und der flexible Standfuß die Produktivität dank müheloser Steuerung und dynamischer Einstellungen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

USB-C

Produktivitäts-Hub mit einfacher Konnektivität

Drei USB-C-Anschlüsse ermöglichen Display-Ausgabe, Datenübertragung und das Aufladen von Geräten (bis zu 65 W) – so kannst du dein Laptop gleichzeitig über nur ein einziges Kabel verbinden.

Ein Laptop wird über USB-C mit einem LG Smart Monitor Swing verbunden. Er lädt über USB-C, während er den gleichen Bildschirm anzeigt.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Um ordnungsgemäß zu funktionieren, muss das im Lieferumfang enthaltene USB-C-Kabel an den USB-C-Anschluss des Monitors angeschlossen werden. Bitte beachte, dass der Einschluss von Kabeln je nach Land variieren kann.

LG Switch-App

Einfache Optimierung mit LG Switch

Mit der LG Switch-App kannst du den Monitor individuell anpassen. Mit Tastatur und Maus kannst du navigieren und intelligente Funktionen auswählen, per Tastaturkürzel wechselst du zwischen PC und webOS. Du kannst den Bildschirm in bis zu 6 Bereiche teilen, das Design ändern und eine Plattform für Videogespräche mit einem Tastaturkürzel starten.

Schnelle Steuerung

Entdecke den Komfort von Quick Control auf dem LG Smart Monitor Swing, der entspannten Zugriff auf Menüs durch einfache Aktionen mit Tastatur und Maus bietet. Er ermöglicht auch das nahtlose Umschalten zwischen PC und webOS über Tastenkombinationen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die LG Switch-App ist eine reine PC-Anwendung.

*Die neueste Version der LG Switch-App kannst du unter LG.com herunterladen.

AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth

Direkt von deinen Geräten spiegeln

Gib Inhalte von deinem smarten mobile Endgerät ganz einfach über AirPlay 2* (für Apple-Geräte) oder Screen Share** (für Android-Geräte) auf dem Smart Monitor Swing frei. Verbinde dich sofort und genieße ein nahtloses Seh- und Audioerlebnis auf einem größeren Bildschirm mit nur wenigen Klicks.

Der gleiche Bildschirm wird über eine LG Smart Monitor Swing, einen Laptop, ein Tablet und ein Smartphone mit AirPlay 2 und Screen Share geteilt.

*Apple und verwandte Marken und Logos sind Marken von Apple Inc. Unterstützte Funktionen können je nach Land und Region variieren.

*Um AirPlay und HomeKit mit diesem Monitor zu verwenden, wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen. Apple, AirPlay und HomeKit sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern und Regionen. Das Label Works with Apple Home ist eine Marke von Apple Inc.

*Screen Share : Unterstützt von Android oder Windows 10 und höher.

*Verbinde dein Gerät mit demselben Netzwerk wie deinen Monitor.

webOS

Bereit für Home Office – ganz ohne PC

Mit webOS kannst du per Remote-PC aus der Ferne auf deinen PC und Cloud-PC zugreifen. Diese Funktionalität ermöglicht die Nutzung verschiedener Home-Office-Dienste, einschließlich Videokonferenzen und cloudbasierter Anwendungen – und das alles ganz ohne PC.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die oben genannte Tastatur, Maus, Headset, Spielekonsole und Webcam (Typ Pogo) sind nicht im Paket enthalten (separat erhältlich).

*Remote-PC steht nur auf PCs mit Windows 10 Pro oder einem späteren Betriebssystem zur Verfügung.

*Internetverbindung und Abonnement für verbundene Streaming-Dienste erforderlich. Separate Streaming-Dienste erfordern möglicherweise eine Abonnementgebühr und werden nicht angeboten (separat erhältlich).

*Die Remote-PC-Funktionalität wird unter Windows 10 Pro oder neueren Versionen unterstützt und ist kompatibel mit PCs von Drittanbietern, die eine Remote-PC-Verbindung unterstützen, einschließlich Gram.

*Unterstützte Dienste können je nach Land variieren.

webOS

Nahtloses Surfen durch verschiedene Kanäle

Dank WebOS genießt du nahtlosen Zugriff auf eine Vielzahl von Inhalten über Apps wie Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV und kostenlose LG Channels. Erhalte personalisierte Empfehlungen, entdecke Apps wie Sports, Game sowie LG Fitness und steuere alles ganz einfach per Fernbedienung oder Touch. Das dreiseitige randlose Design des schlanken weißen Gehäuses verbessert das Eintauchen, während 5Wx2 Stereolautsprecher kristallklaren Klang liefern und damit für ein ultimatives Seherlebnis sorgen.

Dank WebOS genießt du nahtlosen Zugriff auf eine Vielzahl von Inhalten über Apps wie Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV und kostenlose LG Channels. Erhalte personalisierte Empfehlungen, entdecke Apps wie Sports, Game sowie LG Fitness und steuere alles ganz einfach per Fernbedienung oder Touch.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Integrierte Streaming-Dienste und Apps können je nach Land variieren.

*Eine Internetverbindung und ein Abonnement für Streaming-Dienste sind erforderlich. Für einige Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren anfallen, da diese nicht im Lieferumfang enthalten sind und separate Abonnements erfordern.

*Bietet eine Vielzahl von individualisierten Apps und Diensten für jedes registrierte Konto, darunter Musik, Sports, Home Office und Cloud-Gaming.

Spiele

Steige direkt ins Game ein

Keine Spielkonsole erforderlich – spiele über den LG Smart Monitor. Greife direkt von der Startseite aus auf Cloud-Spiele zu und stelle eine schnelle Verbindung zu Streaming-Apps für Spielinhalte her.

Musik

Nach deinem Musikgeschmack zusammengestellt

Genieße individuell abgestimmte Musik mit kraftvollem Klang dank zwei 5-Watt-Stereolautsprechern. Einfach nach Musik suchen und auf zuletzt gespielte Titel von Streaming-Anbietern zugreifen. Außerdem werden dir basierend auf deinen Vorlieben beliebte Songs empfohlen.

Sport

Folge deinen Sportteams

Unterstütze dein Team mit persönlichem Service. Du erhältst anhand deines Profils aktuelle Informationen über deine Lieblingssportmannschaft.

LG Fitness

Personalisierte Fitness zuhause

Verwandle mit LG Fitness dein Wohnzimmer in ein persönliches Fitnessstudio. Genieße ein breites Spektrum an Workouts, verfolge deinen Fortschritt und erreiche deine Ziele – ganz bequem von deiner Couch aus.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die oben genannte Tastatur, Maus, Headset und die Spielekonsole sind nicht im Paket enthalten (separat erhältlich).

*Internetverbindung und Abonnement für verbundene Streaming-Dienste erforderlich. Separate Streaming-Dienste erfordern möglicherweise eine Abonnementgebühr und werden nicht angeboten (separat erhältlich).

*Die Verfügbarkeit des Gaming-Portals kann je nach Region variieren. In nicht unterstützten Regionen werden die Benutzer zum vorhandenen Gaming Hub umgeleitet.

*Unterstützte Dienste können je nach Land variieren.

Helligkeitssteuerung

Helle Intelligenz, die in jedem Licht erstrahlt

Die Helligkeitssteuerung erkennt Lichtquellen in deinem Raum und passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an, um gestochen scharfe und klare Bilder zu erzeugen, egal ob am Tag oder bei Nacht.

Das linke Bild zeigt die Tagesansicht mit der Helligkeitsanpassungsfunktion, während das rechte Bild die Nachtansicht mit der gleichen Funktion anzeigt.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Dynamic Tone Mapping

Lebendige Darstellung dank Helligkeit und Kontrast

Genieße Bilder so, wie es sein sollte, mit Dynamic Tone Mapping zur Einstellung von Helligkeit und Kontrast für optimalen, detailtreuen Realismus. Filme und Spiele erwachen zum Leben mit einer hochwertigen, konsistenten Bild- und Klangqualität in sämtlichen Inhalten.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Nur verfügbar, wenn das HDR-Videosignal die Eingabe ist.

Der LG Smart Monitor Swing Bildschirm zeigt die ThinQ Home Dashboard-Oberfläche an.

ThinQ Home Dashboard

Einfache Steuerung deiner Geräte

Das ThinQ Home Dashboard macht dein Leben angenehmer. Mit der Fernbedienung kannst du den Status deiner LG-Geräte ganz einfach auf einem Bildschirm überprüfen und verwalten.

*Um ThinQ-Funktionen zu nutzen, installiere bitte die „LG ThinQ“-App aus dem Google Play Store oder Apple App Store auf deinem Smartphone und verbinde dich mit dem WLAN. Detaillierte Benutzungshinweise findest du im „Hilfe“-Bereich der App.

*Wireless Internet zu Hause ist erforderlich, um Geräte in der LG ThinQ-App zu registrieren.

*Die tatsächlichen Funktionen der LG ThinQ-App können je nach Produkt und Modell variieren.

*Dieses Produkt ist in der LG ThinQ-App als TV registriert. Du kannst den registrierten Gerätenamen in der LG ThinQ-App ändern.

*Über die LG ThinQ-App kannst du Lautstärkeregelungs-, Zeiger- und Leistungsfunktionen verwenden.

Sprachsteuerung mit Magic Remote

Mit der ThinQ-App kannst du über Alexa ganz einfach fernsteuern, um sicherzustellen, dass der Smart Monitor nicht nur als Bildschirm fungiert. Er wird zu einem zentralen Knotenpunkt für all deine Unterhaltungs- und Produktivitätsanforderungen und verbessert dein Multimedia-Erlebnis. All dies erfordert nur die Magic Remote.

Eine Frau erhöht die Lautstärke des LG Smart Monitor Swing mit einer Magic Remote.

*Die Bilder wurden zum besseren Verständnis der Funktionen simuliert. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Für eine ordnungsgemäße Funktion musst du den LG Smart Monitor mit der ThinQ-App verbinden.

*Die auf dem Bildschirm gezeigten Bilder können von der tatsächlichen App abweichen. Die Dienste können je nach Region/Land oder App-Version variieren.

*Du kannst die Sprach- und Ländereinstellungen von 22 Sprachen für 146 Länder ändern: Englisch/Koreanisch/Spanisch/Französisch/Deutsch/Italienisch/Portugiesisch/Russisch/Polnisch/Türkisch/Japanisch/Arabisch (Saudi/UAE)/Vietnamesisch/Thai/Schwedisch/Taiwanesisch/Indonesisch/Dänisch/Niederländisch/Norwegisch/Griechisch/Israelisch (z. B. USA/Englisch).

**Die Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.

**Die Magic Remote wird separat verkauft und kann je nach Land variieren.

**Alexa-Funktionalität steht zur Verfügung. Einzelheiten sind den Produktspezifikationen zu entnehmen.

Produktivität über Arbeitsbereiche hinweg

Geschäftseffizienz steigern mit einem vielseitigen Monitor

Erlebe die Freiheit, dein Unternehmen zu entwerfen. Dank der vielseitigen Funktionen, des verstellbaren Standfußes und der erweiterten Konnektivität passt er sich nahtlos an deine Bedürfnisse in jeder Arbeitsumgebung an. Egal, ob du vom Büro, von einem Kundenstandort oder aus der Ferne arbeitest, diese Lösung ermöglicht dir, intelligenter, schneller und effizienter zu arbeiten.

Vier Personen sitzen um einem Schreibtisch und haben ein Meeting. Dabei benutzen sie LG Smart Monitor Swing.

Persönliches Büro: Unser Smart Monitor unterstützt eine vielseitige Lösung für Präsentationen und Meetings in kleinen Größen in deinem privaten Büro.

Ein Mann hält eine Jacke, während eine Frau den LG Smart Monitor Swing Bildschirm berührt, um die Jackeninformationen anzuzeigen.

Kleinunternehmen: Unser Smart Monitor ermöglicht eine einfache, effektive Zusammenarbeit und Ideenfindung mit nur einem Touch.

Ein Patient liegt in einem Krankenhausbett, zwei medizinische Fachkräfte stehen neben ihm. Neben dem Arzt befindet sich ein LG Smart Monitor Swing.

Krankenhaus: Unser Smart Monitor kann so eingestellt werden, dass Patienten Testergebnisse bequem ansehen können, ohne sich bewegen zu müssen.

Ein Mann spielt Golf in einem Indoor-Bildschirm-Golfplatz, wobei ein LG Smart Monitor Swing neben ihm Daten anzeigt.

Golf-Simulation auf dem Bildschirm: Platziere unseren Smart Monitor in deinem gewünschten Innenraum, um deinen eigenen Golf-Übungsbereich zu schaffen.

Eine Frau schaut sich ein Eventbanner an, das auf einem LG Smart Monitor Swing in einem Café angezeigt wird.

Einzelhandel: Unser Smart Monitor zeigt Werbevideos oder Eventbanner an und ist somit ein effektives Tool für die Geschäftswerbung.

Ein Mann in der VIP-Lounge liest die Nachrichten auf einem LG Smart Monitor Swing.

VIP-Lounge: Unser Smart Monitor dient als privater Bildschirm für wartende Kunden in Lounges. Er zeigt Nachrichten oder eignet sich zur Sichtung für Dokumente in der VIP-Lounge.

Eine Frau überprüft eine Tabelle auf einem LG Smart Monitor Swing in einem Hotelzimmer.

Hotelzimmer: Der Smart Monitor sorgt mit dem integrierten webOS für Produktivität. Es bietet deine bevorzugten Produktivitäts-Apps und -Services, damit du nahtlos arbeiten kannst.

Ein Kind schaut sich einen Online-Kurs auf einem LG Smart Monitor Swing in einem Raum an.

Fernlernen: Unser Smart Monitor bietet einen großen, hochauflösenden Bildschirm und einen flexiblen Standfuß, der den Lernfokus und die Produktivität zu Hause maximiert.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Key Feature

  • 31,5-Zoll 4K UHD 3.840 x 2.160 IPS-Display mit Touchscreen
  • Standfuß mit Rädern und Neigungs-, Höhen-, Dreh- und Pivot-Einstellfunktion
  • webOS
  • AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
  • 3 x USB-C (1 up /2 down, PD 65 W), 2 x HDMI
  • Unterstützung für Magic Remote
Alle Spezifikationen

ABMESSUNGEN/GEWICHTE

  • Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]

    727,4 x 1.302,3 x 420 mm

  • Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]

    727,4 x 437,4 x 27,8 mm

  • Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]

    900 x 617 x 337 mm

  • Gewicht mit Standfuß [kg]

    21,2 kg

  • Gewicht ohne Standfuß [kg]

    6,1 kg

  • Gewicht mit Verpackung [kg]

    28,8 kg

FEATURES

  • HDR 10

    Ja

  • VESA DisplayHDR™

    Nein

  • Farbkalibrierung im Werk

    Nein

  • HW-Kalibrierung

    Nein

  • Automatische Helligkeit

    Ja

  • Flicker Safe

    Ja

  • Lese-Modus

    Ja

  • NVIDIA G-Sync™

    Nein

  • AMD FreeSync™

    Nein

  • Automatischer Eingang

    Nein

  • PBP

    Nein

  • PIP

    Nein

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Kamera

    Pogo-Pin (Kamera nicht im Lieferumfang enthalten)

  • Mikrofon

    Nein

POWER

  • Typ

    Externe Stromversorgung (Adapter)

  • AC-Eingang

    100~240V

  • Leistungsaufnahme (Typ.)

    30 kWh/1.000h

  • Stromverbrauch (Ruhemodus)

    0,5 W

  • Leistungsaufnahme (DC aus)

    0,5 W

INFO

  • Produktname

    32U889SA-W

  • Jahr

    2025

DISPLAY

  • Größe [Zoll]

    32 Zoll

  • Größe [cm]

    80 cm

  • Auflösung

    3.840 x 2.160 Pixel

  • Panel-Typ

    IPS

  • Bildformat

    16:9

  • Pixelabstand [mm]

    0,18159 x 0,18159 mm

  • Helligkeit (Typ.) [cd/m²]

    350 cd/m2

  • Colour Gamut (Typ.)

    95% DCI-P3

  • Farbtiefe (Anzahl der Farben)

    1,07 Mrd.

  • Kontrastverhältnis (Typ.)

    1.000 :1

  • Reaktionszeit

    5 ms (GtG)

  • Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]

    60 Hz

  • Betrachtungswinkel (CR≥10)

    178° / 178°

KONNEKTIVITÄT

  • HDMI

    2 x HDMI 2.0 (1 x eARC / ARC)

  • DisplayPort

    Nein

  • USB-C

    3 x USB-C (max. 65 Watt Ladeleistung)

  • Daisy Chain

    Nein

  • USB Upstream-Anschluss

    1x USB-C

  • USB Downstream-Anschluss

    2x USB-C

  • Eingebauter KVM

    Nein

  • LAN (RJ-45)

    Nein

  • Kopfhörerausgang

    Nein

SOUND

  • Lautsprecher

    2 x 5 W

  • DTS HP:X

    Nein

  • Maxx Audio

    Nein

  • Rich Bass

    Nein

  • Bluetooth-Konnektivität

    Ja

MECHANISCH

  • Einstellungen der Anzeigeposition

    Kippen/Höhe/Schwenken/Drehen & Standfuß mit Rollen

  • Wandmontage möglich [mm]

    100 x 100 mm

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.

Besuchen Sie das LG B2B-Partnerportal, um Zugang zu weiteren technischen Dokumentationen und Ressourcen zu erhalten.