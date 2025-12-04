We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Smart Monitor Swing | 31,5 Zoll 4K-UHD IPS-Smart Monitor mit Touchscreen und Standfuß mit Rollen
LG Smart Monitor Swing | 31,5 Zoll 4K-UHD IPS-Smart Monitor mit Touchscreen und Standfuß mit Rollen
LG Smart Monitor Swing | 31,5 Zoll 4K-UHD IPS-Smart Monitor mit Touchscreen und Standfuß mit Rollen
32U889SA-W
()
Digital Trends 2025
Readers’ Choice bietet die beste Monitor-Produktpalette für Gamer und diejenigen, die eine hochwertige Leistung verlangen
CES 2025 Honoree
CES Innovation Awards
Haushaltsgeräte
CES 2025 Honoree
webOS
in Cybersicherheit
AVForums Editor's Choice 2024/25
webOS 24
„webOS 24 sorgt für ein schnittiges, schnelles und einfach zu bedienendes intelligentes Seherlebnis, das zudem erfrischend und aufgeräumt wirkt.“
iF Design Award 2025
iF Design Award Winner
Sehr gut getestet von CHIP!
Nahtlose Flexibilität für Arbeit und Freizeit
Erlebe leistungsstarke Flexibilität mit dem LG Smart Monitor mit Touchscreen. Dank des rollbaren Standfußes passt er sich ideal jedem Winkel und jeder Position an. Das 31,5-Zoll-Display verfügt über eine leichte Touchscreen-Steuerung und eine beeindruckende 4K-Bildqualität für Arbeit und Unterhaltung.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
LG Smart Monitor Swing verwendet Szenen für jeden Bedarf
31,5-Zoll 4K-UHD-IPS-Touchscreen
Lebensechte Bilder mit nur einer Berührung
Lass dich von den lebendigen Farben und Details unseres 31,5-Zoll 4K-UHD-IPS-Displays verzaubern. Der intuitive Touchscreen bietet mühelose Steuerung und ermöglicht einen schnellen Zugriff auf Einstellungen. Genieße klare Bilder und präzise Farben dank eines breiten 95 % DCI-P3-Farbraums und einer Helligkeit von 350 Nits. Genieße atemberaubende Klarheit und lebensechte Bilder, die deine Inhalte zum Leben erwecken.
Dieses Bild zeigt eine Frau und drei Kinder, die mit einem LG Smart Monitor Swing spielen.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Helligkeit: 350 nits (Typ.), Farbraum: DCI-P3 95 % (Typ.).
Lässt sich mühelos einstellen und an jede Sicht anpassen
Unser intelligenter Monitor verfügt über einen flexiblen Standfuß mit einem Torsionsfederscharnier mit Neigungs-, Dreh-, Höhen- und Pivot-Einstellfunktion für individualisierte Winkelanpassung. Der quadratische, stabile Standfuß sorgt für Stabilität, während sich der elegante Grau-Weiß-Ton mühelos jedem Zuhause oder Arbeitsplatz anpasst.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Dieser Standfuß wurde entwickelt, um Kopfgewichte zwischen 4 kg und 6,5 kg zu tragen. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch das Überschreiten dieses Grenzwerts verursacht werden.
Standfuß mit Rollen und verstecktem Adapter
Mit seinen stabilen Rollrädern bewegst du ihn ganz einfach dorthin, wo du ihn benötigst, und genießt gleichzeitig eine stabile Mobilität. Zusätzlich wird das Netzteil im Inneren des Standfußes versteckt und sorgt so für einen aufgeräumten und organisierten Anblick.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Der integrierte Adapter kann je nach Land variieren.
Flexibilität steigert Produktivität
Passe dich mit zahlreichen Möglichkeiten an jede Aufgabe oder Umgebung an. Mit webOS kannst du Aufgaben im Homeoffice ohne PC erledigen und eine Fülle an Inhalten genießen – für eine nahtlose Balance zwischen Arbeit und Unterhaltung. Darüber hinaus erhöht der intuitive Touchscreen und der flexible Standfuß die Produktivität dank müheloser Steuerung und dynamischer Einstellungen.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
USB-C
Produktivitäts-Hub mit einfacher Konnektivität
Drei USB-C-Anschlüsse ermöglichen Display-Ausgabe, Datenübertragung und das Aufladen von Geräten (bis zu 65 W) – so kannst du dein Laptop gleichzeitig über nur ein einziges Kabel verbinden.
Ein Laptop wird über USB-C mit einem LG Smart Monitor Swing verbunden. Er lädt über USB-C, während er den gleichen Bildschirm anzeigt.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Um ordnungsgemäß zu funktionieren, muss das im Lieferumfang enthaltene USB-C-Kabel an den USB-C-Anschluss des Monitors angeschlossen werden. Bitte beachte, dass der Einschluss von Kabeln je nach Land variieren kann.
LG Switch-App
Einfache Optimierung mit LG Switch
Mit der LG Switch-App kannst du den Monitor individuell anpassen. Mit Tastatur und Maus kannst du navigieren und intelligente Funktionen auswählen, per Tastaturkürzel wechselst du zwischen PC und webOS. Du kannst den Bildschirm in bis zu 6 Bereiche teilen, das Design ändern und eine Plattform für Videogespräche mit einem Tastaturkürzel starten.
Schnelle Steuerung
Entdecke den Komfort von Quick Control auf dem LG Smart Monitor Swing, der entspannten Zugriff auf Menüs durch einfache Aktionen mit Tastatur und Maus bietet. Er ermöglicht auch das nahtlose Umschalten zwischen PC und webOS über Tastenkombinationen.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Die LG Switch-App ist eine reine PC-Anwendung.
*Die neueste Version der LG Switch-App kannst du unter LG.com herunterladen.
AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
Direkt von deinen Geräten spiegeln
Gib Inhalte von deinem smarten mobile Endgerät ganz einfach über AirPlay 2* (für Apple-Geräte) oder Screen Share** (für Android-Geräte) auf dem Smart Monitor Swing frei. Verbinde dich sofort und genieße ein nahtloses Seh- und Audioerlebnis auf einem größeren Bildschirm mit nur wenigen Klicks.
Der gleiche Bildschirm wird über eine LG Smart Monitor Swing, einen Laptop, ein Tablet und ein Smartphone mit AirPlay 2 und Screen Share geteilt.
*Apple und verwandte Marken und Logos sind Marken von Apple Inc. Unterstützte Funktionen können je nach Land und Region variieren.
*Um AirPlay und HomeKit mit diesem Monitor zu verwenden, wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen. Apple, AirPlay und HomeKit sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern und Regionen. Das Label Works with Apple Home ist eine Marke von Apple Inc.
*Screen Share : Unterstützt von Android oder Windows 10 und höher.
*Verbinde dein Gerät mit demselben Netzwerk wie deinen Monitor.
webOS
Bereit für Home Office – ganz ohne PC
Mit webOS kannst du per Remote-PC aus der Ferne auf deinen PC und Cloud-PC zugreifen. Diese Funktionalität ermöglicht die Nutzung verschiedener Home-Office-Dienste, einschließlich Videokonferenzen und cloudbasierter Anwendungen – und das alles ganz ohne PC.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Die oben genannte Tastatur, Maus, Headset, Spielekonsole und Webcam (Typ Pogo) sind nicht im Paket enthalten (separat erhältlich).
*Remote-PC steht nur auf PCs mit Windows 10 Pro oder einem späteren Betriebssystem zur Verfügung.
*Internetverbindung und Abonnement für verbundene Streaming-Dienste erforderlich. Separate Streaming-Dienste erfordern möglicherweise eine Abonnementgebühr und werden nicht angeboten (separat erhältlich).
*Die Remote-PC-Funktionalität wird unter Windows 10 Pro oder neueren Versionen unterstützt und ist kompatibel mit PCs von Drittanbietern, die eine Remote-PC-Verbindung unterstützen, einschließlich Gram.
*Unterstützte Dienste können je nach Land variieren.
webOS
Nahtloses Surfen durch verschiedene Kanäle
Dank WebOS genießt du nahtlosen Zugriff auf eine Vielzahl von Inhalten über Apps wie Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV und kostenlose LG Channels. Erhalte personalisierte Empfehlungen, entdecke Apps wie Sports, Game sowie LG Fitness und steuere alles ganz einfach per Fernbedienung oder Touch. Das dreiseitige randlose Design des schlanken weißen Gehäuses verbessert das Eintauchen, während 5Wx2 Stereolautsprecher kristallklaren Klang liefern und damit für ein ultimatives Seherlebnis sorgen.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Integrierte Streaming-Dienste und Apps können je nach Land variieren.
*Eine Internetverbindung und ein Abonnement für Streaming-Dienste sind erforderlich. Für einige Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren anfallen, da diese nicht im Lieferumfang enthalten sind und separate Abonnements erfordern.
*Bietet eine Vielzahl von individualisierten Apps und Diensten für jedes registrierte Konto, darunter Musik, Sports, Home Office und Cloud-Gaming.
Spiele
Steige direkt ins Game ein
Keine Spielkonsole erforderlich – spiele über den LG Smart Monitor. Greife direkt von der Startseite aus auf Cloud-Spiele zu und stelle eine schnelle Verbindung zu Streaming-Apps für Spielinhalte her.
Musik
Nach deinem Musikgeschmack zusammengestellt
Genieße individuell abgestimmte Musik mit kraftvollem Klang dank zwei 5-Watt-Stereolautsprechern. Einfach nach Musik suchen und auf zuletzt gespielte Titel von Streaming-Anbietern zugreifen. Außerdem werden dir basierend auf deinen Vorlieben beliebte Songs empfohlen.
Sport
Folge deinen Sportteams
Unterstütze dein Team mit persönlichem Service. Du erhältst anhand deines Profils aktuelle Informationen über deine Lieblingssportmannschaft.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Die oben genannte Tastatur, Maus, Headset und die Spielekonsole sind nicht im Paket enthalten (separat erhältlich).
*Internetverbindung und Abonnement für verbundene Streaming-Dienste erforderlich. Separate Streaming-Dienste erfordern möglicherweise eine Abonnementgebühr und werden nicht angeboten (separat erhältlich).
*Die Verfügbarkeit des Gaming-Portals kann je nach Region variieren. In nicht unterstützten Regionen werden die Benutzer zum vorhandenen Gaming Hub umgeleitet.
*Unterstützte Dienste können je nach Land variieren.
Helligkeitssteuerung
Helle Intelligenz, die in jedem Licht erstrahlt
Die Helligkeitssteuerung erkennt Lichtquellen in deinem Raum und passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an, um gestochen scharfe und klare Bilder zu erzeugen, egal ob am Tag oder bei Nacht.
Das linke Bild zeigt die Tagesansicht mit der Helligkeitsanpassungsfunktion, während das rechte Bild die Nachtansicht mit der gleichen Funktion anzeigt.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Dynamic Tone Mapping
Lebendige Darstellung dank Helligkeit und Kontrast
Genieße Bilder so, wie es sein sollte, mit Dynamic Tone Mapping zur Einstellung von Helligkeit und Kontrast für optimalen, detailtreuen Realismus. Filme und Spiele erwachen zum Leben mit einer hochwertigen, konsistenten Bild- und Klangqualität in sämtlichen Inhalten.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Nur verfügbar, wenn das HDR-Videosignal die Eingabe ist.
*Um ThinQ-Funktionen zu nutzen, installiere bitte die „LG ThinQ“-App aus dem Google Play Store oder Apple App Store auf deinem Smartphone und verbinde dich mit dem WLAN. Detaillierte Benutzungshinweise findest du im „Hilfe“-Bereich der App.
*Wireless Internet zu Hause ist erforderlich, um Geräte in der LG ThinQ-App zu registrieren.
*Die tatsächlichen Funktionen der LG ThinQ-App können je nach Produkt und Modell variieren.
*Dieses Produkt ist in der LG ThinQ-App als TV registriert. Du kannst den registrierten Gerätenamen in der LG ThinQ-App ändern.
*Über die LG ThinQ-App kannst du Lautstärkeregelungs-, Zeiger- und Leistungsfunktionen verwenden.
Sprachsteuerung mit Magic Remote
Mit der ThinQ-App kannst du über Alexa ganz einfach fernsteuern, um sicherzustellen, dass der Smart Monitor nicht nur als Bildschirm fungiert. Er wird zu einem zentralen Knotenpunkt für all deine Unterhaltungs- und Produktivitätsanforderungen und verbessert dein Multimedia-Erlebnis. All dies erfordert nur die Magic Remote.
Eine Frau erhöht die Lautstärke des LG Smart Monitor Swing mit einer Magic Remote.
*Die Bilder wurden zum besseren Verständnis der Funktionen simuliert. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Für eine ordnungsgemäße Funktion musst du den LG Smart Monitor mit der ThinQ-App verbinden.
*Die auf dem Bildschirm gezeigten Bilder können von der tatsächlichen App abweichen. Die Dienste können je nach Region/Land oder App-Version variieren.
*Du kannst die Sprach- und Ländereinstellungen von 22 Sprachen für 146 Länder ändern: Englisch/Koreanisch/Spanisch/Französisch/Deutsch/Italienisch/Portugiesisch/Russisch/Polnisch/Türkisch/Japanisch/Arabisch (Saudi/UAE)/Vietnamesisch/Thai/Schwedisch/Taiwanesisch/Indonesisch/Dänisch/Niederländisch/Norwegisch/Griechisch/Israelisch (z. B. USA/Englisch).
**Die Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.
**Die Magic Remote wird separat verkauft und kann je nach Land variieren.
**Alexa-Funktionalität steht zur Verfügung. Einzelheiten sind den Produktspezifikationen zu entnehmen.
Produktivität über Arbeitsbereiche hinweg
Geschäftseffizienz steigern mit einem vielseitigen Monitor
Erlebe die Freiheit, dein Unternehmen zu entwerfen. Dank der vielseitigen Funktionen, des verstellbaren Standfußes und der erweiterten Konnektivität passt er sich nahtlos an deine Bedürfnisse in jeder Arbeitsumgebung an. Egal, ob du vom Büro, von einem Kundenstandort oder aus der Ferne arbeitest, diese Lösung ermöglicht dir, intelligenter, schneller und effizienter zu arbeiten.
Persönliches Büro: Unser Smart Monitor unterstützt eine vielseitige Lösung für Präsentationen und Meetings in kleinen Größen in deinem privaten Büro.
Kleinunternehmen: Unser Smart Monitor ermöglicht eine einfache, effektive Zusammenarbeit und Ideenfindung mit nur einem Touch.
Krankenhaus: Unser Smart Monitor kann so eingestellt werden, dass Patienten Testergebnisse bequem ansehen können, ohne sich bewegen zu müssen.
Golf-Simulation auf dem Bildschirm: Platziere unseren Smart Monitor in deinem gewünschten Innenraum, um deinen eigenen Golf-Übungsbereich zu schaffen.
Einzelhandel: Unser Smart Monitor zeigt Werbevideos oder Eventbanner an und ist somit ein effektives Tool für die Geschäftswerbung.
VIP-Lounge: Unser Smart Monitor dient als privater Bildschirm für wartende Kunden in Lounges. Er zeigt Nachrichten oder eignet sich zur Sichtung für Dokumente in der VIP-Lounge.
Hotelzimmer: Der Smart Monitor sorgt mit dem integrierten webOS für Produktivität. Es bietet deine bevorzugten Produktivitäts-Apps und -Services, damit du nahtlos arbeiten kannst.
Fernlernen: Unser Smart Monitor bietet einen großen, hochauflösenden Bildschirm und einen flexiblen Standfuß, der den Lernfokus und die Produktivität zu Hause maximiert.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Key Feature
- 31,5-Zoll 4K UHD 3.840 x 2.160 IPS-Display mit Touchscreen
- Standfuß mit Rädern und Neigungs-, Höhen-, Dreh- und Pivot-Einstellfunktion
- webOS
- AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
- 3 x USB-C (1 up /2 down, PD 65 W), 2 x HDMI
- Unterstützung für Magic Remote
Alle Spezifikationen
ABMESSUNGEN/GEWICHTE
Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]
727,4 x 1.302,3 x 420 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]
727,4 x 437,4 x 27,8 mm
Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]
900 x 617 x 337 mm
Gewicht mit Standfuß [kg]
21,2 kg
Gewicht ohne Standfuß [kg]
6,1 kg
Gewicht mit Verpackung [kg]
28,8 kg
FEATURES
HDR 10
Ja
VESA DisplayHDR™
Nein
Farbkalibrierung im Werk
Nein
HW-Kalibrierung
Nein
Automatische Helligkeit
Ja
Flicker Safe
Ja
Lese-Modus
Ja
NVIDIA G-Sync™
Nein
AMD FreeSync™
Nein
Automatischer Eingang
Nein
PBP
Nein
PIP
Nein
Smart Energy Saving
Ja
Kamera
Pogo-Pin (Kamera nicht im Lieferumfang enthalten)
Mikrofon
Nein
POWER
Typ
Externe Stromversorgung (Adapter)
AC-Eingang
100~240V
Leistungsaufnahme (Typ.)
30 kWh/1.000h
Stromverbrauch (Ruhemodus)
0,5 W
Leistungsaufnahme (DC aus)
0,5 W
INFO
Produktname
32U889SA-W
Jahr
2025
DISPLAY
Größe [Zoll]
32 Zoll
Größe [cm]
80 cm
Auflösung
3.840 x 2.160 Pixel
Panel-Typ
IPS
Bildformat
16:9
Pixelabstand [mm]
0,18159 x 0,18159 mm
Helligkeit (Typ.) [cd/m²]
350 cd/m2
Colour Gamut (Typ.)
95% DCI-P3
Farbtiefe (Anzahl der Farben)
1,07 Mrd.
Kontrastverhältnis (Typ.)
1.000 :1
Reaktionszeit
5 ms (GtG)
Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]
60 Hz
Betrachtungswinkel (CR≥10)
178° / 178°
KONNEKTIVITÄT
HDMI
2 x HDMI 2.0 (1 x eARC / ARC)
DisplayPort
Nein
USB-C
3 x USB-C (max. 65 Watt Ladeleistung)
Daisy Chain
Nein
USB Upstream-Anschluss
1x USB-C
USB Downstream-Anschluss
2x USB-C
Eingebauter KVM
Nein
LAN (RJ-45)
Nein
Kopfhörerausgang
Nein
SOUND
Lautsprecher
2 x 5 W
DTS HP:X
Nein
Maxx Audio
Nein
Rich Bass
Nein
Bluetooth-Konnektivität
Ja
MECHANISCH
Einstellungen der Anzeigeposition
Kippen/Höhe/Schwenken/Drehen & Standfuß mit Rollen
Wandmontage möglich [mm]
100 x 100 mm
Compliance-Informationen
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Handbücher und Software
Lade Benutzerhandbücher und Software für deine Produkte herunter.
Fehler-behebung
Finde hilfreiche Anleitungsvideos für dein Produkt.
Garantie
Prüfe hier die Informationen zu deiner Produktgarantie.
Teile und Zubehör
Entdecke Zubehör für dein Produkt.
Produkt Registrieren
Wenn du dein Produkt registrierst, können wir dich schneller unterstützen
Produkt-support
Finde hilfreiche Informationen zu deinem LG Produkt. Anleitungen, Garantie und Tipps zur Fehlerbehebung
Reparatur-status
Verfolge den Status deiner Reparatur oder finde FAQs
Reparatur-anfrage
Reparaturanfrage online stellen.
Kontaktiere uns
Chatte mit uns
Erhalte Antworten von unserem virtuellen Assitenten oder einem unserer Mitarbeiter
Kontaktiere unseren Kundenservice über WhatsApp
Sende uns eine Nachricht. Ein LG-Mitarbeiter wird dir so bald wie möglich antworten
Anrufen
Direkt mit einem unserer Supportmitarbeiter sprechen
Besuchen Sie das LG B2B-Partnerportal, um Zugang zu weiteren technischen Dokumentationen und Ressourcen zu erhalten.
Empfohlenes Produkt