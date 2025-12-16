We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 31,5-Zoll 4K Mini-LED-Monitor für die Chirurgie
*Alle Bilder, einschließlich Bilder chirurgischer Vorgänge auf den Bildschirmen, dienen nur zur Veranschaulichung und können von tatsächlichen Produkten, Verwendungen bzw. Bildschirmbildern abweichen.
Hervorragende Bildqualität
31,5″ 4K (3840 x 2160) mit Mini-LED
1,5K Zonen für lokales Dimmen
DCI-P3 98% (CIE1976)
Geeignet für chirurgische Eingriffe
Optisch neutrale Verklebung
IP45 (Vorderseite) und IK06
Unterstützung für 12G-SDI
Komfortable Nutzung
Klon-Bildschirm
Bis zu 4 PBP und PIP
Failover-Umschaltung des Eingangs
Hervorragende Bildqualität dank Mini-LED
1,5K Zonen für lokales Dimmen
Immersive Umgebung mit Fokus auf dem chirurgischen Eingriff
Lokales Dimmen, der Mini-LED-Technologie vorbehalten, ermöglicht eine präzise Steuerung der Helligkeit über bestimmte Bereiche der LED-Hintergrundbeleuchtung hinweg. Dadurch kann der Bildkontrast durch Abdunkeln dunkler Bereiche und Aufhellen heller Bereiche verbessert werden. Dieser Monitor mit 1,5K Zonen für lokales Dimmen erhöht das dynamische Kontrastverhältnis erheblich auf bis zu 1.000.000:1 und erreicht eine Helligkeit von bis zu 2.000 cd/m².
Darüber hinaus senkt diese Technologie für lokales Dimmen den Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Technologien mit randbeleuchtender-Hintergrundbeleuchtung und
verlängert dadurch die Lebensdauer des Bildschirms.
DCI-P3 98% (CIE1976)
Der 32HR734S mit seinem großen Farbraum von DCI-P3 98% (CIE1976) zeichnet sich durch einen hervorragenden Detailreichtum bei optimaler Bildklarheit und enorm hoher Farbgenauigkeit aus.
*Vergleich von DCI-P3 (mit grauen gepunkteten Linien umrandete Dreiecke). Der 32HR734S (in Schwarz umrandete Dreiecke) kann den Farbraum DCI-P3 98% (CIE1976) darstellen.
Geeignet für Anwendungen in der Chirurgie
Optisch neutrale Verklebung
Scharfe und lebendige Bilder
Die optisch neutrale Verklebung des 32HR734S vereint Hintergrundbeleuchtung, Modul und Glas völlig frei von Luftspalten. Anti-glare-, Anti-Reflex- und Antifingerabdruck-Beschichtungen auf der Glasscheibe an der Vorderseite steigern die Qualität dieses Monitors zusätzlich. Diese Kombination erhöht die Lesbarkeit der dargestellten Bilder erheblich, indem Reflexionen und Glare-Effekte vermieden werden. Das ergibt stets optimale Bildklarheit und Farbgenauigkeit, selbst in Umgebungen mit hellem Licht. Da keine Luftspalten vorhanden sind, gibt es auch keine Streuung und keinen Verlust von Licht. Das wiederum führt zu schärferen und lebendigeren Bildern.
*Die Vergleichsaufnahmen sind simuliert und nur für Illustrationszwecke. Es handelt sich nicht um tatsächliche Bilder von Glas mit optisch neutraler Verklebung/ohne optisch neutrale Verklebung.
Ohne Anti-glare
Mit Anti-glare
Anti-glare-Beschichtung
Die Anti-glare-Beschichtung auf dem optisch neutral verklebten Glas vermeidet Glare und Reflexionen des Bildschirms und sorgt so selbst in hell beleuchteten OPs für klare Bilder.
Ohne Anti-Reflex-Beschichtung
Mit Anti-Reflex-Beschichtung
Anti-Reflex-Beschichtung
Die Anti-Reflex-Beschichtung aus optisch neutral verklebtem Glas vermeidet die Reflexion von Licht mit Wellenlängen im sichtbaren Bereich und sorgt somit für klare Bilder.
Ohne Anti-Fingerabdruck
Mit Anti-Fingerabdruck
Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
Die Anti-Fingerabdruck-Beschichtung aus optisch neutral verklebtem Glas vermeidet eine Verschmutzung durch Fingerabdrücke und Verwischungen und trägt so zu einer klaren Darstellung des Operationsfeldes bei.
IP45 (Vorderseite) und IP32 (außer Vorderseite) und IK06
Der 32HR734S genügt der Schutzart IP45 (Vorderseite) bzw. der Schutzart IP32 (außer Vorderseite) und eignet sich daher für die Nutzung in der Chirurgie. In einem solchen Umfeld kommt es sehr wahrscheinlich zu Verunreinigungen durch Blut und andere Körperflüssigkeiten. Darüber hinaus ist dieser Monitor sehr widerstandsfähig gegen physische Stöße, wie der Stoßfestigkeitsgrad IK06 zeigt.
IP45 (Front) & IP32 (Except for front)
IK06
Unterstützung für 12G-SDI
Der 32HR734S unterstützt 12G-SDI. Dadurch ist über ein einzelnes Koaxialkabel eine Übertragung von 4K-Signalen über größere Entfernungen möglich.
Komfortable Nutzung
Bis zu 4 PBP und PIP
Überwachung verschiedener Bilder und Parameter auf einem einzigen Bildschirm
Der 32HR734S unterstützt bis zu 4 PBP und PIP. Dadurch können medizinische Fachkräfte auf ein und demselben Bildschirm Streams verschiedener kritischer Informationen gleichzeitig überwachen. Das steigert die Effizienz von Abläufen und erleichtert die Entscheidungsfindung. So können sich Mediziner beispielsweise eine Kombination aus Laparoskopie-Bildern und Fluoroskopie-Bildern anzeigen lassen und gleichzeitig Vitalzeichen überwachen.
Klon-Bildschirm
Mit der Eigenschaft „Klon-Bildschirm“ wird der gesamte Bildschirminhalt über einen HDMI-Ausgang auf einem zweiten Monitor repliziert Dadurch können die Mitglieder des OP-Teams den Verlauf der Operation visuell überwachen. Das steigert die Effizienz der Zusammenarbeit und erleichtert die Kommunikation.
Spiegelmodus und Rotationsmodus
Der Spiegelmodus und der Rotationsmodus ermöglichen es, das Bild auf optimales Betrachten anzupassen. Dazu kann das Bild horizontal gespiegelt oder um 180 Grad gedreht werden, damit es der Ausrichtung der Operations-Kamera entspricht.
Failover-Umschaltung des Eingangs
Diese Eigenschaft sorgt für eine unterbrechungsfreie Anzeige des Bildes bei Ausfall des primären Eingangs. In einem solchen Fall schaltet der Monitor automatisch auf eine alternative Videoquelle um. Die alternative Videoquelle kann an verschiedenen Anschlüssen wie HDMI, SDI, DVI und DP am Monitor angeschlossen sein. Insbesondere kann ein mit 12G-SDI ausgestattetes System bei Erkennen eines Signalverlusts automatisch vom primären Eingang auf den nächsten verfügbaren Eingang umschalten.
Key Feature
- 31,5-Zoll 4K (3840 x 2160) mit Mini-LED
- DCI-P3 98% (CIE1976)
- Schutzglas (optisch neutrale Verklebung, Anti-Reflexion, Anti-Fingerabdruck, Anti-Glare)
- Klon-Bildschirm
- Bis zu 4 PBP, PIP / Unterstützung von 12G-SDI
- IP45 (Vorderseite), IP32 (außer Vorderseite), IK06
Alle Spezifikationen
Compliance-Informationen
- Erweiterung
Besuchen Sie das LG B2B-Partnerportal, um Zugang zu weiteren technischen Dokumentationen und Ressourcen zu erhalten.