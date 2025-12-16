We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
27" UHD 4K (3.840 x 2.160) IPS Monitor mit USB Type-C™
27BP55U-B
Hauptmerkmale
- 68,4 cm (27") IPS-Monitor in nahezu rahmenlosem, schlanken Design
- 4K-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel) für mehr DesktopArbeitsfläche
- 98% DCI-P3 ermöglicht eine konsistente Bilddarstellung
- Flicker Safe Backlight Technologie verringert Flimmern und schont die Augen
- HDR 10 Unterstützung für dynamische und kontrastreiche Bilder
- Flexibler Anschluss unterschiedlicher Endgeräte durch 2x HDMI, DisplayPort, USB-C (max. 90W Ladeleistung), USB 3.0 (2 down) und Kopfhörer-Buchse
Bildschirm
27 Zoll UHD 4K (3840x2160) IPS<br>HDR10 & sRGB 98 % (typ.)
Eigenschaften
AMD FreeSync™<br>Neigbar, höhenverstellbar und drehbar
Konnektivität
USB Type-C™<br>DisplayPort 1.4 und USB 3.0
SDR
HDR
HDR10
Detaillierter Kontrast
Die HDR-Technologie wird jetzt auf verschiedene Inhalte angewendet. Dieser Monitor ist mit HDR10 (High Dynamic Range) kompatibel und unterstützt bestimmte Ebenen von Farbe und Helligkeit, sodass Betrachter die intensiven Farben der Inhalte genießen können.
*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
USB-Typ C™
Einfache Steuerung und Konnektivität
USB Type-C™-Anschlüsse ermöglichen eine 4K-Anzeige, die Übertragung von Daten und das Aufladen der angeschlossenen Geräte (bis zu 96 W) gleichzeitig über ein einziges Kabel.
*Um ordnungsgemäß zu funktionieren, muss das im Lieferumfang enthaltene USB Type-C™-Kabel an den USB Type-C™-Anschluss des Monitors angeschlossen werden.
Auf das Gaming ausgerichtete Funktionen
Immersives Spielerlebnis
Der 27UP550 begeistert nicht nur mit seiner beeindruckenden Bild- und Tonqualität, sondern sorgt dank AMD FreeSync™, Game Mode, Dynamic Action Sync und Black Stabilizer auch für das ultimative Spielerlebnis.
Die Gaming-Autoszene aus Immersive True 4K HDR Konsolenspiel
*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Vergleich von Modus „AUS“ (linkes Bild) und AMD FreeSync™
Herkömmlich
DAS
Dynamic Action Sync
Blitzschnell auf Gegner reagieren
Reduziere die Verzögerung bei der Eingabe mit Dynamic Action Sync, damit Spieler kritische Momente in Echtzeit erfassen können.
*Die konventionelle Darstellung des LG-Modells wird bei der Funktion Dynamic Action Sync (DAS) nicht unterstützt.
*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
AUS
EIN
Black Stabilizer
Im Dunkeln als Erster angreifen
Der Black Stabilizer hilft den Spielern, Scharfschützen zu vermeiden, die sich an den dunkelsten Orten verstecken, und Situationen schnell zu entkommen, wenn Blendgranaten explodieren.
*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Zum Download des neuesten OnScreen Control besuche LG.COM.
*Zum Download des neuesten OnScreen Control besuche LG.COM.
*Die Produktbilder und das OnScreen Control im Video dienen nur zur Veranschaulichung und können vom echten Produkt und dem tatsächlichen OnScreen Control abweichen.
Ergonomisches Design
Einfach und bequem
Der ergonomische Standfuß erleichtert das flexible Einstellen der Höhe, Neigung und Drehfunktion des Bildschirms, sodass du den Monitor in die für dich optimale Position bringen kannst.
Key Feature
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy
Besuchen Sie das LG B2B-Partnerportal, um Zugang zu weiteren technischen Dokumentationen und Ressourcen zu erhalten.
