27" UHD 4K (3.840 x 2.160) IPS Monitor mit USB Type-C™
27" UHD 4K (3.840 x 2.160) IPS Monitor mit USB Type-C™

27" UHD 4K (3.840 x 2.160) IPS Monitor mit USB Type-C™

27BP55U-B
Hauptmerkmale

  • 68,4 cm (27") IPS-Monitor in nahezu rahmenlosem, schlanken Design
  • 4K-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel) für mehr DesktopArbeitsfläche
  • 98% DCI-P3 ermöglicht eine konsistente Bilddarstellung
  • Flicker Safe Backlight Technologie verringert Flimmern und schont die Augen
  • HDR 10 Unterstützung für dynamische und kontrastreiche Bilder
  • Flexibler Anschluss unterschiedlicher Endgeräte durch 2x HDMI, DisplayPort, USB-C (max. 90W Ladeleistung), USB 3.0 (2 down) und Kopfhörer-Buchse
LG UHD Monitor 4K

LG UHD Monitor 4K

Gaming-Szene mit herausragender Klarheit und Details auf einem LG UHD-4K-Display

Hier stimmt jedes Detail

Mit dem LG UHD 4K-Monitor erlebst du 4K- und HDR-Inhalte in einmaliger Qualität.

Bildschirm

27 Zoll UHD 4K (3840x2160) IPS<br>HDR10 & sRGB 98 % (typ.)

Eigenschaften

AMD FreeSync™<br>Neigbar, höhenverstellbar und drehbar

Konnektivität

USB Type-C™<br>DisplayPort 1.4 und USB 3.0

  • SDR

  • HDR

HDR10

Detaillierter Kontrast

Die HDR-Technologie wird jetzt auf verschiedene Inhalte angewendet. Dieser Monitor ist mit HDR10 (High Dynamic Range) kompatibel und unterstützt bestimmte Ebenen von Farbe und Helligkeit, sodass Betrachter die intensiven Farben der Inhalte genießen können.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

IPS mit sRGB 98 % (Typisch) bietet realistische Farben und einen großen Betrachtungswinkel

IPS mit sRGB 98 % (typ.)

Realistische Farben und großen Betrachtungswinkel

Das IPS-Display mit 98%-iger Abdeckung des sRGB-Spektrums bietet hervorragende Farbgenauigkeit und einen großen Betrachtungswinkel. So wirken die Szenen besonders lebendig und deine Lieblingsinhalte machen noch mehr Spaß.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

USB-Typ C™

Einfache Steuerung und Konnektivität

USB Type-C™-Anschlüsse ermöglichen eine 4K-Anzeige, die Übertragung von Daten und das Aufladen der angeschlossenen Geräte (bis zu 96 W) gleichzeitig über ein einziges Kabel.

*Um ordnungsgemäß zu funktionieren, muss das im Lieferumfang enthaltene USB Type-C™-Kabel an den USB Type-C™-Anschluss des Monitors angeschlossen werden.

Auf das Gaming ausgerichtete Funktionen

Immersives Spielerlebnis

Der 27UP550 begeistert nicht nur mit seiner beeindruckenden Bild- und Tonqualität, sondern sorgt dank AMD FreeSync™, Game Mode, Dynamic Action Sync und Black Stabilizer auch für das ultimative Spielerlebnis.

Die Gaming-Autoszene aus Immersive True 4K HDR Konsolenspiel

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Klare Spielanzeige mit nahtlosen, flüssigen Bewegungsabläufen bei eingeschaltetem AMD FreeSync™, während bei ausgeschaltetem AMD FreeSync™ Tearing und Aussetzer auftreten.

AMD FreeSync™

Flüssige, schnelle Bewegungen

Mit der AMD FreeSync™-Technologie erleben Gamer nahtlose, flüssige Bewegungen in hochauflösenden und rasanten Spielen. Dadurch wird das Tearing und Stottern auf dem Bildschirm deutlich reduziert.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Vergleich von Modus „AUS“ (linkes Bild) und AMD FreeSync™

  • Herkömmlich

  • DAS

Dynamic Action Sync

Blitzschnell auf Gegner reagieren

Reduziere die Verzögerung bei der Eingabe mit Dynamic Action Sync, damit Spieler kritische Momente in Echtzeit erfassen können.

*Die konventionelle Darstellung des LG-Modells wird bei der Funktion Dynamic Action Sync (DAS) nicht unterstützt.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

  • AUS

  • EIN

Black Stabilizer

Im Dunkeln als Erster angreifen

Der Black Stabilizer hilft den Spielern, Scharfschützen zu vermeiden, die sich an den dunkelsten Orten verstecken, und Situationen schnell zu entkommen, wenn Blendgranaten explodieren.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

OnScreen Control bietet eine einfachere Benutzeroberfläche.

OnScreen Control

Intuitive Benutzeroberfläche

Du kannst den Arbeitsbereich anpassen, indem du die Anzeige teilst oder die grundlegenden Monitoreinstellungen mit nur wenigen Mausklicks einstellst.

*Zum Download des neuesten OnScreen Control besuche LG.COM.

*Die Produktbilder und das OnScreen Control im Video dienen nur zur Veranschaulichung und können vom echten Produkt und dem tatsächlichen OnScreen Control abweichen.

Ergonomisches Design

Einfach und bequem

Der ergonomische Standfuß erleichtert das flexible Einstellen der Höhe, Neigung und Drehfunktion des Bildschirms, sodass du den Monitor in die für dich optimale Position bringen kannst.

Key Feature

  • 68,4 cm (27") IPS-Monitor in nahezu rahmenlosem, schlanken Design
  • 4K-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel) für mehr DesktopArbeitsfläche
  • 98% DCI-P3 ermöglicht eine konsistente Bilddarstellung
  • Flicker Safe Backlight Technologie verringert Flimmern und schont die Augen
  • HDR 10 Unterstützung für dynamische und kontrastreiche Bilder
  • Flexibler Anschluss unterschiedlicher Endgeräte durch 2x HDMI, DisplayPort, USB-C (max. 90W Ladeleistung), USB 3.0 (2 down) und Kopfhörer-Buchse
Alle Spezifikationen

Compliance-Informationen

The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Besuchen Sie das LG B2B-Partnerportal, um Zugang zu weiteren technischen Dokumentationen und Ressourcen zu erhalten.