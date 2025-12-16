About Cookies on This Site

17 Zoll gram Notebook mit Windows 11 Pro | Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor | 32GB LPDDR5x RAM | 2TB Dual SSD | 17ZB90TL;Copilot+ PC
17 Zoll gram Notebook mit Windows 11 Pro | Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor | 32GB LPDDR5x RAM | 2TB Dual SSD | 17ZB90TL;Copilot+ PC

17 Zoll gram Notebook mit Windows 11 Pro | Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor | 32GB LPDDR5x RAM | 2TB Dual SSD | 17ZB90TL;Copilot+ PC

17ZB90TL-G
LG 17 Zoll gram Notebook mit Windows 11 Pro | Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor | 32GB LPDDR5x RAM | 2TB Dual SSD | 17ZB90TL;Copilot+ PC, 17ZB90TL-G
Vorderansicht
Vorderansicht mit Tastatur
-30-Grad-Seitenansicht, aufgeklappt
-30-Grad-Seitenansicht mit Zoom, aufgeklappt
+30-Grad-Seitenansicht mit Zoom, aufgeklappt
Draufsicht, zugeklappt
Tastaturansicht von oben
Vorder-/Seitenansicht, zugeklappt
Ansicht rechte Seite, aufgeklappt
Ansicht linke Seite, zugeklappt
LG 17 Zoll gram Notebook mit Windows 11 Pro | Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor | 32GB LPDDR5x RAM | 2TB Dual SSD | 17ZB90TL;Copilot+ PC, 17ZB90TL-G
Vorderansicht
Vorderansicht mit Tastatur
-30-Grad-Seitenansicht, aufgeklappt
-30-Grad-Seitenansicht mit Zoom, aufgeklappt
+30-Grad-Seitenansicht mit Zoom, aufgeklappt
Draufsicht, zugeklappt
Tastaturansicht von oben
Vorder-/Seitenansicht, zugeklappt
Ansicht rechte Seite, aufgeklappt
Ansicht linke Seite, zugeklappt

Hauptmerkmale

  • 17 Zoll 16:10 WQXGA (2.560 x 1.600) Anti-glare IPS-Display
  • Windows 11 Pro Premium / Copilot+ PC
  • Vielseitiger AI Intel® Lunar Lake-Prozessor / LPDDR5x-RAM / SSD Gen4
  • gram AI / LG gram Link
  • 1.389 g leicht / 77 Wh Hochleistungsakku
  • Dolby Atmos
Mehr
Logo von LG gram.

Herrlich leicht

Das Bild zeigt einen LG gram Laptop, der wegen seines ultraleichten Designs hervorgehoben wird. Rechts lautet der Text: „Herrlich leicht“ mit dem „gram AI“-Logo darunter.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

The image showcases a slim laptop with the text: "Light, thin, all-powerful" at the top. Key specifications, "Light 1,239 g" and "Slim 15.7 mm," are highlighted in the center. A MIL-STD durability badge is displayed in the upper-right corner, emphasizing its robustness.

Leicht, dünn, mit enormer Leistung

Das Bild zeigt einen Laptop mit leuchtenden Inhalten auf dem Bildschirm, die lebendige Farben und detaillierte Bilder hervorheben. Der Text oben lautet: „IPS-Premium-Display“, das die hochwertige Bildschirmtechnologie hervorhebt.

17 Zoll WQXGA IPS-Display

Das Bild zeigt eine lächelnde Frau, die in einer modernen, gemütlichen Umgebung an einem Laptop sitzt. Der Text lautet: „Dein eigener KI-Sekretär“ neben dem „gram AI“-Logo, das die KI-gestützten Assistenzfunktionen des Geräts hervorhebt.

Dein eigener AI-Assistant

Das Bild zeigt eine Nahaufnahme eines Computerchips mit der Aufschrift „KI“ in der Mitte, umgeben von einer leuchtenden Platine. Der Text oben lautet: „KI-optimierter Prozessor“ und unten rechts befindet sich das Intel Core Ultra-Logo, das die fortschrittlichen KI-Verarbeitungsfunktionen hervorhebt.

AI-optimierter Prozessor

Das Bild zeigt einen LG gram Laptop, ein Tablet und ein Smartphone, die synchronisierte Inhalte anzeigen. Der Text lautet: „LG gram Link – Bleibe immer in Verbindung“ mit Apple- und Android-Logos unten rechts, um die geräteübergreifende Kompatibilität zu betonen.

LG gram Link – Bleibe immer in Verbindung

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

* Die oben genannten Tablet- und Mobilgeräte sind nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).

*Das Bild zeigt das repräsentative LG gram-Produkt zu Illustrationszwecken. Bitte beachte die Galeriebilder, welche mit dem tatsächlichen Produkt aufgenommen wurden.

gram AI

Leistungsfähigkeit der AI. Leistungsfähigkeit für dich.

gram AI, integriert in LG gram, definiert AI neu, indem es die Benutzer wirklich versteht. Es kombiniert On-Device-AI für sichere, personalisierte Lösungen mit Cloud-AI für umfassende, datenreiche Einblicke. Die Programm-AI bietet verbesserten Datenschutz und Präzision und sorgt jederzeit und überall für Produktivität und Effizienz.

Ein Bild mit geteiltem Bildschirm, das „gram AI“ mit zwei verschiedenen Modi zeigt: „gram chat On-Device“ auf der linken Seite, dargestellt durch ein pinkfarbenes Symbol, und „gram chat Cloud“ auf der rechten Seite, dargestellt durch ein blaues Symbol. Auf dem Bildschirm wird eine KI-Schnittstelle angezeigt, die eine nahtlose KI-Funktionalität in beiden Modi symbolisiert.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Bitte beachte, dass der gram chat On-Device für spezifische Anfragen konzipiert ist und keine fortlaufenden Konversationen unterstützt. Für beste Ergebnisse verwende es nur für einfache, einmalige Anfragen.

gram chat On-Device: Personalisierte Antworten nur für dich.

Eine Zeitachsengrafik, die Aufgaben und Dokumente mit bestimmten Zeitstempeln zwischen 15:00 und 16:00 Uhr am 22.04.2024 anzeigt. Die visuelle Darstellung hebt Schlüsselmomente mit Symbolen und Vorschaubildern von Dokumenten entlang der Zeitachse hervor.

Zeitreise**

Schritte zurückverfolgen und aufrufen

Suche mit Anhaltspunkten oder vorherigen Bildschirmen, einschließlich Dokumente und Websites.

Seitenansicht eines Laptops mit einer Person, die tippt, und einer Suchleiste mit einem von KI inspirierten Symbol und weiteren Funktionssymbolen. Auf dem Laptop-Bildschirm werden Datendiagramme angezeigt, die die Produktivität und KI-gesteuerte Tools hervorheben.

Suchen

Erhalte sofort die richtige Antwort

Liefert personalisierte Antworten auf der Grundlage lokaler Daten aus Dokumenten und Bildern.

Ein Laptop-Bildschirm, auf dem eine Präsentation mit Finanz-Dashboards angezeigt wird, neben einem Pop-up-Fenster mit KI-generiertem Text, der die Präsentation zusammenfasst. Ein Pfeil verbindet die beiden und unterstreicht die Fähigkeit der KI, prägnante Zusammenfassungen zu erstellen.

Zusammenfassen

Weg mit Unwichtigem. Komm auf den Punkt!

Fasse Text- oder Dokumentdateien direkt in einer geräteinternen Umgebung zusammen.

Ein Laptop-Bildschirm mit zwei Benutzeroberflächen: eine mit einem KI-Chat-Fenster auf hellem Hintergrund und die andere im Übergang zu einer dunklen Version. Ein Pfeil markiert den Schalter und betont die nahtlose Anpassung des Modus.

Einstellung

Direkt einsatzbereit!

Stelle verschiedene*** Systemoptionen im gram chat On-Device mit einfachen Befehlen ein.

Ein Laptop-Bildschirm, der eine Kundensupport-Oberfläche mit einer Fortschrittsanzeige für die Systemdiagnose anzeigt, die die Offline-Funktionalität darstellt. Ein Kein-Wi-Fi-Symbol oben zeigt an, dass der Betrieb ohne Internetverbindung erfolgt.

Fehlerbehebung

Support rund um die Uhr, jederzeit und überall!

Bietet rund um die Uhr sofortigen Support bei Produktanfragen, auch ohne Wi-Fi.

*Die Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken, die Sequenzen sind gekürzt und können von der tatsächlichen Benutzererfahrung abweichen.

*Die gram chat On-Device-Funktion ermöglicht es dir, mit Dokumenten zu interagieren, die auf deinem PC gespeichert sind, und sie behandelt keine einfachen täglichen Informationen oder Fragen, die eine Internetsuche erfordern. „Nach Konversation suchen“ befindet sich derzeit in der Beta-Phase und wird in Zukunft aktualisiert.

*Einige Funktionen funktionieren bei der ersten Verwendung möglicherweise nicht richtig, da die On-Device-AI eine Vorlaufzeit benötigt, um sich an den Benutzer anzupassen. ① gram chat On-Device erfordert eine Indexierung, um Wörter mit Daten aus deinen PC-Inhalten zu kombinieren, was einige Zeit dauern kann, bis die gewünschten Ergebnisse erzielt werden. ② Für die Verwendung der Benachrichtigung zur Erkennung des Akkustands sind mindestens 80 Stunden Mustererkennung erforderlich.

*Diese Funktion unterstützt nur die englische und koreanische Sprache.

*Die AI-Suchergebnisse können je nach Daten zum Zeitpunkt der Suche variieren und die Richtigkeit des Inhalts wird nicht garantiert, sodass eine Überprüfung durch den Benutzer erforderlich ist.

*Diese Funktion unterstützt nur die englische und koreanische Sprache.

**Der PC-Bildschirm wird etwa alle 2 Sekunden erfasst, mit einer Speichergrenze von etwa 13 GB. Aufgenommene Bilder werden nach einer bestimmten Zeit automatisch gelöscht. Benutzer können Einstellungen wie die Verwendung der Funktion, die Speicherdauer auf dem Bildschirm und die Kapazität über das Zahnradsymbol oben im gram-Chat anpassen.

**Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert und muss aktiviert werden, wenn du sie nutzen möchtest.

**Für diese Funktion gilt Folgendes: ① Sie kann Schwierigkeiten bei der Suche nach handgeschriebenem Text, unscharfen Bildern oder dekorativen Schriftarten haben. ② Die Suche basiert auf exakten Textübereinstimmungen, einschließlich Leerzeichen. ③ Die Verwendung von Audio kann die Computerleistung beeinträchtigen.

*** Unterstützte Systemeinstellungen: • Dunkelmodus / • Fn-Sperre / • Verlängerung der Akkulaufzeit / • Erkennung des Akkuverbrauchs durch KI / • Lese-Modus / • Touchpad / • Energiesparmodus / • Offline-Aufladen über USB-C / • Helligkeitsregelung / • Soundsteuerung

gram chat Cloud: Antworten basierend auf AI GPT 4o.

Eine Chat-Oberfläche, die einen Benutzer zeigt, der nach Empfehlungen für Aktivitäten am Bleder See fragt, und eine KI-Antwort, die drei Vorschläge auflistet: 1. Besuch der Insel Bled und der Kirche, 2. Entdeckung die Bleder Burg, 3. Spaziergang um den Bleder See.

Q&A-Chatbot

Dein Experte für sofortige Antworten

Von der Lösung von Hausaufgaben bis hin zur Befriedigung reiner Neugier liefert der AI-Assistent die benötigten Informationen in Sekundenschnelle.

Eine Infografik, die drei KI-gestützte Funktionen zeigt: Zusammenfassung, dargestellt durch ein Dokumentensymbol, das sich in eine vereinfachte Datei verwandelt; Textextraktion, symbolisiert durch ein Bild, das sich in ein Dokument verwandelt; und Übersetzung, dargestellt durch ein Dokument, das in ein anderes Sprachformat wechselt.

Dokument-AI

Intelligente Erkenntnisse aus Dateien

Lass AI wichtige Details aus Dokumenten analysieren und extrahieren, um Zeit und Aufwand zu sparen.

Eine Illustration mit verschiedenen Produktivitäts-App-Symbolen, wie Google Drive, Gmail, Google Sheets und Google Calendar, die ein zentrales gram AI Cloud-Logo umgeben. Das Bild zeigt die nahtlose Integration der gram AI Cloud in beliebte Produktivitätstools.

Funktionsaufruf**

Einsatzbereite Agenten

Ermögliche es der AI, Aufgaben für dich zu erledigen, wie z. B. Planung von Veranstaltungen in Google Kalender oder Erstellen von Word-Dokumenten für dein Team.

*Die Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken, die Sequenzen sind gekürzt und können von der tatsächlichen Benutzererfahrung abweichen.

*Dieser Dienst bietet kostenpflichtige Funktionen von GPT4o, unterstützt jedoch nicht die Integration der Suche oder die Funktionalität des Code-Editors. gram chat Cloud ist im ersten Jahr nach der Benutzerregistrierung kostenlos, danach wird es zu einem kostenpflichtigen Dienst. Benutzer werden während dieses Zeitraums separat benachrichtigt und können sich auf Wunsch abmelden.

**Verknüpfter Google Workspace, Microsoft 365.

AI-Assistent Copilot in Windows 11

Entdecke die Leistung von AI mit Copilot in Windows

Erhalte echte Antworten auf der Grundlage des Internets und erstelle mit Copilot in Windows ganz einfach Bilder. Dieses leistungsstarke AI-Tool nutzt Online-Ressourcen, um dir genaue, aktuelle und auf deine Fragen zugeschnittene Informationen zu liefern. Mit nur wenigen Klicks erhältst du die Antworten, die du benötigst, und kannst benutzerdefinierte Bilder erstellen, um deine Projekte zu verbessern.

Ein Laptop mit dem Windows 11 Bloom-Hintergrundbild auf dem Bildschirm, mit einer Nahaufnahme einer dedizierten Copilot-Taste auf der Tastatur. Das „Copilot+PC“-Logo wird gut sichtbar in der oberen linken Ecke angezeigt und unterstreicht die KI-integrierte Funktionalität.

*Bildschirme simuliert. Die Funktionen und die Verfügbarkeit der App können je nach Region variieren. Erfordert ein Microsoft-Konto und eine Internetverbindung, um ordnungsgemäß zu funktionieren.

*Copilot in Windows 11 wird schrittweise in der Vorschauversion des neuesten Updates für Windows 11 in ausgewählten globalen Märkten eingeführt. Nicht alle Benutzer werden gleichzeitig Zugriff auf Copilot haben, da der Zeitpunkt der Verfügbarkeit je nach Gerät und Markt variiert.

*Die AI-Funktionen von Copilot in Windows 11 können je nach Benutzeranforderungen und Nutzungsumgebungen variieren und bieten möglicherweise nicht in allen Anwendungsfällen die gleiche Leistung.

*Für einige Copilot+PC-Erfahrungen sind kostenlose Updates erforderlich, die bis Anfang 2025 eingeführt werden. Die Zeitplanung variiert je nach Gerät und Region. Siehe aka.ms/copilotpluspcs

Sofortiger Abruf

Suche nicht mühsam nach dem Ordner, indem du eine Datei gespeichert hast. Beschreibe einfach etwas, an das du dich erinnerst, und gram wird sofort finden, was du brauchst.

Werde mit Cocreator zum Profi-Künstler

Nicht jeder muss die Fähigkeiten eines Künstlers haben. Skizziere einfach deine Gedanken und erhalte sofort ein Bild, das aussieht, als wäre es von einem professionellen Designer erstellt worden.

Live-Untertitel in Echtzeit

Erlebe nahtlose Kommunikation mit der Live-Untertitel-Funktion. Erhalte eine Transkription in Echtzeit von jeder Audioquelle in deiner gewünschten Sprache auf dem Bildschirm, sodass jedes Gespräch einfach und mühelos wird.

Bessere Videoanrufe mit Windows Studio

Mach dir keine Sorgen über unerwartete Videoanrufe. Mit kreativen Filtern wie Beleuchtungsverbesserung und Unschärfe kannst du jedes Mal eine makellose Präsentation sicherstellen.

*Bildschirme simuliert. Die Funktionen und die Verfügbarkeit der App können je nach Region variieren. Erfordert ein Microsoft-Konto und eine Internetverbindung, um ordnungsgemäß zu funktionieren.

*Copilot in Windows 11 wird schrittweise in der Vorschauversion des neuesten Updates für Windows 11 in ausgewählten globalen Märkten eingeführt. Nicht alle Benutzer werden gleichzeitig Zugriff auf Copilot haben, da der Zeitpunkt der Verfügbarkeit je nach Gerät und Markt variiert.

*Die AI-Funktionen von Copilot in Windows 11 können je nach Benutzeranforderungen und Nutzungsumgebungen variieren und bieten möglicherweise nicht in allen Anwendungsfällen die gleiche Leistung.

*Für einige Copilot+PC-Erfahrungen sind kostenlose Updates erforderlich, die bis Anfang 2025 eingeführt werden. Die Zeitplanung variiert je nach Gerät und Region. Siehe aka.ms/copilotpluspcs

Das leichte Leben

Das geringe Gewicht des LG gram von 1.389 g in einem schlanken Gehäuse von 16,0 mm passt zu jedem Lebensstil. Dieses Design wurde für strenge militärische Tests entwickelt und beweist, dass Langlebigkeit und Eleganz Hand in Hand gehen können.

1.389 g

Leichtgewicht

16,0 mm

Superschlank

Eine Animation, die einen leichten Laptop zeigt, mit „1.389 g“ im ersten Bild und „16,0 mm“ Dicke im zweiten Bild. Beide Rahmen sind mit dem Langlebigkeitsabzeichen MIL-STD versehen, das die Tragbarkeit und Langlebigkeit unterstreicht.

Slim Laptop

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die oben angegebene Dicke misst den dünnsten Teil des Produkts und das Gewicht bezieht sich nur auf den Laptop. Eine detaillierte Produktbeschreibung findest du in der Spezifikation.

*LG gram: Prüfung und Zertifizierung nach der Norm MIL-STD-810H durch KOLAS Labs. Hat 7 verschiedene MIL-STD 810H-Tests zur Haltbarkeit bestanden, durchgeführt von einem unabhängigen Labor gemäß US-Militärstandards. Entspricht den folgenden Methoden für MIL-STD-810H: Methode 500.6 Niederdruck (Höhe) (Verfahren I – Lagerung und Methode und Verfahren II – Betrieb); Methode 501.7 Hohe Temperatur (Verfahren I – Lagerung und Verfahren II – Betrieb); Methode 502.7 Niedrige Temperatur (Verfahren I – Lagerung und Verfahren II – Betrieb); Methode 509.7 – Salznebeltest; Methode 510.7 – Staub; Methode 514.8 – Vibration; Methode 516.8 – Stoß (Verfahren I – Funktion und Verfahren Ⅳ – Transportfall). Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht unter allen Bedingungen wie im Test. Der Test wurde in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt. Nicht nachahmen.

*Wenn Verbraucher dieses Experiment durchführen und das gram beschädigen, ist dies nicht durch die Garantie abgedeckt.

Das Bestehen dieses Tests bedeutet nicht, dass es für den militärischen Einsatz geeignet ist.

WQXGA-Auflösung und DCI-P3 99% breiter Farbraum

Klare Details, lebendige Erfahrungen

Tauche ein in lebendige, satte Farben mit der atemberaubenden WQXGA-Auflösung und dem breiten Farbspektrum DCI-P3 99%. Das LG gram erweckt deine Ideen zum Leben und verleiht jedem Bild Klarheit, Präzision und Tiefe.

17 Zoll

Großer Bildschirm

WQXGA

Hohe Auflösung

16:10

Bildseitenverhältnis

DCI-P3 99%

Großer Farbraum

Das Bild zeigt zwei Laptops, die Rücken an Rücken platziert sind, und präsentiert leuchtende, farbenfrohe Bildschirme mit dünnen Rändern, die lebendige Bilder und ein schlankes Design betonen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

17 Zoll 16:10 Display

Genieße jeden visuellen Moment in vollen Zügen

Steigere deine Produktivität mit einem größeren Blickfeld. Der 17-Zoll-Bildschirm hilft dir, mehr auf einmal zu sehen, wodurch sich Aufgaben einfacher erledigen lassen. Das Bildseitenverhältnis von 16:10 bietet dir zusätzlichen Platz, sodass du weniger scrollen und dich mehr auf das Wesentliche konzentrieren kannst. Mit einer Farbabdeckung von DCI-P3 99% kannst du lebendige Details und satte, lebensechte Farben genießen.

Das Bild stellt eine Animation dar, die von einem Bildseitenverhältnis von 16:9 auf dem oberen Bildschirm zu einem höheren Bildseitenverhältnis von 16:10 auf dem unteren Bildschirm übergeht. Das DCI-P3 99%-Logo ist in der unteren rechten Ecke sichtbar. Diese Transformation betont visuell den zusätzlichen vertikalen Platz, der durch das Bildseitenverhältnis von 16:10 entsteht, ideal für Produktivität und Multitasking.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Das oben genannte Programm ist nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).

*DCI-P3 Typisch 99 %, Minimum 95 %. (DCI-P3: Der von der Digital Cinema Initiatives (DCI) definierte Farbstandard).

Blendfreies Display 

Konzentriert bleiben, klar sehen

Genieße ein scharfes und lebendiges Bild, ohne dir Gedanken über Spiegelungen machen zu müssen, selbst in hellen Umgebungen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die Helligkeit beträgt 350 Nits (typ.).

Echte Freiheit für Multitasking

Wie geschaffen für AI, perfekt gepaart mit Intel® Lunar Lake

Intel® Lunar Lake mit 47 NPU Tera-Operationen pro Sekunde (TOPS) ist ein bahnbrechender Prozessor für PCs, der im Vergleich zu früheren Generationen eine mehr als dreimal so hohe AI-Leistung bietet und die für ein verbessertes Copilot+-Erlebnis erforderlichen Funktionen ermöglicht. Mit innovativer Leistungseffizienz und der besonderen Leistung eines AI-Prozessors werden AI- und maschinelle Lernaufgaben effizient bewältigt.

47 TOPS
NPU

Bis zu

64 TOPS
GPU

Bis zu

Ein Laptop mit einer KI-Chip-Grafik auf dem Bildschirm, umgeben von einem futuristischen Platinendesign, das die fortschrittlichen Verarbeitungsfähigkeiten unterstreicht. Das Intel Core Ultra-Logo wird in der unteren linken Ecke deutlich angezeigt und unterstreicht die herausragende Leistung.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Intel®, das Intel-Logo und Intel Core sind Handelsmarken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

*Die Leistung der NPU und GPU variiert je nach Prozessor.

**Die angegebene Leistung basiert auf internen Benchmarks von Intel, die mit der vorherigen Intel Core Ultra Processor Series 1 verglichen wurden.

Reibungsloses, schnelles Multitasking

Mit dem LPDDR5-Kanalspeicher für eine schnellere Datenverarbeitung und Dual-NVMe-SSDs für einen schnelleren Zugriff auf deinen Speicher bekommst du das Beste aus beiden Welten.

LPDDR5x

NVMe (Gen4)

Das Bild zeigt einen Laptop mit mehreren Anwendungsfenstern, die nach außen schweben und so die Multitasking-Fähigkeiten des Laptops demonstrieren. Die vorgestellten Apps reichen von Videobearbeitung bis hin zu Präsentationen und unterstreichen die Leistungsfähigkeit des Laptops für verschiedene Aufgaben.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die oben genannten Speicher- und SSD-Optionen müssen separat erworben werden und die Preise können je nach Land und Modell variieren.

*Das oben genannte Programm ist nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).

gram Link

Sei stets verbunden

LG gram verbindet problemlos bis zu 10 Geräte gleichzeitig, egal ob es sich um ein iOS- oder Android-Gerät handelt. Teile, arbeite zusammen und erschaffe, indem du deinen Arbeitsbereich in ein Konzert der Technologie verwandelst.

Ein Laptop, ein Tablet und ein Smartphone werden zusammen präsentiert, wobei alle synchronisierte Inhalte auf ihren Bildschirmen anzeigen. Die Funktion „gram Link“ wird hervorgehoben, wobei die Apple- und Android-Logos in der unteren rechten Ecke die geräteübergreifende Konnektivität betonen.
Datenübertragung

Einfache Datenübertragung zwischen gram und Mobilgerät (Android & iOS).

Ein Laptop und ein Tablet werden nebeneinander aufgestellt, beide zeigen auf ihren Bildschirmen dasselbe farbenfrohe und künstlerische Design. Der Hintergrund zeigt geometrische Formen, die die kreative Arbeit und die nahtlose Gerätesynchronisierung betonen.
Anzeigeerweiterung und Duplizierung

Verwende dein Tablet oder Smartphone als zweiten Bildschirm.

Ein Laptop auf einem grünen Tisch, auf dessen Bildschirm eine Galerieanwendung mit Bildern von roten Früchten angezeigt wird, was auf Navigations- oder Fotoverwaltungsaktivitäten hindeutet.
AI-Klassifizierung

AI übernimmt automatisch die Bildklassifizierung und -kennzeichnung.

Ein Laptop, auf dessen Bildschirm eine Videokonferenz mit mehreren Teilnehmern zu sehen ist, und daneben ein Smartphone, auf dem ein einzelner Teilnehmer derselben Konferenz zu sehen ist. Diese Konfiguration legt den Schwerpunkt auf nahtlose Konnektivität und Multitasking für virtuelle Meetings.
Telefon als Webcam

Verwende die Hochleistungskamera deines Smartphones für Videoanrufe.

Ein Laptop und ein Smartphone werden auf einen Schreibtisch gestellt, auf beiden wird dieselbe Musikwiedergabeschnittstelle angezeigt, was auf eine synchronisierte Funktionalität hinweist. Die Einrichtung unterstreicht die nahtlose Integration zwischen Geräten für Multimedia-Aktivitäten.
Audiofreigabe auf Telefon

Gib die Audioausgabe deines Smartphones direkt über die Lautsprecher des LG gram wieder.

Ein Laptop mit einer Kommunikationsschnittstelle und einer schwebenden Wähltastatur, die die Möglichkeit unterstreicht, direkt vom Gerät aus zu telefonieren. Diese Konfiguration hebt verbesserte Funktionen für Konnektivität und Produktivität hervor.
Anrufe tätigen und entgegennehmen

Tätige und empfange Anrufe direkt von deinem LG gram.

Das Bild zeigt eine Person, die ein Smartphone vor einen grauen Laptop hält, auf denen beide dasselbe Video einer Frau zu sehen ist, die eine Yoga-Pose ausführt. Die Szene zeigt die nahtlose Bildschirmspiegelung oder die Inhaltsfreigabe zwischen Geräten.
Bildschirmspiegelung

Projiziere den Bildschirm deines Tablets oder Smartphones auf den gram.

Ein grauer Laptop und ein Tablet nebeneinander, beide zeigen ein „Diagramm zur Rentabilitätsschwelle“ mit einem Liniendiagramm in leuchtenden Farben vor einem dunklen Hintergrund. Eine kabellose Maus wird neben dem Laptop platziert.
Freigabe von Tastatur und Maus

Steuere dein Tablet oder Smartphone mit der Tastatur und Maus deines gram.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Damit die App ordnungsgemäß funktioniert, installiere die LG gram Link-App auf deinen Mobilgeräten. iOS-Version 15.2 oder höher und Android-Version 9 oder höher sind erforderlich.

* Um die LG gram Link-App zu installieren, kannst du das [LG Update-Programm] verwenden, um automatisch die LG Update-App zu finden und zu installieren, die zu deinem System passt. (Gilt für Modelle, die 2024 und später auf den Markt kommen).

* Die oben genannten Tablet- und Mobilgeräte sind nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).

*Das Bild zeigt das repräsentative LG gram-Produkt zu Illustrationszwecken. Bitte beachte die Galeriebilder, welche mit dem tatsächlichen Produkt aufgenommen wurden.

*gram Link wird in Zukunft aktualisiert und der Zeitplan für die Versionsaktualisierung kann je nach Land variieren.

Eine Person sitzt auf einer Couch und genießt beeindruckendes Audio, während sie einen LG gram-Laptop benutzt. Der Text hebt die Dolby Atmos-Technologie hervor und betont ein reichhaltiges, umfassendes 360-Grad-Hörerlebnis. Umgebende Klangwellen im Hintergrund stellen die immersive Klanglandschaft visuell dar.

Dolby Atmos

Vertiefe deine Sinne

Klanglandschaften werden lebendig. Die Dolby Atmos-Technologie versetzt dich in ein üppiges,
weitläufiges, 360-Grad-Hörabenteuer.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Dolby, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Handelsmarken von der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Intelligente Leistung, Stecker ziehen und spielen

Angetrieben von einem 77-Wh-Hochleistungsakku und unserem intelligenten AI-Assistenten passt sich der gram deiner Umgebung an und liefert über längere Stunden eine optimierte Leistung. Steigere deine Produktivität und genieße ein nahtloses Spielerlebnis.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Modell, Konfiguration, verwendeten Anwendungen, genutzten Funktionen und Leistungeinstellungen von den Angaben abweichen.

*Um die Benachrichtigungsfunktion des AI Smart Assistant zur Erkennung des Batterieverbrauchs nutzen zu können, sind mindestens 80 Stunden Mustererkennung erforderlich.

Das Bild zeigt die seitlichen Anschlüsse eines Laptops, einschließlich HDMI, USB 4 (Thunderbolt™ 4) und USB 3.2 Gen2. Es zeigt die vielseitigen Möglichkeiten der Konnektivität des Laptops.

Das Bild zeigt die seitlichen Anschlüsse eines Laptops, einschließlich HDMI, USB 4 (Thunderbolt™ 4) und USB 3.2 Gen2. Es zeigt die vielseitigen Möglichkeiten der Konnektivität des Laptops.

Einfacher Anschluss

Einfache, sofortige Konnektivität

Verbinde dich mit gram +view, High-Speed-Speicher, großen Monitoren und anderen Geräten. Dank der Anschlüsse kannst du ein sofort einsatzbereites Paradies der Produktivität und Unterhaltung genießen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Drucken

Alle Spezifikationen

INFO

  • Produktkategorie

    gram Business

  • Jahr

    2025

SYSTEM

  • Betriebssystem

    Windows 11 Pro Premium

  • Grafik

    Intel® Arc™ Graphics 140V

  • Arbeitsspeicher

    32 GB LPDDR5x (Dual Channel, 8.533 MHz)

  • Prozessor

    Intel® Core™ Ultra 7 258V (12 MB Intel® Smart Cache, bis zu 4,8 GHz)

DISPLAY

  • Helligkeit

    350 cd/m2

  • Panel-Typ

    IPS LCD (Anti-Glare)

  • Ratio

    16:10

  • Auflösung

    2.560 x 1.600

  • Größe (Zoll)

    17 Zoll

  • Größe (cm)

    43,18 cm

SPEICHER

  • SSD

    2 TB Dual SSD (M.2) NVMe PCIe Gen 4

KONNEKTIVITÄT

  • BT

    BT 5.3

  • Webcam

    Full HD Webcam mit Dual Mic

  • Wireless

    Intel® Wireless-BE201

  • LAN

    Kein LAN-Anschluss

SOUND

  • Audio

    HD Audio mit Dolby Atmos

  • Lautsprecher

    2 x 2 Watt und Smart Amp (5 Watt)

AKKU

  • Akku

    77 Wh Li-Ion

ABMESSUNGEN/GEWICHT

  • Abmessungen (mm)

    378,8 x 258,8 x 16,0 ~ 17,8

  • Maße mit Verpackung (mm)

    499 x 307 x 60

  • Gewicht mit Verpackung (kg)

    2,30

  • Gewicht (kg)

    1,389

  • Abmessung (Zoll)

    17 Zoll

DESIGN

  • Farbe

    Schwarz

ZUBEHÖR

  • Zubehör

    MIL-STD-810H, Tastatur mit Ziffernblock und Hintergrundbeleuchtung, Thunderbolt™ 4

EINGABEGERÄT

  • Tastatur

    Tastatur mit Ziffernblock und Hintergrundbeleuchtung

EINGANGS-/AUSGANGSANSCHLUSS

  • Kopfhörerausgang

    Ja

  • USB Type A

    2 x USB-A (3.2 Gen2x1)

  • USB Type C

    2 x USB-C (4 Gen3x2, Power Delivery, Display Port, Thunderbolt 4)

  • HDMI

    1 x HDMI

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Besuchen Sie das LG B2B-Partnerportal, um Zugang zu weiteren technischen Dokumentationen und Ressourcen zu erhalten.