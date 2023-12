Nach dem ersten Roll-Out in den 11 Regionalstudios hat Salomo von vielen Kolleginnen und Kollegen Schulterklopfer bekommen. Ein Cutter schreibt in einer E-Mail: „Die Übersicht am Monitor in der täglichen Schnitt-Arbeit hat sich wesentlich verbessert.“ Alle Fenster des AVID Schnittprogramms ließen sich perfekt anordnen und würden so zu einem effizienteren Workflow beitragen. Zudem lobt auch er explizit die Farbwiedergabe. Darüber hinaus gefällt das Design der UltraWide™ Displays: „Optisch ist der Monitor ein Highlight – da macht das kreative Arbeiten gleich doppelt so viel Spaß.“

Die Neuausstattung der Schnitträume blieb tatsächlich im Sender nicht unbemerkt. „Viele Redakteure und Techniker sind jeden Tag in den Studios und sprechen mich begeistert darauf an, was das denn für Displays seien“, kommentiert Salomo die wachsenden Begehrlichkeiten im Hause. „Die weitere Anschaffung von LG UltraWide™ Displays im WDR ist also nicht ausgeschlossen – ganz im Gegenteil.“ Nach dem Roll-Out in den Regionalstudios haben bereits weitere WDR Sendestudios LG UltraWide™ Displays angeschafft.