Seit März 2021 gilt in Deutschland und der EU ein neues Energielabel: Die alte Skala von A+++ bis D wurde durch eine übersichtlichere Einteilung von A bis G ersetzt. Ein Gerät mit der neuen Klasse A steht für höchste Effizienz – frühere A+++-Modelle können nun als B oder C eingestuft sein. Das neue System erleichtert dir die Auswahl eines sparsamen und nachhaltigen Modells.

In Zeiten steigender Energiekosten und wachsender Umweltverantwortung hilft dir dieses neue System, eine fundierte Entscheidung zu treffen – für mehr Nachhaltigkeit und langfristige Ersparnis.