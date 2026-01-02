Für jeden Haushalt – vom Single bis zur Großfamilie – bietet LG die passende Waschmaschine. Mit diesen Tipps findest du garantiert eine Maschine, die deinen Anforderungen in Bezug auf Größe, Kapazität, Funktionen und Energieverbrauch gerecht wird.

Lerne die innovative Technologie von LG kennen, mit der Waschen effizient und zuverlässig wird.