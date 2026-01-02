We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Wäschepflege
Kaufberatung für Waschmaschinen
Entdecke jetzt Typen, Größen, Eigenschaften und energieeffiziente Optionen!
*LCD-Display mit 5 Sprachoptionen (Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch)
Finde jetzt die Waschmaschine, die perfekt zu deinem Lebensstil passt.
Für jeden Haushalt – vom Single bis zur Großfamilie – bietet LG die passende Waschmaschine. Mit diesen Tipps findest du garantiert eine Maschine, die deinen Anforderungen in Bezug auf Größe, Kapazität, Funktionen und Energieverbrauch gerecht wird.
Lerne die innovative Technologie von LG kennen, mit der Waschen effizient und zuverlässig wird.
Verschiedene Arten von LG-Waschmaschinen
Vielfalt macht den Unterschied – finde die perfekte Waschmaschine für deine Bedürfnisse.
Die richtige Wahl sorgt dafür, dass dein Wascherlebnis reibungslos und effizient verläuft.
Sehen wir uns einige Optionen an:
LG Waschmaschine
• Frontlader Waschmaschinen von LG überzeugen durch Effizienz und eine besonders sanfte Reinigung deiner Kleidung.
• Dank innovativer Technologien wie TurboWash® 360° wird deine Wäsche in nur 39 Minuten gründlich sauber – und das bei minimalem Energieverbrauch.
• Das moderne Design passt perfekt in jedes Zuhause und sorgt für komfortables Waschen auf höchstem Niveau.
Wenn Platz knapp ist
LG Waschtrockner
• Die Waschtrockner von LG sparen Platz und Zeit, indem sie Waschen und Trocknen in einem Durchgang ermöglichen – kein lästiges Umladen mehr von einem Gerät zum anderen.
• Für alle, die den verfügbaren Raum optimal nutzen möchten, ohne auf Kapazität zu verzichten, sind sie die clevere Lösung.
• Waschmaschine und Trockner sind in einem kompakten Gerät vereint, das Platz spart und trotzdem volle Leistung bietet.
Welche Waschmaschine passt zu dir?
Bei der Wahl deiner Waschmaschine solltest du deinen Platz, deine Waschgewohnheiten und die Funktionen, die dir wichtig sind, berücksichtigen.
Legst du Wert auf Energieeffizienz? Dann sind Modelle mit AI DD®-Technologie ideal. Sie passen die Waschzyklen automatisch an den Stoff an, schonen die Wäsche und sparen Energie.
3 Dinge, die du bei der Wahl einer Waschmaschine beachten solltest
Die richtige Waschmaschine zu finden, erfordert einige Überlegungen. Hier sind drei wichtige Faktoren, die dir helfen, die beste Entscheidung zu treffen:
1. Energieeffizienz
• Energieeffiziente Waschmaschinen sparen nicht nur Stromkosten, sondern schonen auch die Umwelt.
• LG bietet Modelle mit erstklassigen Triple A-Ratings für Energieeffizienz, Schleuderleistung und Geräuschpegel.
2. Kapazität und Größe
• Überlege, wie viel Wäsche du normalerweise wäschst. LG bietet Trommelkapazitäten von 8 kg für Einzelpersonen bis zu 12 kg für größere Familien.
• Dank innovativer Technik behalten Maschinen mit größerer Kapazität die Standardabmessungen bei und fügen sich problemlos in dein Zuhause ein.
3. Installation und Zugänglichkeit
• Messe deinen Platz sorgfältig aus – berücksichtige Türen, Treppen und Stromanschlüsse, damit dein neues Gerät perfekt passt.
• LG-Maschinen haben standardisierte Maße, aber die Tiefe variiert je nach Trommelgröße, deshalb ist eine genaue Planung wichtig.
Welche Waschmaschinen-Größe ist die richtige?
Das passende Modell richtet sich nach deinem Haushalt und dem Umfang deiner Wäsche.
Hier eine Orientierungshilfe:
✓ 8 kg: Geeignet für bis zu 30 Hemden – ideal für Einzelhaushalte.
✓ 9 kg: Für bis zu 45 Hemden – perfekt für kleine Familien.
✓ 10,5 kg: Wascht 50–55 Hemden – optimal für durchschnittliche Familien.
✓ 12 kg: Für bis zu 60 Hemden – speziell für größere Familien.
Dank des cleveren Designs von LG behalten Waschmaschinen mit größerer Kapazität die gleichen Außenmaße bei. So kannst du mehr Wäsche pro Ladung waschen, ohne zusätzlichen Platz zu benötigen.
Leistungen & Funktionen
Nachdem du Größe und Kapazität gewählt hast, lohnt sich ein Blick auf die Funktionen, die deine Wäscheroutine verbessern:
✓ AI DD®-Technologie: Intelligente Gewebepflege durch Analyse von Gewicht und Stoffart, kombiniert mit maßgeschneiderten Waschprogrammen für optimale Ergebnisse.
✓ TurboWash® 360°: Schnelle und gründliche Reinigung in kürzester Zeit.
✓ Steam+®: Bekämpft Allergene und reduziert Falten für gepflegte Kleidung.
✓ LG ThinQ® App: Verbinde deine Waschmaschine per WLAN für Remote-Bedienung, intelligente Benachrichtigungen und Fehlerdiagnose – bequem vom Smartphone aus.
Fazit: Die perfekte Waschmaschine findest du, wenn du deine Bedürfnisse genau kennst und auf innovative Technologien setzt. LG verbindet Energieeffizienz, smarte Funktionen und höchste Leistung, damit dein Wascherlebnis effektiv und komfortabel ist.
Entdecke die LG-Geräte und wähle die Maschine, die perfekt zu deinem Lebensstil passt.
FAQ
Q.
Wie wähle ich die richtige Waschmaschine für meine Bedürfnisse aus?
A.
Berücksichtige deinen Platz, deine Wäschegewohnheiten und die gewünschten Eigenschaften. LG bietet energieeffiziente Modelle mit Technologien wie AI DD™, die die Waschzyklen an den Stofftyp und die Beladungsgröße anpassen.
Q.
Welche Waschmaschinengröße benötige ich für meinen Haushalt?
A.
Eine 8 kg Maschine eignet sich für Einzelpersonen, 9 kg für kleine Familien, 10,5 kg für durchschnittliche Haushalte und 12 kg ist ideal für große Familien – LG behält die Standardabmessungen über alle Größen hinweg bei.
Q.
Was sollte ich vor der Installation einer neuen Waschmaschine beachten?
A.
Messe deinen Raum sorgfältig, einschließlich Türen und Treppen. Während LG-Maschinen die Standardgrößen befolgen, kann die Tiefe je nach Trommelgröße variieren, also plane entsprechend.
Q.
Welche intelligenten Funktionen gibt es bei modernen Waschmaschinen?
A.
Mit LG-Waschmaschinen mit WLAN-Konnektivität kannst du deine Maschine über die ThinQ™-App aus der Ferne steuern, Warnungen empfangen und benutzerdefinierte Waschprogramme herunterladen.
Q.
Was sind die Vorteile der Verwendung einer Waschtrockner-Kombination?
A.
Waschtrocknerkombinationen sparen Platz und Zeit, indem sie in einer Maschine waschen und trocknen – ideal für kleine Haushalte oder geschäftige Lebensstile.