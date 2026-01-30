About Cookies on This Site

Side-by-Side Kühlschrank mit InstaView® (EEK D, 628L, 179 cm hoch ) mit Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender, internem Wassertank | GSGE81EVBD

GSGE81EVBD.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt
GSGE81EVBD.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt

Side-by-Side Kühlschrank mit InstaView® (EEK D, 628L, 179 cm hoch ) mit Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender, internem Wassertank | GSGE81EVBD

GSGE81EVBD
Front view
front door open
front door open
front single door open
front single door open
ice cubes
LG Side-by-Side Kühlschrank mit InstaView® (EEK D, 628L, 179 cm hoch ) mit Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender, internem Wassertank | GSGE81EVBD, GSGE81EVBD
compartments
display
display
shelves
shelves
left view
right view
side view
Hauptmerkmale

  • InstaView®: zweimal klopfen, reinschauen!
  • Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender: Genießen Sie immer verfügbare Erfrischungen
  • UVnano® Technologie: deutlich weniger Bakterien an den Wasserspender-Ausgängen
  • Wassertank: kein Festwasseranschluss notwendig
  • Total No Frost: Gleichbleibende Kühlleistung und nie wieder Abtauen durch 0% Frostbildung
  • Smart Inverter Compressor®: leise, effizient und zuverlässig mit 10 Jahren Garantie

    *Zusätzlich zu den 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung bestehen weitere 8 Jahre Materialgarantie auf den LG Smart Inverter Compressor® (ausgenommen gewerbliche Nutzung).
Mehr

Was macht LG Kühlschränke so besonders?

Flexible Installation

Flexible Installation

Dank Wassertank überall platzierbar - ohne Festwasseranschluss

FRESH Converter®

FRESH Converter®

Frische durch flexible Temperatureinstellung

ThinQ®

ThinQ®

Smart steuern, clever leben

Smart Inverter®

Smart Inverter®

Effizienz trifft auf Langlebigkeit.

Uvnano® Technologie

Eis- und Wasserspender mit UVnano®

Reinigt den Wasserspender täglich automatisch mit UV-Licht – entfernt 99,99 % der Bakterien.

Ohne Festwasseranschluss

Gerät einfach aufstellen und genießen.

Dank integriertem Wassertank ist kein Festwasseranschluss nötig.

InstaView®

Zweimal klopfen, reinschauen!

Zweimal klopfen und 23 % mehr vom Kühlschrankinneren sehen – mit der neuesten InstaView® ThinQ® Generation.

Energie sparen & Kälteverlust reduzieren

InstaView® ermöglicht dir einen Blick ins Innere, ohne die Tür zu öffnen – weniger Kälteverlust, mehr Energieeffizienz.

Energie sparen und Kaltluftverlust reduzieren

*Verglichen mit herkömmlichem Side-by-Side-Kühlschränken von LG mit InstaView® (GSX971NEAE).

Frische

Bewahrt die natürliche Frische

Dank der fortschrittlichen Kühltechnologie des neuen Premium-Kühlschranks bleiben deine Lebensmittel stets frisch.

Bewahrt die natürliche Frische

FRESH Converter®

Die richtige Temperatur für verschiedene Lebensmittel

Mit FRESH Converter® wählst du die ideale Temperatur für Fleisch, Fisch oder Gemüse – für länger frischen Geschmack.

Wi-Fi-Konnektivität

Entdecke ein intelligentes Leben: Bleibe mit LG ThinQ® in Verbindung

Verwalte deinen Kühlschrank ganz einfach und erhalte mit der LG ThinQ®-App die neuesten Benachrichtigungen von überall.

Es ist ein Kühlschrank und ein Mobiltelefon zu sehen.

Dein smarter Kühlschrank

AI Smart Learner erkennt deine Gewohnheiten und optimiert Kühlung, Energieverbrauch und Eisproduktion. Vor Zeiten hoher Nutzung wird die Temperatur automatisch gesenkt, bei geringer Nutzung spart die Technologie Energie durch reduzierte Kompressoraktivität.

Dein smarter Kühlschrank

Verbinde deinen Kühlschrank mit deinem Smartphone

Mit der LG ThinQ® App steuerst du deinen Kühlschrank ganz einfach – z. B. „Express Freeze“ aktivieren mit nur einem Fingertipp.

Mit der LG ThinQ® App steuerst du deinen Kühlschrank ganz einfach – z. B. „Express Freeze“ aktivieren mit nur einem Fingertipp.

Hinweis bei geöffneter Tür

Offene Kühlschranktür? Dein Smartphone informiert dich dank LG ThinQ®.side-by-side-vs6-energy-gc-g257elan-gp1-feature-thinq-d-09-3.jpg

Hinweis bei geöffneter Tür

Eine Seitenansicht des Kühlschranks, um das elegante Design des Handgriffs hervorzuheben.

Integrierter Türgriff

Schlankes, modernes Design

Diagonale Ansicht eines Regals mit Metallverkleidung im Inneren des Kühlschranks.

Metal Decor

Elegantes, luxuriöses Metallic-Finish

Wine rack

Großes Wein- und Flaschenregal

Praktisch organisiert: Mehr Platz für Getränke

Smart Inverter Compressor®

Langlebig und energiesparend

Die Art von Effizienz, die du dir vorgestellt hast – der intelligente LG Smart Inverter Compressor® prüft den Kühlbedarf des Innenraums deines Kühlschranks und passt seine Geschwindigkeit entsprechend an, so dass nur so viel Energie wie nötig verbraucht wird. Nicht mehr und nicht weniger.

Der Kühlschrank ist in der Küchenwand installiert und es gibt eine Grafik, welche die Reduzierung des Energieverbrauchs durch den Smart Inverter Compressor zeigt.

*Basierend auf den KTL-Testergebnissen zum Vergleich des KS C ISO 15502 Energieverbrauchs zwischen den LGE Modellen R-B601GM (LG konventioneller Hubkolbenverdichter) und R-B602GCWP (Smart Inverter Compressor). Das Ergebnis kann je nach tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren.

Energieeffizient und langlebig

Der LG Smart Inverter Compressor® bringt Energieeffizienz auf ein neues Niveau, damit Sie noch mehr sparen und das Gerät 10 Jahre lang sorgenfrei nutzen können.

*Der Hersteller LG Electronics Inc. (Garantiegeber) gewährt auf das beworbene Produkt eine Garantie von 10 Jahren auf den LG Inverter Linear Compressor® (ausgenommen gewerbliche Nutzung). Es beginnt die Frist für die Berechnung der Garantiedauer mit Rechnungsdatum. Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

 

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Deutschlandvertrieb des Garantiegebers:

LG Consumer Information Center (Service Hotline)

0800 45 444 45

FAQ

F1. Was benötige ich für den Einbau eines Kühl-/Gefrierschranks? 

Weitere Informationen erhältst du über den unten stehenden Link.

https://www.youtube.com/watch?v=NweA5lBb15A 

F2. Wie ändere ich die Temperatureinstellung an meinem LG Kühl-/Gefrierschrank? 

Verwend das Bedienfeld an der Tür oder im Inneren des Kühlschranks, um die Temperatur deines Kühl- oder Gefrierschranks einzustellen oder anzupassen. Mit der LG ThinQ® App kannst du bei unterstützten Modellen die Temperatureinstellung aus der Ferne über dein Smartphone ändern. 

F3. Was solltest du beim Kauf eines Kühl-/Gefrierschranks beachten?

LG bietet eine breite Palette eleganter, energieeffizienter Kühl-/Gefrierschränke mit zahlreichen intelligenten Eigenschaften. Von geräumigen American Style und praktischen Multi-Door-Modellen über InstaView® Door-in-Door® Technologie bis hin zu Combi und Slim-Modellen bietet LG den perfekten Kühl-/Gefrierschrank für jeden Haushalt. Wenn du eine Küche komplett neu planst, ist es einfach, dein Traumgerät zu integrieren. Wenn du allerdings eine vorhandene Lücke zu füllen hast, kann es sein, dass deine Wahl vom Platz diktiert wird. Wenn du dich für einen Kühl-/Gefrierschrank entschieden hast, der am besten zu deinem Lebensstil passt, solltest du auf den Stauraum, innovative Kühltechnologien, die deine Lebensmittel länger frisch halten, praktische Eigenschaften wie Total No Frost, einen automatisch reinigenden UVnano Wasser- und Eisspender, klappbare Ablagen und das FRESHBalancer®-Schubladensystem achten. Vergesse nicht die Energieeffizienz und die Produktgarantie. 

F4. Wie groß muss mein Kühl-/Gefrierschrank sein?

Das hängt zwar von deinem Lebensstil ab, aber als Faustregel gilt: Der LG Kühl-/Gefrierschrank (Fassungsvermögen: 340–384 l) ist normalerweise ausreichend für einen kleinen Haushalt mit 1–2 Personen; die Slim Multi-Door-Modelle (506–508 l) eignen sich für eine Familie mit 3–4 Personen; für eine größere Familie empfehlen wir die geräumigen LG Multi-Door- oder American Style-Modelle (Fassungsvermögen 625–705 l). Multi-Door-Modelle bieten extra breiten Raum für die Aufbewahrung von Gegenständen wie Einschüben oder Platten. Wir bei LG möchten, dass jeder Kunde den für ihn am besten geeigneten Kühl-/Gefrierschrank erhält. Deshalb bieten wir innerhalb jeder Serie eine Auswahl an Größen an.

F5. Was ist der Unterschied zwischen einem Kühlschrank mit und ohne Wasseranschluss?

LG bietet dir die ultimative Freiheit bei der Wahl der Position deines Kühl-/Gefrierschranks und bietet Modelle mit und ohne Wasseranschluss an. Der Kühlschrank wird direkt an die Wasserversorgung angeschlossen, um den Eis- und Wasserdosierer zu versorgen. Ein Kühlschrank ohne Wasseranschluss verfügt über einen eingebauten, nachfüllbaren Wassertank, der mit dem an der Tür montierten Wasserdosierer verbunden ist. Fülle den Tank einfach immer wieder auf und genieße den Luxus von gekühltem Wasser aus dem Hahn.

Zusammenfassung

Drucken

Abmessungen

GSGE81-dimension

Alle Spezifikationen

STEUERUNG & ANZEIGE

  • Internes LED-Display

    Ja (Inneres Top Display)

  • Express Freeze

    Ja

MATERIAL & AUSFÜHRUNG

  • Frontfarbe

    Essence Black Steel

  • Tür (Material)

    Metall mit Vinylbeschichtung

  • Grifftyp

    Edel-Komfortgriff

  • Metal Fresh® (Metallrückwand)

    Weiß (Innen)

EIS- & WASSERSYSTEM

  • Wasserspender

    Nein

  • Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender

    Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender

  • Ice Maker (automatisch)

    Ja

  • Eiswürfelbereiter

    Nein

  • Wasserversorgung

    Interner Wassertank (4L) / kein Festwasseranschluss notwendig

  • LG Craft Ice

    Nein

MERKMALE

  • DoorCooling+®

    Ja

  • LINEARCooling®

    Ja

  • Door-in-Door®

    Nur InstaView

  • InstaView®

    Ja

  • UVnano®

    Ja

LEISTUNG

  • Luftschallemissionsklasse

    B

  • Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)

    276

  • Klimaklasse

    T

  • Kompressortyp

    Smart Inverter Compressor®

  • Luftschallemissionen in dB(A)

    35

INTELLIGENTE TECHNOLOGIE

  • ThinQ® (WLAN)

    Ja

  • Smart Diagnosis®

    Ja

KÜHLFACH

  • Beleuchtung Kühlteil

    LED oben

  • Multi-Airflow

    Ja

  • Pure N Fresh

    Nein

  • Ablage aus gehärtetem Glas (Anzahl)

    3

  • Türeinsatz transparent (Anzahl)

    4

  • Türeinsatz Utility Box/Snack Corner

    Nein

  • Gemüsefach

    Ja (2)

GEFRIERFACH

  • Beleuchtung Gefrierteil

    LED oben

  • Ablage aus gehärtetem Glas (Anzahl)

    3

  • Türeinsatz transparent (Anzahl)

    2

  • Schublade Gefrierschrank (Anzahl)

    2 (transparent)

EAN CODE

  • EAN

    8806096051894

BASISAUSSTATTUNG

  • Produktart

    Side-by-Side

  • Standard/Tresentiefe

    Arbeitsplattentiefe

  • Energieeffizienzklasse

    D

KAPAZITÄT

  • Kapazität gesamt (in Liter)

    628

  • Kapazität Gefrierbereich (in Liter)

    192

  • Kapazität Gefrierbereich (2 Sterne)

    15

  • Kapazität Kühlbereich (in Liter)

    407

  • Volumen Eisbereiter (l)

    14

ABMESSUNGEN & GEWICHT

  • Produktgewicht (in kg)

    138

  • Packungsgewicht (kg)

    148

  • Höhe bis zur Oberkante des Scharniers oder der Türkappe (in mm)

    1.790

  • Höhe bis zur Oberkante des Gehäuses (in mm)

    1.750

  • Tiefe ohne Tür

    620

  • Tiefe mit Griff

    735

  • Produktabmessungen (B x H x T; in mm)

    913 x 1.790 x 735

  • Verpackungsabmessung (B x H x T, mm)

    972 x 1.891 x 770

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden

