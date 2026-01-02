About Cookies on This Site

LG Sound Suite H7 | Dolby Atmos FlexConnect | Sound Follow | 9.1.6 Kanal Surround Sound

H7
Hauptmerkmale

  • Flexibel platzierbar
  • Dolby Atmos FlexConnect
  • AI Sound Pro+
  • Sound Follow
  • Steuerbar via LG ThinQ App
LG Sound Suite H7 Soundbar mit einem schlanken, eleganten schwarzen Design, der auf einer Oberfläche unter einem Scheinwerfer angezeigt wird

LG Sound Suite H7 Soundbar mit einem schlanken, eleganten schwarzen Design, der auf einer Oberfläche unter einem Scheinwerfer angezeigt wird

Das AI-optimierte Herzstück der LG Sound Suite – Soundbar H7

H7 ist die Premium Soundbar der LG Sound Suite und vereint sämtliche Stärken der Reihe – DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) für räumliche Optimierung sowie flexible Installation und Erweiterung. Angetrieben vom Alpha 11-Prozessor analysiert die Soundbar Schallkomponenten und -kanäle präzise, um intelligente, adaptive Leistung zu liefern. Acht Peerless-Fullrange-Treiber füllen den Raum mit reichem, klaren Ton, während vier Woofer und acht Passivradiatoren einen tiefen, kraftvollen Bass erzeugen. Für wahrhaft cinematischen Sound.

1) LG Sound Suite im Wohnzimmer platziert, was flexible Lautsprecherplatzierung für ein immersives Heim-Soundsystem demonstriert 2) LG Sound Suite mit Dolby Atmos FlexConnect-Technologie erkennt die Position jedes Lautsprechers, um Surround-Sound-Systeme zu optimieren 3) Nahaufnahme des LG Alpha 11 AI Prozessors Gen3, der leuchtet, um die AI Sound Pro+ Technologie darzustellen

M5 erfordert die Verbindung von zwei oder mehr Einheiten.

*W7 kann einer DAFC-Gruppe zugewiesen werden, arbeitet jedoch nicht im DAFC-Modus.

*Kabel sind im Bild nicht sichtbar.

Dolby Atmos FlexConnect

Überall platzieren, überall Dolby erleben

DAFC-Technologie (Dolby Atmos FlexConnect) erkennt intelligent die Position jedes Lautsprechers – ob frei platziert oder neu hinzugefügt – und optimiert die Audiosignale in Echtzeit, um vollen, immersiven Surround-Sound in für den gesamten Raum zu liefern.

*M5 erfordert die Verbindung von zwei oder mehr Einheiten.

*W7 kann einer DAFC-Gruppe zugewiesen werden, arbeitet jedoch nicht im DAFC-Modus.

*Kabel sind im Bild nicht sichtbar.

*W7 ist voraussichtlich ab Januar 2026 verfügbar.

Sound Follow ™

Powered by AI: Sound Follow optimiert den Klang, wo auch immer du dich bewegst

Du musst deinen Lautsprecher nicht jedes Mal neu ausrichten, wenn du deine Position veränderst. Die Sound Follow-Technologie des H7 analysiert nicht nur den Raum selbst, sondern auch deine Position und Bewegung darin – und sorgt so für optimalen Klang, wo auch immer du dich befindest.

*Unterstützt auf Smartphones mit UWB.

*W7 ist voraussichtlich ab Januar 2026 verfügbar.

*Die Szenen werden zu illustrativen Zwecken simuliert. Die tatsächliche Erfahrung kann je nach Einsatzumgebung variieren.

*Die Sound Follow-Funktion wird voraussichtlich ab Mitte Januar 2026 verfügbar sein.

Jedes Klang-Detail wird von der AI-Technologie des H7 verfeinert

Alpha 11 Gen3 AI-Prozessor

Ebenso wie die LG Flagship-OLED TVs analysiert dieser fortschrittliche Prozessor jedes Genre und jeden Klang in Echtzeit und trennt Audio durch fortschrittliche objektbasierte Verarbeitung in Sprache, Musik und Effekte. Jedes Element wird anschließend mit Deep-Learning-Optimierung remastert, wodurch Stimmen mit bemerkenswerter Klarheit und Musik mit atemberaubender Tiefe sichtbar werden. Tauche ein in Audio, das unglaublich lebendig wirkt.

Nahaufnahme des LG Alpha 11 Gen3 AI-Prozessor, der leuchtet und fortschrittliche AI-Schallverarbeitung darstellt

AI Sound Pro+

AI-Object Separation Technologie remastert Stimmen - für glasklaren Klang

Angetrieben vom Alpha 11 Prozessor wendet AI Upmix mit Clear Voice Pro+ tiefgehende Audioverarbeitung an, um Stimme, Musik und Effekte präzise zu trennen und zu remastern. Durch die Kombination von Objekttrennung und Genre-Erkennung wird die stimmliche Klarheit verbessert und die räumliche Tiefe erweitert – für einen Klang, der lebendig, ausgewogen und immersiv wirkt.

LG Sound Suite H7 Soundbar unter einem Fernseher sendet geschichtete Schallwellen nach oben, vorne und seitlich aus, was den AI-Upmix durch den Alpha-11-Prozessor veranschaulicht

*Das Upmixing auf 9.1.6-Kanal Audio ist nur für Dolby Atmos-Inhalte möglich.

*Kabel sind im Bild nicht sichtbar. Die tatsächlichen Produkte können unterschiedlich sein.

AI Room Calibration Pro

AI versteht deinen Raum und passt den Klang entsprechend an. 

AI Room Calibration Pro analysiert deinen Raum und passt jeden Kanal für eine optimal ausbalancierten Sound an. Dies sorgt für präzisen, immersiven Surround-Sound, der auf deine Umgebung zugeschnitten ist.

Draufsichtsansicht eines Wohnzimmers mit kreisförmigen Schallwellen, die sich gleichmäßig von der LG Sound Suite H7 Soundbar ausbreiten, was die KI-Raumkalibrierung illustriert

*Kabel sind im Bild nicht sichtbar.

Dolby Atmos

Mehr Dolby Atmos geht nicht!

Die H7 Soundbar liefert eigenständig beeindruckenden Dolby Atmos-Sound, und das ohne zusätzliche Lautsprecher. Erlebe klaren, multidimensionalen Klang, die deinen Raum ganz ausfüllt - alles von einem einzigen Gerät aus.

Ein Wohnzimmer mit gebogenen Schallwellen einer LG Sound Suite Soundbar mit Dolby Atmos FlexConnect unterstütztem Surround-Sound-System für den Fernseher

*Kabel sind im Bild nicht sichtbar.

Peerless Speaker

Hochwertiger, kraftvoller Bass - by Peerless

Die H7 ist mit acht Fullrange-Lautsprechern von Peerless ausgestattet. Vorn, seitlich und oben platziert, füllen sie jede Ecke deines Raumes mit reichem, immersiven Sound. Vier eingebaute Woofer und acht Passivradiatoren liefern zusammen kraftvolle Bass- und dynamische Klangschichten.

LG Sound Suite H7 Soundbar liefert kraftvollen Bass und eine weitläufige Klangbühne mit integrierten Peerless-Einheiten

Erweiterte Immersion —
auf 13.1.7 Kanal Sound

Erlebe ultimativ cinematischen Surround Sound mit Dolby Atmos FlexConnect in erweiterter Form – indem du die H7 mit dem M7, M5 und W7 kombinierst. Während die H7 allein 9.1.6 Raumton liefert, geht das erweiterte Setup noch weiter und erschließt eine atemberaubende 13.1.7-Kanal-Klanglandschaft.

Ein Wohnzimmer mit LG Sound Suite Lautsprechern, einer Soundbar und einem Woofer, der pulsierende Schallwellen ausstrahlt, um ein Dolby Atmos Heimkinosystem zu schaffen

*9.1.6 Spatial Audio wird nur aktiviert, wenn Dolby Atmos-Inhalte abgespielt werden.

*Kabel sind im Bild nicht sichtbar.

Eine Person, die ein Smartphone mit geöffneter LG ThinQ-App hält, was eine einfache Steuerung der LG Sound Suite zeigt

Eine Person, die ein Smartphone mit geöffneter LG ThinQ-App hält, was eine einfache Steuerung der LG Sound Suite zeigt

LG ThinQ

Bequeme Steuerung über die LG ThinQ-App

Lade die LG ThinQ-App herunter, um verschiedene Funktionen der Sound Suite wie Lautstärke und Konnektivität zu steuern. Du kannst auch DAFC über Sound Suite-Produkte hinweg einrichten und verwalten – alles an einem Ort, direkt aus der App.

Smartes OLED-Display für intuitive, mühelose Steuerung

Ein 1,3-Zoll-Front-OLED-Display zeigt Gerätestatus, Modi und Inhaltsdetails mit klarer Schärfe. Es dimmt oder schaltet sich automatisch aus. Für eine mühelose Interaktion konzipiert, ergänzt es H7s minimalistisches Design mit unaufdringlicher Intelligenz.

Premium-Design mit kunstgefertigten Aluminiumdetails

Die minimalistische Form der H7 zeichnet sich durch präzise gefertigte Aluminiumdetails aus, die mit tiefschwarzen Stoffakzenten harmonieren. Dezente Beleuchtung und ein ausgewogenes Lautsprecherlayout heben sowohl Klang als auch Design hervor und verbinden Technologie und Raffinesse nahtlos in jeden Raum.

1) Nahaufnahme der schwarzen Sound Suite H7 Soundbar von oben, leicht geneigt gedreht, wobei ihr hochwertiges Design mit kunstvollen Aluminiumdetails hervorgehoben wird 2) Top-Detailansicht der LG Sound Suite H7 Soundbar auf einer schwarzen Oberfläche, mit dezentem orangefarbenem Leuchten darunter 3) Seitenansicht der LG Sound Suite H7 Soundbar mit präzise gefertigten Aluminiumdetails und tiefschwarzen Stoffakzenten

*Die Bilder sind zu Illustrationszwecken simuliert.

Ein Video zeigt, dass Sound Suite frei für ihre verschiedenen Kombinationen platziert werden kann

LG Sound Suite H7 soundbar with a slim, sleek black design displayed on a surface under a spotlight

Kreiere dein ideales Setup 

Wähle aus H7, M7, M5 und W7, um ein Setup zu kreieren, das deinem Stil und deinen Vorlieben entspricht. Wie auch immer du die Geräte arrangierst, Sound Suite optimiert den Klang automatisch für dich.

*Kabel sind im Bild nicht sichtbar.

*W7 ist voraussichtlich ab Januar 2026 verfügbar.

LG Sound Suite Lautsprecher und Soundbar zusammen mit einem Fernseher, das ein reichhaltiges Surround-Sound-System für den Fernseher mit vollem Dolby Atmos bietet

*W7 ist voraussichtlich ab Januar 2026 verfügbar.

Starte mit H7, dem Kern deiner Sound Suite

Du kannst deine Sound Suite nur mit dem H7 aufbauen. Nutze es als Hub, um deinen Fernseher und Lautsprecher nahtlos zu verbinden.

Table Caption
FeaturesImmersive Quad Suite 7 Immersive Suite 7 Immersive Suite 5 Cinema Suite 7
LG Immersive Quad Suite 7, Sound Suite mit Soundbar, vier Lautsprechern und Woofer
Immersive Quad Suite 7
LG Immersive Suite 7, Sound Suite mit Soundbar, zwei Lautsprechern und einem Woofer
Immersive Suite 7
LG Immersive Suite 5, Sound Suite mit Soundbar, zwei Lautsprechern und einem Woofer
Immersive Suite 5
LG Cinema Suite 7, Sound Suite mit Soundbar und Woofer
Cinema Suite 7
SounderlebnisVoller 3D Sound dank 4 LautsprechernTiefe 2-Lautsprecher-ImmersionTiefe 2-Lautsprecher-ImmersionBasis Immersion
Lautsprechereinheiten29211913
Produktübersicht H7 + M7 4ea + W7 H7 + M7 2ea + W7 H7 + M5 2ea + W7 H7 + W7
TV GrößeÜber 65 ZollÜber 65 ZollÜber 65 ZollÜber 65 Zoll
Dolby Atmos FlexConnect JaJaJaJa
Sound Follow JaJaJaJa
AI Room Calibration Pro JaJaJaJa
ProzessorAlpha-11-KlangoptimierungAlpha-11-KlangoptimierungAlpha-11-KlangoptimierungAlpha-11-Klangoptimierung

Entdecke mehr aus dem Sound Suite-Lineup

Entdecke die verschiedenen Sound Suite-Modelle und finde die beste Lösung, um dir dein eigenes Setup zusammenzustellen.

H7

Das Herzstück der Sound Suite, die H7, ist ein All-in-One-Soundsystem mit Alpha-11-KI-Prozessor. Ausgestattet mit 4 Subwoofern und 8 passiven Radiatoren.

Mehr erfahren

M7

Der M7 ist für immersive Klarheit konzipiert und ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und AI Calibration. Verfügt über einen Woofer und drei volle Sound Ranges.

Mehr erfahren

M5

Kompakt und dynamisch, ist der M5 ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und AI Calibration. Verfügt über einen Woofer und zwei Hochtöner.

Mehr erfahren

W7

Ein von DAFC unterstütztes Bassmodul mit einem 8-Zoll-Peerless-Subwoofer, der ultratiefen Bass bis zu 25 Hz liefert.

Mehr erfahren
Alle Spezifikationen

ALLGEMEINES

  • Anzahl der Kanäle

    5.1.3

  • Ausgangsleistung

    500 W

  • Anzahl der Lautsprecher

    12 EA

SOUND EFFECT

  • AI Upmix

    Ja

  • Bass Boost

    Ja

  • Custom EQ

    Ja

  • Standard

    Ja

AUDIO FORMAT

  • Dolby Atmos

    Ja

  • Dolby Digital

    Ja

  • AAC

    Ja

KONNEKTIVITÄT

  • HDMI Out

    1

  • Bluetooth Version

    5.4

  • AirPlay 2

    Ja

  • Spotify Connect

    Ja

  • Tidal Connect

    Ja

  • USB-A

    Ja

  • WLAN

    Ja

  • Kompatibel mit Google Home

    Ja

HDMI KOMPATIBEL

  • Audio Return Channel (ARC)

    Ja

  • Audio Return Channel (e-ARC)

    Ja

  • CEC (Simplink)

    Ja

  • HDMI Version

    2.1

BEDIENUNG

  • Remote App - iOS/Android OS

    Ja

  • Dolby Atmos FlexConnect (DAFC)

    Ja

  • Beleuchtung

    Ja

  • Room Calibration Pro (App)

    Ja

  • Soundbar Mode Control

    Ja

  • Sound Follow

    Ja

  • WOW Interface

    Ja

  • WOW Orchestra

    Ja

ABMESSUNGEN (B X H X T)

  • hauptsächlich

    1.200 x 63 x 143 mm

GEWICHT

  • hauptsächlich

    7,7 kg

  • Gesamtgewicht inkl. Verpackung

    11,0 kg

LEISTUNG

  • Energieverbrauch ausgeschaltet (Soundbar)

    0.5 W ↓

  • Energieverbrauch (Soundbar)

    80 W

ZUBEHÖR

  • HDMI Kabel

    Ja

  • Wandhalterung

    Ja

  • Fernbedienung

    Ja

  • Garantiekarte

    Ja

  • Open Source

    Ja

  • Stromkabel　

    Ja

  • Schnellstarthandbuch

    Ja

BAR CODE

  • Bar Code

    8806096641880

HIGH RESOLUTION AUDIO

  • Sampling

    24bit/96kHz

  • Upbit / Upsampling

    24bit/96kHz

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden

