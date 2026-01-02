We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Sound Suite W7 | Dolby Atmos FlexConnect | Tiefbass
*Empfängt und gibt das von der AI angewandte Klangsignal vom angeschlossenen Gerät aus, hat aber keine integrierte AI-Verarbeitung
Tiefer 25,9 Hz Bass flexibel platzierbar – LG Sound Suite Subwoofer W7
Der W7 ist der Woofer im LG Sound Suite-Lineup, der mit einem Peerless 8-Zoll-Treiber ausgestattet ist, welcher ultratiefen, raumfüllenden Bass bis zu 25,9 Hz liefert. Das vielseitige Design eignet sich sowohl für die vertikale als auch die horizontale Platzierung, sodass der Woofer sich deinem ganz persönlichen Setup anpassen lässt und in jeden Raum passt.
1) LG Sound Suite im Wohnzimmer platziert, was flexible Lautsprecherplatzierung für ein immersives Heim-Soundsystem demonstriert 2) LG Sound Suite mit Dolby Atmos FlexConnect-Technologie erkennt die Position jedes Lautsprechers, um Surround-Sound-Systeme zu optimieren 3) Nahaufnahme des LG Sound Suite W7 Woofers mit seinem Treiber, der eine tiefe Bassleistung von bis zu 29,5 Hz zeigt
*W7 kann einer Dolby Atmos FlexConnect-Gruppe zugewiesen werden, funktioniert aber nicht im DAFC-Modus.
*Die Szenen sind zu Illustrationszwecken simuliert. Je nach Nutzungsumgebung können das Nutzungserlebnis abweichen.
Tiefer Bass bis zu 25,9 Hz
Der 8-Zoll-Woofer im 22-Liter-Gehäuse von Peerless, angetrieben von jahrhundertealter Erfahrung im Bereich Audioinnovationen - kräftiger Hochleistungsbass mit bemerkenswerter Kontrolle und minimaler Verzerrung. Jede Note kommt mit Tiefe und Präzision an und schafft so eine immersive Grundlage, die du genauso gut fühlen wie hören kannst.
LG Sound Suite W7 Woofer mit Tiefenbass-Präzisionskontrolle für kabelloses Surround Soundsystem
*Lautsprecherpegel und Einstellungen werden unterstützt, wenn sie mit einem Fernseher verbunden sind.
Verbinde deinen W7 kabellos mit
deinem Fernseher
Keine zusätzlichen Geräte, kein Aufwand. Erweitere dein Audio-Setup mühelos und fülle deinen Raum mit immersivem, cinematischem Sound.
LG Sound Suite W7 Woofer unter einem Fernseher mit Soundbar, mit einfacher kabelloser Klangerweiterung für ein immersives Heim-Stereo-Audio
*Die Szenen sind zu Illustrationszwecken simuliert. Je nach Nutzungsumgebung kann das tatsächliche Nutzungserlebnis abweichen.
*Die von DAFC unterstützten Modelle sind 2025 auf die OLED C- und G-Serien und 2026 auf OLED- und QNED-Fernseher mit einer Größe von mindestens 85 Zoll beschränkt.
*W7 kann einer DAFC-Gruppe zugewiesen werden, funktioniert jedoch nicht eigenständig im DAFC-Modus.
Design, das zu dir und deiner
Umgebung passt
Ob horizontal oder vertikal platziert, der W7 passt sich mühelos an deine Umgebung an. Die flexible Platzierung sorgt für eine gleichbleibende Klangqualität und eine nahtlose Passform in deinem Innenraum – eine klare, moderne Ästhetik, die sich wie für dein Zuhause entwickelt anfühlt.
*Die Szenen sind zu Illustrationszwecken simuliert. Je nach Nutzungsumgebung können die tatsächlichen Erlebnisse abweichen.
*W7 ist voraussichtlich ab März 2026 verfügbar.
*W7 ist voraussichtlich ab März 2026 verfügbar.
Beginne mit H7, dem Herzstück deiner Sound Suite
Du kannst deine Sound Suite nur mit der Soundbar H7 aufbauen. Nutze sie als Hub, um deinen Fernseher und Lautsprecher nahtlos zu verbinden.
|Features
|Immersive Quad Suite 7
|Immersive Suite 7 Pro
|Immersive Suite 7
|Immersive Suite 5
|Cinema Suite 7
Immersive Quad Suite 7
Immersive Suite 7 Pro
Immersive Suite 7
Immersive Suite 5
Cinema Suite 7
|AI-Prozessor
|Alpha 11 AI-Prozessor Gen 3
|Alpha 11 AI-Prozessor Gen 3
|Alpha 11 AI-Prozessor Gen 3
|Alpha 11 AI-Prozessor Gen 3
|Alpha 11 AI-Prozessor Gen 3
|Sounderlebnis
|Voller 3D Sound dank 4 Lautsprechern
|Tiefe 2-Lautsprecher-Immersion
|Tiefe 2-Lautsprecher-Immersion
|Tiefe 2-Lautsprecher-Immersion
|Basis Immersion Setup
|Kanäle & Lautsprechereinheiten
|13.1.7 Kanal mit 29 Lautsprechereinheiten
|9.1.5 Kanal mit 21 Lautsprechereinheiten
|9.1.5 Kanal mit 20 Lautsprechereinheiten
|7.1.5 Kanal mit 18 Lautsprechereinheiten
|5.1.3 Kanal mit 13 Lautsprechereinheiten
|null
|H7 + M7 4ea + W7
|H7 + M7 2ea + W7
|H7 + M7 2ea
|H7 + M5 2ea
|H7 + W7
|TV-Größe
|Über 65 Zoll / Über 80 Zoll
|Über 65 Zoll / Über 80 Zoll
|Über 65 Zoll / Über 80 Zoll
|Über 65 Zoll
|Über 65 Zoll
|Dolby Atmos FlexConnect
|Verfügbar
|Verfügbar
|Verfügbar
|Verfügbar
|Verfügbar
|Sound Follow
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|Room Calibration Pro
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
Entdecke mehr aus dem
Sound Suite-Lineup
Entdecke die verschiedenen Sound Suite-Modelle und finde die beste Lösung, um dein eigenes Setup zusammenzustellen.
H7
Das Herzstück der Sound Suite, die H7, ist ein All-in-One-Soundsystem mit einem Alpha-11-AI-Prozessor. Ausgestattet mit 4 Subwoofern und 8 Passivradiatoren.
M7
Der M7 ist für immersive Klarheit konzipiert und ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und KI-Kalibrierung. Verfügt über einen Woofer und drei volle Sound Ranges.
M5
Kompakt, aber dynamisch, ist der M5 ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und KI-Kalibrierung. Verfügt über einen Woofer und zwei Hochtöner.
