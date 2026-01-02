About Cookies on This Site

Wäschepflege

Intelligent und effizient

Entdecke eine umfassende Auswahl an Waschgeräten, die auf deine täglichen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

LG-Waschmaschine und Trockner unter einer Arbeitsplatte in einem Waschraum mit Regalen und Dekorartikeln installiert

Wäschepflege mit AI

Der neue Standard

Fortschrittliche Wäschelösungen mit intelligenter Steuerung und Pflege für Textilien.

*LCD-Display mit 5 Sprachoptionen (Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch)

LG Waschgeräte mit AI - Intelligente Pflege für deine Wäsche

Das passende Programm wird automatisch gewählt, damit deine Wäsche bestmöglich gepflegt wird.

Mehr erfahren
Nahaufnahme des AI Core-Tech-Prozessorchips, der auf einer dunklen Leiterplatte mit Glühleitungen und Anschlüssen montiert ist

*LCD-Display mit 5 Sprachoptionen (Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch)

Weißes T-Shirt mit rotem und blauem Digitallicht-Scan-Effekt in der Mitte, auf schwarzem Hintergrund
Wäschepflege

Optimierte Zyklen, die deine Wäsche schonen. Erkennen Stoffarten automatisch und schützen sie für ein effizienteres Waschergebnis.Energieeffizienz

Vorderansicht der LG-Waschmaschinentür mit Hemd innen und kreisförmiger Fortschrittsgrafik, die um das Glas abnimmt
Energieeffizienz

Sparsam dank optimierter Heiztechnik, kurzer Waschzeiten und angepasstem Wasserverbrauch pro Ladung.

Vorderansicht der schwarzen LG-Waschmaschine mit Schallwellengrafik und dB-Symbol, das auf einen reduzierten Geräuschpegel hinweist
Leiser Betrieb & geringe Vibration

Geräuscharm durch direkten Motoranschluss und integrierte Vibrationsdämpfung.

Zwei LG-Waschmaschinen; links dunkler Frontlader, rechts zeigt rosafarbene Jacke mit AI DD™-Chip und 6 Bewegungssymbolen überlagert

Waschmaschine

AI DD®

AI DD® erkennt und analysiert Gewebetypen mit Deep Learning und 6 Motion Direct Drive, um jeden Waschgang optimal und schonend anzupassen. Dadurch wird deine Wäsche besser geschützt und der Waschprozess effizienter.

AI DD® Mehr erfahren
LG-Trockner mit Schnittansicht mit AI-DUAL Inverter links und Volldunkel-Frontlader-Modell rechts

Trockner

AI Dual Inverter®

Die AI-Technologie erkennt präzise Gewicht und Feuchtigkeitsgrad, um Trocknungszeit und Temperatur optimal anzupassen. Die 10 Jahre Garantie auf den DUAL Inverter Kompressor und den Inverter Motor sorgt zusätzlich für Sicherheit.*


*Die 10-Jahres-Garantie gilt nur für den Dual-Inverter-Kompressor und den Inverter-Motor. Die Garantiezeit/Garantiebestimmungen können je nach Land oder Region variieren*

AI Dual Inverter® Mehr erfahren

*LCD-Display mit 5 Sprachoptionen (Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch)

LG WashTower mit Trockner oben und Waschmaschine unten, installiert in einem Waschraum mit Regalen und hängender Kleidung
LG WashTower

Waschmaschine und Trockner in einem Gerät mit zentralem Bedienfeld. Platzsparend und modern für dein Zuhause.

LG Styler Bekleidungspflegesystem in einem modernen begehbaren Kleiderschrank, umgeben von Regalen, Schubladen und hängender Kleidung
LG Styler

Mit tiefenreinigendem Dampf hält der LG Styler Dampfschrank deine Kleidung frisch, sauber und faltenfrei – für sofort tragbare Wäsche ohne Aufwand.

*Pelz-, Leder- oder Seidenartikel sollten nur mit dem Air Fresh-Programm behandelt werden.

Highlight-Eigenschaften

Innovative Technologie, die deinen Alltag einfacher macht.

Vorderseite der weißen LG-Waschmaschine auf grünem Hintergrund mit A -30 % Energieeffizienzlabel in der Ecke
Energieeffizienz

Spare täglich Energie dank intelligenter Technologien, die deinen Waschvorgang optimal steuern.

Vorderansicht der schwarzen LG-Waschmaschine mit Pfeilen, die von der Trommelöffnung nach außen zeigen, um eine große Trommelkapazität anzuzeigen
Große Kapazität

Viel Platz für deine Wäsche – weniger Waschgänge, mehr Effizienz.

Hand hält ein Smartphone mit LG ThinQ App verbunden mit Waschmaschine und Trockner nebeneinander in Waschküche mit Kleidung installiert
LG ThinQ

Steuere deine Waschmaschine bequem per App – jederzeit und überall.

*Ganze 30% effizienter als eine „A-Klasse“

Umfassender Leitfaden für dein Wäsche-Setup

Schritt-für-Schritt Unterstützung bei der Auswahl des passenden Geräts und der optimalen Planung deines Waschraums.

LG-Wäscheangebot mit Symbolen für Farbe, Kapazität und Energie. Weiße Waschmaschine, schwarzer Trockner und grün-beiger WashTower

Produktfinder

Finde das passende Modell – abgestimmt auf deine Bedürfnisse

Vergleiche Größen und Funktionen – mit hilfreichen Tipps, die deine Wahl erleichtern.

Installationsanleitung

Prüfe den verfügbaren Platz und plane dein Setup

Mit einfachen Schritten zur reibungslosen Einrichtung und Installation.

Mehr erfahren

Praktische Tipps von LG

Entdecke einfache Alltagstipps, um deine Geräte optimal zu nutzen.

Vorderansicht der LG-Waschmaschine in einem Schrankbereich mit offenen Türen und Wäsche in der Trommel

Faktencheck: Kapazität von Slim Waschmaschinen

Nahaufnahme der Hände, die rosa Flusen von einem Trocknerfilter entfernen

Anleitung für Wärmepumpentrockner

Person, die einen Stapel gefalteter Strickkleidung in neutralen Farben hält, einschließlich cremefarbener, beigefarbener und dunkelgrauer Pullover

Intelligente Wäsche: LG Trockner für deinen Waschtag

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

1)Optimierte Zyklen

- Nach 10 Wäschen wird das am häufigsten verwendete Waschprogramm als Standardprogramm ausgewählt.

-Sobald dieselben Optionen für ein bestimmtes Programm dreimal hintereinander ausgewählt wurden, werden sie automatisch ausgewählt.

2)Energieeffizienz

-55%/40%/30% niedriger im Energieeffizienzindex im Vergleich zum Mindestschwellenwert der Energieeffizienzklasse A gemäß der Definition in der EU-Verordnung 2019/2014. Die Energieeffizienzklasse A-55 % stellt die höchste Effizienzbewertung unserer neuen KI-Waschmaschine dar. Verfügbar für ausgewählte Modelle.

-26%/15% niedriger im Energieeffizienzindex im Vergleich zum Mindestschwellenwert der Energieeffizienzklasse A+++ gemäß der Definition in der EU-Verordnung 392/2012. Wenn auf Eco-Programm eingestellt. Die Energieeffizienzklasse A+++-26 % stellt die höchste Effizienzbewertung unseres neuen KI-Trockners dar. Verfügbar für ausgewählte Modelle.

3)

4)Geringe Geräusche und Vibrationen

-Ausgewählte LG-Waschmaschinen verfügen über Triple-A-Bewertungen für Energie-, Spin- und Lärmlevel.

-LG-interner Labortest basierend auf EN 60456:2016/A11:2020 mit F6V7RWP1WE.

-Die Energie-, Spin- und Lärmwerte entsprechen der EU-Verordnung 2019/2014.

-Das Ergebnis kann von der Nutzungsumgebung abhängen.

-Vibrationssensor nur im 615/565 Tiefenmodell enthalten. (ausgenommen Slim-Ausführung).

5)

-Getestet von Intertek im Januar 2023.

*Kl-Waschgang mit 3 kg Ladung im Vergleich zum Baumwollwaschgang (F4Y7RYW0W).

-Die KI-Erkennung ist nicht aktiviert, wenn die Dampfoption ausgewählt ist.

-AI Wash sollte nur mit ähnlichen Stofftypen [not all fabric is detected] und geeignetem Waschmittel verwendet werden.

-Je nach Kleidung und Umgebung können die tatsächlichen Ergebnisse abweichen.

6)AI Dry™

*Von Intertek im Juli 2024 getestet. Im Vergleich zum Baumwollzyklus zeigte der Al Dry™-Zyklus eine Reduzierung der Trocknungszeit um 32,1 % und einen Rückgang des Energieverbrauchs um 9,1 % bei einer Mischmenge von 3 kg weicher Stoffe (gemischte Hemden, Blusen, funktionelle T-Shirts, Chiffonröcke, Polyshorts usw.)(RH90X75V3N). Die Waschzeit oder der Energieverbrauch kann sich verlängern und die Ergebnisse können je nach Art und Gewicht der Kleidung und der Bedingungen variieren.

-AI-Erfassung wird aktiviert, wenn die Last unter 5 kg liegt. AI Dry™ sollte nur mit ähnlichen Gewebetypen verwendet werden[not all fabric is detected].

7)

-10 Jahre Garantie auf Kompressor/Motor.

-Diese Teilegarantie gilt nur für Kompressor/Motor, es wird eine Arbeitsgebühr erhoben.

8)

-Getestet durch Intertek: Verifiziert zur Sterilisation von 99,9 % von E.coli und S.epidermidis.

-BAF genehmigt: Bietet eine durch die BAF (British Allergy Foundation)-Zulassung unterstützte Leistung und verhindert Allergene, die Atemwegs- und Hauterkrankungen verursachen können.

9)Größere Kapazität

-Die Anzahl der Reibungsdämpfer und des Gewichtsausgleichs kann je nach Modell unterschiedlich sein.

– Erhöhte Kapazität – 3 kg in 615 mm (Tiefe), 2 kg in 565 mm/475 mm (Tiefe) 615 Tiefe: F4Y9LDP2W vs. F14U1JBSK2 / 565 Tiefe: F4Y7RYW2W vs. FH4U2VCNW2 / 475 Tiefe: F2Y7FYPYH vs. F2J8HYP2W.

10)LG ThinQ

-Intelligente Funktionen und Sprachassistenten sind abhängig von Land und Modell. Welche Services für dich verfügbar sind, kannst du von deinem LG Vertriebspartner vor Ort oder unmittelbar von LG erfahren.