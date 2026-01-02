*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

1)Optimierte Zyklen

- Nach 10 Wäschen wird das am häufigsten verwendete Waschprogramm als Standardprogramm ausgewählt.

-Sobald dieselben Optionen für ein bestimmtes Programm dreimal hintereinander ausgewählt wurden, werden sie automatisch ausgewählt.

2)Energieeffizienz

-55%/40%/30% niedriger im Energieeffizienzindex im Vergleich zum Mindestschwellenwert der Energieeffizienzklasse A gemäß der Definition in der EU-Verordnung 2019/2014. Die Energieeffizienzklasse A-55 % stellt die höchste Effizienzbewertung unserer neuen KI-Waschmaschine dar. Verfügbar für ausgewählte Modelle.

-26%/15% niedriger im Energieeffizienzindex im Vergleich zum Mindestschwellenwert der Energieeffizienzklasse A+++ gemäß der Definition in der EU-Verordnung 392/2012. Wenn auf Eco-Programm eingestellt. Die Energieeffizienzklasse A+++-26 % stellt die höchste Effizienzbewertung unseres neuen KI-Trockners dar. Verfügbar für ausgewählte Modelle.

3)

4)Geringe Geräusche und Vibrationen

-Ausgewählte LG-Waschmaschinen verfügen über Triple-A-Bewertungen für Energie-, Spin- und Lärmlevel.

-LG-interner Labortest basierend auf EN 60456:2016/A11:2020 mit F6V7RWP1WE.

-Die Energie-, Spin- und Lärmwerte entsprechen der EU-Verordnung 2019/2014.

-Das Ergebnis kann von der Nutzungsumgebung abhängen.

-Vibrationssensor nur im 615/565 Tiefenmodell enthalten. (ausgenommen Slim-Ausführung).

5)

-Getestet von Intertek im Januar 2023.

*Kl-Waschgang mit 3 kg Ladung im Vergleich zum Baumwollwaschgang (F4Y7RYW0W).

-Die KI-Erkennung ist nicht aktiviert, wenn die Dampfoption ausgewählt ist.

-AI Wash sollte nur mit ähnlichen Stofftypen [not all fabric is detected] und geeignetem Waschmittel verwendet werden.

-Je nach Kleidung und Umgebung können die tatsächlichen Ergebnisse abweichen.

6)AI Dry™

*Von Intertek im Juli 2024 getestet. Im Vergleich zum Baumwollzyklus zeigte der Al Dry™-Zyklus eine Reduzierung der Trocknungszeit um 32,1 % und einen Rückgang des Energieverbrauchs um 9,1 % bei einer Mischmenge von 3 kg weicher Stoffe (gemischte Hemden, Blusen, funktionelle T-Shirts, Chiffonröcke, Polyshorts usw.)(RH90X75V3N). Die Waschzeit oder der Energieverbrauch kann sich verlängern und die Ergebnisse können je nach Art und Gewicht der Kleidung und der Bedingungen variieren.

-AI-Erfassung wird aktiviert, wenn die Last unter 5 kg liegt. AI Dry™ sollte nur mit ähnlichen Gewebetypen verwendet werden[not all fabric is detected].

7)

-10 Jahre Garantie auf Kompressor/Motor.

-Diese Teilegarantie gilt nur für Kompressor/Motor, es wird eine Arbeitsgebühr erhoben.

8)

-Getestet durch Intertek: Verifiziert zur Sterilisation von 99,9 % von E.coli und S.epidermidis.

-BAF genehmigt: Bietet eine durch die BAF (British Allergy Foundation)-Zulassung unterstützte Leistung und verhindert Allergene, die Atemwegs- und Hauterkrankungen verursachen können.

9)Größere Kapazität

-Die Anzahl der Reibungsdämpfer und des Gewichtsausgleichs kann je nach Modell unterschiedlich sein.

– Erhöhte Kapazität – 3 kg in 615 mm (Tiefe), 2 kg in 565 mm/475 mm (Tiefe) 615 Tiefe: F4Y9LDP2W vs. F14U1JBSK2 / 565 Tiefe: F4Y7RYW2W vs. FH4U2VCNW2 / 475 Tiefe: F2Y7FYPYH vs. F2J8HYP2W.

10)LG ThinQ

-Intelligente Funktionen und Sprachassistenten sind abhängig von Land und Modell. Welche Services für dich verfügbar sind, kannst du von deinem LG Vertriebspartner vor Ort oder unmittelbar von LG erfahren.