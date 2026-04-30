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34" Zoll curved UltraWide QHD IPS-Monitor mit USB Type-C™

34BA75QE_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt
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Energieklasse : EU
Produktblatt

34" Zoll curved UltraWide QHD IPS-Monitor mit USB Type-C™

34BA75QE-B
Vorderseite von 34" Zoll curved UltraWide QHD IPS-Monitor mit USB Type-C™ 34BA75QE-B
+15-Grad-Seitenansicht
-15-Grad-Seitenansicht
Seitenansicht
Rückansicht
Perspektivische Darstellung Rückseite
Nahansicht Anschlüsse
Nahansicht Anschlüsse
Seitenansicht des Bildschirms, der zur Höhenverstellung nach unten bewegt wird
Vorderseite von 34" Zoll curved UltraWide QHD IPS-Monitor mit USB Type-C™ 34BA75QE-B
+15-Grad-Seitenansicht
-15-Grad-Seitenansicht
Seitenansicht
Rückansicht
Perspektivische Darstellung Rückseite
Nahansicht Anschlüsse
Nahansicht Anschlüsse
Seitenansicht des Bildschirms, der zur Höhenverstellung nach unten bewegt wird

Hauptmerkmale

  • 34“ WQHD (3440x1440) gebogener IPS-Bildschirm
  • 99 % sRGB (typ.) / HDR10
  • Integriertes Netzteil und Lautsprecher
  • USB Type-C™ (Stromversorgung mit 90 W) / RJ45
  • Lese-Modus und Flicker Safe
  • Neigungs-/Höhen-/Drehverstellbarer Standfuß
Mehr
LG UltraWide™ Monitor Curved – Logo.

LG UltraWide™ Monitor Curved – Logo.

34 Zoll WQHD IPS-Display

Lebendige Farbwiedergabe auch bei großem Blickwinkelbereich

Der WQHD-Monitor (3440 x 1440) von LG mit IPS-Technologie liefert ein klares und konsistentes Farbbild. Seine lebendige Farbwiedergabe garantiert auch bei großen Betrachtungswinkeln ein hervorragendes Seherlebnis.

Auf dem Schreibtisch steht ein WQHD-IPS-Monitor, auf dem eine Videokonferenz und verschiedene Grafiken angezeigt werden.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Tastatur und Maus sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Bildschirm

34" WQHD (3440x1440) curved, IPS

99 % sRGB (typ.) / HDR10

Benutzerfreundlichkeit

Integriertes Netzteil und Lautsprecher

USB Type-C™ (Stromversorgung mit 90 W) / RJ45

Komfort und Vertrauen

Ergonomischer Standfuß

Lese-Modus und Flicker Safe

EPEAT und Energy Star

21:9 WQHD (3440x1440) curved (3800R)

Mehr sehen, mehr Funktionen

Der UltraWide™ (3440x1440) QHD-Monitor mit einer Krümmung von 3800R und einem Bildseitenverhältnis von 21:9 bietet mehr Platz auf dem Bildschirm und steigert die Effizienz bei der Arbeit. Du kannst mehrere Dateien nebeneinander öffnen und erweiterte Datenzeilen in einer Tabelle anzeigen, ohne dass ein Zeilenumbruch erfolgt.

Auf einem 21:9 WQHD-Monitor mit curveder Oberfläche werden Photoshop und PowerPoint angezeigt. Auf dem großen Bildschirm können mehrere Programme gleichzeitig verwendet werden, was die Arbeitseffizienz erhöht.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Der Monitor mit UltraWide-Bildseitenverhältnis QHD 21:9 bietet im Vergleich zu einem Monitor mit QHD-Bildseitenverhältnis 16:9 eine breitere horizontale Anzeige.

HDR10 mit sRGB 99 % (typ.)

Beeindruckende Farben sehen

Die HDR-Technologie wird jetzt auf verschiedene Inhalte angewendet. Dieser Monitor ist mit dem Industriestandard HDR10 (High Dynamic Range, hoher Dynamikbereich) kompatibel, der auf dem sRGB-Farbraum von 99 % basiert und bestimmte Farb- und Helligkeitsstufen unterstützt, sodass Betrachter Inhalte in lebhaften Farben genießen können.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Helligkeit: 300 nits (typ.), Farbraum: sRGB 99 % (typ.).

Picture-by-Picture-Bildtechnik (PBP)

Ein Bildschirm, mehrere Ansichten

Dank der Funktion Picture-by-Picture (Bild-für-Bild) ermöglicht dir der 34BA75QE, mehrere Inhalte von zwei Computern zu sehen. So lässt sich effizient arbeiten.

*Bilder werden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Dual Controller (integriertes KVM)

Mehrere Geräte, ein Monitor

Mit dem Dual Controller kannst du über einen einzigen Monitor mit zwei Computern arbeiten und Dateien auf einen der Computer übertragen. Dank der integrierten KVM-Eigenschaft kannst du außerdem beide Computer mit einer einzigen Tastatur und Maus steuern.

Mit dem Dual Controller kannst du über einen einzigen Monitor mit zwei Computern arbeiten und Dateien auf einen der Computer übertragen.

*Bilder werden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Schließe zwei Computer mit USB-C- und USB-A-B-Kabeln an den Monitor an, damit er ordnungsgemäß funktioniert. Ein USB-A-B-Kabel ist im Lieferumfang enthalten.

*Für die Dual-Controller-Eigenschaften müssen sich beide Computer (Haupt-PC und SUB-PC) im selben Netzwerk befinden. Dieser Monitor muss an den Computer, der im Haupt-PC-Modus ausgeführt wird, angeschlossen sein.

USB Type-C™

Produktivitäts-Hub mit einfacher Konnektivität

Der USB-Type-C™-Anschluss ermöglicht die Anzeige, die Datenübertragung sowie das Aufladen angeschlossener Geräte (bis zu 90 W), sodass du deinen Laptop über ein einziges Kabel gleichzeitig nutzen kannst.

Bildschirm

Bildschirm

Daten

Daten

Stromversorgung<br>(Bis zu 90 W)

Stromversorgung
(Bis zu 90 W)

Ein Bild eines Laptops und eines Monitors, die mit einem einzigen USB Type-C-Kabel verbunden sind.

Ein Bild eines Laptops und eines Monitors, die mit einem einzigen USB Type-C-Kabel verbunden sind.

*Bilder werden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Für eine einwandfreie Funktion musst du den USB Type-C™-Anschluss mit dem Monitor verbinden.

*Das USB Type-C™-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Vielzahl von Anschlüssen

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten

Der 34BA75QE bietet eine Vielzahl von Anschlüssen und löst damit das Problem der begrenzten Konnektivität für Vielbeschäftigte. Dank der zahlreichen Anschlüsse können mühelos mehrere Geräte verbunden werden. Dies sorgt für ein optimales Arbeitsumfeld. Schluss mit zu wenigen Anschlüssen.

Vorderansicht eines Arbeitsplatzes, an dem mehrere Geräte an Monitore angeschlossen sind.

  • 2 x HDMI

    2 x HDMI

  • DisplayPort

    DisplayPort

  • 4 x USB Downstream
    1. 4 x USB Downstream
  • USB Upstream

    USB Upstream

  • USB Type-C™

    USB Type-C™

  • LAN

    LAN

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*HDMI- und DisplayPort-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.

*Tastatur und Maus sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Integriertes Netzteil

Hole das Meiste aus deinem Arbeitsplatz heraus

Dank der integrierten Stromversorgung können die Arbeitsplätze übersichtlich und aufgeräumt gestaltet werden. Die effizientere Raumnutzung und verbesserte Organisation schaffen ein aufgeräumtes und einladendes Arbeitsumfeld.

Draufsicht des Arbeitsplatzes. Dank des integrierten Netzteils ist dieser besonders übersichtlich.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Tastatur und Maus sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf dem Monitor wird eine Videokonferenz angezeigt, während der Klang aus den Lautsprechern unten am Monitor kommt. In der linken unteren Ecke ist ein MaxxAudio®-Logo zu sehen.

MaxxAudio® Integr. Lautspr.

Weg frei für deine Videokonferenzen

Der 34BA75QE unterstützt integrierte Lautsprecher mit MaxxAudio®, so dass keine zusätzlichen Lautsprecher installiert werden müssen, wenn du an Webkonferenzen teilnimmst oder Videos ansiehst.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Für Videokonferenzen ist eine Webcam erforderlich, die nicht im Lieferumfang enthalten ist (separat erhältlich).

Ergonomisches Design

Einfach und komfortabel

Erziele eine optimale Positionierung mit dem ergonomischen Standfuß: Einfache Einstellung mit einem Klick sowie einfache Anpassung von Höhe, Neigung und Drehen für dein ideales Seherlebnis.

One-Click-Installation des Standfußes

One-Click-Installation des Standfußes

Einfache Installation

Neigbar

Neigbar

-5~21°

Höhe

Höhe

150 mm

Schwenken

Schwenken

±45°

Das Bild zeigt den One-Click-Standfuß, die Neigung, die Höhe und das Drehen der Monitore.

Das Bild zeigt den One-Click-Standfuß, die Neigung, die Höhe und das Drehen der Monitore.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Sehkomfort

Lese-Modus

Der Lese-Modus passt Farbtemperatur und Luminanz an, um beim Betrachten von Text auf einem Monitor Ermüdungserscheinungen der Augen zu verringern und den Sehkomfort zu erhöhen.

Flicker Safe

Flicker Safe reduziert das unsichtbare Flackern des Bildschirms und entlastet damit die Augen.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Die oben genannten Funktionen können abhängig von den tatsächlichen Einsatzbedingungen des Benutzers variieren.

Fingerherz-Symbol.

Fingerherz-Symbol.

Ein besseres Leben für alle

Der 34BA75QE erfüllt mehrere Standards wie etwa Energy Star und EPEAT.

  • TCO-Logo.

    TCO certified

  • ENERGY STAR-Logo.

    ENERGY STAR certified

  • EPEAT®-Logo.

    EPEAT® registered

  • Aus

  • Ein

Farbschwächemodus

Der Farbschwächemodus passt die Farbpalette und den Kontrast an, um Benutzern mit Farbwahrnehmungsstörungen die Unterscheidung zwischen Rot und Grün zu erleichtern.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

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Alle Spezifikationen

FEATURES

  • HDR 10

    Ja

  • Flicker Safe

    Ja

  • Lese-Modus

    Ja

  • Farbschwäche

    Ja

  • Super Resolution+

    Ja

  • Black Stabiliser

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • PBP

    Ja

  • Smart Energy Saving

    Ja

POWER

  • Strom Ausgang

    29 kWh/1000h

  • AC-Eingang

    220-240V

  • Stromverbrauch (Ruhemodus)

    0,5 W

  • Leistungsaufnahme (DC aus)

    0,3 W

INFO

  • Produktname

    34BA75QE-B

DISPLAY

  • Größe [Zoll]

    34 Zoll

  • Größe [cm]

    86,72 cm

  • Auflösung

    3440x1440

  • Panel-Typ

    IPS

  • Bildformat

    21:9

  • Pixelabstand [mm]

    0,2325 x 0,2325 mm

  • Helligkeit (Min.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Farbtiefe (Anzahl der Farben)

    1,07 Mrd

  • Reaktionszeit

    5 ms

  • Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]

    60 Hz

SOUND

  • Lautsprecher

    2

  • Maxx Audio

    Ja

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

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