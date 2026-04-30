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34" Zoll curved UltraWide QHD IPS-Monitor mit USB Type-C™
34BA75QE-B
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34 Zoll WQHD IPS-Display
Lebendige Farbwiedergabe auch bei großem Blickwinkelbereich
Der WQHD-Monitor (3440 x 1440) von LG mit IPS-Technologie liefert ein klares und konsistentes Farbbild. Seine lebendige Farbwiedergabe garantiert auch bei großen Betrachtungswinkeln ein hervorragendes Seherlebnis.
Auf dem Schreibtisch steht ein WQHD-IPS-Monitor, auf dem eine Videokonferenz und verschiedene Grafiken angezeigt werden.
*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Tastatur und Maus sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Bildschirm
34" WQHD (3440x1440) curved, IPS
99 % sRGB (typ.) / HDR10
Benutzerfreundlichkeit
Integriertes Netzteil und Lautsprecher
USB Type-C™ (Stromversorgung mit 90 W) / RJ45
Komfort und Vertrauen
Ergonomischer Standfuß
Lese-Modus und Flicker Safe
EPEAT und Energy Star
21:9 WQHD (3440x1440) curved (3800R)
Mehr sehen, mehr Funktionen
Der UltraWide™ (3440x1440) QHD-Monitor mit einer Krümmung von 3800R und einem Bildseitenverhältnis von 21:9 bietet mehr Platz auf dem Bildschirm und steigert die Effizienz bei der Arbeit. Du kannst mehrere Dateien nebeneinander öffnen und erweiterte Datenzeilen in einer Tabelle anzeigen, ohne dass ein Zeilenumbruch erfolgt.
Auf einem 21:9 WQHD-Monitor mit curveder Oberfläche werden Photoshop und PowerPoint angezeigt. Auf dem großen Bildschirm können mehrere Programme gleichzeitig verwendet werden, was die Arbeitseffizienz erhöht.
*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Der Monitor mit UltraWide-Bildseitenverhältnis QHD 21:9 bietet im Vergleich zu einem Monitor mit QHD-Bildseitenverhältnis 16:9 eine breitere horizontale Anzeige.
HDR10 mit sRGB 99 % (typ.)
Beeindruckende Farben sehen
Die HDR-Technologie wird jetzt auf verschiedene Inhalte angewendet. Dieser Monitor ist mit dem Industriestandard HDR10 (High Dynamic Range, hoher Dynamikbereich) kompatibel, der auf dem sRGB-Farbraum von 99 % basiert und bestimmte Farb- und Helligkeitsstufen unterstützt, sodass Betrachter Inhalte in lebhaften Farben genießen können.
*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Helligkeit: 300 nits (typ.), Farbraum: sRGB 99 % (typ.).
Picture-by-Picture-Bildtechnik (PBP)
Ein Bildschirm, mehrere Ansichten
Dank der Funktion Picture-by-Picture (Bild-für-Bild) ermöglicht dir der 34BA75QE, mehrere Inhalte von zwei Computern zu sehen. So lässt sich effizient arbeiten.
*Bilder werden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Dual Controller (integriertes KVM)
Mehrere Geräte, ein Monitor
Mit dem Dual Controller kannst du über einen einzigen Monitor mit zwei Computern arbeiten und Dateien auf einen der Computer übertragen. Dank der integrierten KVM-Eigenschaft kannst du außerdem beide Computer mit einer einzigen Tastatur und Maus steuern.
Mit dem Dual Controller kannst du über einen einzigen Monitor mit zwei Computern arbeiten und Dateien auf einen der Computer übertragen.
*Bilder werden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Schließe zwei Computer mit USB-C- und USB-A-B-Kabeln an den Monitor an, damit er ordnungsgemäß funktioniert. Ein USB-A-B-Kabel ist im Lieferumfang enthalten.
*Für die Dual-Controller-Eigenschaften müssen sich beide Computer (Haupt-PC und SUB-PC) im selben Netzwerk befinden. Dieser Monitor muss an den Computer, der im Haupt-PC-Modus ausgeführt wird, angeschlossen sein.
USB Type-C™
Produktivitäts-Hub mit einfacher Konnektivität
Der USB-Type-C™-Anschluss ermöglicht die Anzeige, die Datenübertragung sowie das Aufladen angeschlossener Geräte (bis zu 90 W), sodass du deinen Laptop über ein einziges Kabel gleichzeitig nutzen kannst.
*Bilder werden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Für eine einwandfreie Funktion musst du den USB Type-C™-Anschluss mit dem Monitor verbinden.
*Das USB Type-C™-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Vielzahl von Anschlüssen
Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
Der 34BA75QE bietet eine Vielzahl von Anschlüssen und löst damit das Problem der begrenzten Konnektivität für Vielbeschäftigte. Dank der zahlreichen Anschlüsse können mühelos mehrere Geräte verbunden werden. Dies sorgt für ein optimales Arbeitsumfeld. Schluss mit zu wenigen Anschlüssen.
Vorderansicht eines Arbeitsplatzes, an dem mehrere Geräte an Monitore angeschlossen sind.
*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*HDMI- und DisplayPort-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.
*Tastatur und Maus sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Integriertes Netzteil
Hole das Meiste aus deinem Arbeitsplatz heraus
Dank der integrierten Stromversorgung können die Arbeitsplätze übersichtlich und aufgeräumt gestaltet werden. Die effizientere Raumnutzung und verbesserte Organisation schaffen ein aufgeräumtes und einladendes Arbeitsumfeld.
Draufsicht des Arbeitsplatzes. Dank des integrierten Netzteils ist dieser besonders übersichtlich.
*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Tastatur und Maus sind nicht im Lieferumfang enthalten.
*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Für Videokonferenzen ist eine Webcam erforderlich, die nicht im Lieferumfang enthalten ist (separat erhältlich).
Ergonomisches Design
Einfach und komfortabel
Erziele eine optimale Positionierung mit dem ergonomischen Standfuß: Einfache Einstellung mit einem Klick sowie einfache Anpassung von Höhe, Neigung und Drehen für dein ideales Seherlebnis.
*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
Sehkomfort
*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Die oben genannten Funktionen können abhängig von den tatsächlichen Einsatzbedingungen des Benutzers variieren.
Ein besseres Leben für alle
Der 34BA75QE erfüllt mehrere Standards wie etwa Energy Star und EPEAT.
Aus
Ein
Farbschwächemodus
Der Farbschwächemodus passt die Farbpalette und den Kontrast an, um Benutzern mit Farbwahrnehmungsstörungen die Unterscheidung zwischen Rot und Grün zu erleichtern.
*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
Alle Spezifikationen
FEATURES
HDR 10
Ja
Flicker Safe
Ja
Lese-Modus
Ja
Farbschwäche
Ja
Super Resolution+
Ja
Black Stabiliser
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
PBP
Ja
Smart Energy Saving
Ja
POWER
Strom Ausgang
29 kWh/1000h
AC-Eingang
220-240V
Stromverbrauch (Ruhemodus)
0,5 W
Leistungsaufnahme (DC aus)
0,3 W
INFO
Produktname
34BA75QE-B
DISPLAY
Größe [Zoll]
34 Zoll
Größe [cm]
86,72 cm
Auflösung
3440x1440
Panel-Typ
IPS
Bildformat
21:9
Pixelabstand [mm]
0,2325 x 0,2325 mm
Helligkeit (Min.) [cd/m²]
300 cd/m²
Farbtiefe (Anzahl der Farben)
1,07 Mrd
Reaktionszeit
5 ms
Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]
60 Hz
SOUND
Lautsprecher
2
Maxx Audio
Ja
Compliance-Informationen
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy
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