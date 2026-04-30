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UltraGear™ 27 Zoll QHD IPS 180 Hz (O/C 200 Hz) Gaming Monitor | 1 ms (GtG), HDR10

27GS75QX_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt
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Energieklasse : EU
Produktblatt

UltraGear™ 27 Zoll QHD IPS 180 Hz (O/C 200 Hz) Gaming Monitor | 1 ms (GtG), HDR10

27GS75QX-B
Vorderseite von UltraGear™ 27 Zoll QHD IPS 180 Hz (O/C 200 Hz) Gaming Monitor | 1 ms (GtG), HDR10 27GS75QX-B
LG UltraGear™ 27 Zoll QHD IPS 180 Hz (O/C 200 Hz) Gaming Monitor | 1 ms (GtG), HDR10, 27GS75QX-B
LG UltraGear™ 27 Zoll QHD IPS 180 Hz (O/C 200 Hz) Gaming Monitor | 1 ms (GtG), HDR10, 27GS75QX-B
Rückansicht des LG UltraGear Gaming Monitors 27-Zoll mit HDMI, DisplayPort, Kopfhörer- und Stromanschlüssen.
Maßansicht des LG UltraGear Gaming Monitors 27-Zoll mit exakten Abmessungen in mm inklusive Standfuß.
27-Zoll Gaming Monitor mit 200Hz Overclock Refresh Rate, bietet schnellere Bilder und flüssigere Bewegungen für kompetitives Spielen.
IPS Gaming Monitor 27-Zoll mit 1ms GtG Reaktionszeit, garantiert scharfe Bildqualität und Präzision aus jedem Blickwinkel.
27-Zoll Display mit HDR10 und 99% sRGB Abdeckung, liefert lebensechte Farben und lebendige Helligkeit für immersive Spielgrafik.
Gaming Monitor 27-Zoll mit NVIDIA G-SYNC Kompatibilität und AMD FreeSync für nahtloses, ruckelfreies und flüssiges Spielen.
27-Zoll UltraGear Monitor mit randlosem Design, Neigung, Höhenverstellung und Pivot-Funktion für flexible Gaming-Setups.
What’s in the Box des LG UltraGear Gaming Monitors 27-Zoll mit Panel, Standfuß, Netzkabel und Benutzerhandbuch. Inhalt kann variieren.
LG UltraGear™ 27 Zoll QHD IPS 180 Hz (O/C 200 Hz) Gaming Monitor | 1 ms (GtG), HDR10, 27GS75QX-B
LG UltraGear™ 27 Zoll QHD IPS 180 Hz (O/C 200 Hz) Gaming Monitor | 1 ms (GtG), HDR10, 27GS75QX-B
LG UltraGear™ 27 Zoll QHD IPS 180 Hz (O/C 200 Hz) Gaming Monitor | 1 ms (GtG), HDR10, 27GS75QX-B
LG UltraGear™ 27 Zoll QHD IPS 180 Hz (O/C 200 Hz) Gaming Monitor | 1 ms (GtG), HDR10, 27GS75QX-B
Vorderseite von UltraGear™ 27 Zoll QHD IPS 180 Hz (O/C 200 Hz) Gaming Monitor | 1 ms (GtG), HDR10 27GS75QX-B
LG UltraGear™ 27 Zoll QHD IPS 180 Hz (O/C 200 Hz) Gaming Monitor | 1 ms (GtG), HDR10, 27GS75QX-B
LG UltraGear™ 27 Zoll QHD IPS 180 Hz (O/C 200 Hz) Gaming Monitor | 1 ms (GtG), HDR10, 27GS75QX-B
Rückansicht des LG UltraGear Gaming Monitors 27-Zoll mit HDMI, DisplayPort, Kopfhörer- und Stromanschlüssen.
Maßansicht des LG UltraGear Gaming Monitors 27-Zoll mit exakten Abmessungen in mm inklusive Standfuß.
27-Zoll Gaming Monitor mit 200Hz Overclock Refresh Rate, bietet schnellere Bilder und flüssigere Bewegungen für kompetitives Spielen.
IPS Gaming Monitor 27-Zoll mit 1ms GtG Reaktionszeit, garantiert scharfe Bildqualität und Präzision aus jedem Blickwinkel.
27-Zoll Display mit HDR10 und 99% sRGB Abdeckung, liefert lebensechte Farben und lebendige Helligkeit für immersive Spielgrafik.
Gaming Monitor 27-Zoll mit NVIDIA G-SYNC Kompatibilität und AMD FreeSync für nahtloses, ruckelfreies und flüssiges Spielen.
27-Zoll UltraGear Monitor mit randlosem Design, Neigung, Höhenverstellung und Pivot-Funktion für flexible Gaming-Setups.
What’s in the Box des LG UltraGear Gaming Monitors 27-Zoll mit Panel, Standfuß, Netzkabel und Benutzerhandbuch. Inhalt kann variieren.
LG UltraGear™ 27 Zoll QHD IPS 180 Hz (O/C 200 Hz) Gaming Monitor | 1 ms (GtG), HDR10, 27GS75QX-B
LG UltraGear™ 27 Zoll QHD IPS 180 Hz (O/C 200 Hz) Gaming Monitor | 1 ms (GtG), HDR10, 27GS75QX-B
LG UltraGear™ 27 Zoll QHD IPS 180 Hz (O/C 200 Hz) Gaming Monitor | 1 ms (GtG), HDR10, 27GS75QX-B
LG UltraGear™ 27 Zoll QHD IPS 180 Hz (O/C 200 Hz) Gaming Monitor | 1 ms (GtG), HDR10, 27GS75QX-B

Hauptmerkmale

  • 27-Zoll QHD (2560 x 1440) IPS-Display
  • Wiederholrate von 180 Hz (O/C 200 Hz)
  • IPS 1 ms (GtG) Reaktionszeit
  • HDR10 / sRGB 99 % (Typ.)
  • Auf 3 Seiten nahezu randloses Design
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync™
Mehr

Bestseller OLED-Monitore auf LG.com

  

 

45GX90SA
45GX90SA
45GS95QX
39GS95QE-B
Logo von UltraGear™.

Logo von UltraGear™.

Born to game

Seitenansicht eines Monitors mit einem Spielbogenschützen auf dem Bildschirm.

Schnellere Bewegung.
Näher am Sieg.

Bringe deine Gaming-Welt mit 200 Hz (O/C) Geschwindigkeit auf Touren. Mit QHD-Auflösung, Nano IPS und einer atemberaubenden Bildwiederholrate von 200 Hz (O/C) bringst du dein Spiel in Schwung.

Bildschirm

27” QHD (2560 x 1440) IPS

HDR10 / sRGB 99 % (Typ.)

Geschwindigkeit

200 Hz Bildwiederholrate (O/C)

IPS 1 ms (GtG) Reaktionszeit

Technologie

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Dieser Monitor unterstützt eine Bildwiederholrate von 180 Hz; bei Übertaktung kann er mit einer Bildwiederholrate von 200 Hz verwendet werden. Für eine ordnungsgemäße Funktion ist eine Grafikkarte mit Unterstützung für DisplayPort 1.4 und ein DisplayPort 1.4-Kabel erforderlich.

*Die Bildwiederholrate wurde im Vergleich zum Vorgängermodell 27GN800 verbessert.

200 Hz Bildwiederholrate (O/C)

Höhere Geschwindigkeit.
Neuer Standard.

Wir haben den Geschwindigkeitsstandard von UltraGear auf 200 Hz erhöht. Mit einer Bildwiederholrate von 200 Hz (O/C), bei der Bilder 200-mal pro Sekunde geladen werden, kannst du gestochen scharfe und flüssige Bilder genießen.

Es handelt sich um einen Bildvergleich zwischen einem schnellen Spiel mit niedriger Bildwiederholrate und einem klaren Bild mit einer hohen Bildwiederholrate von 200 Hz (O/C).

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Dieser Monitor unterstützt eine Bildwiederholrate von 180 Hz; bei Übertaktung kann er mit einer Bildwiederholrate von 200 Hz verwendet werden. Für eine ordnungsgemäße Funktion ist eine Grafikkarte mit Unterstützung für DisplayPort 1.4 und ein DisplayPort 1.4-Kabel erforderlich.

IPS 1 ms (GtG)

Scharfes Bild
Aus jedem Blickwinkel

Erlebe lebendige Bilder mit einer schnellen Reaktionszeit von 1ms, wodurch gespiegelte Geisterbilder und Eingabeverzögerungen reduziert werden. Außerdem kannst du dank des IPS-Panels diese atemberaubenden Bilder auch aus einem weiten Winkel (bis zu 178 Grad) genießen.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Wähle „Schneller Modus“, um „1 ms Reaktionszeit“ zu erreichen. (Spielanpassung → Reaktionszeit → Schneller Modus).

*Der Betrachtungswinkel dieses IPS-Displays beträgt 178 Grad. 

Hochwertige Farbroboterbilder mit sRGB 99 % und HDR10.

HDR10 mit sRGB 99 % (Typ.)

Genieße lebensechte Farben

Dieser Monitor unterstützt einen großen Farbraum, sRGB 99 % (Typ.) und HDR10. Er gibt Farben originalgetreu wieder – für vollsten Farbgenuss auch bei anspruchsvollen Spielen.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Technologie für nahtloses Gaming

Genieße die perfekte Grafik mit weniger Ruckeln, Stottern oder Flimmern, das durch Unterschiede in den Hardware- und Softwarespezifikationen verursacht wird, dank der Synchronisierung über NVIDIA® G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync™. 

Vergleich des fließenden Spielbildes — Links ist das Bild reißend, rechts reißt es nicht.

Vergleich des fließenden Spielbildes — Links ist das Bild reißend, rechts reißt es nicht.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Die Leistung der Funktion wird mit den Modellen verglichen, die die Sync-Technologie nicht verwenden.

*Abhängig von der Netzwerkverbindung können Fehler oder Verzögerungen auftreten.

Gamer-orientiertes Design

Verbessere dein Spielerlebnis mit einem einem praktisch randlosen 3-Seiten-Design für immersiven Genuss. Der verstellbare Standfuß unterstützt das Neigen, die Höhe und das Schwenken, damit du noch bequemer spielen kannst.

Monitor mit randlosem Design.

Nahezu Randloses Design

Auf drei Seiten nahezu randlos

Symbol: Neigungsverstellbar.

Neigbar

-5°~+15°

Symbol: Höhenverstellbar.

Höhenverstellbar

110 mm

Symbol: Drehbar.

Drehbar

Im Uhrzeigersinn

Drei Bilder des Monitors zur Demonstration der Einstellungen für Neigung, Drehung und Höhe.

Drei Bilder des Monitors zur Demonstration der Einstellungen für Neigung, Drehung und Höhe.

  • HDMI-Symbol.

    HDMI

  • DisplayPort-Symbol.

    DisplayPort

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Gaming-Benutzeroberfläche

Preisgekrönte Benutzeroberfläche für Gaming

Gamer können mithilfe von On-Screen Display und OnScreen Control ganz einfach die Einstellungen anpassen. Dies reicht von der Anpassung grundlegender Monitoroptionen bis hin zur Speicherung einer „benutzerdefinierten Taste“, mit der der Benutzer eine Tastenkombination festlegen kann.

*Um die neueste OnScreen Control Software herunterzuladen, besuchst du LG.COM.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Dynamic Action Sync

Dank Dynamic Action Sync wird die Eingabeverzögerung reduziert, sodass die Spieler kritische Momente in Echtzeit erfassen und schnell reagieren können.

Black Stabilizer

Mit Black Stabilizer können Gamer Scharfschützen auch in den dunkelsten Ecken besser erkennen und Blitzexplosionen schnell umgehen.

Fadenkreuz

Der Zielpunkt ist in der Mitte fixiert, um die Schussgenauigkeit zu erhöhen.

FPS-Zähler

Mit dem FPS-Zähler siehst du, wie gut alles geladen wird. Ganz gleich, ob du bearbeitest, Spiele spielst oder Filme ansiehst: Jedes Bild zählt, und mit dem FPS-Zähler verfügst du über Echtzeitdaten.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Die Fadenkreuz-Eigenschaften sind bei aktiviertem FPS-Zähler nicht verfügbar.

*Der FPS-Zähler zeigt möglicherweise einen Wert an, der die maximale Bildwiederholfrequenz des Monitors überschreitet.

*FPS-Zähler (Bilder pro Sekunde): Messung der Bilder pro Sekunde.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Richte deinen neuen LG UltraGear Monitor ein: schnell und einfach

Folge unserer einfachen Schritt-für-Schritt-Videoanleitung, um deinen neuen LG Monitor schnell und korrekt zu installieren. Starte noch heute mit dem Gaming.

*Bilder basieren auf einem repräsentativen 3D-Modell zu Illustrationszwecken. Die Einrichtungsschritte, Komponenten oder Formen können je nach Modell variieren. Gemeinsame Montageschritte können weiterhin als Referenz dienen – bitte beachten Sie Ihr Produkthandbuch für modellspezifische Anweisungen.

Zusammenfassung

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Abmessungen

Maßansicht des LG UltraGear™ Gaming Monitor 27-inch mit 613.5×467.7×253.7mm inkl. Standfuß; Panelhöhe 371.6mm.

Alle Spezifikationen

ABMESSUNGEN/GEWICHTE

  • Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]

    613.5 x 371.6 x 51.3 mm

  • Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]

    613.5 x 467.7 x 253.7 mm

  • Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]

    691 x 498 x 184 mm

  • Gewicht mit Standfuß [kg]

    6 kg

  • Gewicht ohne Standfuß [kg]

    4,1 kg

  • Gewicht mit Verpackung [kg]

    8,4 kg

FEATURES

  • HDR 10

    Ja

  • Automatische Helligkeit

    Nein

  • Flicker Safe

    Ja

  • Lese-Modus

    Ja

  • Farbschwäche

    Ja

  • NVIDIA G-Sync™

    Ja

  • AMD FreeSync™

    Ja

  • Black Stabiliser

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Fadenkreuz

    Ja

  • FPS Counter

    Ja

  • OverClocking

    Ja

  • Smart Energy Saving

    Ja

INFO

  • Produktname

    27GS75QX-B

DISPLAY

  • Größe [Zoll]

    27 Zoll

  • Größe [cm]

    68,4 cm

  • Auflösung

    2560x1440

  • Panel-Typ

    IPS

  • Bildformat

    16:9

  • Pixelabstand [mm]

    0,2331 x 0,2331 mm

  • Helligkeit (Min.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Colour Gamut (Min.)

    16,7 Mio

  • Colour Gamut (Typ.)

    sRGB

  • Reaktionszeit

    1 ms

KONNEKTIVITÄT

  • HDMI

    2 x HDMI 2.0

  • DisplayPort

    DisplayPort 1.4

SOUND

  • Lautsprecher

    Nein

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden

FAQ

Wie wählt man einen Gaming-Monitor aus?

Überlegen Sie zunächst, welcher Aspekt für Sie am wichtigsten ist.

Wenn Ihnen eine gestochen scharfe Bildqualität wichtig ist, sollten Sie sich für eine 4K-Auflösung entscheiden.

Für flüssige Bewegungen sind eine hohe Bildwiederholfrequenz ab 144 Hz und eine geringe Reaktionszeit entscheidend.

Wenn Sie tiefe Kontraste und präzise Farben bevorzugen, sind OLED-, Nano IPS- oder Nano IPS Black-Panels zu empfehlen.

Vergessen Sie auch nicht adaptive Sync-Technologien wie NVIDIA G-SYNC oder AMD FreeSync™ Premium, um Tearing-Effekte zu vermeiden.

Die LG UltraGear™ Serie bietet Gaming-Monitore für unterschiedlichste Spielstile – von entspanntem Konsolenspiel bis hin zu intensivem PC-Gaming.

Was ist die Bildwiederholfrequenz (Refresh Rate) eines Gaming-Monitors?

Die Bildwiederholfrequenz wird in Hertz (Hz) gemessen und gibt an, wie oft das Bild pro Sekunde aktualisiert wird. Zum Beispiel bedeutet 120 Hz, dass das Bild 120 Mal pro Sekunde erneuert wird. Gaming-Monitore mit hoher Bildwiederholfrequenz reduzieren Screen Tearing und bieten ein deutlich flüssigeres Spielerlebnis.

Wie viel Hertz sind beim Spielen empfehlenswert?

Für die meisten Gamer ist eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz die optimale Wahl für ein flüssiges und reaktionsschnelles Spielerlebnis.

Wer bei schnellen Shootern oder E-Sport-Titeln noch mehr Wettbewerbsfähigkeit erzielen möchte, kann sich für Monitore mit 240 Hz oder mehr entscheiden.

Die LG UltraGear™ Gaming-Monitore bieten eine breite Auswahl – von 144 Hz über 240 Hz bis hin zu noch höheren Frequenzen (z. B. 165 Hz und 330 Hz oder 240 Hz und 480 Hz im Dual-Modus)*.

Sie sorgen für eine besonders flüssige Darstellung schneller Bewegungen und minimieren Verzögerungen sowie Tearing-Effekte.

Welche Bildwiederholfrequenz für Sie am besten ist, hängt davon ab, was und wie Sie spielen.

Viele Gamer entscheiden sich für 144 Hz wegen der guten Balance zwischen Reaktionsgeschwindigkeit und Performance, während ambitionierte Spieler mit 240 Hz oder mehr noch schneller reagieren können.

Mit einer UltraGear™-Modellvielfalt von bis zu 480 Hz verpassen Sie keine Aktion – bei minimalem Lag und maximaler Präzision.

 

* Die tatsächliche Bildwiederholfrequenz kann je nach Spezifikation und Einstellung der Grafikkarte variieren.

Was ist der Unterschied zwischen OLED-, IPS- und VA-Panels?

OLED erzeugt Licht durch jedes einzelne Pixel und bietet dadurch nahezu perfektes Schwarz, einen hervorragenden Kontrast und lebendige Farben.

Dank extrem schneller Reaktionszeiten ist OLED ideal für High-End-Gaming-Monitore, Premium-Fernseher und professionelle Videobearbeitung geeignet.

IPS zeichnet sich durch hohe Farbgenauigkeit und einen weiten Betrachtungswinkel aus.

Das Bild bleibt aus nahezu jedem Winkel klar und farbecht, weshalb IPS hervorragend für Büroarbeit, Design und Gaming geeignet ist – besonders für Gamer, die Wert auf die vom Entwickler beabsichtigte Bildqualität legen.

VA-Panels bieten das beste Kontrastverhältnis unter den LCD-Technologien und ermöglichen ein besonders intensives Filmerlebnis.

Obwohl sie nicht ganz so schnell wie TN-Panels sind, erreichen sie eine vergleichbare Leistung und eignen sich gut für Medienkonsum und Gaming.

Ist es sinnvoll, einen Curved-Monitor zu kaufen?

Wenn Sie ein noch intensiveres Spielerlebnis wünschen, ist ein Curved-Gaming-Monitor eine ausgezeichnete Wahl.

Die Krümmung des Bildschirms lenkt den Blick auf natürliche Weise in die Bildschirmmitte und sorgt so auch bei längeren Spielsitzungen für hohen Sehkomfort.

Der LG UltraGear GX9 bietet eine Krümmung von 800R sowie ein 21:9 UltraWide-Seitenverhältnis, was für beeindruckende visuelle Tiefe und einen idealen Betrachtungsabstand sorgt.

Bei einem Betrachtungsabstand von 800 mm erzeugt die 800R-Krümmung einen konstanten 90-Grad-Winkel – sowohl zur Bildschirmmitte als auch zu den Rändern – und ermöglicht damit ein besonders intensives Eintauchen ins Spiel.

Ist 1440p oder 4K besser fürs Gaming?

Beide Auflösungen haben ihre eigenen Stärken.

Für viele Gamer bietet 1440p (QHD) das ideale Gleichgewicht zwischen Auflösung und Leistung – besonders geeignet für kompetitive Spiele, bei denen hohe Bildraten entscheidend sind.

Diese Auflösung ermöglicht es, höhere FPS zu erreichen, ohne die GPU übermäßig zu belasten.

4K hingegen steht für maximale Detailtiefe und ein besonders immersives Spielerlebnis – ideal für Einzelspieler-Abenteuer oder Next-Gen-Konsolenspiele.

Die LG UltraGear Gaming-Monitore sind sowohl mit QHD- als auch mit 4K-Optionen erhältlich, sodass Sie – je nach Priorität auf Geschwindigkeit oder atemberaubende Bildqualität – die passende Lösung für Ihr Setup finden können.

Kann man einen PC über USB-C mit einem Monitor verbinden?

Einen Gaming-Monitor über USB-C zu verbinden, ist sehr einfach.

Sie müssen lediglich ein Ende des Kabels in den USB-C-Anschluss Ihres Geräts stecken – und schon ist die Verbindung hergestellt.

Wenn Sie ein Notebook über USB-C mit dem Monitor verbinden, ist gleichzeitig auch das Aufladen des Geräts möglich.

 

* Unterstützte Funktionen können je nach Modell variieren.

Was ist DisplayPort 2.1?

DisplayPort 2.1 ist der neueste Standard von DisplayPort und bietet extrem hohe Datenübertragungsraten, um hochfrequentes Gaming ohne Unterbrechungen zu ermöglichen.

Er wurde von der VESA (Video Electronics Standards Association) entwickelt und dient der hochleistungsfähigen Verbindung zwischen Computer und Monitor.

Viele der neuesten LG Modelle unterstützen DisplayPort 2.1* – im Vergleich zu DP 1.4 bietet dieser Standard die doppelte Bandbreite, was höhere Auflösungen, flüssigere Bildwiederholraten und geringere Latenz ermöglicht – ideal für schnelle Spiele.

 

* Hinweis:

Einige Nutzer von NVIDIA-Grafikkarten der 50er-Serie haben berichtet, dass es bei Verwendung von 10-Bit- oder 12-Bit-Farbmodi über DisplayPort 2.1 zu einem schwarzen Bildschirm kommen kann. Sollte dieses Problem auftreten, empfiehlt es sich, vorübergehend den DisplayPort-Eingang im OSD-Menü des Monitors auf 1.4 umzustellen oder die Farbtiefe im NVIDIA-Kontrollpanel auf 8 Bit zu reduzieren. Das Problem wurde bereits an NVIDIA gemeldet und wird derzeit zur weiteren Klärung untersucht.

Was ist HDMI 2.1?

Dank der Unterstützung von HDMI 2.1 können Funktionen wie Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) und eine maximale Auflösung von 4K bei 120 Hz genutzt werden. Egal ob Sie auf einer Konsole oder am PC spielen – durch diese Verbesserungen profitieren Sie von einer flexibleren und leistungsstärkeren Gaming-Erfahrung.

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