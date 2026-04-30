UltraGear™ 27 Zoll QHD IPS 180 Hz (O/C 200 Hz) Gaming Monitor | 1 ms (GtG), HDR10

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Funktionen zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Dieser Monitor unterstützt eine Bildwiederholrate von 180 Hz; bei Übertaktung kann er mit einer Bildwiederholrate von 200 Hz verwendet werden. Für eine ordnungsgemäße Funktion ist eine Grafikkarte mit Unterstützung für DisplayPort 1.4 und ein DisplayPort 1.4-Kabel erforderlich.

*Die Bildwiederholrate wurde im Vergleich zum Vorgängermodell 27GN800 verbessert.