LG Electronics Deutschland: Harry Kim kehrt als CEO zurück

Die LG Electronics Deutschland GmbH begrüßt Harry Kim zurück in der Unternehmenszentrale in Eschborn: Nach zwei Jahren in Nordamerika übernimmt Kim erneut die Rolle als Chief Executive Officer (CEO) der LG Western Europe Sales Subsidiary. Zu dieser Region gehören neben Deutschland auch Österreich und die Schweiz.

„Ich freue mich sehr, wieder zurück zu sein und die weitere Entwicklung des Unternehmens gemeinsam mit dem Team vor Ort voranzutreiben“, so Kim. „2026 wird ein spannendes Jahr: Wir werden unseren Wachstumskurs fortsetzen, den Handelspartnern starke Impulse geben und die Marke in Deutschland weiter nachhaltig stärken.“

Zuletzt verantwortete Harry Kim als Vice President TV Sales North America das TV-Geschäft von LG in Nordamerika. Zuvor war er bereits von 2019 bis 2023 als CEO der Western Europe Sales Subsidiary tätig. In dieser Funktion prägte Kim die erfolgreiche Entwicklung der Region maßgeblich. Davor leitete er die Geschäftsaktivitäten von LG in den BeNeLux-Ländern (2015 - 2018).