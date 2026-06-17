LG Electronics erzielt Rating-Upgrade dank starkem Wachstum und steigender Profitabilität

LG Electronics (LG) wurde von S&P Global auf „BBB+“ mit „stabilem“ Ausblick hochgestuft. Die Ratingagentur begründet die Entscheidung mit dem soliden Wachstum in den Kerngeschäften und einer erwarteten strukturellen Verbesserung der Bilanz. Es ist das erste Upgrade durch S&P Global seit 2014 – und unterstreicht die konsequente strategische und finanzielle Entwicklung des Unternehmens der vergangenen Jahre.

Das Upgrade spiegelt die Erwartung wider, dass LG seine starke Marktposition weiter ausbauen und in den kommenden zwei Jahren zu einem robusten Free Cashflow generieren wird. Gleichzeitig wird ein weiterer Abbau der Verschuldung sowie eine langfristige Stärkung der Bilanzstruktur erwartet.

Kerngeschäfte als Treiber der Entwicklung

Als zentrale Wachstumstreiber hebt S&P Global insbesondere drei Bereiche hervor: Home Appliance Solution, Media Entertainment Solution und Vehicle Solution. Im Segment Haushaltsgeräte überzeugt LG mit einer starken Position im Premiumsegment und einem wachsenden Abonnement-Modell. Im Bereich Media Entertainment treiben Premium-OLED-TVs und der Ausbau der webOS-Plattform das Wachstum voran. Das Vehicle-Solution-Geschäft profitiert zudem von einem stabilen Auftragsbestand und einer führenden Marktposition in den Bereichen Telematik und In-Vehicle-Infotainment.

Rating-Upgrade bestätigt nachhaltige Entwicklung

Das Upgrade reiht sich ein in eine Serie positiver Signale führender Ratingagenturen: Im Oktober 2025 hatte S&P Global den Ausblick bereits auf „Positiv“ angehoben, im Januar 2026 stufte Moody's LG von „Baa2“ auf „Baa1“ hoch. Auch die verbesserte Finanzlage von LG Display wurde von S&P Global positiv bewertet. Damit bestätigen gleich mehrere führende Ratingagenturen die nachhaltige Stärke von LG Electronics.