LG kündigt Verfügbarkeit für TV-Spitzenmodell OLED evo M5 an

LG Electronics (LG) kündigt den Verkaufsstart seiner OLED evo M5 Serie mit fortschrittlicher True Wireless-Technologie1 in Deutschland an. Ausgestattet mit dem weiterentwickelten α (Alpha) 11 AI-Prozessor Gen2, der auch beim technisch baugleichen OLED evo G52 zum Einsatz kommt, setzt der LG OLED evo M5 neue Maßstäbe für kabelloses Premium-Home-Entertainment.

Ultraflüssige Inhalte und extreme schnelle Reaktionszeit – auch ohne Kabel

Die True Wireless-Technologie von LG schafft dank Zero Connect Box3 eine verlustfreie Lösung für die kabellose Übertragung von Video- und Audiosignalen zwischen Fernseher und externen Geräten. Für den Gebrauch wird lediglich ein Stromkabel benötigt. Mit ultraflüssigen Inhalten und einer geringen Eingangsverzögerung von bis zu 4K 144 Hz4 steht die Leistung der M5-Serie der Performance von Geräten mit klassischen kabelgebundenen Verbindungen in nichts nach. Insbesondere Gamer profitieren von der ultraschnellen Reaktionszeit, die unter 0,1 ms5 liegt.

Der OLED evo M5 baut auf der etablierten OLED evo-Serie von LG auf und ist aktuell die einzige Modellreihe kabelloser Fernseher, die sowohl mit NVIDIA G-SYNC® als auch mit AMD FreeSync™ Premium kompatibel sind. Die Modelle bieten selbst bei rasanten Action-Szenen mit bis zu 4K 144 Hz ein ruckelfreies und flüssiges Spielerlebnis und wurden von Intertek für ihre herausragende Gaming-Leistung zertifiziert.

Hoher Wohnkomfort bei maximalen Spielspaß

Die Geräte der OLED evo M5-Serie sind die perfekte Lösung für alle, die ein hervorragendes Gameplay suchen, dabei aber nicht auf Wohnkomfort verzichten möchten. Während Nutzer ihre HDMI-Geräte an herkömmlichen Fernsehern manuell an der Bildschirmrückseite verbinden oder die Verkabelung an den Eingängen je nach Nutzung neu vornehmen müssen, befinden sich die Anschlüsse bei der M5-Serie direkt an der Zero Connect Box. So können Konsolen und andere externe Geräte bequem ohne direkte Kabelverbindung zum TV auf einem Regal oder neben dem Sofa platziert werden.

Neueste Technologien für perfektes Heimkino-Erlebnis

Mit Dolby Vision, Dolby Atmos und dem Filmmaker®-Modus mit Umgebungslichtkompensation für kinoreife Genauigkeit sind die OLED evo M5-Geräte eine erstklassige Wahl für Heimkino-Enthusiasten. Angetrieben vom α (Alpha) 11 AI-Prozessor Gen2 bieten sie mit AI Picture Pro eine verbesserte Tiefe und Detailgenauigkeit, während AI Sound Pro ein beeindruckendes 11.1.2-Kanal-Audio ermöglicht. Die Brightness Booster Ultimate-Technologie von LG erhöht die Bildschirmhelligkeit im Vergleich zu herkömmlichen OLED-Modellen bis um das Dreifache6. Die „Perfect Black”- und „Perfect Color”-Zertifizierung von UL Solutions sowie Zertifizierungen von Intertek für 100-prozentige Farbtreue und 100-prozentiges Farbvolumen unterstreichen die hohe Qualität der OLED evo M5-Serie ebenso wie die Note „Perfekt“ von TÜV Rheinland7.

In Deutschland sind die neuen TV-Geräte ab Anfang September im Handel erhältlich, den Anfang macht der ultragroße OLED97M5. Danach folgen sukzessive die Modelle in 83, 77 und 65 Zoll. Die UVPs liegen bei 30.499 Euro (97 Zoll), 9.199 Euro (83 Zoll), 5.999 Euro (77 Zoll) und 4.499 Euro (65 Zoll).

Besucher der IFA 2025 in Berlin können sich am LG-Stand in Halle 18 vom 05. bis zum 09. September von der Bildqualität des neuen OLED evo M5 überzeugen.

1 Drahtlose Übertragung bezieht sich auf die Übertragung von Video- und Audiosignalen zwischen einem Fernsehbildschirm und der Zero Connect Box. Visuell verlustfrei, basierend auf internen Testergebnissen mit ISO/IEC 29170-2. Die Messergebnisse können je nach Verbindungsstatus variieren.

2 Die VRR-Unterstützung variiert je nach Modell: M5-Serie (83“, 77“, 65“ bei 144 Hz, 97“ bei 120 Hz), G5-Serie (83“, 77“, 65“, 55“ bei 165 Hz, 97“ bei 120 Hz, 48“ bei 144 Hz).

3 Der Fernseher und die Zero Connect Box werden jeweils an die Steckdose angeschlossen, um mit Strom versorgt zu werden.

4 Die Fernseher der LG 2025 OLED M5-Serie mit einer Bildschirmdiagonale von 65 bis zu 83 Zoll unterstützen 4K bei 144 Hz. Der 97-Zoll-OLED-M5-Fernseher unterstützt 4K bei 120 Hz.

5 LG OLED-Displays wurden von Intertek mit „0,1 Reaktionszeit (Grau zu Grau)” und „Qualifizierte Gaming-Leistung” zertifiziert.

6 Gilt für 65/77/83-Zoll-M5-Modelle im Vergleich zu herkömmlichen OLED-Modellen (B5-Serie) derselben Größe in einem 10-Prozent-Fenster.

7 Der LG 2025 65-Zoll-M5 hat die TÜV-Zertifizierung für „True Visual Experience with Indoor Lighting“ erhalten. Die TÜV-Zertifizierung für „True Visual Experience“ bedeutet, dass das Produkt bei Tests gemäß den IDMS 11.5 Ring-Light-Reflection-Standards bis zu 500 Lux in allen fünf Kriterien für die visuelle Umgebungsqualität (Schwärze, Lebendigkeit, wahrnehmbarer Kontrast, Gradationsgenauigkeit und Umgebungskontrastmodulation) die höchste Note „Perfekt“ erreicht hat.