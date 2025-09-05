LG räumt bei den IFA Innovation Awards 2025 ab: 17 Auszeichnungen inklusive „Best of IFA“

LG Electronics (LG) wurde bei den ersten IFA Innovation Awards 2025 für seine herausragenden Produkte mit insgesamt 17 Auszeichnungen geehrt. Dank innovativer Lösungen in den Bereichen Mobilität, Barrierefreiheit, Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik gehörte LG zu den erfolgreichsten Unternehmen unter mehr als 1.800 Teilnehmern. Besonders hervorzuheben ist der Gewinn des „Best of IFA“-Titels – eine der höchsten Auszeichnungen.

LG SIGNATURE OLED T: Best of IFA und Best in Home Entertainment

Der LG SIGNATURE OLED T erhielt nicht nur die Auszeichnung als „Best of IFA“, er gewann auch in der Kategorie „Best in Home Entertainment“ und sicherte sich damit einen Doppelsieg. Die Besonderheit des Produkts: Der OLED T ist der weltweit erste transparente 4K-OLED-Fernseher. Im ausgeschalteten Zustand wird der LG SIGNATURE OLED T zum Designobjekt und fügt sich mit seinem transparenten Bildschirm nahtlos in seine Umgebung ein, während er auf Knopfdruck die gewohnt brillante LG OLED-Bildqualität in 77 Zoll liefert. Dieser TV ist ein Paradebeispiel für die Innovation, mit der LG den Bereich der Unterhaltungselektronik vorantreibt und setzt neue Maßstäbe im Bereich der Heimkino-Erlebnisse.

MX Spielraum: Best in Mobility

In der Kategorie „Best in Mobility“ wurde der MX Spielraum ausgezeichnet, ein Konzeptfahrzeug, das die Vision von LG für die Zukunft der Mobilität verkörpert. Der MX Spielraum stellt eine innovative Lösung dar, um die „Affectionate Intelligence“ von LG in mobile Umgebungen zu integrieren. Das Ziel dieser Technologie ist es, die Bedürfnisse der Menschen zu erkennen und den Alltag sowohl zu Hause als auch unterwegs zu erleichtern – dabei steht der Mensch stets im Mittelpunkt. Die KI-basierte Plattform ThinQ® ON steuert Haushaltsgeräte, lernt individuelle Nutzungsgewohnheiten und passt Einstellungen automatisch an – alles in einer App vernetzt. LG zeigt mit dem MX Spielraum, wie sich diese Technologien mühelos und nahtlos vom Zuhause in mobile Umgebungen übertragen lassen – und umgekehrt.

LG Comfort KIT: Best in Accessibility Focused Product

Mit dem LG Comfort KIT erhielt LG die „Best in Accessibility Focused Product“-Auszeichnung. Es bietet eine barrierefreie Bedienung und ermöglicht Nutzern, ihre Haushaltsgeräte mit mehr Komfort und weniger Aufwand zu bedienen. Durch diese Innovation fördert LG den Zugang zu modernen Haushaltslösungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und setzt neue Maßstäbe in der benutzerfreundlichen Technologie. Das LG Comfort KIT besteht aus sieben durchdachten Zubehörteilen, die leicht anzubringen sind und aus recyceltem Kunststoff bestehen.

Microplastic Filter: Best in Home Appliances

Der Microplastic Filter wurde mit dem „Best in Home Appliances“-Award geehrt. Dieser innovative Filter entfernt Mikroplastikpartikel aus Wasser und trägt so aktiv zum Schutz der Umwelt bei. Er fängt über 90 Prozent der Mikroplastikpartikel aus der Wäsche auf und nutzt dabei ausschließlich die Wasserzirkulation – ein energieeffizienter Mechanismus, der mit den Prinzipien des ökologischen Designs im Einklang steht. Der Filter lässt sich flexibel installieren, passt sich nahtlos in moderne Wohnräume ein und kann bis zu 40 Mal verwendet werden. LGs Microplastic Filter zeigt einmal mehr, wie Technologie nicht nur die Lebensqualität verbessern, sondern auch einen positiven Einfluss auf den Planeten haben kann.

AI Sense Clean Dishwasher: Best in Home Appliances

Auch der AI Sense Clean Dishwasher konnte die Jury überzeugen und wurde in der Kategorie „Best in Home Appliances“ ausgezeichnet. Mit seiner intelligenten Technologie, die den Waschvorgang basierend auf der Menge und Art des Geschirrs optimiert, bietet der Geschirrspüler von LG eine nachhaltige und energieeffiziente Lösung für moderne Haushalte. Die KI-basierte Technologie überwacht die Verschmutzung in Echtzeit und passt die Waschzeiten sowie die Spülzyklen automatisch an. Die Auto Detergent Dispenser-Funktion erkennt den Grad der Verschmutzung und dosiert das Spülmittel automatisch, was den Verbrauch reduziert. Außerdem wird die Spülzeit durch die QuadWash Pro Technologie mit Mikrobläschen reduziert, sodass der gesamte Spülprozess in unter einer Stunde abgeschlossen ist.

Über die IFA Innovation Awards

Die IFA Innovation Awards zeichnen 2025 erstmalig Produkte aus, die durch ihre außergewöhnliche Technologie, ihr Design und ihre Innovation hervorstechen. Die Awards bieten Unternehmen eine internationale Bühne, um ihre zukunftsweisenden Lösungen zu präsentieren und weltweit Anerkennung zu finden.

Weitere Informationen, Bildmaterial sowie die vollständige Liste aller Auszeichnungen der LG Produkte finden Sie im LG-Downloadcenter.