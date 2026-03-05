Pro Power. Federleicht: LG stellt neue gram-Modelle auf der LG Convention 2026 vor

LG Electronics (LG) stellt auf der LG Convention in Frankfurt die neueste Generation seiner LG gram-Serie vor. Das Line-up 2026 fokussiert sich erneut auf hohe Portabilität und nutzt erstmals das von LG entwickelte Material „Aerominum“. Die neuen Modelle verbinden ein geringes Gewicht mit verbesserter Widerstandsfähigkeit. Ausgestattet mit Dual-AI-Funktionen und erweiterten Konnektivitätsoptionen zu webOS-Geräten, eignen sich die Laptops besonders für Nutzer, die flexibel arbeiten möchten.

Aerominum: Optimiertes Verhältnis von Gewicht und Stabilität

Mit Aerominum führt LG eine neue Materialzusammensetzung im Gehäusedesign ein. Sie reduziert das Gewicht der Geräte, erhöht aber gleichzeitig die strukturelle Festigkeit. Das Gehäuse ist dadurch besser gegen Kratzer geschützt und für den mobilen Alltag ausgelegt.

Duale Intelligenz und Freiheit: Dual-AI und gram Link

Technologisch setzen die neuen LG gram Modelle auf eine hybride AI-Architektur. Sie unterstützen Microsoft Copilot+ und nutzen gleichzeitig die LG-eigene gram chat On-Device AI, basierend auf dem EXAONE 3.5 sLLM (Small Large Language Model). So können Nutzer auch ohne Internetverbindung datenschutzkonform arbeiten, während für komplexe Aufgaben die Rechenleistung der Cloud genutzt wird.

Grenzenlose Freiheit bietet auch gram Link: Die Software fungiert nun als Schnittstelle über Betriebssystemgrenzen hinweg – vom Smartphone bis hin zu webOS-basierten LG TVs oder Monitoren.

Leistungsstarke Vielfalt: Das gram Line-up im Detail

Auf der hauseigenen Messe in Frankfurt können Besucher die ganze Bandbreite des neuen Portfolios erleben. Vom LG gram Pro 16 (Modell 16Z90U) mit brillantem WQXGA+ OLED-Display (2.880 x 1.800) über das LG gram Pro 17 (Modell 17Z90UR) für alle, die maximale Bildfläche benötigen, bis hin zum LG gram Pro 2-in-1 (16T95TP), das als 16-Zoll-Convertible maximale Flexibilität bietet. Für den professionellen Einsatz im Unternehmensumfeld werden die Serien gram Pro und gram Pro 2-in-1 zudem wieder als dedizierte B2B-Varianten angeboten.

Während LG auf der Convention verschiedene Farbvarianten der neuen Aerominum-Gehäuse ausstellt, wird zum Marktstart in Deutschland zunächst die Variante in Schwarz erhältlich sein. Die neuen gram-Modelle sind ab Juni 2026 im Handel verfübar.

Bildmaterial vom neuen LG gram Line-up finden Sie hier.