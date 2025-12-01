LG unterzeichnet Lizenzvereinbarung für WLAN-Standardpatente mit Amazon

LG Electronics (LG) hat mit Amazon einen Patentlizenzvertrag unterzeichnet. Amazon erhält im Rahmen der Vereinbarung eine Lizenz zur Nutzung der Wi-Fi-Standard-Essential-Patente (SEPs) von LG. Sie gilt für alle Produkte mit Wi-Fi-Konnektivität, darunter Echo-Geräte, Fire TV Sticks und Fire Tablets.

LG führt derzeit Gespräche über die Lizenzierung von Wi-Fi-SEPs mit mehreren globalen Unternehmen, die Wi-Fi-Standardtechnologien einsetzen. Die Vereinbarung mit Amazon unterstreicht einmal mehr die technologische Führungsrolle von LG im Bereich der globalen Wi-Fi-Standards. SEPs beziehen sich auf Kernpatente, die bei der Umsetzung eines internationalen technischen Standards angewendet werden müssen. Sobald eine Technologie von globalen Standardisierungsorganisationen als internationaler Standard übernommen wird, integrieren Unternehmen auf der ganzen Welt diese in ihre Produkte.

LG verfügt über eines der weltweit stärksten Patentportfolios in wichtigen Standardtechnologiebereichen, darunter Mobilkommunikation, Wi-Fi, Rundfunk und Codecs. Zum ersten Halbjahr dieses Jahres besaß LG weltweit 97.880 registrierte Patente, von denen etwa die Hälfte standardbezogene Patente sind* . Die innovativen patentierten Technologien von LG, die in Flaggschiffprodukten wie OLED-Fernsehern, Waschmaschinen und Kühlschränken zum Einsatz kommen, stärken die globale Wettbewerbsfähigkeit.

* Laut dem Halbjahresbericht 2025 von LG Electronics hält das Unternehmen 26.762 inländische Patente und 71.118 ausländische Patente. (Quelle: LG Electronics Investor Relations – Offenlegungsliste).