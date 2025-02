Mit Zero Connect-Technologie: LG präsentiert 2025er QNED TV-Portfolio

LG Electronics (LG) stellt auf der LG Convention seine neuen QNED und QNED evo 2025 TV-Serien vor. Das diesjährige Line-up bietet unter anderem ein (fast) kabelloses TV-Erlebnis mit 4K 144 Hz-Technologie ohne Qualitätsverlust sowie eine leistungsstarke AI-gestützte Bild- und Tonverarbeitung. Erstmals umfasst die QNED-Serie auch ein 100-Zoll-Modell (100QNED86A6), um der wachsenden Nachfrage nach ultragroßen Premium-LCD-TVs gerecht zu werden. Dank der neuen Wide Color Gamut-Technologie „Dynamic QNED Color Solution“ verfügen die QNED TVs ab diesem Jahr über einen verbesserten Farbraum im Vergleich zu früheren Modellen. Die neue Technologie ersetzt Quantum Dots und stellt Farben besonders realistisch und naturgetreu dar.

Zero Connect-Technologie erobert die LG QNED evo TVs

Dank der True Wireless 4K-Technologie ist es zum ersten Mal bei einem QNED-Modell (QNED9M) möglich, Bild und Ton ohne Kabel latenzfrei zu übertragen. Die Zero Connect Box überträgt Bildsignale dabei kabellos in 4K-Auflösung mit bis zu 144 Hz und kann bis zu 10 Meter entfernt vom TV positioniert werden. Bisher war dies ausschließlich den OLED evo TVs der M-Serie vorbehalten.

Am Fernseher selbst ist nur ein Netzkabel zu finden. Peripheriegeräte wie Spielkonsolen, Set-Top-Boxen oder Blu-ray-Player werden direkt an die Zero Connect Box angeschlossen – störendes Kabelgewirr am TV-Gerät gehört so der Vergangenheit an. Das eröffnet neue Möglichkeiten in der Raumgestaltung und sorgt für ein klares, modernes Setup im Wohnumfeld.

AI-gestützte Bild- und Klangoptimierung

Als Basis für höchste Bild- und Tonqualität dient der verbesserte α8 Gen2 4K AI-Prozessor, der eine um 70 Prozent höhere AI-Leistung als das Vorgängermodell liefert. In Form des AI-Upscaling verbessert die eingesetzte Künstliche Intelligenz außerdem die Darstellung von Gesichtern, Objekten und Texten, während Dynamic Tone Mapping Pro jede Szene in tausende Bereiche unterteilt, um HDR-Optimierung und präzise Helligkeitssteuerung zu ermöglichen. Hörbar optimiert ist auch der Klang der neuen Geräte: AI Sound Pro verwandelt 2-Kanal-Stereoton in immersiven 9.1.2-Raumklang – für Entertainment wie im Kino.

Natürlich wird auch die Bedienung der 2025er QNED Modelle von AI unterstützt: Bereits ein kurzer Klick auf die AI-Taste der neuen AI Magic Remote führt zu allen relevanten Funktionen, ein langer Klick hingegen aktiviert die personalisierte Suche, die auf einem großen Sprachmodell (LLM) basiert.1 Voice ID und Generative AI Gallery2 ermöglichen auf Basis von Stimmenerkennung maßgeschneiderte Content- und App-Empfehlungen, die auf die individuellen Sehgewohnheiten zugeschnitten sind, und lassen der Kreativität freien Lauf.

Das fortlaufende webOS Re:New-Programm verspricht über die bestehende webOS-Version hinaus zudem Upgrades auf die jeweiligen webOS-Versionen der nächsten vier Jahre mit deren neuen Software-, AI- und Smart-Features.

Neben den neuen QNED und QNED evo TVs wird es im Jahr 2025 erneut eine breite Palette an LG NanoCell TVs sowie LG UHD TVs geben.

Bildmaterial sowie eine genaue Aufstellung des neuen LG QNED TV Line-ups inklusive UVPs und Markteinführungsterminen finden Sie hier.