Startschuss für das kompakte Heimkino: LG CineBeam S ab sofort vorbestellbar

LG kündigt die bevorstehende Markteinführung des kompakten 4K-Ultrakurzdistanzprojektors CineBeam S an. Vom 01. bis 14. September 2025 können Kunden das Modell exklusiv im LG Onlineshop vorbestellen (hier klicken). Die allgemeine Verfügbarkeit im Handel ist ab Oktober 2025 geplant. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.299 €.

Für alle Vorbesteller gibt es zudem ein attraktives Bonusangebot: Kunden erhalten einen Cadooz-Gutschein im Wert von 100 Euro sowie die Wahl zwischen zwei exklusiven Bundles – entweder den CineBeam S in Kombination mit der LG 2.1 Soundbar DS40T oder mit dem Bluetooth-Lautsprecher LG xboom Bounce by will.i.am.

Der CineBeam S zeichnet sich durch seine ultrakompakte Bauweise (110 × 160 × 160 mm, 1,9 kg) aus und ermöglicht die Projektion von 40 bis 100 Zoll großen Bildern bereits aus einem Abstand von nur 8,1 cm. Dank 4K UHD-Auflösung, 500 ANSI Lumen Helligkeit und Dolby Atmos Sound bietet er ein beeindruckendes Heimkinoerlebnis – auch in kleinen Räumen. Die integrierte Smart-TV-Plattform webOS 24 ermöglicht zudem den direkten Zugriff auf beliebte Streaming-Dienste.