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16-Zoll LG gram Pro 2in1 | Windows 11 Home | Leichter Dual AI Laptop | Intel® Core U7, OLED Display

16-Zoll LG gram Pro 2in1 | Windows 11 Home | Leichter Dual AI Laptop | Intel® Core U7, OLED Display

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Vorderseite von 16-Zoll LG gram Pro 2in1 | Windows 11 Home | Leichter Dual AI Laptop | Intel<sup>®</sup> Core<sup>™</sup> U7, OLED Display 16T95TP-K.AD8BGN
LG 16-Zoll LG gram Pro 2in1 | Windows 11 Home | Leichter Dual AI Laptop | Intel<sup>®</sup> Core<sup>™</sup> U7, OLED Display, 16T95TP-K.AD8BGN
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LG 16-Zoll LG gram Pro 2in1 | Windows 11 Home | Leichter Dual AI Laptop | Intel<sup>®</sup> Core<sup>™</sup> U7, OLED Display, 16T95TP-K.AD8BGN

Hauptmerkmale

  • 16-Zoll 16:10 OLED 2.8K (2880x1800) Display
  • Windows 11 Home
  • Nur 1.399g für ein 16-Zoll Laptop | 77Wh Akku
  • Intel® Core Ultra Prozessor / LPDDR5X RAM / Dual NVMe SSD
  • Dual AI (On-Device AI + Cloud AI) | LG gram Link
  • Dolby Atmos
Mehr
Logo: LG gram Pro 2in1 AI

Logo: LG gram Pro 2in1 AI

Ultramobil. Multi-AI power.

Das LG gram setzt neue Maßstäbe in Sachen Mobilität. Es ist leicht und schlank sowie aus robusten, hochwertigen Materialien gefertigt – für einen ebenso mühe- wie sorglosen Transport. So genießt du an jedem Ort modernste KI-Leistung auf einem großen – und das alles in einem Design, das ebenso widerstandsfähig wie elegant ist.

This image showcases two LG gram Pro 2-in-1 laptops arranged in a floating composition, each displayed in different convertible positions with stylus pens positioned near the screens. The laptops are shown partially open and angled, emphasizing flexible hinge movement, while both displays present abstract visual graphics with metallic tones and flowing shapes.

This image showcases two LG gram Pro 2-in-1 laptops arranged in a floating composition, each displayed in different convertible positions with stylus pens positioned near the screens. The laptops are shown partially open and angled, emphasizing flexible hinge movement, while both displays present abstract visual graphics with metallic tones and flowing shapes.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Preisgekrönte Spitzenleistung

Logo: 2026 PCMag Readers' Choice Award

Best Laptop Brand of 2026*

Überragende mobile Leistung in seiner Klasse.

*Eine Marke von Ziff Davis, LLC. Verwendung unter Lizenz.

*Nachdruck mit Genehmigung. © 2026 Ziff Davis, LLC. Alle Rechte vorbehalten.

*LG gram wurde im Rahmen der PCMag Readers' Choice Awards zur besten Laptop-Marke des Jahres 2026 gekürt.

Ein Überblick über die Ausstattung des LG gram Pro 2-in-1. Dazu gehören: ein ultraportables 16-Zoll-Design, MIL-STD-zertifizierte Robustheit, „gram Link“-Konnektivität, starke Dual-AI-Leistung, ein 2,8K-OLED-Display, ein 360-Grad-Touchscreen mit Stylus-Unterstützung und ein Intel® Core™ Ultra-Prozessor.

Ein Überblick über die Ausstattung des LG gram Pro 2-in-1. Dazu gehören: ein ultraportables 16-Zoll-Design, MIL-STD-zertifizierte Robustheit, „gram Link“-Konnektivität, starke Dual-AI-Leistung, ein 2,8K-OLED-Display, ein 360-Grad-Touchscreen mit Stylus-Unterstützung und ein Intel® Core™ Ultra-Prozessor.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

MobilitätPerformanceAnschlüsse & Sicherheit
Ein Bild mit dem Text „Mobilität neu erleben“.

Ein Bild mit dem Text „Mobilität neu erleben“.

Echte Mobilität definiert sich nicht nur über das Gewicht. Ebenso wichtig sind ein schlanker, kompakter Formfaktor sowie ausreichende Akkuleistung für den täglichen Dauereinsatz. Das LG gram vereint all diese Eigenschaften: leichtes Design, lange Akkulaufzeit und ein schlankes Profil, das nur wenig Platz in der Tasche einnimmt. So bleibst du jederzeit und überall produktiv.

Dieses Bild zeigt verschiedene Anwendungsszenarien des LG gram Pro 2-in-1-Laptops, darunter das Arbeiten am Schreibtisch mit geöffneten Dokumenten und Anwendungen, das Durchsehen von Inhalten im Sitzen im Auto, das Überwachen von Kameraaufnahmen vor Ort sowie die Nutzung des Geräts im Tablet-Modus mit einem Stylus zum Zeichnen und für kreative Arbeiten in einer entspannten Umgebung.

Dieses Bild zeigt verschiedene Anwendungsszenarien des LG gram Pro 2-in-1-Laptops, darunter das Arbeiten am Schreibtisch mit geöffneten Dokumenten und Anwendungen, das Durchsehen von Inhalten im Sitzen im Auto, das Überwachen von Kameraaufnahmen vor Ort sowie die Nutzung des Geräts im Tablet-Modus mit einem Stylus zum Zeichnen und für kreative Arbeiten in einer entspannten Umgebung.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Einige Bilder auf dieser Seite wurden zur besseren Veranschaulichung mithilfe generativer KI erstellt. Das tatsächliche Aussehen, die technischen Daten und die Funktionen des Produkts können von den gezeigten Abbildungen abweichen.

Ultra-leicht. Ultra-dünn.

Das LG gram Pro kombiniert ein ultra-geringes Gewicht von nur 1.399 Gramm mit einem flachen, ultra-schlanken Profil von 12,4 Millimetern.

*Die Angaben zu Dicke und Gewicht beziehen sich auf die dünnste bzw. leichteste Stelle und können variieren. Die genauen Produktabmessungen sind in den technischen Spezifikationen zu finden.

Ultra-langlebig

Das LG gram hat sieben Tests nach strengen Militärstandards bestanden und sich damit als widerstandsfähiger Laptop bewiesen, der den Anforderungen auf Reisen und im Alltag gewachsen ist. Er kombiniert Robustheit mit einem ultra-leichten Design.

*LG gram: Prüfung und Zertifizierung nach der Norm MIL-STD-810H durch KOLAS Labs. Hat 7 verschiedene MIL-STD 810H-Tests zur Haltbarkeit bestanden, durchgeführt von einem unabhängigen Labor gemäß US-Militärstandards. Entspricht den folgenden Methoden für MIL-STD-810H: Methode 500.6 Niederdruck (Höhe) (Verfahren I – Lagerung und Methode und Verfahren II – Betrieb); Methode 501.7 Hohe Temperatur (Verfahren I – Lagerung und Verfahren II – Betrieb); Methode 502.7 Niedrige Temperatur (Verfahren I – Lagerung und Verfahren II – Betrieb); Methode 509.7 – Salznebeltest; Methode 510.7 – Staub; Methode 514.8 – Vibration; Methode 516.8 – Stoß (Verfahren I – Funktion und Verfahren Ⅳ – Transportfall). Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht unter allen Bedingungen wie im Test. Der Test wurde in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt. Nicht nachahmen.

*Wenn Verbraucher dieses Experiment durchführen und das gram beschädigen, ist dies nicht durch die Garantie abgedeckt.

*Das Bestehen dieses Tests bedeutet nicht, dass es für den militärischen Einsatz geeignet ist.

Ultra-ausdauernd

Durch seinen leistungsstarken Akku bietet das LG gram eine Betriebsdauer von bis zu 19 Stunden. Mit ausreichend Akkulaufzeit für einen ganzen Tag und einem KI-basierten Smart Assistant, der die Energieeffizienz entsprechend der Nutzungsgewohnheiten optimiert, wird die Produktivität von morgens bis abends ohne Unterbrechung gesteigert.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Modell, Einstellungen und Nutzungsumgebung von den angegebenen Werten abweichen.

*Um die Benachrichtigungsfunktion zur Erkennung der Nutzung im KI-Akkusparmodus nutzen zu können, sind mindestens 80 Stunden zum Erlernen von Nutzungsmustern erforderlich.

Erschließe dir 360-Grad-Möglichkeiten

Mit seinem um 360 Grad drehbaren Design kannst du deiner Kreativität überall freien Lauf lassen. Vom Laptop bis zum Tablet – erwecke deine Ideen aus jedem Blickwinkel zum Leben.

Dieses Bild zeigt vier klappbare Laptops im Stand-, Laptop-, Tablet- und Zeltmodus. Hervorgehoben wird das schlanke, leichte Design, das kreative und produktive Arbeitsabläufe unterstützt. Auf jedem Display sind Fotoinhalte, Dashboard-Grafiken, Zeitleisten für die Videobearbeitung und digitale Kunstwerke zu sehen, während ein vor dem Tablet-Modus platzierter Stylus-Stift die Mobilität des Laptops unterstreicht.

Dieses Bild zeigt vier klappbare Laptops im Stand-, Laptop-, Tablet- und Zeltmodus. Hervorgehoben wird das schlanke, leichte Design, das kreative und produktive Arbeitsabläufe unterstützt. Auf jedem Display sind Fotoinhalte, Dashboard-Grafiken, Zeitleisten für die Videobearbeitung und digitale Kunstwerke zu sehen, während ein vor dem Tablet-Modus platzierter Stylus-Stift die Mobilität des Laptops unterstreicht.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Der Stylus Pen ist im Lieferumfang enthalten.

*Das oben gezeigte Programm ist nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).

Ultra-präzise Touch-Erkennung für sofortige Reaktion

Mit 4.096 Druckempfindlichkeitsstufen erfasst der Stylus Pen sowohl Neigung als auch Strichführung absolut präzise und ermöglicht so eine feinfühlige Steuerung. Der wiederaufladbare Akku ermöglicht einen unterbrechungsfreien Einsatz im Alltag, und die Bildwiederholrate von 120 Hz sorgt für eine flüssige, reaktionsschnelle Interaktion mit minimaler Verzögerung.

Dieses Video zeigt die Hand einer Frau, die mit einem Stylus Pen auf einem Laptop im Tablet-Modus zeichnet. Veranschaulicht wird die präzise Stifteingabe für kreative Arbeiten.

Dieses Video zeigt die Hand einer Frau, die mit einem Stylus Pen auf einem Laptop im Tablet-Modus zeichnet. Veranschaulicht wird die präzise Stifteingabe für kreative Arbeiten.

Kabelloses Laden
für uneingeschränkte Kreativität

Stylus einfach andocken und kabellos laden. Die magnetische Halterung hält den Stift sicher an seinem Platz und jederzeit einsatzbereit ganz ohne zusätzliche Kabel.

Goodnotes App**

Ersetze deine Notizbücher aus Papier und erfinde das digitale Notizenmachen mit Goodnotes neu.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Der Stylus Pen ist im Lieferumfang enthalten.

** Dein gekaufter PC wird mit einer 3-monatigen kostenlosen Testversion von Goodnotes for gram geliefert, die nach der Anmeldung auch Zugriff auf Premium-Vorlagen bietet. Zum Herunterladen und Verwenden der Goodnotes-App ist eine Netzwerkverbindung erforderlich. Bei Verwendung von Mobilfunkdaten können zusätzliche Datengebühren anfallen. Die in der Goodnotes-App verfügbaren Dienste und Funktionen können je nach App-Version variieren. Bitte beachte, dass die App „Goodnotes for gram“ nicht erneut heruntergeladen werden kann, sobald sie entfernt wurde. Die dreimonatige kostenlose Testversion wird nicht automatisch verlängert. Nach Ablauf der kostenlosen Testversion wird dir einmalig ein Rabatt von 30 % auf dein erstes kostenpflichtiges Abonnement gewährt. Dieser dreimonatige kostenlose Zugang zu Goodnotes steht nur Goodnotes-Nutzern zur Verfügung, die zuvor kein kostenpflichtiges Abonnement abgeschlossen haben, und ist auf ein Angebot pro Gerät beschränkt. Besuche die Goodnotes-Website für die Nutzungsbedingungen unter https://www.goodnotes.com/terms-and-conditions

Ein Bild mit dem Text „KI-Leistung auf professionellem Niveau“.

Ein Bild mit dem Text „KI-Leistung auf professionellem Niveau“.

Professionelle Leistung trifft auf AI-Brillanz

Der neueste Intel® Core™ Ultra-Prozessor mit Intel® Xe-Grafik und einer NPU mit bis zu 50 TOPS für KI-Aufgaben sorgt selbst beim Multitasking für schnelle Reaktionszeiten und stabile Leistung. In Kombination mit einem effizienten Energiemanagement, Unterstützung für bis zu 32 GB LPDDR5X-Speicher, bis zu 2 TB NVMe-SSD-Speicher und einem zusätzlichen NVMe-Erweiterungssteckplatz werden die Systemgeschwindigkeit und Flexibilität für Videobearbeitung, 3D-Arbeiten und KI-gesteuerte Aufgaben verbessert.

50 TOPS

Intel® Core™ Ultra Prozessor

12Xe

Intel® Arc™ Graphics

The image features an Intel® Core™ Ultra processor set against a blue-to-purple gradient background, with large semi-transparent “AI” text layered behind the chipset.

Das Bild zeigt einen Intel® Core™ Ultra-Prozessor vor einem Hintergrund mit einem Farbverlauf von Blau zu Violett, Hinter dem Chipsatz befindet sich ein großer, halbtransparenter „AI“-Schriftzug.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die Leistung der NPU und der GPU variiert je nach Prozessor, und der oben angegebene TOPS-Wert ist als „bis zu“ angegeben.

*Die oben genannten Speicher- und SSD-Optionen müssen separat erworben werden; die Preise können je nach Land und Modell variieren.

*Intel®, das Intel-Logo und Intel Core sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

Einfach mehr AI mit gram Dual AI und Copilot+ PC

Die Dual-AI-Lösung von LG sorgt für ein nahtloses KI-Erlebnis sowohl online als auch offline. Dein Workflow wird mit KI-Funktionen von Copilot PC noch flexibler und durch den verbesserten KI-Assistenten von gram noch intuitiver.

Dieses Bild zeigt den schlanken LG gram AI-Laptop vor einem minimalistischen Hintergrund.

Dual AI:
Starke Performance
mit Synergie aus On-Device
und Cloud

Erlebe mit LG gram und Dual AI eine starke KI-Performance sowohl online als auch offline.

Dank EXAONE 3.5, der KI-Lösung von LG, ermöglicht „gram chat On-Device“ die Suche und

Zusammenfassung von Dokumenten direkt auf dem PC und ohne Netzwerkverbindung.

gram chat ermöglicht die Verbindung mit gram Link, um Dateien zu übertragen

oder Anrufe zu tätigen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Dieser Dienst bietet kostenpflichtige Funktionen von GPT4o, unterstützt jedoch weder die Suchintegration noch die Funktionen eines Code-Editors. 

*gram chat Cloud ist verfügbar, indem Sie die App über den Link in der My gram App installieren. Der Dienst wird bis zu einem Jahr lang kostenlos bereitgestellt; die Installation und Nutzung sind optional. Nach Ablauf des kostenlosen Zeitraums steht der Dienst nicht mehr zur Verfügung, und es wird kein kostenpflichtiges Abonnement angeboten.

*Bitte beachten Sie, dass „gram chat On-Device“ für spezifische Anfragen konzipiert ist und keine fortlaufenden Unterhaltungen unterstützt. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie die Funktion bitte nur für einfache, einmalige Anfragen.

KI direkt auf dem Gerät, auch offline

Individuelle Antworten durch archivierte Dateien**

Vergangene Bildschirminhalte wiederherstellen***

Texte und Dokumente im Handumdrehen zusammenfassen

Simple Anpassung von Systemoptionen****

*Die On-Device-Funktion ermöglicht es dir, mit Dokumenten zu interagieren, die auf deinem PC gespeichert sind, und sie behandelt keine einfachen täglichen Informationen oder Fragen, die eine Internetsuche erfordern.

*Einige Funktionen funktionieren bei der ersten Verwendung möglicherweise nicht richtig, da die On-Device-AI eine Vorlaufzeit benötigt, um sich an den Benutzer anzupassen. ① gram chat On-Device erfordert eine Indexierung, um Wörter mit Daten aus deinen PC-Inhalten zu kombinieren, was einige Zeit dauern kann, bis die gewünschten Ergebnisse erzielt werden. ② Für die Verwendung der Benachrichtigung zur Erkennung des Akkustands sind mindestens 80 Stunden Mustererkennung erforderlich.

*Die AI-Suchergebnisse können je nach Daten zum Zeitpunkt der Suche variieren und die Richtigkeit des Inhalts wird nicht garantiert, sodass eine Überprüfung durch den Benutzer erforderlich ist.

*Dieses Feature unterstützt lediglich Englisch und Koreanisch.

**Dokumente mit mehr als 200.000 Zeichen werden nicht gespeichert. Es können bis zu 1.000 Dokumente gespeichert werden, die unter diesem Limit liegen. gram AI verwendet auf dem Laptop gespeicherte Daten, um Suchergebnisse und Antworten zu liefern. Die Richtigkeit von Ergebnissen wird nicht garantiert, sodass eine Überprüfung durch den Benutzer erforderlich ist.

***Der PC-Bildschirm wird etwa alle 2 Sekunden erfasst, mit einer Speichergrenze von etwa 13 GB. Aufgenommene Bilder werden nach einer bestimmten Zeit automatisch gelöscht. Benutzer können Einstellungen wie die Verwendung der Funktion, die Speicherdauer auf dem Bildschirm und die Kapazität über das Zahnradsymbol oben im gram-Chat anpassen.

***Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert und muss aktiviert werden, wenn du sie nutzen möchtest.

***Für diese Funktion gilt Folgendes: ① Sie kann Schwierigkeiten bei der Suche nach handgeschriebenem Text, unscharfen Bildern oder dekorativen Schriftarten haben. ② Die Suche basiert auf exakten Textübereinstimmungen, einschließlich Leerzeichen. ③ Die Verwendung von Audio kann die Computerleistung beeinträchtigen.

***Diese Funktion stellt keine verlorenen Dateien her. Stattdessen ermöglicht sie das erneute Aufrufen vorher angezeigter Bildschirminhalte durch die Suche nach Keywords. Nutzer können Dateien durch Kopieren & Einfügen zurückholen.

****Unterstützte Systemeinstellungen: • Dunkelmodus / • Fn-Sperre / • Verlängerung der Akkulaufzeit / • Erkennung des Akkuverbrauchs durch AI / • Lese-Modus / • Touchpad / • Energiesparmodus / • Offline-Aufladen über USB-C / • Helligkeitsregelung / • Soundsteuerung

Copilot direkt aktivieren

Starte Copilot einfach über die Taskleiste oder durch gleichzeitiges Drücken der Tasten Windows + C. Weitere komfortable Tastenkombination helfen dir dabei, schnell auf intelligente Tools auf deinem Gram zuzugreifen.

Bereit zur Steuerung mit Bing Chat

Hol dir direkt über den Bing-Chat jederzeit Hilfe von Copilot. Frage nach Song-Empfehlungen, die zu deiner Stimmung passen, organisiere Inhalte oder ändere Einstellungen – der Copilot ist immer zur Stelle.

Komplexe Inhalte mit einem Klick vereinfachen

Copilot kann lange E-Mails und komplexe Inhalte zusammenfassen. So lassen sich arbeitsrelevante Informationen effizienter bearbeiten, um wertvolle Zeit zu sparen.

Bildbearbeitung und vieles mehr

Von einfachen Aufgaben wie der Anpassung von Bildgröße oder Helligkeit bis hin zu komplexeren Vorgängen wie dem Entfernen des Hintergrunds und Upscaling – Copilot erledigt alles.

*Bildschirmdarstellungen sind simuliert. Funktionen und App-Verfügbarkeit können je nach Region variieren. Für die ordnungsgemäße Funktion sind ein Microsoft-Konto und eine Internetverbindung erforderlich.

*Copilot in Windows 11 wird im Rahmen des neuesten Updates für Windows 11 schrittweise als Vorschauversion in ausgewählten Märkten weltweit eingeführt. Nicht alle Benutzer werden gleichzeitig Zugriff auf Copilot haben, da der Zeitpunkt der Verfügbarkeit je nach Gerät und Markt variiert.

*Die Leistung der KI-Funktionen mit Copilot in Windows 11 kann je nach Benutzeranforderungen und Nutzungsumgebungen variieren und bietet möglicherweise nicht in allen Anwendungsfällen das gleiche Leistungsniveau.

Windows 11 ist schnell, leistungsstark und sicherer denn je – lerne den Computer kennen, mit dem du sprechen kannst

16-Zoll-OLED-Display auf professionellem Niveau - für lebendige und scharfe Bilder

Das Bild zeigt die Vorderansicht des 16-Zoll-OLED-Displays des LG gram Pro, auf dem ein abstraktes Motiv zu sehen ist. Symbole oberhalb des Bildschirms weisen auf die wichtigsten technischen Daten hin. Dazu gehören 2,8K-Auflösung (2.880 x 1.800), ein Farbraum von 100 % DCI-P3 und die Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 1000.

Das Bild zeigt die Vorderansicht des 16-Zoll-OLED-Displays des LG gram Pro, auf dem ein abstraktes Motiv zu sehen ist. Symbole oberhalb des Bildschirms weisen auf die wichtigsten technischen Daten hin. Dazu gehören 2,8K-Auflösung (2.880 x 1.800), ein Farbraum von 100 % DCI-P3 und die Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 1000.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*DCI-P3 100 % (typ.). (DCI-P3: Der von der Digital Cinema Initiatives (DCI) definierte Farbstandard).

**Die Bildschirmfläche wurde durch Multiplikation der horizontalen und vertikalen Auflösungen berechnet. Das ergibt 2.073.600 Pixel bei Full HD (1.920 x 1.080) und 5.184.000 Pixel bei WQXGA+ (2.880 x 1.800).

Flüssige Darstellung mit variabler Bildwiederholfrequenz

Dank variabler Bildwiederholfrequenz (30 Hz bis 120 Hz) erlebst du eine extrem flüssige Bildwiedergabe. Das LG gram Pro passt die Bildwiederholfrequenz intelligent an deine Nutzung an. So sorgt es für lebendige Details, wenn du in Bewegung bist, und spart Energie, wenn du stillsitzt.

Die Animation zeigt einen Laptop, auf dessen Display eine Szene aus einem Rennspiel zu sehen ist. Der Laptop ist umgeben von weiteren Bildschirmen mit unterschiedlichen Darstellungen. Hervorgehoben werden die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von Gaming bis Multimedia – ermöglicht durch eine variable Bildwiederholrate.

Die Animation zeigt einen Laptop, auf dessen Display eine Szene aus einem Rennspiel zu sehen ist. Der Laptop ist umgeben von weiteren Bildschirmen mit unterschiedlichen Darstellungen. Hervorgehoben werden die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von Gaming bis Multimedia – ermöglicht durch eine variable Bildwiederholrate.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Das abgebildete Programm ist nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).

Beeindruckender Raumklang, der dich umgibt

Klanglandschaften werden lebendig. Die Dolby Atmos-Technologie versetzt dich in ein üppiges, weitläufiges, 360-Grad-Hörabenteuer.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Dolby, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Handelsmarken von der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

*Die Angaben zur Dolby Atmos-Leistung basieren auf Informationen, die auf der offiziellen Dolby Atmos-Website bereitgestellt werden.

Dieses Bild zeigt einen LG gram Laptop, der mit einem Tablet, einem Smartphone und einem Desktop-Monitor verbunden ist. Herausgestellt wird die Verbindung unterschiedlicher Endgeräte durch LG gram Link. Diese Software ermöglicht die Synchronisierung und die Übertragung von Inhalten über iOS, Android und webOS hinweg.

Alle Geräte synchronisiert –
iOS, Android und webOS
auf dem LG gram

Egal ob iOS, Android oder webOS – gram Link bringt alle zusammen. Mach dir keine Gedanken mehr über Kompatibilität und verbinde deine Geräte einfach nahtlos miteinander. Von Dateiübertragung bis zur Spiegelung des Bildschirms.

LG gram Link: die Hauptfunktionen

Datenübertragung zwischen Geräten

Geräteübergreifende Bildschirmanzeige und Steuerung

Foto-Suche und -Organisation

Bringt das Telefon auf den PC

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Damit die App ordnungsgemäß funktioniert, installiere die LG gram Link-App auf deinen Mobilgeräten. iOS-Version 16.4 oder höher und Android-Version 9 oder höher sind erforderlich.

*Um die LG gram Link-App zu installieren, kannst du das [LG Update-Programm] verwenden, um automatisch die LG Update-App zu finden und zu installieren, die zu deinem System passt. (Gilt für Modelle, die 2024 und später auf den Markt kommen).

*Die Integration von webOS wird nur von Geräten mit webOS26 unterstützt.

*Die Funktion zur Dateiübertragung kann per Bluetooth auch ohne aktive Netzwerkverbindung genutzt werden. Alle anderen Funktionen setzen voraus, dass der Laptop und das Mobilgerät mit demselben Netzwerk verbunden sind.

*Die Unterstützung für Smart-Monitore folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Einige Smart-TVs und Smart-Monitore werden möglicherweise nicht unterstützt.

*Die Logos von iOS und Android sind eingetragene Marken von Apple Inc., Google LLC bzw. LG Electronics Inc.

Dieses Bild zeigt die Anschlüsse an der Seite eines Laptops. Zu sehen sind ein HDMI-Anschluss für externe Bildschirme, ein USB-Typ-A-Anschluss und ein USB4-Typ-C-Anschluss mit Thunderbolt™ 4-Unterstützung sowie eine HP/MIC-Buchse, die den Anschluss an einen Laptop und eine Dockingstation zum Laden, zur Datenübertragung und zur Erweiterung um weitere Geräte ermöglicht.

Einfache Konnektivität
sofort

Zwei USB-3.2-Anschlüsse, ein HDMI-Anschluss und zwei Thunderbolt™-4-USB-C-Anschlüsse ermöglichen

schnelle Datenübertragung, USB-C-Aufladung und den Anschluss externer Bildschirme. Dank dieser

Anschlussvielfalt und Plug-and-Play-Funktionalität lässt sich auch ohne Dockingstation effizient arbeiten.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*USB Type-C™ und USB-C™ sind Marken des USB Implementers Forum.

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Alle Spezifikationen

AKKU

  • Akku

    77 Wh Li-Ion

KONNEKTIVITÄT

  • BT

    BT 5.4

  • TV-Tuner

    Nein

  • Webcam

    FHD IR Webcam mit Dual Mic (Gesichtserkennung)

  • Wireless

    Intel WiFi-7

  • LAN

    Kein LAN-Anschluss

ABMESSUNGEN/GEWICHT

  • Abmessungen (mm)

    357,3 x 253,8 x 12,4~12,9

  • Maße mit Verpackung (mm)

    477 x 298 x 62

  • Gewicht mit Verpackung (kg)

    2,2

  • Gewicht (kg)

    1,399

DISPLAY

  • Helligkeit

    500 nit

  • Colour gamut

    DCI-P3 100%

  • Kontrast

    1.000.000:1

  • Panel-Typ

    OLED Touch

  • Ratio

    16:10

  • Bildwiederholfrequenz

    30~120Hz VRR

  • Auflösung

    2.880 x 1.800

  • Reaktionszeit

    0,2 ms

  • Größe (Zoll)

    16 Zoll

  • Größe (cm)

    40,6 cm

INFO

  • Jahr

    2026

  • Produktkategorie

    gram Pro 2in1

EINGABEGERÄT

  • Tastatur

    Fullsize Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung

  • Touchpad

    Precision Touchpad mit Scroll- und Gestenunterstützung

EINGANGS-/AUSGANGSANSCHLUSS

  • Kopfhörerausgang

    4-polig

  • USB Type A

    2 x USB-A (3.2 Genx1)

  • USB Type C

    2 x USB-C (4 Gen3x2, Power Delivery, Display Port, Thunderbolt 4)

  • HDMI

    HDMI 2.1 (4K@60Hz)

  • DC-in

    Nein

  • RJ45

    Nein

STROM

  • Netzadapter

    Kein Netzteil enthalten

SOUND

  • Audio

    HD Audio mit Dolby Atmos

  • Lautsprecher

    2 x 3 Watt und Smart Amp (5 Watt)

SYSTEM

  • Grafik

    Intel® Arc™ graphics

  • Arbeitsspeicher

    32GB LPDDR5X

  • Betriebssystem

    Windows 11 Home Adv

  • Prozessor

    Intel® Core™ Ultra7 255H

KÜHLUNG

  • Kühlung

    Mega dual cooling system

DESIGN

  • Farbe

    Schwarz

VORINSTALLIERTE SOFTWARE

  • Dolby Atmos

    Ja

  • Intel® Connectivity Performance Suite

    Ja

  • LG Display Extension

    Ja

  • LG Easy Guide / Troubleshooting Guide

    Ja

  • LG Glance by Mirametrix®

    Nein

  • LG On Screen Display 3

    Ja

  • LG Pen Settings

    Ja

  • McAfee Live Safe (30 Days Trial)

    Ja

  • Microsoft 365 (30 Days Trial)

    Ja

  • LG Lively Theme

    Ja

SPEICHER

  • SSD

    2TB NVMe M.2 Dual SSD slots, Gen4

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden

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