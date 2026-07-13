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16 Zoll LG gram Pro | Windows 11 Home mit Copilot+ PC | Leichter Dual AI Laptop (1,2 kg) | intel® Core™ U7, IPS-Display
16 Zoll LG gram Pro | Windows 11 Home mit Copilot+ PC | Leichter Dual AI Laptop (1,2 kg) | intel® Core™ U7, IPS-Display
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Ultra-mobiler Laptop mit Dual AI für maximale Produktivität
LG setzt neue Maßstäbe in Sachen Mobilität. Der Laptop ist für leichten Transport ultra-leicht und ultra-schlank, ohne Abstriche bei der KI-Leistung. Die spezielle Dual-AI-Technologie von LG gram kombiniert Cloud-basierte und lokale KI-Berechnungen für wirklich intelligente Produktivität. Dieser ultramobile Dual-AI-Laptop der nächsten Generation macht dich überall zum Profi.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Ausgezeichnete Qualität
*Eine Marke von Ziff Davis, LLC. Verwendung unter Lizenz.
*Nachdruck mit Genehmigung. © 2026 Ziff Davis, LLC. Alle Rechte vorbehalten.
*LG gram wurde im Rahmen der PCMag Readers' Choice Awards zur besten Laptop-Marke des Jahres 2026 gekürt.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Echte Mobilität definiert sich nicht nur über das Gewicht. Ebenso wichtig sind ein schlanker, kompakter Formfaktor sowie ausreichende Akkuleistung für den täglichen Dauereinsatz. Das LG gram vereint all diese Eigenschaften: leichtes Design, lange Akkulaufzeit und ein schlankes Profil, das nur wenig Platz in der Tasche einnimmt. So bleibst du jederzeit und überall produktiv.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Einige Bilder auf dieser Seite wurden zur besseren Veranschaulichung mithilfe generativer KI erstellt. Das tatsächliche Aussehen, die technischen Daten und die Funktionen des Produkts können von den gezeigten Abbildungen abweichen.
Ultra-leicht. Ultra-dünn.
Das LG gram Pro kombiniert ein ultra-geringes Gewicht von nur 1.239 Gramm mit einem flachen, ultraschlanken Profil von 13,1 Millimetern.
*Die Angaben zu Dicke und Gewicht beziehen sich auf die dünnste bzw. leichteste Stelle und können variieren. Die genauen Produktabmessungen sind in den technischen Spezifikationen zu finden.
Ultra-langlebig
Das LG gram hat sieben Tests nach strengen Militärstandards bestanden und sich damit als widerstandsfähiger Laptop bewiesen, der den Anforderungen auf Reisen und im Alltag gewachsen ist. Er kombiniert Robustheit mit einem ultra-leichten Design.
*LG gram: Prüfung und Zertifizierung nach der Norm MIL-STD-810H durch KOLAS Labs. Hat 7 verschiedene MIL-STD 810H-Tests zur Haltbarkeit bestanden, durchgeführt von einem unabhängigen Labor gemäß US-Militärstandards. Entspricht den folgenden Methoden für MIL-STD-810H: Methode 500.6 Niederdruck (Höhe) (Verfahren I – Lagerung und Methode und Verfahren II – Betrieb); Methode 501.7 Hohe Temperatur (Verfahren I – Lagerung und Verfahren II – Betrieb); Methode 502.7 Niedrige Temperatur (Verfahren I – Lagerung und Verfahren II – Betrieb); Methode 509.7 – Salznebeltest; Methode 510.7 – Staub; Methode 514.8 – Vibration; Methode 516.8 – Stoß (Verfahren I – Funktion und Verfahren Ⅳ – Transportfall). Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht unter allen Bedingungen wie im Test. Der Test wurde in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt. Nicht nachahmen.
*Wenn Verbraucher dieses Experiment durchführen und das gram beschädigen, ist dies nicht durch die Garantie abgedeckt.
*Das Bestehen dieses Tests bedeutet nicht, dass es für den militärischen Einsatz geeignet ist.
Ultra-ausdauernd
Durch seinen leistungsstarken Akku bietet das LG gram eine Betriebsdauer von bis zu 29,5 Stunden. Mit ausreichend Akkulaufzeit für einen ganzen Tag und einem KI-basierten Smart Assistant, der die Energieeffizienz entsprechend der Nutzungsgewohnheiten optimiert, wird die Produktivität von morgens bis abends ohne Unterbrechung gesteigert.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Testbedingungen für die Akkulaufzeit: Videowiedergabe bei einer Helligkeit von 150 cd/m2, WLAN ausgeschaltet und Kopfhörerwiedergabe bei Standardlautstärke.
*Die angegebene Akkulaufzeit entspricht dem maximalen Wert. Die tatsächliche Nutzungsdauer kann je nach Produktspezifikationen, Nutzungsumgebung, Netzwerkverbindung, Akkustatus und Nutzungsdauer variieren.
*Um die Benachrichtigungsfunktion zur Erkennung der Nutzung im KI-Akkusparmodus nutzen zu können, sind mindestens 80 Stunden zum Erlernen von Nutzungsmustern erforderlich.
Professionelle Leistung trifft auf AI-Brillanz
Erlebe durch einen KI-optimierten Intel-Prozessor leistungsstarke Performance. Dank Intel®-Grafik (Xe) und einer NPU, die KI-Aufgaben unterstützt, bietet das LG gram selbst in Multitasking-Umgebungen schnelle Reaktionszeiten und stabile Leistung. Ein effizientes Energiemanagement, Unterstützung für bis zu 32 GB LPDDR5x-Speicher, bis zu 1 TB NVMe-SSD-Speicher und ein zusätzlicher NVMe-Erweiterungssteckplatz verbessern Geschwindigkeit und Flexibilität selbst bei fordernden Aufgaben wie Videobearbeitung, 3D-Arbeiten und KI-Workflows.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Die Angabe zur AI-Leistung mit 50 TOPS wurde unter maximalen Betriebsbedingungen ermittelt.
*Die oben genannten Speicher- und SSD-Optionen müssen separat erworben werden; die Preise können je nach Land und Modell variieren.
*Intel®, das Intel-Logo und Intel Core sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.
Einfach mehr AI
mit gram Dual AI und Copilot+ PC
Die Dual-AI-Lösung von LG sorgt für ein nahtloses KI-Erlebnis sowohl online als auch offline. Dein Workflow wird mit KI-Funktionen von Copilot+ PC noch flexibler und durch den verbesserten KI-Assistenten von gram noch intuitiver.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Dieser Dienst bietet kostenpflichtige Funktionen von GPT4o, unterstützt jedoch weder die Suchintegration noch die Funktionen eines Code-Editors.
*gram chat Cloud ist verfügbar, indem Sie die App über den Link in der My gram App installieren. Der Dienst wird bis zu einem Jahr lang kostenlos bereitgestellt; die Installation und Nutzung sind optional. Nach Ablauf des kostenlosen Zeitraums steht der Dienst nicht mehr zur Verfügung, und es wird kein kostenpflichtiges Abonnement angeboten.
*Bitte beachten Sie, dass „gram chat On-Device“ für spezifische Anfragen konzipiert ist und keine fortlaufenden Unterhaltungen unterstützt. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie die Funktion bitte nur für einfache, einmalige Anfragen.
AI direkt auf dem Gerät, auch offline
*Die On-Device-Funktion ermöglicht es dir, mit Dokumenten zu interagieren, die auf deinem PC gespeichert sind, und sie behandelt keine einfachen täglichen Informationen oder Fragen, die eine Internetsuche erfordern.
*Einige Funktionen funktionieren bei der ersten Verwendung möglicherweise nicht richtig, da die On-Device-AI eine Vorlaufzeit benötigt, um sich an den Benutzer anzupassen. ① gram chat On-Device erfordert eine Indexierung, um Wörter mit Daten aus deinen PC-Inhalten zu kombinieren, was einige Zeit dauern kann, bis die gewünschten Ergebnisse erzielt werden. ② Für die Verwendung der Benachrichtigung zur Erkennung des Akkustands sind mindestens 80 Stunden Mustererkennung erforderlich.
*Die AI-Suchergebnisse können je nach Daten zum Zeitpunkt der Suche variieren und die Richtigkeit des Inhalts wird nicht garantiert, sodass eine Überprüfung durch den Benutzer erforderlich ist.
*Dieses Feature unterstützt lediglich Englisch und Koreanisch.
**Dokumente mit mehr als 200.000 Zeichen werden nicht gespeichert. Es können bis zu 1.000 Dokumente gespeichert werden, die unter diesem Limit liegen. gram AI verwendet auf dem Laptop gespeicherte Daten, um Suchergebnisse und Antworten zu liefern. Die Richtigkeit von Ergebnissen wird nicht garantiert, sodass eine Überprüfung durch den Benutzer erforderlich ist.
***Der PC-Bildschirm wird etwa alle 2 Sekunden erfasst, mit einer Speichergrenze von etwa 13 GB. Aufgenommene Bilder werden nach einer bestimmten Zeit automatisch gelöscht. Benutzer können Einstellungen wie die Verwendung der Funktion, die Speicherdauer auf dem Bildschirm und die Kapazität über das Zahnradsymbol oben im gram-Chat anpassen.
***Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert und muss aktiviert werden, wenn du sie nutzen möchtest.
***Für diese Funktion gilt Folgendes: ① Sie kann Schwierigkeiten bei der Suche nach handgeschriebenem Text, unscharfen Bildern oder dekorativen Schriftarten haben. ② Die Suche basiert auf exakten Textübereinstimmungen, einschließlich Leerzeichen. ③ Die Verwendung von Audio kann die Computerleistung beeinträchtigen.
***Diese Funktion stellt keine verlorenen Dateien her. Stattdessen ermöglicht sie das erneute Aufrufen vorher angezeigter Bildschirminhalte durch die Suche nach Keywords. Nutzer können Dateien durch Kopieren & Einfügen zurückholen.
****Unterstützte Systemeinstellungen: • Dunkelmodus / • Fn-Sperre / • Verlängerung der Akkulaufzeit / • Erkennung des Akkuverbrauchs durch AI / • Lese-Modus / • Touchpad / • Energiesparmodus / • Offline-Aufladen über USB-C / • Helligkeitsregelung / • Soundsteuerung
Copilot+ PCs sind die schnellsten und intelligentesten Windows-PCs aller Zeiten. Ein neues Level für dich. Jetzt mit AI.
Der tägliche AI-Begleiter
Copilot unterstützt dich mit KI-gestützter Suche, schnellen Zusammenfassungen und intelligentem Aufgabenmanagement. Entwickle neue Ideen, optimiere deinen Zeitplan und konzentriere dich auf das Wesentliche.
Große Projekte? Mit Leichtigkeit!
Copilot+ PCs bewältigen selbst anspruchsvollste Bearbeitungen mühelos. Verliere keine Zeit und konzentriere dich auf deine Arbeit.
Mehr Aktionen mit einem Klick
Einfache Shortcuts helfen dir zu verstehen und zu erstellen. Die Funktion erkennt außerdem Bilder und spart Zeit mit nur einem Klick.*
*Bild-Aktionen sind nun geräteübergreifend verfügbar; andere Aktionen variieren je nach Gerät, Region, Sprache und Zeichensatz. Für einige Aktionen ist ein Abonnement erforderlich. Siehe aka.ms/copilotpluspcs
**Funktioniert nur mit bestimmten Text-, Bild- und Dokumentformaten; optimiert für ausgewählte Sprachen (Englisch, Chinesisch (vereinfacht), Französisch, Deutsch, Japanisch und Spanisch). Siehe aka.ms/copilotpluspcs
***Windows Hello-Gesichtserkennung ist auf ausgewählten Copilot+-PCs verfügbar.
****Copilot in Windows erfordert Windows 11. Einige Funktionen erfordern eine NPU. Der Zeitpunkt der Bereitstellung und Verfügbarkeit der Funktionen variiert je nach Markt und Gerät. Siehe http://aka.ms/WindowsAIFeatures.
16-Zoll-Display mit hoher Auflösung, klar und detailstark
Das 16-Zoll-WQXGA-Display des LG gram liefert klare, detailreiche Bilder. Die WQXGA-Auflösung (2.560 x 1.600) bietet doppelt so viele Pixeldetails wie FHD** und schafft in Kombination mit einem großzügigen Seitenverhältnis von 16:10 reichlich Arbeitsfläche für produktives Multitasking. Eine Farbabdeckung von 99 % DCI-P3 (typisch) und die Helligkeit von 350 cd/m2 (typisch) liefern scharfe Details und präzise Farben über das gesamte Display hinweg.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*DCI-P3 typisch 99 %. (DCI-P3: der von der Digital Cinema Initiatives (DCI) definierte Farbstandard).
**Die Bildschirmfläche wurde durch Multiplikation der horizontalen und vertikalen Auflösung berechnet: bei Full HD (1.920 x 1.080) 2.073.600 Pixel und bei WQXGA (2.560 x 1.600) 4.096.000 Pixel.
21 % bessere Luftzirkulation**. Für langlebige Leistung.
Arbeiten oder spielen – und dabei cool bleiben. Das Design mit zwei Lüftern ermöglicht durch einen verbesserten Luftstrom und selbst bei anspruchsvollen Aufgaben einen stabilen Betrieb – auch bei KI-basierten Aufgaben. Die Lüfter sorgen für einen um bis zu 21 % höheren Luftstrom als beim Vorgängermodell und tragen zu einem zuverlässigen Wärmemanagement bei.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Der „AI Cooling“-Modus wird nach einem Neustart im Anschluss an das BIOS-Update aktiv. Das BIOS-Update wird beim ersten Startvorgang nach dem Kauf automatisch durchgeführt und nach dem Neustart installiert, sofern der Nutzer dem Neustart zustimmt.
**“21 % bessere Luftzirkulation“: Diese Angabe basiert auf internen Tests im Vergleich zum Vorjahresmodell des LG gram (16Z90TP) unter denselben Testbedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen.
Beeindruckender Raumklang, der dich umgibt
Klanglandschaften werden lebendig. Die Dolby Atmos-Technologie versetzt dich in ein üppiges, weitläufiges, 360-Grad-Hörabenteuer.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Dolby, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Handelsmarken von der Dolby Laboratories Licensing Corporation.
*Die Angaben zur Dolby Atmos-Leistung basieren auf Informationen, die auf der offiziellen Dolby Atmos-Website bereitgestellt werden.
LG gram Link: die Hauptfunktionen
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Damit die App ordnungsgemäß funktioniert, installiere die LG gram Link-App auf deinen Mobilgeräten. iOS-Version 16.4 oder höher und Android-Version 9 oder höher sind erforderlich.
*Um die LG gram Link-App zu installieren, kannst du das [LG Update-Programm] verwenden, um automatisch die LG Update-App zu finden und zu installieren, die zu deinem System passt. (Gilt für Modelle, die 2024 und später auf den Markt kommen).
*Die Integration von webOS wird nur von Geräten mit webOS26 unterstützt.
*Die Funktion zur Dateiübertragung kann per Bluetooth auch ohne aktive Netzwerkverbindung genutzt werden. Alle anderen Funktionen setzen voraus, dass der Laptop und das Mobilgerät mit demselben Netzwerk verbunden sind.
*Die Unterstützung für Smart-Monitore folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Einige Smart-TVs und Smart-Monitore werden möglicherweise nicht unterstützt.
*Die Logos von iOS und Android sind eingetragene Marken von Apple Inc., Google LLC bzw. LG Electronics Inc.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Der Funktionsumfang der App und ihre Verfügbarkeit können je nach Land variieren.
*Diese Funktion ist bei bestehender Internetverbindung verfügbar.
*Die Unterstützung dieser Funktion soll im ersten Quartal 2026 beginnen. Die unterstützten Modelle und die Verfügbarkeit können je nach Land variieren.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Der Funktionsumfang der App und ihre Verfügbarkeit können je nach Land variieren.
*USB Type-C™ und USB-C™ sind Marken des USB Implementers Forum.
Alle Spezifikationen
SYSTEM
Betriebssystem
Windows 11 Home Premium
Grafik
Intel® graphics
Arbeitsspeicher
16GB LPDDR5X
Prozessor
Intel® Core™ Ultra U7 355
INFO
Jahr
2026
Produktkategorie
gram Pro
AKKU
Akku
77 Wh Li-Ion
KONNEKTIVITÄT
BT
BT 6.0
TV-Tuner
Nein
Webcam
FHD IR Webcam mit Dual Mic (Gesichtserkennung)
Wireless
Intel Wi-Fi 7 BE211
LAN
Kein LAN-Anschluss
ABMESSUNGEN/GEWICHT
Abmessungen (mm)
357,7 x 251,6 x 13,1~15,2
Maße mit Verpackung (mm)
475 x 290 x 60
Gewicht mit Verpackung (kg)
1,95
Gewicht (kg)
1,239
DISPLAY
Helligkeit
350 nit
Colour gamut
DCI-P3 99%
Kontrast
1500:1
Panel-Typ
IPS LCD
Ratio
16:10
Bildwiederholfrequenz
60Hz
Auflösung
2.560 x 1.600
Reaktionszeit
30 ms
Größe (Zoll)
16 Zoll
Größe (cm)
40,6 cm
EINGABEGERÄT
Tastatur
Fullsize Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Touchpad
Precision Touchpad mit Scroll- und Gestenunterstützung
EINGANGS-/AUSGANGSANSCHLUSS
Kopfhörerausgang
4-polig
USB Type A
2 x USB-A (3.2 Genx1)
USB Type C
2 x USB-C (4 Gen3x2, Power Delivery, Display Port, Thunderbolt 4)
HDMI
HDMI 2.1 (4K@60Hz)
DC-in
Nein
RJ45
Nein
STROM
Netzadapter
Kein Netzteil enthalten
SOUND
Audio
HD Audio mit Dolby Atmos
Lautsprecher
2 x 3 Watt und Smart Amp (5 Watt)
KÜHLUNG
Kühlung
Mega dual cooling system
DESIGN
Farbe
Schwarz
VORINSTALLIERTE SOFTWARE
Dolby Atmos
Ja
Intel® Connectivity Performance Suite
Ja
LG Display Extension
Ja
LG Easy Guide / Troubleshooting Guide
Ja
LG Glance by Mirametrix®
Nein
LG On Screen Display 3
Ja
LG Pen Settings
Nein
McAfee Live Safe (30 Days Trial)
Ja
Microsoft 365 (30 Days Trial)
Ja
LG Lively Theme
Ja
SPEICHER
SSD
1TB NVMe M.2 Dual SSD slots, Gen4
Compliance-Informationen
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy
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