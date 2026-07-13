16 Zoll LG gram Pro | Windows 11 Home mit Copilot+ PC | Leichter Dual AI Laptop (1,2 kg) | intel® Core™ U7, IPS-Display

*Die On-Device-Funktion ermöglicht es dir, mit Dokumenten zu interagieren, die auf deinem PC gespeichert sind, und sie behandelt keine einfachen täglichen Informationen oder Fragen, die eine Internetsuche erfordern.

*Einige Funktionen funktionieren bei der ersten Verwendung möglicherweise nicht richtig, da die On-Device-AI eine Vorlaufzeit benötigt, um sich an den Benutzer anzupassen. ① gram chat On-Device erfordert eine Indexierung, um Wörter mit Daten aus deinen PC-Inhalten zu kombinieren, was einige Zeit dauern kann, bis die gewünschten Ergebnisse erzielt werden. ② Für die Verwendung der Benachrichtigung zur Erkennung des Akkustands sind mindestens 80 Stunden Mustererkennung erforderlich.

*Die AI-Suchergebnisse können je nach Daten zum Zeitpunkt der Suche variieren und die Richtigkeit des Inhalts wird nicht garantiert, sodass eine Überprüfung durch den Benutzer erforderlich ist.

*Dieses Feature unterstützt lediglich Englisch und Koreanisch.

**Dokumente mit mehr als 200.000 Zeichen werden nicht gespeichert. Es können bis zu 1.000 Dokumente gespeichert werden, die unter diesem Limit liegen. gram AI verwendet auf dem Laptop gespeicherte Daten, um Suchergebnisse und Antworten zu liefern. Die Richtigkeit von Ergebnissen wird nicht garantiert, sodass eine Überprüfung durch den Benutzer erforderlich ist.

***Der PC-Bildschirm wird etwa alle 2 Sekunden erfasst, mit einer Speichergrenze von etwa 13 GB. Aufgenommene Bilder werden nach einer bestimmten Zeit automatisch gelöscht. Benutzer können Einstellungen wie die Verwendung der Funktion, die Speicherdauer auf dem Bildschirm und die Kapazität über das Zahnradsymbol oben im gram-Chat anpassen.

***Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert und muss aktiviert werden, wenn du sie nutzen möchtest.

***Für diese Funktion gilt Folgendes: ① Sie kann Schwierigkeiten bei der Suche nach handgeschriebenem Text, unscharfen Bildern oder dekorativen Schriftarten haben. ② Die Suche basiert auf exakten Textübereinstimmungen, einschließlich Leerzeichen. ③ Die Verwendung von Audio kann die Computerleistung beeinträchtigen.

***Diese Funktion stellt keine verlorenen Dateien her. Stattdessen ermöglicht sie das erneute Aufrufen vorher angezeigter Bildschirminhalte durch die Suche nach Keywords. Nutzer können Dateien durch Kopieren & Einfügen zurückholen.

****Unterstützte Systemeinstellungen: • Dunkelmodus / • Fn-Sperre / • Verlängerung der Akkulaufzeit / • Erkennung des Akkuverbrauchs durch AI / • Lese-Modus / • Touchpad / • Energiesparmodus / • Offline-Aufladen über USB-C / • Helligkeitsregelung / • Soundsteuerung