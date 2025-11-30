Teilnahmebedingungen LG Adventskalender 2025

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Promotion: LG Adventskalender
Veranstalter: LG Electronics GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, D-65760 Eschborn
Aktionszeitraum: Vom 01.12.2025 bis 24.12.2025
Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich private, natürliche Personen, die zum Teilnahmezeitpunkt das 18. Lebensjahr überschritten haben.
Mitarbeiter des Veranstalters, seiner Agenturen oder Personen, die beruflich mit dieser Promotion verbunden sind, sind ausgeschlossen.
Teilnahme:
- Um teilzunehmen, müssen Teilnehmer das Teilnahmeformular auf [LG.com] ausfüllen mit Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Zustimmung zum Erhalt von Marketinginformationen und Zustimmung zur Datenschutzrichtlinie.
- Es ist nur eine Teilnahme pro Person und Tag erlaubt.
- Für die Teilnahme an den täglichen Angeboten („Deal Days“) muss der Teilnehmer als Mitglied auf https://www.lg.com/de/login/ registriert sein.
Preise & Gewinnerauswahl
- Gewinner der Verlosung werden täglich per Zufallsprinzip über ein geprüftes System ermittelt.
- Deal-SKUs sind nur solange verfügbar, wie der Vorrat reicht.
- Die Gewinne werden nicht im Voraus bekanntgegeben und unterliegen im Ermessen von LG Electronics.
Berechtigung
- Um für einen Preis in Frage zu kommen, muss der Teilnehmer die Verlosung unter www.lg.com/de/promotion/christmas/ noch am selben Tag abschließen.
Verlosungstage
- Es ist keine Voraussetzung, bereits LG-Kunde zu sein.
- E-Geschenke werden an die bei der Teilnahme angegebene E-Mail-Adresse gesendet.
- Es wird darauf hingewiesen auch regelmäßig in dem Kampagnenzeitraum den Spam Email Ordner zu prüfen.
- Für physische Preise wird ein einmaliger Gutscheincode erstellt, den der Gewinner nutzen kann, um seine Lieferadresse/Kundendaten korrekt auf der vorgesehenen Landingpage anzugeben.
Deal Days
- Tagesangebote für ausgewählte SKUs sind ausschließlich für LG-Mitglieder verfügbar.
- Voraussetzung, ist ein LG Account.
Allgemeines
- Limit: ein Verlosungspreis pro Teilnehmer.
- Angebotspreise gelten nur am angegebenen Tag.
- Diese Promotion unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
- LG behält sich das Recht vor, die Aktion vorzeitig abzubrechen oder abzuändern.
Adventskalender
- Der Adventskalender umfasst 24 Preise die zwischen dem 01. Dezember 2025 und dem 24. Dezember 2025 im Rahmen der Adventskalender Aktion angezeigt werden. Nach Teilnahme über www.lg.com/de/promotion/christmas/ wird der Preis des jeweiligen Tages in einer vom Veranstalter festgelegten Weise angezeigt.
- Gewinner der Verlosungstage werden per Zufallsprinzip aus einem unabhängig geprüften Computerprogramm ermittelt. Es werden täglich 10 Gewinner während des Aktionszeitraums ausgewählt.
- Gewinner werden direkt per E-Mail von einer generischen Absenderadresse kontaktiert.
- Der Veranstalter haftet nicht für Folgen der Nutzung von Produkten, die nicht von ihm hergestellt wurden.
- Der Veranstalter behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Elemente des Preises zu ändern.
- Es werden keine zusätzlichen Gewinner ausgewählt, auch nicht im Falle einer Absage durch einen Gewinner.
Datenschutz
- Alle im Rahmen dieser Promotion bereitgestellten personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Zwecke dieser Promotion vom Veranstalter und/oder einem beauftragten Agenten verwendet und nicht an unverbundene Dritte weitergegeben, es sei denn, der Teilnehmer hat zugestimmt.
- Personenbezogene Daten werden gemäß der Datenschutzrichtlinie des Veranstalters verarbeitet, abrufbar unter: https://www.lg.com/de/privacy/
Allgemeine Bedingungen für die Verlosung
- Teilnehmer benötigen Internetzugang, um an dieser Promotion teilzunehmen. Etwaige Kosten hierfür liegen in der Verantwortung des Teilnehmers. • Falls der Teilnehmer die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt und der Preis aus irgendeinem Grund nicht verfügbar ist, behält sich der Veranstalter das Recht vor, einen gleichwertigen Preis zu vergeben.
- Der Teilnehmer ist verantwortlich für die korrekte Angabe seiner Daten. Der Veranstalter haftet nicht für Nichtteilnahme aufgrund falscher Angaben.
- Die Promotion ist nicht übertragbar, nicht umtauschbar und kann nicht in bar oder in anderer Form ausgezahlt werden.
- Die Promotion gilt nicht für bereits getätigte Bestellungen.
- Der Veranstalter haftet nicht, wenn die Promotion aus Gründen wie Manipulation, unbefugtem Eingriff, Betrug, technischen Problemen oder anderen Umständen außerhalb seiner Kontrolle nicht wie geplant durchgeführt werden kann.
- Der Veranstalter haftet nicht für verspätete, fehlgeleitete oder unvollständige Preise oder für Lieferprobleme aus technischen oder anderen Gründen.
- Der Veranstalter haftet nicht für Verzögerungen oder Nichterfüllung seiner Verpflichtungen aufgrund höherer Gewalt, Epidemien, extremen Wetterbedingungen, Feuer, Arbeitskämpfen, Krieg, Terrorismus, politischer Unruhen, Aufständen, Naturkatastrophen oder anderer Umstände außerhalb seiner Kontrolle.
- Der Veranstalter und seine verbundenen Unternehmen haften nicht für Verluste oder Schäden (einschließlich indirekter oder Folgeschäden), außer in Fällen, in denen eine Haftung gesetzlich nicht ausgeschlossen werden kann.
- Nichts in diesen Bedingungen schränkt die gesetzlichen Verbraucherrechte ein.
- Der Veranstalter behält sich das Recht vor, diese Bedingungen oder den Aktionszeitraum jederzeit zu ändern oder zu verlängern/verkürzen.
- Sollte ein Teil dieser Bedingungen ungültig oder nicht durchsetzbar sein, bleibt der Rest weiterhin gültig.
- Mit der Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer mit diesen Bedingungen einverstanden.
- Bei Abweichungen zwischen diesen Bedingungen und anderen Werbematerialien gelten diese Bedingungen.
- Diese Promotion, die Bedingungen und alle daraus entstehenden Streitigkeiten unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Gerichte in Deutschland haben ausschließliche Zuständigkeit.