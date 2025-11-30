Teilnahmebedingungen LG Adventskalender 2025

Promotion: LG Adventskalender

Veranstalter: LG Electronics GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, D-65760 Eschborn

Aktionszeitraum: Vom 01.12.2025 bis 24.12.2025

Teilnahmevoraussetzungen:

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich private, natürliche Personen, die zum Teilnahmezeitpunkt das 18. Lebensjahr überschritten haben.

Mitarbeiter des Veranstalters, seiner Agenturen oder Personen, die beruflich mit dieser Promotion verbunden sind, sind ausgeschlossen.

Teilnahme:

Um teilzunehmen, müssen Teilnehmer das Teilnahmeformular auf [LG.com] ausfüllen mit Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Zustimmung zum Erhalt von Marketinginformationen und Zustimmung zur Datenschutzrichtlinie.

Es ist nur eine Teilnahme pro Person und Tag erlaubt.

Für die Teilnahme an den täglichen Angeboten („Deal Days“) muss der Teilnehmer als Mitglied auf https://www.lg.com/de/login/ registriert sein.

Preise & Gewinnerauswahl

Gewinner der Verlosung werden täglich per Zufallsprinzip über ein geprüftes System ermittelt.

Deal-SKUs sind nur solange verfügbar, wie der Vorrat reicht.

Die Gewinne werden nicht im Voraus bekanntgegeben und unterliegen im Ermessen von LG Electronics.

Berechtigung

Um für einen Preis in Frage zu kommen, muss der Teilnehmer die Verlosung unter www.lg.com/de/promotion/christmas/ noch am selben Tag abschließen.

Verlosungstage

Es ist keine Voraussetzung, bereits LG-Kunde zu sein.

E-Geschenke werden an die bei der Teilnahme angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es wird darauf hingewiesen auch regelmäßig in dem Kampagnenzeitraum den Spam Email Ordner zu prüfen.

Für physische Preise wird ein einmaliger Gutscheincode erstellt, den der Gewinner nutzen kann, um seine Lieferadresse/Kundendaten korrekt auf der vorgesehenen Landingpage anzugeben.

Deal Days

Tagesangebote für ausgewählte SKUs sind ausschließlich für LG-Mitglieder verfügbar.

Voraussetzung, ist ein LG Account.

Allgemeines

Limit: ein Verlosungspreis pro Teilnehmer.

ein Verlosungspreis pro Teilnehmer. Angebotspreise gelten nur am angegebenen Tag.

Diese Promotion unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

LG behält sich das Recht vor, die Aktion vorzeitig abzubrechen oder abzuändern.

Adventskalender

Der Adventskalender umfasst 24 Preise die zwischen dem 01. Dezember 2025 und dem 24. Dezember 2025 im Rahmen der Adventskalender Aktion angezeigt werden. Nach Teilnahme über www.lg.com/de/promotion/christmas/ wird der Preis des jeweiligen Tages in einer vom Veranstalter festgelegten Weise angezeigt.

Gewinner der Verlosungstage werden per Zufallsprinzip aus einem unabhängig geprüften Computerprogramm ermittelt. Es werden täglich 10 Gewinner während des Aktionszeitraums ausgewählt.

Gewinner werden direkt per E-Mail von einer generischen Absenderadresse kontaktiert.

Der Veranstalter haftet nicht für Folgen der Nutzung von Produkten, die nicht von ihm hergestellt wurden.

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Elemente des Preises zu ändern.

Es werden keine zusätzlichen Gewinner ausgewählt, auch nicht im Falle einer Absage durch einen Gewinner.

Datenschutz

Alle im Rahmen dieser Promotion bereitgestellten personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Zwecke dieser Promotion vom Veranstalter und/oder einem beauftragten Agenten verwendet und nicht an unverbundene Dritte weitergegeben, es sei denn, der Teilnehmer hat zugestimmt.

Personenbezogene Daten werden gemäß der Datenschutzrichtlinie des Veranstalters verarbeitet, abrufbar unter: https://www.lg.com/de/privacy/

Allgemeine Bedingungen für die Verlosung