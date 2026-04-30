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LG Sound Suite | Cinema Suite 7

LG Sound Suite | Cinema Suite 7

H7.W7001
Vorderseite von LG Sound Suite | Cinema Suite 7 H7.W7001
Vorderseite von LG Sound Suite | Cinema Suite 7 H7.W7001

Hauptmerkmale

  • Flexibel platzierbar
  • Dolby Atmos FlexConnect
2 Bundle(s) mit diesem Produkt verfügbar
Frontansicht

H7

LG Sound Suite H7 | All-in-One Soundbar | Dolby Atmos FlexConnect | Sound Follow
Frontalansicht

W7

LG Sound Suite W7 | Dolby Atmos FlexConnect | Tiefbass
Vor einer beigefarbenen Wand steht die Sound Suite W7 aufrecht. An der Wand sind ein Fernseher und eine Sound Suite H7 angebracht.

Vor einer beigefarbenen Wand steht die Sound Suite W7 aufrecht. An der Wand sind ein Fernseher und eine Sound Suite H7 angebracht.

Kinosound leicht gemacht

Durch die Kombination der H7-Soundbar mit dem Alpha 11 AI-Prozessor und einem W7-Subwoofer passt diese Konfiguration den Klang automatisch an deine Inhalte an. Tiefe, beeindruckende Bässe erwecken jede Szene zum Leben und bieten Filmfans, die ein Kinoerlebnis ohne Komplikationen wünschen, Klang in Kinoqualität.

LG Immersive Suite 5 Pro Heimkino-Lautsprecherset mit einer Sound Suite Soundbar, einem Lautsprecherpaar und einem Tieftöner.
Ein Video zeigt, dass Sound Suite frei für ihre verschiedenen Kombinationen platziert werden kann

Stelle dir dein ideales Setup zusammen

Wähle zwischen H7, M7, M5 und W7, um ein Setup zu designen, das deinem Stil und deinen Vorlieben entspricht. Unabhängig davon, wie deine Anordnung aussieht, deine Sound Suite optimiert den Klang automatisch für dich!

*Die Bilder dienen nur zu illustrativen Zwecken. Stromkabel werden möglicherweise nicht gezeigt. Das tatsächliche Erscheinungsbild des Produkts kann variieren.

*Der Launch des W7 ist für März 2026 geplant.

So individuell wie du: Stelle deine persönliche Sound Suite zusammen!

Setze deinen DAFC-unterstützten LG-Fernseher oder die H7 Soundbar als Ausgangsgerät ein und schließe ganz nach Belieben die kabellosen Lautsprecher und/oder Woofer an.

FeaturesImmersive Quad Suite 7Immersive Suite 7Immersive Suite 5Cinema Suite 7Stereo Suite 7Stereo Suite 5
sound suite
sound suite
sound suite
sound suite
sound suite
sound suite
Sound ExperienceFull 3D mit 4 LautsprechernTiefe 2 Speaker-Immersion Tiefe 2 Speaker-Immersion Basic Immersion SetupEchter Stereo Surround SoundEchter Stereo Surround Sound
ProdukteH7 + 4 x M7 + W7H7 + 2 x M7 + W7H7 + 2 x M5 + W7H7 + W72 x M72 x M5
TV GrößeGrößer 65 Zoll / Größer 80 ZollGrößer 65 Zoll / Größer 80 ZollGrößer 65 Zoll Größer 65 Zoll Größer 65 Zoll Größer 55 Zoll
Dolby Atmos FlexConnectJaJaJaVerfügbarJaJa
Sound FollowJaJaJaJaNeinNein
AI Room Calibration ProJaJaJaJaJaJa
　　Mehr erfahrenMehr erfahrenMehr erfahrenMehr erfahrenMehr erfahren

Entdecke mehr aus dem LG Sound Suite Lineup!

Entdecke die verschiedenen Sound Suite-Modelle und kreiere das Setup, das am besten zu dir passt!

H7

Das Herzstück der Sound Suite, die H7, ist ein All-in-One-Soundsystem mit Alpha-11-KI-Prozessor. Ausgestattet mit 4 Subwoofern und 8 passiven Radiatoren.
Mehr erfahren

M7

Der M7 ist für immersive Klarheit konzipiert und ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und AI Calibration. Verfügt über einen Woofer und drei volle Sound Ranges.

Mehr erfahren

M5

Kompakt und dynamisch, ist der M5 ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und AI Calibration. Verfügt über einen Woofer und zwei Hochtöner.

Mehr erfahren

W7

Ein von DAFC unterstütztes Bassmodul mit einem 8-Zoll-Peerless-Subwoofer, der ultratiefen Bass bis zu 25 Hz liefert.

Mehr erfahren
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Alle Spezifikationen

ALLGEMEINES

Ausgangsleistung

500 W

Anzahl der Lautsprecher

12 EA

SOUND EFFECT

AI Upmix

Ja

Bass Boost

Ja

Custom EQ

Ja

Standard

Ja

AUDIO FORMAT

Dolby Atmos

Ja

Dolby Digital

Ja

AAC

Ja

KONNEKTIVITÄT

HDMI Out

1

Bluetooth Version

5.4

AirPlay 2

Ja

Spotify Connect

Ja

Tidal Connect

Ja

USB-A

Ja

WLAN

Ja

Kompatibel mit Google Home

Ja

HDMI KOMPATIBEL

Audio Return Channel (ARC)

Ja

Audio Return Channel (e-ARC)

Ja

CEC (Simplink)

Ja

HDMI Version

2.1

BEDIENUNG

Remote App - iOS/Android OS

Ja

Dolby Atmos FlexConnect (DAFC)

Ja

Beleuchtung

Ja

Room Calibration Pro (App)

Ja

Soundbar Mode Control

Ja

Sound Follow

Ja

WOW Interface

Ja

WOW Orchestra

Ja

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Abmessungen (B x H x T)

1.200 x 63 x 143 mm

GEWICHT

hauptsächlich

7,7 kg

Gesamtgewicht inkl. Verpackung

11,0 kg

STROMVERSORGUNG

Energieaufnahme (Standby)

0.5 W ↓

Energieaufnahme

80 W

ZUBEHÖR

HDMI Kabel

Ja

Wandhalterung

Ja

Fernbedienung

Ja

Garantiekarte

Ja

Open Source-Anleitung

Ja

Stromkabel　

Ja

Schnellstarthandbuch

Ja

BAR CODE

Bar Code

8806096641880

HIGH RESOLUTION AUDIO

Sampling

24bit/96kHz

Upbit / Upsampling

24bit/96kHz

Compliance-Informationen

Erweiterung
GPSR Safety Information(H7)
Erweiterung
WEB INFO(H7)
WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
Drucken

Alle Spezifikationen

ALLGEMEINES

Ausgangsleistung

220 W

Anzahl der Lautsprecher

1 EA

Frequenzgang

as low as 25.9 Hz

KONNEKTIVITÄT

WLAN

Ja

BEDIENUNG

Dolby Atmos FlexConnect (DAFC)

Ja

Upgrade Manager (FOTA)

Ja

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Abmessungen (B x H x T)

410 x 415 x 194 mm

STROMVERSORGUNG

Energieaufnahme (Standby)

0.5 W ↓

Energieaufnahme

45 W

ZUBEHÖR

Garantiekarte

Ja

Open Source-Anleitung

Ja

Stromkabel　

Ja

QSG(Quick Setup Guide)

Ja

BAR CODE

Bar Code

8806096641958

Compliance-Informationen

Erweiterung
GPSR Safety Information(W7)
Erweiterung
WEB INFO(W7)
WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE

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