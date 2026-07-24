Teilnahmebedingungen für MyLG reward points

1. Veranstalter der Aktion „MyLG reward points“ ist die LG Electronics Deutschland GmbH, AlfredHerrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn (im Folgenden „Hersteller“). Fragen zu der Aktion stellen Sie bitte über das Kontaktformular unter https://www.lg.com/de/support/kontaktieren-sie-uns/email-us/

2. Mit der Teilnahme an dieser Aktion erklärt sich der Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.

3. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich private, natürliche Personen, die zum Teilnahmezeitpunkt das 18. Lebensjahr überschritten haben und Produkte (gemäß der Webseite: https://www.lg.com/de/promotions/mylg) innerhalb des Aktionszeitraums exklusiv auf LG.com erworben haben („teilnahmeberechtigte Personen“). Ein Erwerb über eine schadensregulierende Versicherung, auch nur bei Übernahme von Teilbeträgen, ist von der Teilnahme ausgeschlossen und kann nicht berücksichtigt werden. Nicht teilnahmeberechtigt sind Groß- und Einzelhändler, auch wenn sie im Namen von Teilnehmergemeinschaften auftreten. Von der Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen sind darüber hinaus Käufe über Online-Versteigerungsplattformen, Käufe von gebrauchten Geräten sowie gekennzeichneter B-Ware und Käufe über Privatpersonen, die nicht in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Käufe zum regulären Kaufpreis im Online Shop von LG Electronics sind weiterhin teilnahmeberechtigt. Es obliegt dem Hersteller die Kombination zweier parallel laufender Aktionen, an denen LG Electronics maßgeblich beteiligt ist, zu erlauben oder ggf. zu untersagen.

4. Die Aktion gilt nur für vorrätige bzw. sofort verfügbare Aktionsgeräte.

5. MyLG reward points liegt vollständig in dem Ermessen des Herstellers. Es hat keinen Barwert und dient ausschließlich dem Umtausch gegen Vorteile, Produkte oder Dienstleistungen, die im LG Online Store angeboten werden. MyLG reward points ist nur gültig, wenn die Punkte unter strikter Einhaltung der in diesen Bedingungen festgelegten Anforderungen gesammelt wurden. Inhaber eines MyLGBenutzerkontos dürfen nicht versuchen, Punkte mit Mitteln zu sammeln (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verwendung von Skripten, Bots, Data Mining oder anderen automatisierten Mitteln), die nur die geltenden Anforderungen simulieren. Im Falle eines Verstoß bezüglich der für MyLG-Benutzerkonteninhaber verfügbaren Punkte ist die Entscheidung des Herstellers eindeutig. Bei Kündigung eines MyLG-Benutzerkontos aus irgendeinem Grund verfallen alle Punkte. MyLG reward points steht nur Kunden des LG Online-Shops mit einem registrierten MyLGBenutzerkonto zur Verfügung, die zum Zeitpunkt der Registrierung mindestens 18 Jahre alt sind. Sie können sich für ein MyLG-Benutzerkonto wie folgt registrieren: https://www.lg.com/de/login/ Der Hersteller kann MyLG reward points oder die Regeln, Bestimmungen, Vorteile oder Teilnahmebedingungen jederzeit und von Zeit zu Zeit beenden, ändern, einschränken, modifizieren oder stornieren, indem wir die geänderten Regeln auf dieser Seite veröffentlichen. Ihre Teilnahme an MyLG nach einer solchen Veröffentlichung gilt als Ihre Zustimmung zu den geänderten Bedingungen. Mit Ihrer Anmeldung oder Teilnahme an MyLG reward points erklären Sie sich mit diesen Bedingungen einverstanden und garantieren, dass Sie die Teilnahme- und Zulassungsvoraussetzungen erfüllen.

6. MyLG, Punkte sammeln & einlösen

6.1 Die im Rahmen von MyLG gesammelten Punkte können nur für Einkäufe im LG Online Store eingelöst werden.

6.2 Wenn Sie ein MyLG-Benutzerkonto besitzen, werden beim Kauf von LG-Produkten im LG Online Store automatisch Punkte gesammelt. Die Sammlung von Punkten basiert auf den für qualifizierte Käufe [oder andere qualifizierte Aktivitäten] ausgegebenen Beträgen. Sie erhalten für 1.000 gesammelte Punkte 10€ Rabatt, die Sie für LG-Produkte im LG Online Store bei Ihrer nächsten Bestellung auf LG.com ausgeben können. Die Punkte werden Ihnen nach ca. 30 Tagen in Ihrem LG Account gutgeschrieben. Sie können Ihren Punktestand jederzeit einsehen, wenn Sie sich in Ihr MyLG-Benutzerkonto einloggen.

6.3 Punkte sind persönlich, können nur vom Inhaber des MyLG-Benutzerkontos, der sie gesammelt hat, verwendet werden, sind zeitlich begrenzt einlösbar und können nicht wiederverwendet, übertragen, erstattet oder gegen Bargeld eingelöst werden. Punkte können nicht für Steuern oder Versandkosten verwendet werden. LG kann die Kombination von Punkten mit anderen Aktionen auf LG.com ausschließen.

6.4 Die Anzahl der Punkte, die gesammelt werden können, ist unbegrenzt. Gesammelte Punkte müssen jedoch innerhalb von 1 Jahr nach ihrem Erwerb eingelöst werden und verfallen nach Ablauf von 12 Monaten. Es können nur maximal 999.999 Punkte eingelöst werden. Wir senden Ihnen ca. zwei Wochen vor Ablauf Ihrer Punkte eine Benachrichtigung per E-Mail.

6.5 Wenn Sie einen Kauf zurückgeben, für den Sie Punkte erhalten haben, werden diese Punkte entsprechend dem Betrag der Rückgabe abgezogen. Wir können Fehler in Bezug auf die Ausgabe von Punkten jederzeit korrigieren oder rückgängig gemachte Transaktionen anpassen, [auch wenn dies zu einem negativen Saldo Ihrer Punkte führen würde].

6.6 Wenn Sie eine Bestellung retournieren, für die Sie Punkte eingelöst haben, werden diese Punkte auf Ihr MyLG Konto zurückgebucht. Wir können Fehler in Bezug auf die Rückbuchung von Punkten jederzeit korrigieren oder rückgängig gemachte Transaktionen anpassen, [auch wenn dies zu einem negativen Saldo Ihrer Punkte führen würde].

6.7 Um Punkte einzulösen, müssen Sie zum Zeitpunkt des Kaufs von LG-Produkten im LG Online Store in Ihrem MyLG-Benutzerkonto angemeldet sein. Wenn Sie angemeldet sind, können Sie Ihren Punktestand an der Kasse einsehen. Sie können dann angeben, wie viele Ihrer gesammelten Punkte Sie für Ihren Einkauf einlösen möchten. Der durch die Zuweisung der angegebenen Prämienpunkte gewährte Rabatt wird im endgültigen Kaufpreis berücksichtigt.

7. Der Hersteller haftet nur für Schäden, die von ihm, seinen gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung wesentlicher Pflichten im Rahmen der Aktion (sog. Kardinalspflichten) verursacht wurden. Wesentliche Pflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels der Aktion notwendig ist. In diesen Fällen ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden beschränkt. Die Haftung des Herstellers für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt davon unberührt.

8. Wenn eine Bestimmung der Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam wird, bleibt davon die Gültigkeit der anderen Bestimmungen unberührt. Eine unwirksame Bestimmung ist durch eine solche zu ersetzen, die mit geltendem Recht vereinbar ist und der unwirksam gewordenen Klausel inhaltlich am nächsten kommt. Für eventuelle Regelungslücken gilt das Gleiche.

9. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

10. Informationen zum Datenschutz:

Die Verarbeitung der Daten bei Teilnahme an der Aktion erfolgt durch den Hersteller. Den Datenschutzbeauftragten des Herstellers erreichen Sie unter dpo-eu@lge.com oder postalisch unter unserer Postadresse mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragter“. Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten Daten. Darüber hinaus haben Sie bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen das Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer Daten und auf Übertragbarkeit bereitgestellter Daten. Ihre Einwilligung zur Speicherung und Nutzung der erhobenen Daten können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft unter dpo-eu@lge.com widerrufen.

Bitte wenden Sie sich bezüglich der Geltendmachung Ihrer Rechte direkt an unseren Datenschutzbeauftragten. Außerdem können Sie sich jederzeit mit einer Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde wenden. Die für den Hersteller zuständige Aufsichtsbehörde ist: Hessischer Landesdatenschutzbeauftragter, Postfach 3163, 65021 Wiesbaden.

Ihre personenbezogenen Daten, welche Sie im Rahmen der Teilnahme an der Aktion an uns weitergeben (Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse) werden lediglich zum Zweck der Durchführung der Aktion erhoben, verarbeitet und genutzt. Die Daten werden gegebenenfalls an Dritte, datenschutzkonform eingebundene Dienstleister zur Abwicklung der Aktion, inklusive Versendung der Erstattung, weitergegeben. Die Verarbeitung der Daten erfolgt aufgrund Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) DSGVO und aufgrund Art. 6 Abs.1 Buchstabe b DSGVO, da die Datenverarbeitung zur Durchführung der Aktion notwendig ist.