Teilnahmebedingungen Social Media Gewinnspiel Reddit | LG Smart Monitor Swing
1. ALLGEMEINES
LG Electronics Deutschland GmbH (nachfolgend „LG“) ist Veranstalter dieses Gewinnspiels. Durch
die Teilnahme an diesem Gewinnspiel stimmt die / der Teilnehmer:in den Teilnahmebedingungen zu.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist freiwillig und kostenlos. Die Gewinnchancen werden durch den
Erwerb von LG Geräten nicht erhöht.
2. AKTIONSZEITRAUM
Das Gewinnspiel beginnt am 15.09.2025 durch Livegang des Gewinnspielposts in dem Subreddit
(https://www.reddit.com/r/Einrichtungstipps/) und endet am 29.09.2025, 24:00 Uhr CET (nachfolgend
„Aktionszeitraum“). LG behält sich das Recht vor, wenn notwendig den Aktionszeitraum im alleinigen
Ermessen zu verlängern oder zu verkürzen.
3. TEILNAHMEBERECHTIGUNG
Einmalig teilnehmen kann jeder ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland, außer Mitarbeiter:innen
von LG sowie deren Angehörige. Die Teilnehmer:innen verpflichten sich, keine rechtswidrigen Inhalte
zu teilen und sich an die Nettiquette zu halten. Die im Rahmen deses Gewinnspiels erhobenen Daten
werden nur für das Gewinnspiel verwendet (siehe dazu auch Punkt 12.) LG behält sich das Recht vor,
die Teilnahmeberechtigung von Personen zu überprüfen.
4. TEILNAHMEFORM
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss die / der Teilnehmer:in die Frage unter dem
Gewinnspielbeitrag öffentlich als Kommentar unter dem Beitrag beantworten.
5. AUSSCHLUSS VON DER TEILNAHME
LG ist dazu befugt Teilnehmer:innen vom Gewinnspiel auszuschließen unter Anderem wenn einer
der folgenden Gründe vorliegt:
- Eine Teilnahmeberechtigung nach Ziffer 3. liegt nicht vor;
- Teilnahme mit falschen personenbezogenen Daten oder Nutzung der Daten anderer Personen;
- Die / der Teilnehmer:in stört oder beeinträchtigt das Gewinnspiel.
LG ist dazu befugt, die Teilnahmeberechtigung und Ausschlussgründe von Teilnehmer:innen zu überprüfen und Teilnehmer:innen auszuschließen, die den Teilnahmeprozess manipulieren und gegen diese Gewinnspielbedingungen verstoßen.
6. GEWINNERAUSWAHL
LG lost insgesamt eine:n Gewinner:in aus allen im Aktionszeitraum abgegebenen Beteiligungen per
Zufallsprinzip auf dem Subreddit aus. Ausgelost wird unter allen Personen, welche die unter Ziffer 4.
aufgeführten Bedingungen auf Reddit erfült. LG benachrichtigt die Gewinner:innen zeitnah per
Direktnachricht auf ihre Gewinnspielteilnahme und fordert sie dazu auf, sich mit einer gültigen
Versandadresse zurückzumelden. Meldet sich eine / ein Gewinner:in nicht innerhalb von 7 Tagen,
verfällt der Anspruch auf den Gewinn und eine / ein neue(r) Gewinner:in wird ermittelt.
7. PREISE
Zu gewinnen gibt es den 31,5-Zoll 4K UHD IPS-Smart Monitor mit Touchscreen und Standfuß mit
Rollen (https://www.lg.com/de/monitore/smarte-monitore/32u889sa-w/). Die / der Gewinner:in werden
im Losverfahren unter allen Teilnehmer:innen ermittelt. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht
möglich.
Sofern sich die / der Gewinner:in nicht innerhalb von 7 Tagen nach Aufforderung entsprechend
meldet, verfällt der Gewinn ersatzlos und es wird eine / ein neue(r) Gewinner:in ermittelt. Reagiert
auch diese(r) nicht innerhalb von 7 wird das Verfahren noch einmal wiederholt. Bleibt auch dann die
Gewinnbenachrichtung nach 7 Tagen ohne entsprechende Reaktion, verfällt der Gewinn. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Reddit und wird in keiner Weise von Reddit
gesponsort, unterstützt oder organisiert.
Die/ der Teilnehmer:in ist im Rahmen der jeweils gültigen Steuergesetzgebung für die Versteuerung
des durch Prämien, Gutscheine, Geschenke, etc. erlangten geldwerten Vorteil selbst
verantwortlich. Eine pauschale Versteuerung durch LG findet nicht statt.
8. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
LG haftet nur für Schäden, die von ihr, ihren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen
vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung wesentlicher Pflichten im Rahmen
des Gewinnspiels / der Verlosung (sog. Kardinalspflichten) verursacht wurden. Wesentliche
Pflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Gewinnspiels / der Verlosung
notwendig ist. In diesen Fällen ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schaden beschränkt. Die Haftung von LG für Schäden aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt davon unberührt. LG haftet nicht für Sach- und/
oder Rechtsmängel an Preisen.
9. ÄNDERUNGEN DES GEWINNSPIELS
LG weist darauf hin, dass das Gewinnspiel aufgrund von äußeren Umständen und Zwängen
beendet oder geändert werden kann, ohne dass hieraus Ansprüche der Teilnehmer:innen gegenüber
dem Veranstalter entstehen. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn die ordnungsgemäße
Durchführung des Gewinnspiels nicht mehr gewährleistet werden kann, zum Beispiel bei
technischen Problemen oder aus rechtlichen Gründen.
10. ANWENDBARES RECHT
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen LG und der / dem Teilnehmer:in gilt ausschließlich deutsches
Recht.
11. SONSTIGES
Bei weiteren Fragen zu dieser Werbeaktion sende deine Anfrage bitte per Privatnachricht
an das LG Electronics Deutschland Reddit Profil (https://www.reddit.com/user/Maria_at_LG/).
12. DATENSCHUTZ
Die Verarbeitung der Daten bei Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch LG sowie dafür
beauftragte Dienstleister. Den europäischen Datenschutzbeauftragten von LG erreichen Sie
unter datenschutz@lge.de oder postalisch unter unserer Firmenadresse mit dem Zusatz
„Datenschutzbeauftragter“.
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre bei LG gespeicherten Daten. Darüber
hinaus haben Sie bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen das Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Löschung Ihrer Daten und auf Übertragbarkeit bereitgestellter Daten. Ihre
Einwilligung zur Speicherung und Nutzung der erhobenen Daten können Sie jederzeit
widerrufen. Bitte wenden Sie sich bezüglich der Geltendmachung Ihrer Rechte direkt an unseren
Datenschutzbeauftragten. Außerdem können Sie sich jederzeit mit einer Beschwerde an eine
Aufsichtsbehörde wenden; die für LG zuständige Aufsichtsbehörde ist: Hessischer Landesdatenschutzbeauftragter, Postfach 3163, 65021 Wiesbaden. Ihre personenbezogenen Daten, welche wir von der / dem Gewinner:in des Gewinnspiels erhalten (Name, Vorname, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, evtl. geschwärzte Ausweiskopie), werden für die Durchführung des Gewinnspiels verwendet, zur Kontaktaufnahme der / des Gewinnerin bzw. des Gewinners sowie zu sonstigen Benachrichtigungszwecken. Die Daten werden ausschließlich zur Abwicklung des Gewinnspiels verarbeitet und gegebenenfalls an dritte Dienstleister weitergegeben, die uns hierbei unterstützen. Die Verarbeitung der Daten erfolgt aufgrund Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) DSGVO und aufgrund Art. 6 Abs.1 Buchstabe b DSGVO, da die Datenverarbeitung zur Durchführung des Gewinnspiels notwendig ist. Die Daten der Gewinnspielteilnehmer:innen, welche nicht gewonnen haben und die keine sonstigen separaten Einwilligungen abgegeben haben, werden sofort nach der vollständigen Abwicklung des Gewinnspiels wieder gelöscht. Die Daten der/ des Gewinnerin bzw. des Gewinners werden nach Ablauf von zwei (2) Jahren wieder gelöscht. Etwaige Ausweiskopien werden unmittelbar nach Überprüfung der Volljährigkeit bzw. Identität wieder gelöscht.