1. ALLGMEINES

LG Electronics Deutschland GmbH (nachfolgend „LG“) ist Veranstalter dieses Gewinnspiels. Durch die Teilnahme an diesem Gewinnspiel stimmt die / der Teilnehmer:in den Teilnahmebedingungen zu. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist freiwillig und kostenlos. Die Gewinnchancen werden durch den Erwerb von LG Geräten nicht erhöht.

2. AKTIONSZEITRAUM

Das Gewinnspiel beginnt am 17.10.2025 durch Livegang des Gewinnspielposts auf dem Instagram Account von LG Deutschland (https://www.instagram.com/lg_deutschland/) und endet am 24.10.2025, 24:00 Uhr CET (nachfolgend „Aktionszeitraum“). LG behält sich das Recht vor, wenn notwendig den Aktionszeitraum im alleinigen Ermessen zu verlängern oder zu verkürzen.

3. TEILNAHMEBERECHTIGUNG

Einmalig teilnehmen kann jeder ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland, außer Mitarbeiter:innen von LG sowie deren Angehörige. Die Teilnehmer:innen verpflichten sich, keine rechtswidrigen Inhalte zu teilen und sich an die Nettiquette zu halten. Die im Rahmen deses Gewinnspiels erhobenen Daten werden nur für das Gewinnspiel verwendet (siehe dazu auch Punkt 12.) LG behält sich das Recht vor, die Teilnahmeberechtigung von Personen zu überprüfen.

4. TEILNAHMEFORM

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss die / der Teilnehmer:in dem Instagram Account von LG Deutschland (https://www.instagram.com/lg_deutschland/) und dem Instagram Account von FlexiSpot (https://www.instagram.com/flexispot.de/) folgen und unter dem Gewinnspielbeitrag die Frage: „Wo arbeitest du am liebsten zuhause – und warum?“ öffentlich als Kommentar unter dem Beitrag beantworten.

5. AUSSCHLUSS VON DER TEILNAHME

LG ist dazu befugt Teilnehmer:innen vom Gewinnspiel auszuschließen unter Anderem wenn einer

der folgenden Gründe vorliegt:

- Eine Teilnahmeberechtigung nach Ziffer 3. liegt nicht vor;

- Teilnahme mit falschen personenbezogenen Daten oder Nutzung der Daten anderer Personen;

- Der Teilnehmer:in stört oder beeinträchtigt das Gewinnspiel.

LG ist dazu befugt, die Teilnahmeberechtigung und Ausschlussgründe der Teilnehmer:in zu überprüfen und Teilnehmer:in auszuschließen, die den Teilnahmeprozess manipulieren und gegen diese Gewinnspielbedingungen verstoßen.

6. GEWINNERAUSWAHL

LG lost insgesamt eine:n Gewinner:in aus allen im Aktionszeitraum abgegebenen Beteiligungen per Zufallsprinzip auf Instagram aus. Ausgelost wird unter allen Personen, welche die unter Ziffer 4. aufgeführten Bedingungen auf Instagram erfült.. LG benachrichtigt die Gewinner:innen zeitnah per Direktnachricht auf ihre Gewinnspielteilnahme und fordert sie dazu auf, sich mit einer gültigen Versandadresse zurückzumelden. Meldet sich eine / ein Gewinner:in nicht innerhalb von 7 Tagen, verfällt der Anspruch auf den Gewinn und eine / ein neue(r) Gewinner:in wird ermittelt.

7. PREISE

Zu gewinnen gibt es einen Höhenverstellbareren Beistelltisch (Höhenverstellbarer Beistelltisch H3 in drei Farben | FlexiSpot) von FlexiSpot. Die / der Gewinner:in wird im Losverfahren unter allen Teilnehmer:innen ermittelt. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.

Sofern sich die / der Gewinner:in nicht innerhalb von 7 Tagen nach Aufforderung entsprechend meldet, verfällt der Gewinn ersatzlos und es wird eine / ein neue(r) Gewinner:in ermittelt. Reagiert auch diese(r) nicht innerhalb von 7 wird das Verfahren noch einmal wiederholt. Bleibt auch dann die Gewinnbenachrichtung nach 7 Tagen ohne entsprechende Reaktion, verfällt der Gewinn.

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von Instagram gesponsort, unterstützt oder organisiert.

Die/ der Teilnehmer:in ist im Rahmen der jeweils gültigen Steuergesetzgebung für die Versteuerung des durch Prämien, Gutscheine, Geschenke, etc. erlangten geldwerten Vorteil selbst verantwortlich. Eine pauschale Versteuerung durch LG findet nicht statt.

8. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

LG haftet nur für Schäden, die von ihr, ihren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung wesentlicher Pflichten im Rahmen des Gewinnspiels/der Verlosung (sog. Kardinalspflichten) verursacht wurden. Wesentliche Pflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Gewinnspiels/der Verlosung notwendig ist. In diesen Fällen ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden beschränkt. Die Haftung von LG für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt davon unberührt. LG haftet nicht für Sachund/ oder Rechtsmängel an Preisen.

9. ÄNDERUNGEN DES GEWINNSPIELS

LG weist darauf hin, dass das Gewinnspiel aufgrund von äußeren Umständen und Zwängen beendet oder geändert werden kann, ohne dass hieraus Ansprüche der Teilnehmer:in gegenüber dem Veranstalter entstehen. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht mehr gewährleistet werden kann, zum Beispiel bei technischen Problemen oder aus rechtlichen Gründen.

10. ANWENDBARES RECHT

Für alle Rechtsbeziehungen zwischen LG und der/ dem Teilnehmer:in gilt ausschließlich deutsches Recht.

11. SONSTIGES

Bei weiteren Fragen zu dieser Werbeaktion sende deine Anfrage bitte per Privatnachricht an das LG Electronics Deutschland Instagram Profil (https://www.instagram.com/lg_deutschland/).

12. DATENSCHUTZ

Die Verarbeitung der Daten bei Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch LG sowie dafür beauftragte Dienstleister. Den europäischen Datenschutzbeauftragten von LG erreichen Sie unter datenschutz@lge.de oder postalisch unter unserer Firmenadresse mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragter“.

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre bei LG gespeicherten Daten. Darüber hinaus haben Sie bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen das Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer Daten und auf Übertragbarkeit bereitgestellter Daten. Ihre Einwilligung zur Speicherung und Nutzung der erhobenen Daten können Sie jederzeit widerrufen. Bitte wenden Sie sich bezüglich der Geltendmachung Ihrer Rechte direkt an unseren Datenschutzbeauftragten. Außerdem können Sie sich jederzeit mit einer Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde wenden; die für LG zuständige Aufsichtsbehörde ist: Hessischer Landesdatenschutzbeauftragter, Postfach 3163, 65021 Wiesbaden. Ihre personenbezogenen Daten, welche wir von der / dem Gewinner:in des Gewinnspiels erhalten (Name, Vorname, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, evtl. geschwärzte Ausweiskopie), werden für die Durchführung des Gewinnspiels verwendet, zur Kontaktaufnahme der / des Gewinnerin bzw. des Gewinners sowie zu sonstigen Benachrichtigungszwecken. Die Daten werden ausschließlich zur Abwicklung des Gewinnspiels verarbeitet und gegebenenfalls an dritte Dienstleister weitergegeben, die uns hierbei unterstützen. Die Verarbeitung der Daten erfolgt aufgrund Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) DSGVO und aufgrund Art. 6 Abs.1 Buchstabe b DSGVO, da die Datenverarbeitung zur Durchführung des Gewinnspiels notwendig ist. Die Daten der Gewinnspielteilnehmer:innen, welche nicht gewonnen haben und die keine sonstigen separaten Einwilligungen abgegeben haben, werden sofort nach der vollständigen Abwicklung des Gewinnspiels wieder gelöscht. Die Daten der/ des Gewinnerin bzw. des Gewinners werden nach Ablauf von zwei (2) Jahren wieder gelöscht. Etwaige Ausweiskopien werden unmittelbar nach Überprüfung der Volljährigkeit bzw. Identität wieder gelöscht.