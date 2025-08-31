1. ALLGEMEINES

LG Electronics Deutschland GmbH (nachfolgend „LG“) ist Veranstalter dieses Gewinnspiels. Durch

die Teilnahme an diesem Gewinnspiel stimmt die / der Teilnehmer:in den Teilnahmebedingungen zu.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist freiwillig und kostenlos. Die Gewinnchancen werden durch den

Erwerb von LG Geräten nicht erhöht.

2. AKTIONSZEITRAUM

Das Gewinnspiel beginnt am 15.09.2025 durch Livegang des Gewinnspielposts in dem Subreddit

(https://www.reddit.com/r/Einrichtungstipps/) und endet am 29.09.2025, 24:00 Uhr CET (nachfolgend

„Aktionszeitraum“). LG behält sich das Recht vor, wenn notwendig den Aktionszeitraum im alleinigen

Ermessen zu verlängern oder zu verkürzen.

3. TEILNAHMEBERECHTIGUNG

Einmalig teilnehmen kann jeder ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland, außer Mitarbeiter:innen

von LG sowie deren Angehörige. Die Teilnehmer:innen verpflichten sich, keine rechtswidrigen Inhalte

zu teilen und sich an die Nettiquette zu halten. Die im Rahmen deses Gewinnspiels erhobenen Daten

werden nur für das Gewinnspiel verwendet (siehe dazu auch Punkt 12.) LG behält sich das Recht vor,

die Teilnahmeberechtigung von Personen zu überprüfen.

4. TEILNAHMEFORM

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss die / der Teilnehmer:in die Frage unter dem

Gewinnspielbeitrag öffentlich als Kommentar unter dem Beitrag beantworten.

5. AUSSCHLUSS VON DER TEILNAHME

LG ist dazu befugt Teilnehmer:innen vom Gewinnspiel auszuschließen unter Anderem wenn einer

der folgenden Gründe vorliegt:





- Eine Teilnahmeberechtigung nach Ziffer 3. liegt nicht vor;

- Teilnahme mit falschen personenbezogenen Daten oder Nutzung der Daten anderer Personen;

- Die / der Teilnehmer:in stört oder beeinträchtigt das Gewinnspiel.



LG ist dazu befugt, die Teilnahmeberechtigung und Ausschlussgründe von Teilnehmer:innen zu überprüfen und Teilnehmer:innen auszuschließen, die den Teilnahmeprozess manipulieren und gegen diese Gewinnspielbedingungen verstoßen.





6. GEWINNERAUSWAHL

LG lost insgesamt eine:n Gewinner:in aus allen im Aktionszeitraum abgegebenen Beteiligungen per

Zufallsprinzip auf dem Subreddit aus. Ausgelost wird unter allen Personen, welche die unter Ziffer 4.

aufgeführten Bedingungen auf Reddit erfült. LG benachrichtigt die Gewinner:innen zeitnah per

Direktnachricht auf ihre Gewinnspielteilnahme und fordert sie dazu auf, sich mit einer gültigen

Versandadresse zurückzumelden. Meldet sich eine / ein Gewinner:in nicht innerhalb von 7 Tagen,

verfällt der Anspruch auf den Gewinn und eine / ein neue(r) Gewinner:in wird ermittelt.

7. PREISE

Zu gewinnen gibt es den 31,5-Zoll 4K UHD IPS-Smart Monitor mit Touchscreen und Standfuß mit

Rollen (https://www.lg.com/de/monitore/smarte-monitore/32u889sa-w/). Die / der Gewinner:in werden

im Losverfahren unter allen Teilnehmer:innen ermittelt. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht

möglich.

Sofern sich die / der Gewinner:in nicht innerhalb von 7 Tagen nach Aufforderung entsprechend

meldet, verfällt der Gewinn ersatzlos und es wird eine / ein neue(r) Gewinner:in ermittelt. Reagiert

auch diese(r) nicht innerhalb von 7 wird das Verfahren noch einmal wiederholt. Bleibt auch dann die

Gewinnbenachrichtung nach 7 Tagen ohne entsprechende Reaktion, verfällt der Gewinn. Der

Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Reddit und wird in keiner Weise von Reddit

gesponsort, unterstützt oder organisiert.

Die/ der Teilnehmer:in ist im Rahmen der jeweils gültigen Steuergesetzgebung für die Versteuerung

des durch Prämien, Gutscheine, Geschenke, etc. erlangten geldwerten Vorteil selbst

verantwortlich. Eine pauschale Versteuerung durch LG findet nicht statt.

8. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

LG haftet nur für Schäden, die von ihr, ihren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen

vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung wesentlicher Pflichten im Rahmen

des Gewinnspiels / der Verlosung (sog. Kardinalspflichten) verursacht wurden. Wesentliche

Pflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Gewinnspiels / der Verlosung

notwendig ist. In diesen Fällen ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise

eintretenden Schaden beschränkt. Die Haftung von LG für Schäden aus der Verletzung des

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt davon unberührt. LG haftet nicht für Sach- und/

oder Rechtsmängel an Preisen.





9. ÄNDERUNGEN DES GEWINNSPIELS

LG weist darauf hin, dass das Gewinnspiel aufgrund von äußeren Umständen und Zwängen

beendet oder geändert werden kann, ohne dass hieraus Ansprüche der Teilnehmer:innen gegenüber

dem Veranstalter entstehen. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn die ordnungsgemäße

Durchführung des Gewinnspiels nicht mehr gewährleistet werden kann, zum Beispiel bei

technischen Problemen oder aus rechtlichen Gründen.





10. ANWENDBARES RECHT

Für alle Rechtsbeziehungen zwischen LG und der / dem Teilnehmer:in gilt ausschließlich deutsches

Recht.

11. SONSTIGES

Bei weiteren Fragen zu dieser Werbeaktion sende deine Anfrage bitte per Privatnachricht

an das LG Electronics Deutschland Reddit Profil (https://www.reddit.com/user/Maria_at_LG/).

12. DATENSCHUTZ

Die Verarbeitung der Daten bei Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch LG sowie dafür

beauftragte Dienstleister. Den europäischen Datenschutzbeauftragten von LG erreichen Sie

unter datenschutz@lge.de oder postalisch unter unserer Firmenadresse mit dem Zusatz

„Datenschutzbeauftragter“.



Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre bei LG gespeicherten Daten. Darüber

hinaus haben Sie bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen das Recht auf Berichtigung,

Sperrung oder Löschung Ihrer Daten und auf Übertragbarkeit bereitgestellter Daten. Ihre

Einwilligung zur Speicherung und Nutzung der erhobenen Daten können Sie jederzeit

widerrufen. Bitte wenden Sie sich bezüglich der Geltendmachung Ihrer Rechte direkt an unseren

Datenschutzbeauftragten. Außerdem können Sie sich jederzeit mit einer Beschwerde an eine

Aufsichtsbehörde wenden; die für LG zuständige Aufsichtsbehörde ist: Hessischer Landesdatenschutzbeauftragter,

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden. Ihre personenbezogenen Daten, welche wir von der / dem Gewinner:in

des Gewinnspiels erhalten (Name, Vorname, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, evtl.

geschwärzte Ausweiskopie), werden für die Durchführung des Gewinnspiels verwendet, zur Kontaktaufnahme

der / des Gewinnerin bzw. des Gewinners sowie zu sonstigen Benachrichtigungszwecken. Die Daten werden

ausschließlich zur Abwicklung des Gewinnspiels verarbeitet und gegebenenfalls an dritte Dienstleister weitergegeben, die uns hierbei unterstützen. Die Verarbeitung der Daten erfolgt aufgrund Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1

Buchstabe a) DSGVO und aufgrund Art. 6 Abs.1 Buchstabe b DSGVO, da die Datenverarbeitung zur

Durchführung des Gewinnspiels notwendig ist. Die Daten der Gewinnspielteilnehmer:innen, welche

nicht gewonnen haben und die keine sonstigen separaten Einwilligungen abgegeben haben,

werden sofort nach der vollständigen Abwicklung des Gewinnspiels wieder gelöscht. Die Daten

der/ des Gewinnerin bzw. des Gewinners werden nach Ablauf von zwei (2) Jahren wieder gelöscht.

Etwaige Ausweiskopien werden unmittelbar nach Überprüfung der Volljährigkeit bzw. Identität wieder gelöscht.