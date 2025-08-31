

Die NanoCell TVs von LG erschaffen mit ihrer exakten Farbreproduktion und dem überwältigenden Kontrast ganz neue Welten für Liebhaber von HDR-Inhalten. Selbst SDR-Filme und -Videoinhalte in niedrigerer Qualität können dank HDR Effect und Dynamic Tone Mapping nahezu auf HDR-Qualität optimiert werden. Ihre volle Leistung spielen die NanoCell TVs jedoch erst mit 8K und 4K-Inhalten im HDR-Format aus. Im Rahmen von Cinema HDR werden mit Dolby Vision™, HDR10 Pro, HLG oder Advanced HDR by Technicolor alle industrieweit etablierten HDR-Formate unterstützt. Zusätzlich können LG NanoCell TVs über eine Milliarde Farben darstellen und mit Ultra Luminance Pro besonders helle Highlights setzen. Das tun sie, indem in dunklen Bildbereichen eingesparte Energie hell leuchtenden Zonen zugeführt wird. Full Array Local Dimming wiederum ist eine spezielle Art der Hintergrundbeleuchtung, die mit besonders tiefen Schwarzwerten und stark verringerten Halo-Effekten überzeugen kann. Im Gegensatz zu vielen konventionellen LCD-Fernsehern sind in den LG NanoCell TVs Bildschirme auf Basis der IPS-Technologie verbaut, die im Vergleich zu anderen LCD-Technologien sehr weite seitliche Blickwinkel mit höchster Kontrast- und Farbstabilität garantieren.



Insgesamt kommst du so in den Genuss eines außergewöhnlich klaren, kontrastreichen Bildes mit hoher Detailschärfe – und zwar unabhängig davon, wo oder mit wie vielen Freunden und Familienmitgliedern du vor dem TV sitzen. Was bedeutet das für dein Fernseherlebnis im heimischen Wohnzimmer? Mit dem LG NanoCell TV kannst du deine Lieblingsfilme und Serien neu entdecken, denn eine solch gewaltige Farb- und Kontrastkraft bringt dein Entertainment-Erlebnis auf ein ganz neues Level. Atemberaubendes Entertainment aus jedem Blickwinkel!