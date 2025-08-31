Skip to ContentSkip to Accessibility Help
NanoCell TVs von LG lassen die Herzen von HDR-Liebhabern höher schlagen. Das ultradünne NanoCell-Display spart nicht nur Platz sondern dient gleichzeitig als ästhetischer Blickfang an jeder Wand. Bringe dank natürlicher Farbreproduktion sowie des klaren und kontrastreichen HDR-Bildes der NanoCell-TVs Kinofeeling direkt zu dir nach Hause.

Mehr erfahren

86 - 98 Zoll LG NanoCell TVs: Entdecke die Farben dieser Welt auf eine neue Art


Die NanoCell TVs von LG erschaffen mit ihrer exakten Farbreproduktion und dem überwältigenden Kontrast ganz neue Welten für Liebhaber von HDR-Inhalten. Selbst SDR-Filme und -Videoinhalte in niedrigerer Qualität können dank HDR Effect und Dynamic Tone Mapping nahezu auf HDR-Qualität optimiert werden. Ihre volle Leistung spielen die NanoCell TVs jedoch erst mit 8K und 4K-Inhalten im HDR-Format aus. Im Rahmen von Cinema HDR werden mit Dolby Vision™, HDR10 Pro, HLG oder Advanced HDR by Technicolor alle industrieweit etablierten HDR-Formate unterstützt. Zusätzlich können LG NanoCell TVs über eine Milliarde Farben darstellen und mit Ultra Luminance Pro besonders helle Highlights setzen. Das tun sie, indem in dunklen Bildbereichen eingesparte Energie hell leuchtenden Zonen zugeführt wird. Full Array Local Dimming wiederum ist eine spezielle Art der Hintergrundbeleuchtung, die mit besonders tiefen Schwarzwerten und stark verringerten Halo-Effekten überzeugen kann. Im Gegensatz zu vielen konventionellen LCD-Fernsehern sind in den LG NanoCell TVs Bildschirme auf Basis der IPS-Technologie verbaut, die im Vergleich zu anderen LCD-Technologien sehr weite seitliche Blickwinkel mit höchster Kontrast- und Farbstabilität garantieren.
 

Insgesamt kommst du so in den Genuss eines außergewöhnlich klaren, kontrastreichen Bildes mit hoher Detailschärfe – und zwar unabhängig davon, wo oder mit wie vielen Freunden und Familienmitgliedern du vor dem TV sitzen. Was bedeutet das für dein Fernseherlebnis im heimischen Wohnzimmer? Mit dem LG NanoCell TV kannst du deine Lieblingsfilme und Serien neu entdecken, denn eine solch gewaltige Farb- und Kontrastkraft bringt dein Entertainment-Erlebnis auf ein ganz neues Level. Atemberaubendes Entertainment aus jedem Blickwinkel!

86 - 98 Zoll Kinofeeling für dein Zuhause – mit LG NanoCell TV


Erlebe Entertainment, das du so bisher nur aus dem Kino kanntest. Die integrierten Lautsprecher der LG NanoCell TVs unterstützen das hochwertige Bild durch ausgezeichneten Klang: Dank brillantem Dolby Atmos® Sound kannst du direkt in deine Inhalte abtauchen. Mit der Smart TV-Ausstattung der NanoCell Fernseher kannst du bequem im Internet surfen, Musik hören sowie Filme und Serien von bekannten Streaming-Diensten abrufen. Mit den smarten Funktionen der webOS Oberfläche mit LG ThinQ und Google Assistant sowie Amazon Alexa macht Fernsehen gleich noch mehr Spaß.
 

Navigiere dich kinderleicht mit der LG Magic Remote-Fernbedienung über die intelligente Oberfläche deines NanoCell TVs. Die innovative Fernbedienung von ist mit Features wie Magic Zoom, Schnellzugriffstasten und einer praktischen Zeigefunktion ausgestattet. Im Handumdrehen kannst du so Inhalte streamen, online surfen und vieles mehr. Mit LG ThinQ verfügst du laut der deutschen Fachpresse über die beste TV Sprachsteuerung am Markt und können dank Google Assistant umfangreiche Assistenzfunktionen nutzen. Dank Screen Share und Kompatibilität zu Apple AirPlay 2 und Apple TV+ bieten die cleveren LG NanoCell TVs noch mehr Funktionen und lassen sich noch vielseitiger nutzen. Lehne dch einfach zurück und lass die eindrucksvolle Bild- und Tonqualität der LG NanoCell TVs auf dich wirken – du wirst begeistert sein.

86 - 98 Zoll Das ultradünne NanoCell Design als Blickfang


Der LG NanoCell TV überzeugt nicht nur im eingeschalteten Zustand: Auch wenn der Fernseher ausgeschaltet ist, kannst du dank seines modernen, minimalistischen NanoCell Designs sicher sein, dass er zu jedem Stil passt und sich damit auch in deine Wohnumgebung einfügt. Die NanoCell Fernseher von LG ähneln in dieser Hinsicht den noch hochwertigeren LG OLED TVs. Der filigrane Standfuß in Halbmondform scheint den LG NanoCell TV optisch schweben zu lassen. Die 2-Pole-Standfüße bieten dir ein edles Design, wie gemacht für deine vier Wände. Damit das beeindruckende Display des NanoCell TVs auch bei Nichtbenutzung zur Geltung kommt, lassen sich über den Galerie-Modus abwechslungsreiche Motive anzeigen. Gerade bei einer Wandbefestigung wirkt der NanoCell Fernseher durch den Galerie-Modus wie ein Rahmen und fügt sich perfekt in Ihr Wohnzimmer-Interieur ein.

86 - 98 Zoll NanoCell TVs von LG – Die Vorteile:*

 
  • Ultradünnes 4K/8K IPS NanoCell-Display
  • Atemberaubende Bildqualität mit Cinema HDR (Dolby Vision™, HDR10 Pro, HLG, Advanced HDR by Technicolor)
  • Smarte webOS-Benutzeroberfläche
  • Umfassende AI-Assistenzsysteme mit LG ThinQ, Google Assistant und Amazon Alexa* sowie Unterstützung für Apple TV+ und Apple AirPlay 2*
  • Dolby Atmos® Sound zum Abtauchen
  • Leistungsstarker α9 Gen2 Prozessor
  • True Color Accuracy
  • Wide Viewing Angle
  • Full Array Local Dimming
  • 4K-Upscaler
  • Ultra Luminance Pro
  • Galerie-Modus


*Die Features können je nach Modell variieren

