*LG OLED-Displays sind von UL auf perfektes Schwarz geprüft und entsprechen dem IDMS 11.5 Ringlicht-Reflexionsstandard (200 Lux bis 500 Lux).

*Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungslicht und Betrachtungsumgebung variieren.

*LG OLED-Displays sind von UL auf perfekte Farben geprüft und entsprechen den IDMS 11.5 Ringlicht-Reflexionsstandards.

*LG OLED-Displays wurden von eyesafe® mit dem "Circadian Performance Factor" zertifiziert.

*Bilder sind simuliert dargestellt.