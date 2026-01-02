*„Reflexionsfrei“ gilt für die OLED evo M5 Modelle in 83/77/65 Zoll und OLED evo G5 Modelle in 83/77/65/55 Zoll.
*Der Reflexionsgrad des Displays ist definiert als der von Intertek unabhängig getestete SCI-Wert (Specular Component Included) bei 550 nm.
*Das LG OLED-Panel wurde von Intertek als reflexionsfreies Display mit einem Wert von unter 1 % gemessen.
*Die LG OLED-Anzeige ist von Intertek für die Reflexionsfreie Messung gemäß IDMS 11.2.2 Probenahmekugel-Implementierung zertifiziert.
*100% Farbtreue und 100% Farbvolumen nach DCI-P3 gilt für die 2025er LG OLED-Fernseher.
*LG OLED-Displays sind von UL für perfekte Farben gemäß IDMS 11.5 Ringlicht-Reflexionsstandard verifiziert.
*Das LG OLED-Panel ist von Intertek für 100%ige Farbtreue zertifiziert, gemessen nach dem CIE DE2000 Standard mit 125 Farbmustern.
*Das Color Gamut Volume (CGV) des Displays entspricht oder übertrifft das CGV des DCI-P3-Farbraums, das von Intertek unabhängig überprüft wurde.