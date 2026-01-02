About Cookies on This Site

Frontansicht des 55 Zoll LG OLED evo AI G5 4K Smart TV OLED55G57LW
Frontansicht des 55 Zoll LG OLED evo AI G5 4K Smart TV OLED55G57LW
Hauptmerkmale

    Abzeichen „2025 CES Innovation Awards“ mit Ehrung „Best of“.

    CES Innovation Awards – Best of Innovation (OLED G5, 83 Zoll)

    Video-Bildschirme

    Best of 2025 CNET-Logo.

    Beste Fernseher 2025 Getestet von CNET-Experten(OLED G5)

    Abzeichen Tom's Guide 2025 CES Awards. Best TV, LG OLED G5.

    Tom's Guide CES 2025 Awards – Best TV

    „Der G5 scheint noch heller und farbenfroher zu sein.“ (01/2025)

    Logo – TechRadar Editor's choice

    TechRadar – Editor's Choice

    „Der neue helle OLED, den es zu schlagen gilt“ (04/2024)

    Welches Hi-Fi? Logo.

    Welches Hi-Fi? (OLED G5, 65”)

    „Ein atemberaubender Fernseher und ein überraschender Sprung nach vorn für die OLED-TV-Technologie.“ (05/2025)

    T3 Awards 2025-Logo mit Text, WINNER BEST OLED TV LG OLED G5.

    T3 Awards 2025 – Bestes OLED TV

    „Dieses Set ist ein kompromissloser, hervorragender Allrounder...“ (07/2025)

    CNET-Logo.

    CNET - LG OLED evo G5 Review

    „Der LG G5 ist der beste Fernseher, den ich je getestet habe.“

    Logo – T3 Platinum Award

    T3 – Platinum Award

    „Ob du fernsiehst, Filme schaust oder spielst, der OLED G5 ist ein Meister für alles, ganz ohne Kompromisse.“ (03/2025)

    AVForum-Logo „Sehr empfehlenswert“ für den LG OLED65G5.

    AVForums – Sehr empfehlenswert

    ... der LG G5 bietet eine Meisterklasse an Bildgenauigkeit ...

    HDTVTest-Logo „Sehr empfehlenswert“

    HDTV-Test – Sehr empfehlenswert

    ... überragende Farbgenauigkeit, hervorragende Videoverarbeitung, beeindruckende Gaming-Daten ...

    Abzeichen „CES Innovation Awards“ mit Ehrung „2025 Honoree“.

    CES Innovation Awards – Honoree (OLED G5, 83 Zoll)

    Bildgebung

    Abzeichen „CES Innovation Awards“ mit Ehrung „2025 Honoree“.

    CES Innovation Awards – 2025 Honoree (webOS Re:New Program)

    Cybersicherheit

    Logo von AVForums Editor's Choice für LG webOS 24 als bestes Smart-TV-System 2024/2025.

    AVForums Editor's Choice – Best Smart TV System 2024/25

    „WebOS 24 bietet weiterhin ein schlankes, schnelles und einfach zu bedienendes intelligentes Erlebnis, das zudem frisch und aufgeräumt ist.“

    *Die CES Innovation Awards basieren auf den Beschreibungen, die den Juroren vorgelegt werden. Die CTA hat weder die Richtigkeit der eingereichten Unterlagen noch die Richtigkeit der gemachten Angaben überprüft und das Produkt, für den der Preis vergeben wurde, nicht getestet.

    Auf dem Bildschirm eines LG OLED evo AI TV befindet sich ein abstraktes Bild mit beeindruckenden Details, Farben und Kontrasten. Eine vergrößerte Version des alpha 11 Gen2 4K AI-Prozessor befindet sich hinter dem Fernsehgerät. Sein Licht beleuchtet die Mikrochip-Schaltkreise um ihn herum. Der Titel lautet „LG OLED evo AI“. Außerdem ist der Text „Powered by LG Alpha 11 Gen2 4K AI-Prozessor“ zu sehen. In der Ecke befindet sich ein goldenes Logo mit Sternen und der Aufschrift „World's Number One OLED TV for 12 Years“.

    Erlebe jedes Detail bei Licht und Dunkelheit

    *LG OLED TV wurde von Omdia das 12. Jahr in Folge zur Nr. 1 der meistverkauften OLED-TV-Marken gekürt. Mehr Infos unter: omdia.com

    BildqualitätwebOS 25SoundqualitätDesignHeimkino & Gaming

    Unser brillanter alpha 11 Gen2 4K AI-Prozessor für ein atemberaubendes Seherlebnis

    Der alpha 11 Gen2 4K AI-Prozessor skaliert geringer aufgelöste Inhalte auf 4K-Qualität mit atemberaubender Farbe und Helligkeit hoch. Die leistungsstarke AI Engine erkennt Objekte mit pixelgenauer Präzision, um die Bildqualität für ein optimales Seherlebnis zu verbessern.

    Der α11 Gen2 4K AI-Prozessor von LG steht vor einem dunklen Hintergrund. Er leuchtet Lila und Blau aus dem Inneren heraus und beleuchtet die Mikrochip-Schaltkreise um sich herum.

    *Verglichen mit dem alpha 7 Gen8 4K AI-Prozessor des gleichen Jahres, basierend auf einem internen Vergleich der Spezifikationen.

    3 x hellere Bilder dank "Brightness Booster Ultimate"

    Der neue Light Boosting Algorithm und die Light Control Architecture des alpha 11 KI-Prozessor Gen2 sorgen für bis zu dreimal hellere Bilder.

    Teile eines Bildes sind innerhalb der Silhouette eines riesigen 3-fachen Textes zu sehen. Wenn der Text größer wird, ist der Start eines Space Shuttles zu sehen. Wenn sich der Text über den Bildschirm hinaus ausdehnt, wird der gesamte Inhalt sichtbar. Das Bild wird dann von oben nach unten verbessert, um heller und lebendiger zu sein.

    *Die Helligkeit kann je nach Modell, Bildschirmgröße und Marktregion variieren.

    *Laut internen Messungen ist die maximale Helligkeit 3-mal heller als LG OLED B5 bei 10 % Fenster.

    Perfektes Schwarz & perfekte Farben auch in hellen oder dunklen Räumen

    Das perfekte Schwarz der LG OLED TVs ist UL-zertifiziert und bietet echte Schwarzwerte, um die wahrgenommene Helligkeit und den Kontrast zu verbessern. Zudem erhielten sie die UL Eyesafe-Zertifizierung, da blaues Licht reduziert wird, was die Augen schont.

    Ein LG OLED TV zeigt einen visuellen Vergleich zwischen einem Display mit perfektem Schwarz und perfekte Farben sowie einem ohne. UL- und Eyesafe-Zertifizierungen sind sichtbar mit einem Text, der auffordert, auf die Prüfzertifikate zu achten.

    *LG OLED-Displays sind von UL auf perfektes Schwarz geprüft und entsprechen dem IDMS 11.5 Ringlicht-Reflexionsstandard (200 Lux bis 500 Lux).

    *Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungslicht und Betrachtungsumgebung variieren.

    *LG OLED-Displays sind von UL auf perfekte Farben geprüft und entsprechen den IDMS 11.5 Ringlicht-Reflexionsstandards.

    *LG OLED-Displays wurden von eyesafe® mit dem "Circadian Performance Factor" zertifiziert.

    *Bilder sind simuliert dargestellt.

    Perfekte Farbe

    Zertifiziert für 100 % Farbtreue und 100 % Farbvolumen. Genieße naturgetreue Farben auch bei Sonnenlicht oder in dunklen Umgebungen.

    Bunter Papagei in ultrahoher Auflösung vor schwarzem Hintergrund. Rundherum schweben Wassertropfen in der Luft. Das Bild präsentiert perfekte Farben, wobei jeder einzelne Farbton auf dem Körper des Papageis leuchtend und lebendig ist. Verschiedene Logo-Zertifizierungen von UL und Intertek sind sichtbar. Diese beziehen sich auf seine 100%ige Farbtreue und sein 100%iges Farbvolumen. Auch ein Text ist sichtbar, „Achte auf das Prüfzeichen für "Perfekte Farben".

    *„Reflexionsfrei“ gilt für die OLED evo M5 Modelle in 83/77/65 Zoll und OLED evo G5 Modelle in 83/77/65/55 Zoll.

    *Der Reflexionsgrad des Displays ist definiert als der von Intertek unabhängig getestete SCI-Wert (Specular Component Included) bei 550 nm.

    *Das LG OLED-Panel wurde von Intertek als reflexionsfreies Display mit einem Wert von unter 1 % gemessen.

    *Die LG OLED-Anzeige ist von Intertek für die Reflexionsfreie Messung gemäß IDMS 11.2.2 Probenahmekugel-Implementierung zertifiziert.

    *100% Farbtreue und 100% Farbvolumen nach DCI-P3 gilt für die 2025er LG OLED-Fernseher.

    *LG OLED-Displays sind von UL für perfekte Farben gemäß IDMS 11.5 Ringlicht-Reflexionsstandard verifiziert.

    *Das LG OLED-Panel ist von Intertek für 100%ige Farbtreue zertifiziert, gemessen nach dem CIE DE2000 Standard mit 125 Farbmustern.

    *Das Color Gamut Volume (CGV) des Displays entspricht oder übertrifft das CGV des DCI-P3-Farbraums, das von Intertek unabhängig überprüft wurde.

    AI Picture Pro erweckt jedes Bild zum Leben

    Mit AI Super Upscaling und OLED Dynamic Tone Mapping wird jedes Bildelement analysiert, um die Auflösung, Helligkeit, Tiefe und Klarheit zu verbessern.

    Linien bewegen sich über ein sehr trübes und fast graues Bild eines Leoparden im Wald, als ob ein Supercomputer die Elemente im Bild analysieren würde. Ein Laser zeichnet die Silhouette des Leoparden nach, die dann heller, schärfer und farbenfroher dargestellt wird. Auch der Hintergrund verändert sich von links nach rechts, jetzt mit besserem Kontrast, mehr Tiefe und mehr Farben.

    *AI Picture Pro funktioniert nicht mit urheberrechtlich geschützten Inhalten in OTT-Services.

    *Die Bildqualität von hochskalierten Inhalten hängt von der Auflösung des Quellmaterials ab.

    Die nächste Generation der LG AI TVs

    Mehr erfahren

    Die AI Magic Remote-Fernbedienung macht die AI Experience komplett

    Steuere deinen Fernseher einfach mit der AI Magic Remote-Fernbedienung - ohne ein zusätzliches Gerät! Mit einem Bewegungssensor und einem Scrollrad kannst du sie wie eine Computermaus verwenden, indem du zeigst und klickst, oder sie einfach per Sprachbefehl nutzt.

    *Support, Funktionen und Eigenschaften der AI Magic Remote-Fernbedienung sind abhängig von der Region und der unterstützten Sprache und können selbst bei ein und demselben Modell variieren.

    *Für einige Eigenschaften ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.

    *"AI Voice Recognition" wird nur in Ländern angeboten, die NLP in ihrer Muttersprache unterstützen.

    Eine vierköpfige Familie ist um einen LG AI TV versammelt. Um die Person, welche die Fernbedienung hält, erscheint ein Kreis mit ihrem Namen. Hier wird gezeigt, wie AI Voice ID die Stimmsignatur eines jeden Benutzers erkennt. Die webOS-Oberfläche zeigt dann, wie die AI automatisch das Konto wechselt und personalisierte Inhalte empfiehlt.

    AI Voice ID

    "LG AI Voice ID" kennt die einzigartige Stimmsignatur eines jeden Nutzers und bietet dir persönliche Sehempfehlungen, sobald du das Gerät einschaltest und anfängst zu sprechen.

    *Je nach Region und Netzwerkkonnektivität können reduzierte oder eingeschränkte Inhalte angezeigt werden.

    *Die Unterstützung von "Voice ID" kann je nach Region und Land variieren und ist für LG OLED-, QNED-, NanoCell- und UHD-Fernseher ab Modelljahr 2024 verfügbar

    *Funktioniert nur mit Apps, die das Voice ID-Konto unterstützen.

    Nahaufnahme eines LG OLED TV-Bildschirms, der zeigt, wie AI Search funktioniert. Ein kleines Chat-Fenster ist geöffnet und zeigt, wie der Benutzer nachfragt, welche Sportbegegnungen verfügbar sind. AI Search antwortete per Chat und zeigte Vorschaubilder verfügbarer Inhalte an. Es wird auch eine Aufforderung mit einer Frage an Microsoft Copilot angezeigt.

    AI Search

    Frag deinen Fernseher einfach alles. Die integrierte AI erkennt deine Stimme und gibt dir personalisierte Empfehlungen. Du kannst auch mit Microsoft Copilot zusätzliche Ergebnisse und Lösungen erhalten.

    *"AI Search" ist für LG OLED-, QNED-, NanoCell- und UHD-Fernseher ab Modelljahr 2024 verfügbar.

    *In den USA und Korea verwendet AI Search das LLM-Modell.

    Auf einem LG OLED TV-Bildschirm werden Science-Fiction-Inhalte abgespielt. Auf dem Bildschirm befindet sich die Benutzeroberfläche des AI Chatbots. Der Benutzer hat dem Chatbot mitgeteilt, dass der Bildschirm zu dunkel ist. Der Chatbot bietet Lösungen für die Anfrage an. Die gesamte Szene ist in zwei Hälften geteilt. Die eine Seite ist dunkler, die andere Seite heller und zeigt, wie der AI Chatbot das Problem für den Nutzer automatisch gelöst hat.

    AI Chatbot

    Interagiere mit dem "AI Chatbot" und der AI Magic Remote-Fernbedienung und löse deine Anliegen - von der Einstellungskonfiguration bis hin zur Fehlerbehebung. AI versteht die Absichten der Nutzer und bietet dir sofort praktische Lösungen an.

    *"AI Chatbot" ist in Ländern verfügbar, die NLP in ihrer Muttersprache unterstützen.

    *Es ist möglich, den "AI Chatbot" mit dem Kundenservice zu verknüpfen.

    *Für einige Eigenschaften ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.

    Die LG AI Magic Remote-Fernbedienung vor einem LG TV-Bildschirm. Auf dem Bildschirm erscheint eine personalisierte Begrüßung durch die LG AI mit benutzerdefinierten Schlüsselwörtern, die auf dem Such- und Sehverlauf des Benutzers basieren. An der Fernbedienung befinden sich ein Symbol und ein Hinweis darauf, dass die AI Concierge-Funktion mit einem kurzen Druck auf den AI Button leicht zugänglich ist.

    AI Concierge

    Ein Klick auf den "AI Button" deiner AI Magic Remote-Fernbedienung öffnet den "AI Concierge", der dir auf der Grundlage deines Such- und Sehverhaltens individuelle Schlüsselwörter und Empfehlungen gibt.

    *Die vom "AI Concierge" unterstützten Menüs und Apps können je nach Land variieren.

    *Die Menüanzeigen des "AI Concierge" können nach der Veröffentlichung abweichen.

    *Die Schlüsselwortempfehlungen des "AI Concierge" können je nach App und Tageszeit variieren.

    Bildschirm eines Benutzers, der den Personalisierungsprozess des AI Picture Wizard durchläuft. Es werden Bilderserien angezeigt, in denen die Auswahl des Benutzers hervorgehoben wird. Ein Ladesymbol erscheint und ein Landschaftsbild wird von links nach rechts verbessert.

    Screen of a user going through the AI Picture Wizard personalization process. Series of pictures are shown with user's selections being highlighted. A loading icon appears and a landscape image is shown being enhanced from left to right.

    AI Picture Wizard

    Fortschrittliche Algorithmen lernen deine Vorlieben, indem sie 1,6 Milliarden Bildmöglichkeiten durchgehen. Basierend auf deiner Auswahl erstellt dein Fernseher ein personalisiertes Bild nur für dich.

    Bildschirm eines Benutzers, der den Personalisierungsprozess des AI Sound Wizard durchläuft. Es werden eine Reihe von Symbolen für Klänge ausgewählt. Zu sehen sind eine Jazzsängerin und ein Saxophonist, wobei die personalisierten Klänge durch Klangwellen dargestellt werden, die über das Bild animiert werden.

    AI Sound Wizard

    Wähle aus einer Auswahl an Klängen den Sound aus, der dir am besten gefällt. Aus 40 Millionen Parametern erstellt die AI ein maßgeschneidertes Klangprofil, das auf deine Vorlieben abgestimmt ist.

    Eine Person in einem Wohnzimmer. Eine Sprechblase um sie herum zeigt, wie sie mit ihrem LG TV interagiert, indem sie einfach „Hi LG“ sagt.

    Sag einfach „Hi LG“, um mit deinem Fernseher zu interagieren

    Deine TV AI ist immer einsatzbereit. Sag einfach „Hi LG“, ohne eine Taste zu drücken und die AI beginnt, auf deine Wünsche zu hören.

    Logo und Name des webOS Re:New-Programms mit dem CES Innovation Award 2025 Honoree Logo.

    Immer up-to-date, dank des ausgezeichneten webOS Re:New-Programms

    Nutze dank umfassenden Software-Upgrades die Vorteile neuester Funktionen auf deinem LG AI TV - und das rund 5 Jahre lang.

    *Das webOS Re:New-Programm gilt für LG OLED-, QNED-, NanoCell- und UHD-Fernseher ab Modelljar 2025.

    *Im Rahmen des webOS Re:New-Programms werden insgesamt vier Upgrades innerhalb von rund fünf Jahren unterstützt. Ausgangspunkt ist die vorinstallierte Version von webOS. Der Zeitplan für die Upgrades variiert vom Monatsende bis zum Jahresanfang.

    *Updates und der Zeitplan für einige Funktionen, Anwendungen und Services können abhängig von Modell und Region variieren.

    *Upgrades sind verfügbar für LG OLED-Modelle ab Modelljahr 2022 und UHD TVs ab Modelljahr 2023.

    Erlebe, was ein LG AI TV für dich leisten kann!

    AI Voice ID

    AI Search

    AI Chatbot und AI Picture/Sound Wizard

    AI Concierge

    TV-Fernbedienung vor einem LG TV-Bildschirm mit Home Hub. Alle Funktionen und Steuerungen über andere intelligente Geräte werden angezeigt.

    Home Hub, die All-in-One-Plattform für dein Smart Home

    Verwalte nahtlos verschiedene LG Haushaltsgeräte, Google Home Geräte und mehr. Steuere dein ganzes Zuhause komfortabel über ein einziges, intuitives Dashboard.

    *LG unterstützt „Matter“ Wi-Fi-Geräte. Die von „Matter“ unterstützten Dienste und Eigenschaften können je nach angeschlossenem Gerät variieren. Die erstmalige Verbindung von ThinQ und Matter sollte über die mobile App von ThinQ erfolgen.

    *Die Nutzung der Freisprechfunktion ohne Fernbedienung ist nur mit dem Alpha 9 AI-Prozessor und dem Alpha 11 AI-Prozessor möglich. Dies ist abhängig von den Produkten und Regionen.

    "AI Sound Pro" sorgt für die Feinabstimmung deines Sounds

    *AI Clear Sound muss über das Soundbar-Modus-Menü aktiviert werden.

    *Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren.

    Optimiere deinen Klang mit einem LG TV und einer LG Soundbar

    *Die Soundbar ist separat erhältlich.

    *Die Steuerung des Soundbar-Modus kann je nach Modell variieren.

    *Bitte beachte, dass der Service zum Zeitpunkt des Kaufs möglicherweise noch nicht verfügbar ist. Für Aktualisierungen ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.

    *Die Verwendung der LG TV-Fernbedienung ist nur auf bestimmte Eigenschaften beschränkt.

    *"WOW Orchestra" und "WOW Interface" gilt für LG OLED TVs ab Modelljahr 2025.

    Finde die besten LG Soundbars für deinen TV

    Gallery Design

    Bei der Wandmontage des Fernsehers sorgen die schmalen Rahmen und das nahtlose Design für eine lückenlose Aufhängung an deiner Wand.

    *Die Größe des Rahmens variiert je nach Serie und Größe.

    *Die OLED evo G5 Modelle in 97/83/77/65/55 Zoll haben das Gallery Design.

    *Der OLED evo G5 in 48 Zoll ist nur mit dem Ultra Slim Design erhältlich.

    Person im Wohnzimmer, die ein Telefon in der Hand hält. Auf dem Telefon zeigt ein Übertragungssymbol an, dass der Bildschirm des Telefons auf dem Fernseher gespiegelt wird. Im Fernsehen läuft ein Basketballspiel, daneben zeigt ein Spiegelbildschirm Spielerstatistiken an.

    "Multi View" bietet mit mehreren Bildschirmen noch mehr Spaß

    Mach mit "Multi View" das Beste aus deinem Fernsehgerät. Spiegle deine Geräte über Google Cast und AirPlay. Teile deinen Bildschirm in zwei Anzeigen für eine nahtlose Unterhaltung auf mehreren Bildschirmen.

    *Die Einstellungen für Bild und Klang sind auf beiden Bildschirmen gleich.

    *Apple, das Apple-Logo, Apple TV, AirPlay und HomeKit sind Markenzeichen von Apple, Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

    *Die Unterstützung für AirPlay 2, HomeKit und Google Cast sind abhängig von Region und Sprache.

    Der Startbildschirm von LG Channels zeigt die Vielfalt der auf einem LG TV verfügbaren Inhalte.

    Streame unterschiedliche Inhalte. Kostenlos.

    "LG Channels" ist der exklusive Streaming-Dienst von LG und bietet kostenlos eine große Auswahl an Live- und On-Demand-Kanälen.

    *Verfügbare Inhalte und Apps können je nach Land, Produkt und Region variieren.

    Drei verschiedene Symbole, die die einfache Nutzung von LG Channels ohne Abonnement, Gebühren oder die Einrichtung einer externen Set-Top-Box zeigen.

    Kostenlos. Vertragsfrei. Kabellos.

    Schalte einfach den Fernseher ein und leg los, ohne dir Gedanken über versteckte Kosten oder die Installation einer Set-Top-Box machen zu müssen.

    Mit dem "Gaming Portal" wird dein Fernsehgerät zur ultimativen Spielekonsole

    Spiele Tausende von Spielen direkt auf deinem LG Smart TV mit Zugang zu GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, der Boosteroid- und jetzt auch der Xbox-App! Genieße unterschiedlichste Spielerlebnisse – von AAA-Titeln mit Gamepad oder Controller bis hin zu Gelegenheitsspielen mit Steuerung über die Fernbedienung.

    Startbildschirm des Gaming Portal. Über den Cursor lassen sich verschiedene beliebte Spieletitel auswählen. Außerdem können Games nach der Art des verfügbaren Controllers – Gamepad oder Fernbedienung – gefiltert werden.

    *Die Unterstützung des "Gaming Portal" kann abhängig vom Land variieren.

    *Die Unterstützung von Cloud-Gaming-Services und Games im "Gaming Portal" kann abhängig vom Land variieren.

    *Für bestimmte Gaming-Services kann ein Abo oder ein Gamepad bzw. ein Gaming Controller erforderlich sein.

    Ultimatives Gameplay

    Erlebe Gaming der Spitzenklasse mit G-Sync-Kompatibilität, 165Hz VRR; 0,1 ms Pixel-Reaktionszeit, AMD FreeSync Premium und ClearMR-10000-Zertifizierung. Spiele ohne Verzögerungen oder Bewegungsunschärfe.

    Zwei Bilder eines Autos in einem Videospiel nebeneinander. Auf einem ist viel Bewegungsunschärfe zu sehen. Das andere ist scharf und fokussiert und zeigt die hohe Bildrate des LG OLED TVs. Das Nvidia G-Sync-Logo, 165Hz-Logo, das 0,1-ms-Reaktionszeit-Abzeichen von Intertek und andere relevante Zertifizierungen sind sichtbar.

    *Der OLED evo G5 in 83/77/65/55 Zoll funktioniert nur mit Games oder PC-Eingängen, die 165 Hz unterstützen. Und er läuft mit bis zu 144 Hz bei Dolby Vision-Eingängen.

    *Das 97 Zoll Modell unterstützt 120 Hz und das 48 Zoll Modell unterstützt 144 Hz.

    *HGiG ist eine Gruppe freiwilliger Unternehmen aus der Game- und TV-Display-Branche, die zusammenarbeiten, um Richtlinien zur Verbesserung des Gaming-Erlebnisses für Verbraucher in HDR festzulegen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

    *Die Unterstützung für HGiG kann je nach Land variieren.

    *Der OLED evo G5 in 48 Zoll OLED hat nur die ClearMR-9000-Zertifizierung.

    *clearMR ist ein Zertifizierungsprogramm der VESA zur Bewertung der Bewegungsunschärfe von Bildschirmen.

    *LG OLED-Displays wurden von Intertek für eine Reaktionszeit von 0,1ms (grau zu grau) und qualifizierte Gaming-Leistung zertifiziert.

    Erlebe atemberaubendes Heimkino auf einem LG OLED TV

    Erlebe, wie Filme in deinem Heimkino zum Leben erweckt werden – mit dem Filmmaker Ambient Mode, der das Umgebungslicht analysiert und damit eine bestmögliche Bildqualität liefert.

    Dolby Vision & Filmmaker Ambient Mode

    Erlebe Kino so, wie es der Regisseur beabsichtigt hat - mit Dolby Vision und dem Filmmaker Ambient Mode, der sich an die Umgebung anpasst, um die visuellen Eindrücke zu bewahren und so nah wie möglich an der ursprünglichen Form zu bleiben.

    Dolby Atmos

    Lass dich von lebensechtem Surround Sound umgeben, so dass du das Gefühl hast, mitten im Geschehen zu sein.

    *Filmmaker Ambient Mode ist eine Marke der UHD Alliance, Inc.

    *Filmmaker Ambient Mode mit Dolby Vision wird unterstützt.

    *Filmmaker Ambient Mode startet automatisch bei AppleTV+ und in der Amazon Prime Video App.

    Zertifizierungs-Abzeichen von Carbon Trust für die CO2-Reduzierung und CO2-Emissionsmessung sowie von Intertek für Ressourceneffizienz.

    Ressourcenschonendere Herstellung

    Vertrauenswürdige Institutionen haben die Bemühungen hinsichtlich einer umweltschonenderen Herstellung der LG TVs anerkannt. Deshalb sind LG TVs von Intertek als "Ressourceneffizient" zertifiziert.

    *Die Intertek-Zertifizierung für Ressourceneffizienz gilt für die folgenden Modelle: LG OLED evo M5, G5, C5, LG OLED B5 sowie für die LG QNED TVs QNED9M, QNED85, QNED82 und QNED80.

    *Mehr Infos findest du unter: sustainabilitydirectory.intertek.com/home.

    Klassisches Wohnzimmer mit wandmontiertem LG OLED evo M5 TV. Darunter befindet sich eine LG Soundbar. Die Zero Connect Box steht versteckt unter einem Beistelltisch. Es sind keinerlei Kabel sichtbar, was die True Wireless-Technologie des Fernsehgeräts unterstreicht. Das Emblem "World's number one OLED TV for 12 years" und das LG OLED evo AI-Logo sind zu sehen.

    Weltweit erster True Wireless TV mit LG OLED evo G5 Bildqualität

    Weltweit erster True Wireless TV mit LG OLED evo G5 Bildqualität Mehr erfahren

    *Omdia. 12 Jahre lang die Nummer 1 unter den meistverkauften Geräten 2013 bis 2024. Dieses Ergebnis stellt keine Befürwortung von LGE oder seinen Produkten dar. Weitere Details auf https://www.omdia.com/.

    *"True Wireless" basiert auf der NVIDIA® G-Sync-Zertifizierung zur Reduzierung von Bildstottern, einer kurzen Eingabeverzögerung und einer flimmerfreien Darstellung. Visuell verlustfrei gemäß internen Testergebnissen nach ISO/IEC 29170-2, wobei die tatsächliche Leistung von Einstellungen, Umgebungsbedingungen und Nutzung abhängt.

    *144 Hz gilt für die OLED evo M5 Modelle in 83/77/65 Zoll (nicht für das 97 Zoll Modell).

    *"True Wireless" OLED TV bezieht sich auf die kabellose Konnektivität zwischen der Zero Connect Box und dem Bildschirm.

    *Externe Geräte müssen per Kabel mit der Zero Connect Box verbunden sein.

    *Ein Stromkabel für den TV-Bildschirm und die Zero Connect Box ist weiterhin erforderlich.

    *Die Bilder oben auf dieser Produktdetailseite dienen nur zur Veranschaulichung. Für eine genauere Darstellung bitte die Bilder der Galerie beachten.

    *Alle oben gezeigten Bilder sind simuliert dargestellt.

    *Die Verfügbarkeit des Diensts kann je nach Region und Land varrieren.

    *Personalisierte Dienste können je nach den Richtlinien der Drittanbieteranwendung variieren.

    *Abhängig von der Größe, dem Modell und der Region deines Fernsehers musst du die AI Magic Remote-Fernbedienung möglicherweise separat kaufen.

    Installationsanleitung

    Erfahre, wie du deinen LG OLED evo AI G5 4K Smart TV mit dem mitgelieferten Standfuß sicher und stabil aufstellst.

    Ein großer weißer Raum, gefüllt mit OLED TVs, zeigt, dass LG seit mehr als einem Jahrzehnt bahnbrechende Innovationen auf den Markt gebracht hat. Das Emblem „Seit 12 Jahren die Nummer 1 der Welt bei OLED TV“ ist auch sichtbar.

    LG OLED

    Erlebe grenzenlose Innovationen

    Erlebe grenzenlose Innovationen Mehr erfahren

    *Die Bilder oben auf dieser Produktdetailseite dienen nur zur Veranschaulichung. Für eine genauere Darstellung siehe die Bilder in der Galerie.

    *Alle oben gezeigten Bilder sind simuliert.

    *Die Verfügbarkeit des Services variiert je nach Region und Land.

    *Personalisierte Dienste können je nach den Richtlinien der Drittanbieteranwendung variieren.

    *Abhängig von der Größe, dem Modell und der Region deines Fernsehers musst du die AI Magic Remote möglicherweise separat kaufen.

    Das Logo von LG OLED Care+ und der 5-Jahre-Panel-Garantie erscheint vor schwarzem Hintergrund.

    OLED Care+

    Lang lebe dein OLED TV

    Unterstützt durch die 5-Jahre-Panel-Garantie* und OLED Care+.

    *In den ersten beiden Jahren der Garantie sind Panel, Teile und Arbeitskosten abgedeckt. Im 3. bis 5. Jahr der Garantie sind nur die Panels abgedeckt, die Arbeitskosten werden in Rechnung gestellt.

