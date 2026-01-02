Wichtige Verbesserungen des G5 im Vergleich zur G4-Serie:

1. Bildqualität:

Der G5 verwendet jetzt den neuen Alpha 11 AI-Prozessor Gen2 – unser bisher leistungsstärkster Prozessor. Damit erkennt der Fernseher Objekte mit pixelgenauer Präzision und liefert so eine herausragende Bildqualität für das beste Seherlebnis.

Der G5 ist UL-zertifiziert für Perfect Black und Perfect Colour und bietet dadurch ein besser wahrnehmbares Helligkeits- und Kontrastverhältnis – egal ob bei Tageslicht oder im Dunkeln.

Mit 100 % Farbtreue und 100 % Farbvolumen zeigt der G5 lebendige und präzise Farben auf einem reflexionsfreien Bildschirm – auch bei Sonnenlicht oder dunkler Umgebung.¹²

2. Klangqualität:

Die neu verbesserte AI Object Remastering-Technologie optimiert Stimmen, Musik und Soundeffekte für maximale Klarheit – für das bestmögliche Klangerlebnis.³

3. Gaming:

Der G5 ist sowohl mit G-SYNC als auch AMD FreeSync kompatibel und bietet hervorragende VRR-Leistung für flüssiges, ruckelfreies Gaming.

Mit Unterstützung für bis zu 165 Hz VRR, einer Reaktionszeit von 0,1 ms und der ClearMR 10000-Zertifizierung garantiert er ultraflüssige Bewegungen und extrem geringe Latenz.⁴ ⁵

4. webOS für KI:

Mit dem Upgrade auf webOS 25 bietet der G5 ein noch intelligenteres und intuitiveres TV-Erlebnis. LG AI (Artificial Intelligence) lernt deine Sehgewohnheiten, versteht deinen Lifestyle und passt dein Fernseherlebnis perfekt an – ganz persönlich für dich.

Die neu gestaltete AI Magic Remote macht das AI-Erlebnis komplett – ganz ohne weitere Zusatzgeräte. Dank Bewegungssensor und Scrollrad kannst du einfach zeigen und klicken oder Sprachbefehle geben.⁶

AI-Funktionen im Überblick:

1) AI Voice ID: LG AI Voice ID erkennt deine individuelle Sprachsignatur und gibt Dir personalisierte Empfehlungen, sobald du sprichst.⁷

2) AI Picture & Sound Wizard: Mithilfe fortschrittlicher Algorithmen analysiert dein TV 1,6 Milliarden Bildoptionen und erstellt basierend auf deinen Präferenzen ein individuell abgestimmtes Bild.

Auch beim Ton kannst du aus vielen Klangbeispielen wählen – aus 40 Millionen Parametern erstellt AI dein persönliches Soundprofil mit ausbalanciertem Klang.

3) AI Chatbot: Sprich über deine AI Magic Remote mit dem AI-Chatbot – ob Einrichtung oder Fehlerbehebung, du bekommst direkte Hilfe.⁸

4) AI Search: Stelle deinem Fernseher jede Frage. Die integrierte AI erkennt deine Stimme und liefert dir passende Empfehlungen.

Zusätzlich erhältst du weiterführende Informationen und Lösungen mit Microsoft Copilot.⁹

5) AI Concierge: Ein kurzer Druck auf die AI-Taste deiner Fernbedienung öffnet den AI Concierge. Er liefert dir personalisierte Suchbegriffe und Empfehlungen – abgestimmt auf deine Nutzung.¹⁰

¹Das LG OLED Display ist UL-zertifiziert für perfektes Schwarz gemäß IDMS 11.5 Ring-Light-Reflexionsstandard (200–500 Lux).

Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungslicht und Betrachtungssituation variieren.

²Das LG OLED Display ist UL-zertifiziert für perfekte Farben gemäß IDMS 11.5 Ring-Light-Reflexionsstandard.

100% Farbvolumen bedeutet, dass der Farbraum mindestens dem DCI-P3-Standard entspricht (zertifiziert von Intertek).

100% Farbtreue und 100% Farbvolumen gemäß DCI-P3 gelten für LG OLED TVs ab Modelljahr 2025.

Die Zertifizierung für 100 % Farbtreue wurde von Intertek nach dem CIE DE2000-Standard mit 125 Farbmustern durchgeführt.

³Muss im Menü ""Soundbar-Modus"" aktiviert werden.

Das Klangerlebnis kann je nach Umgebung variieren.

⁴97 Zoll unterstützen bis zu 120 Hz, 48 Zoll bis zu 144 Hz.

⁵ClearMR ist ein VESA-Zertifizierungsprogramm zur Bewertung der Bewegungsunschärfe bei Displays.

ClearMR 10000-Zertifizierung gilt für LG OLED evo TV G5 (83, 77, 65, 55 Zoll). Je nach Modell unterschiedlich verfügbar.

⁶Design, Verfügbarkeit und Funktionen der AI Magic Remote können je nach Region und Sprache variieren.

Einige Funktionen benötigen eine Internetverbindung.

Sprachsteuerung ist nur in Ländern mit NLP-Unterstützung in der jeweiligen Sprache verfügbar.

⁷Der Funktionsumfang kann je nach Region und Netzwerkverbindung eingeschränkt sein.

Voice ID wird in ausgewählten Ländern unterstützt und ist verfügbar auf OLED, QNED, NanoCell und UHD TVs ab 2024.

Nur mit Apps kompatibel, die Voice ID unterstützen.

⁸AI Search ist verfügbar auf OLED, QNED, NanoCell und UHD TVs ab 2024.

In den USA und Korea kommt ein LLM-Modell zum Einsatz.

Internetverbindung erforderlich.

⁹Internetverbindung erforderlich.

AI Chatbot ist in Ländern mit NLP-Unterstützung verfügbar.

Verbindung mit dem Kundendienst ist möglich.

¹⁰Unterstützte Menüs und Apps können je nach Land variieren.

Angezeigte Inhalte können sich bei Veröffentlichung ändern.

Suchvorschläge basieren auf App, Nutzung und Tageszeit.