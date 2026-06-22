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LG Micro RGB evo.
Die Farbrevolution.
Die revolutionäre Farbtechnologie mit dreifach-zertifizierter 100 % Farbabdeckung sorgt für eine Farbpräzision der Extraklasse
Die Micro RGB evo TVs bieten eine bahnbrechende Farbausdruckskraft und Präzision in der RGB TV-Kategorie. Angetrieben durch den neuen alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor erreichen die LG Micro RGB evo TVs mit ihrer fein abgestimmten Lichtsteuerung die bisher höchste Farbwiedergaberate. Zudem wurden sie von Intertek für eine dreifache 100% Farbabdeckung von BT2020, DCI-P3 und Adobe RGB zertifiziert und stellen sicher, dass Inhalte aus HDR-Inhalten, Filmen und sogar Grafikdesign sowie Fotografie in ultrafeinen Farben und Details wiedergegeben werden.1)
Die Micro RGB-Technologie geht über die der Mini LED TVs hinaus und liefert ultrapräzise Details.
Die Micro-RGB-Lichter der LG Micro RGB evo TVs wurden als unsere bislang kleinsten einzelnen RGB-LEDs mit höchster Präzision entwickelt. Dadurch bietet ein LG Micro RGB evo-Fernseher eine punktgenaue Helligkeits- und Farbsteuerung, was zu einer Bildqualität führt, die du mit außergewöhnlicher Klarheit und einem Kontrast genießen kannst, der sogar die Mini LED-Fähigkeiten der QNED TVs übertrifft.2)
Ultimative 4K-Bildqualität dank des fortschrittlichsten alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessors mit Dual AI Engine.
Angetrieben von unserem Flaggschiff, dem alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor, heben Micro RGB evo TVs die Bildqualität mit der neuen Dual AI Engine des Prozessors auf ein neues Niveau. Im Gegensatz zu einzelnen AI Engines kann eine Dual AI Engine Textur und Schärfe gleichzeitig fein abstimmen und so bei jedem Fernseherlebnis eine natürlich wirkende 4K-Qualität liefern.3)
Micro Dimming Ultra, unterstützt durch den alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor unserer OLED TVs, sorgt für einen fein abgestimmten Kontrast.
Der von unseren LG OLED TVs übernommene alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor verfügt über eine Dual AI Engine, die den Micro RGB evo TVs ihre pixelgenaue Präzision verleiht. Angetrieben von diesem Prozessor, der in den LG OLED TVs bis zu 8,3 Millionen Pixel steuern kann, sorgen die fortschrittlichen Micro-Dimming-Zonen der Micro RGB evo TVs in jedem Einzelbild für einen beeindruckenden Kontrast und mehr Detailreichtum.
Ein hochgelobter, preisgekrönter Fernseher
*Die CES Innovation Awards basieren auf den Beschreibungen, die den Juroren vorgelegt werden. Die CTA hat weder die Richtigkeit der eingereichten Unterlagen noch die Richtigkeit der gemachten Angaben überprüft und das Produkt, für den der Preis vergeben wurde, nicht getestet.
Der Motion Booster bietet ultraschnelles Gaming mit bis zu 330Hz für deinen Sieg.
Der Motion Booster 330 unterstützt erhöhte Bildwiederholraten von bis zu 330Hz und ist damit ideal für kompetitives Gaming, während die native 4K 165Hz-Leistung mit VRR und AMD FreeSync Premium ein optimales Gaming-Erlebnis garantiert.5)
Erlebe eine hervorragende Bildqualität auf einer Bildschirmdiagonale von bis zu 100 Zoll für ein noch intensiveres Sport-Erlebnis.
Genieße das erstklassige Farberlebnis der Micro RGB evo TVs in ultragroßer Darstellung. Tauche ein in ultrapräzise Farben und Details auf einer Bildschirmdiagonale von bis zu 100 Zoll.6)
Entdecke die LG Micro RGB evo TVs.
|Features
|MRGB96B
|MRGB96B
|MRGB96B
|Größe
|100 Zoll
|86 Zoll
|75 Zoll
|Display
|4K Micro RGB evo, 120 Hz
|4K Micro RGB evo, 120 Hz
|4K Micro RGB evo, 120 Hz
|Prozessor
|alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor mit Dual Al Engine
|alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor mit Dual Al Engine
|alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor mit Dual Al Engine
|null
|• RGB Primary Color Ultra (Dreifach-zertifizierte 100% Farbabdeckung - 100% BT2020, 100% DCI-P3, 100% Adobe RGB) • Micro Dimming Ultra • AI Picture Pro (AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Ultra, AI HDR Remastering)
|• RGB Primary Color Ultra (Dreifach-zertifizierte 100% Farbabdeckung - 100% BT2020, 100% DCI-P3, 100% Adobe RGB) • Micro Dimming Ultra • AI Picture Pro (AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Ultra, AI HDR Remastering)
|• RGB Primary Color Ultra (Dreifach-zertifizierte 100% Farbabdeckung - 100% BT2020, 100% DCI-P3, 100% Adobe RGB) • Micro Dimming Ultra • AI Picture Pro (AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Ultra, AI HDR Remastering)
|Sound
|AI Sound Pro (Virtuelle 11.1.2-Kanäle, AI Object Remastering Ultra), DAFC (Dolby Atmos Flex Connect)
|AI Sound Pro (Virtuelle 11.1.2-Kanäle, AI Object Remastering Ultra), DAFC (Dolby Atmos Flex Connect)
|AI Sound Pro (Virtuelle 11.1.2-Kanäle, AI Object Remastering Ultra), DAFC (Dolby Atmos Flex Connect)
|Lautsprecher
|2.2-Kanäle, 40 W
|2.2-Kanäle, 40 W
|2.2-Kanäle, 40 W
|Sprachsteuerung
|Far-field Voice Recognition
|Far-field Voice Recognition
|Far-field Voice Recognition
|Gaming
|Motion Booster 330, VRR (4K 165Hz), AMD FreeSync Premium, HGiG, ALLM, eARC
|Motion Booster 330, VRR (4K 165Hz), AMD FreeSync Premium, HGiG, ALLM, eARC
|Motion Booster 330, VRR (4K 165Hz), AMD FreeSync Premium, HGiG, ALLM, eARC
|Konnektivität
|Wi-Fi 6, BT v5.3, HDMI 2.1 - 4ea
|Wi-Fi 6, BT v5.3, HDMI 2.1 - 4ea
|Wi-Fi 6, BT v5.3, HDMI 2.1 - 4ea
*Die Modellverfügbarkeit kann je nach Land unterschiedlich sein.
*Alle oben gezeigten Bilder sind simuliert.
*Eigenschaften sind modellabhängig.
Detaillierte Spezifikationen sind auf der jeweiligen Produktseite zu finden.
*Die technischen Daten können je nach Modell oder Bildschirmgröße variieren.
*Die Unterstützung für einige Eigenschaften kann je nach Region und Land variieren.
1)*Das LG Micro RGB-Display wurde von Intertek für eine dreifache 100% Farbabdeckung gemäß IDMS v1.2, Abschnitt 5.18, zertifiziert.
2)*Mit Micro RGB bezeichnet LG eine auf Multi-LED basierende Farbtechnologie, bei der kleinere LEDs als bei der LG Mini LED-Technologie zum Einsatz kommen und die eine breite Farbwiedergabe ermöglicht.
3)Im Vergleich zu dem 2025er alpha 9 Gen8 4K AI-Prozessor.
4)*Der LG Micro RGB evo TV MRGB96B wurde auf die Einhaltung der eyesafe® 3.0-Anforderungen geprüft, einem von eyesafe Inc. entwickelten Programm, das von UL Solutions unter festgelegten Bedingungen getestet wurde.
*Die Leistung kann je nach Produktmodell, Einstellungen, Nutzungsbedingungen und Umgebung variieren..
5)*Die AMD FreeSync Premium-Zertifizierung basiert auf geringer Eingabeverzögerung, Reduzierung von Bildrucklern und einer flimmerfreien Leistung.
*165 Hz funktioniert nur mit Spielen oder PC-Eingängen, die 165 Hz unterstützen.
*Die Unterstützung für HGiG kann je nach Land variieren.
*Im Motion-Booster-Modus kann die Auflösung sinken, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
*Der Motion Booster 330 liefert eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 330 Hz bei optimierter Full-HD-Auflösung für ein extrem flüssiges Gaming-Erlebnis.
6)*Die maximale Bildschirmgröße kann von Modell und Region abhängig sein.