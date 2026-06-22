Die neuen LG Micro RGB evo TVs sorgen für unser bislang hochwertigstes Farberlebnis und gehen dabei sogar noch einen Schritt weiter, als konventionelle Micro RGB TVs. Sie sind die ersten TV-Modelle, die für eine dreifache 100% Farbabdeckung von BT2020, DCI-P3 und Adobe RGB zertifiziert wurden und alles abdecken - von HDR-Kino über digitales Editing bis hin zu Displaytechnologien der nächsten Generation. Mit den neuen Micro RGB evo TVs bringen wir unsere 13-jährige OLED-Expertise nun auch in die RGB-Kategorie, inklusive dem neuen alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor, der mit ausgeklügelten Algorithmen für eine präzise Bildsteuerung sorgt und Bilder mit außergewöhnlicher Farbgenauigkeit und atemberaubender Qualität erzeugt.