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Trockner Mattschwarz (EEK C, 10 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT10X8B

[No.155 RT10X8B].pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt
[No.155 RT10X8B].pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt

Trockner Mattschwarz (EEK C, 10 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT10X8B

RT10X8B
Vorderseite von Trockner Mattschwarz (EEK C, 10 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT10X8B RT10X8B
LG Trockner Mattschwarz (EEK C, 10 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT10X8B, RT10X8B
LG Trockner Mattschwarz (EEK C, 10 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT10X8B, RT10X8B
LG Trockner Mattschwarz (EEK C, 10 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT10X8B, RT10X8B
LG Trockner Mattschwarz (EEK C, 10 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT10X8B, RT10X8B
LG Trockner Mattschwarz (EEK C, 10 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT10X8B, RT10X8B
LG Trockner Mattschwarz (EEK C, 10 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT10X8B, RT10X8B
LG Trockner Mattschwarz (EEK C, 10 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT10X8B, RT10X8B
LG Trockner Mattschwarz (EEK C, 10 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT10X8B, RT10X8B
LG Trockner Mattschwarz (EEK C, 10 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT10X8B, RT10X8B
LG Trockner Mattschwarz (EEK C, 10 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT10X8B, RT10X8B
LG Trockner Mattschwarz (EEK C, 10 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT10X8B, RT10X8B
LG Trockner Mattschwarz (EEK C, 10 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT10X8B, RT10X8B
LG Trockner Mattschwarz (EEK C, 10 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT10X8B, RT10X8B
Vorderseite von Trockner Mattschwarz (EEK C, 10 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT10X8B RT10X8B
LG Trockner Mattschwarz (EEK C, 10 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT10X8B, RT10X8B
LG Trockner Mattschwarz (EEK C, 10 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT10X8B, RT10X8B
LG Trockner Mattschwarz (EEK C, 10 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT10X8B, RT10X8B
LG Trockner Mattschwarz (EEK C, 10 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT10X8B, RT10X8B
LG Trockner Mattschwarz (EEK C, 10 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT10X8B, RT10X8B
LG Trockner Mattschwarz (EEK C, 10 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT10X8B, RT10X8B
LG Trockner Mattschwarz (EEK C, 10 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT10X8B, RT10X8B
LG Trockner Mattschwarz (EEK C, 10 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT10X8B, RT10X8B
LG Trockner Mattschwarz (EEK C, 10 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT10X8B, RT10X8B
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LG Trockner Mattschwarz (EEK C, 10 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT10X8B, RT10X8B
LG Trockner Mattschwarz (EEK C, 10 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT10X8B, RT10X8B
LG Trockner Mattschwarz (EEK C, 10 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT10X8B, RT10X8B

Hauptmerkmale

  • Neues Design mit Easy‑Touch Drehregler: Digitale Programmanzeige mit manueller Auswahl – automatisch sortiert und nach Nutzungsverhalten angepasst (bis zu 24 Programme)
  • Dual Inverter Wärmepumpentechnologie: Effiziente und schonende Trocknung mit niedrigen Temperaturen
  • Energieeffizienzklasse C: Effizienter Betrieb mit kurzer Trocknungszeit und geringem Energieverbrauch
  • Maximale Kapazität: Bis zu 10 kg Wäsche pro Trockengang (auch für große Mengen und große Wäschestücke geeignet)
  • Automatisch selbstreinigender Kondensator: Der Kondensator wird mithilfe von Wasserdruck ausgespült - für dauerhaft hohe Trocknungsleitung ohne manuellen Reinigungsaufwand
  • AI Dry: Passt Zeit und Temperatur der Trocknung automatisch basierend auf Gewicht, Stoffart und Feuchtigkeit der Ladung an – für optimal schonende und effiziente Ergebnisse
Mehr

*Folgende Produktabbildungen dienen zur Veranschaulichung der Features und können in Farbe vom Original abweichen. Die Bilder in der Galerie sind originalgetreu.

Video of zooming into the LG dryer in the laundry room with LG washing machine.

Video of zooming into the LG dryer in the laundry room with LG washing machine.

*Die Produktbilder im Bild und im Video dienen nur der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Kleiderfreundliche Waschleistung

Energieeinsparungen

Energieeinsparungen

Effiziente Trocknertechnologie

Erkennung von Textilien mit der AI Technologie von LG.

AI Dry

Optimiert die Trocknung effizient

Schnelle Trocknung

Schnelle Trocknung

Komplett trockene Wäsche in 81 Minuten

Einfache Wartung

Einfache Wartung

Selbstreinigender Kondensator

DUAL Inverter-Wärmepumpe®

AI bis zum Kern, optimale Trocknung

AI Dry optimiert das Trocknen nach Stoffart und Beladungsgröße, sodass Zeit und Energie gespart werden kann. Dank der Dual Inverter Wärmepumpentechnologie wird die Wäsche schon bei verhältnismäßig niedrigen Temperaturen von 55 °C effektiv getrocknet. Diese besonders schonende Trocknung hilft auch, bis zu 50 % an Energie einzusparen. Unsere Wäschetrockner trocknen besonders schonend auch empfindliche Gewebe und reduzieren das Einlaufen der Wäsche. 

Die 10 Jahre Garantie auf den DUAL Inverter Kompressor und Inverter Motor geben zusätzliche Sicherheit* 

 

*Zusätzlich zu den 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung bestehen weitere 8 Jahre Materialgarantie auf den Kompressor, ausgenommen gewerbliche Nutzung. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Deutschlandvertrieb des Garantiegebers: LG Consumer Information Center (Service Hotline) 0800 45 444 45

DUAL Inverter-Wärmepumpe®

Energie sparen

Energie sparen

10 Jahre Garantie

10 Jahre Garantie

Weniger Lärm

Weniger Lärm

*Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

*Getestet von Intertek im Juli 2024. Im Vergleich zum Baumwollzyklus zeigte der AI Dry-Zyklus eine Verkürzung der Trocknungszeit und eine Verringerung des Energieverbrauchs bei einer gemischten Beladung von 3 kg mit weichen Stoffen (Hemden, Blusen, Funktions-T-Shirts, Chiffon-Röcke, Poly-Shorts usw.). (Basierend auf dem repräsentativen Modell AI Dry: RH90X75V3N. Die Ergebnisse können je nach Modell, Beladung und Umgebung variieren). Nicht in allen Fällen können Einsparungen erzielt werden. Je nach Art und Dicke der Kleidung und der Umgebung kann der Zeit- oder Energieverbrauch steigen und die Ergebnisse können variieren.

*AI wird aktiviert, wenn die Ladung unter 5kg ist. AI Dry sollte nur bei ähnlichen Stoffarten verwendet werden (nicht alle Stoffe werden erkannt).

*Getestet von Intertek im August 2024, Baumwollprogramm des LG Heatpump-Trockners im Vergleich zum Trockenprogramm des konventionellen LG-Heizungs-Waschtrockners, basierend auf 3 kg IEC-Ladungen mit 60 % Anfangsfeuchtigkeit (RH90X75V3N vs. F4Y7RRPYW).

*Die 10-Jahres-Garantie gilt nur für den Dual-Inverter-Kompressor und den Inverter-Motor. Die Garantiezeit/Garantiebestimmungen können je nach Land oder Region variieren*

*Zusätzlich zu den 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung bestehen weitere 8 Jahre Materialgarantie auf den Kompressor, ausgenommen gewerbliche Nutzung. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Deutschlandvertrieb des Garantiegebers: LG Consumer Information Center (Service Hotline): 0800 45 444 45

*Geräuschpegel: 62 dB (Schallleistungspegel), basierend auf der EU-Verordnung 392/2012 (RH90X75V3N). 

AI Dry

Optimale Trocknung durch AI

AI Dry optimiert das Trocknen nach Stoffart und Beladungsgröße, sodass Zeit und Energie gespart werden

kann.

*Die Produktabbildungen im Bild und im Video dienen nur der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

*Getestet von Intertek im Juli 2024. Im Vergleich zum Zyklus Baumwolle zeigte der Zyklus AI Dry eine Verkürzung der Trockenzeit und eine Verringerung des Energieverbrauchs bei einer gemischten Ladung von 3 kg weicher Stoffe (Mischgewebe, Blusen, Funktions-T-Shirts, Chiffon-Röcke, Poly-Shorts usw.) (RH90X75V3N). Je nach Art und Dicke der Kleidung und der Umgebung kann der Zeit- oder Energieverbrauch steigen und die Ergebnisse können variieren.

*Die AI-Erkennung wird aktiviert, wenn die Last unter 5 kg liegt. AI Dry sollte nur bei ähnlichen Stoffarten verwendet werden [nicht alle Stoffe werden erkannt].

Schnelle Trocknung

Trocknung in nur 81 Minuten

Dank der Dual Inverter Wärmepumpentechnologie dauert die Trocknung 81 Minuten.

Trocknung in nur 81 Minuten

*Die Produktabbildungen im Bild und Video dienen nur der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

*Getestet von Intertek im Juli 2024, TurboDry-Zyklus auf der Grundlage von 5 kg Wäsche (Hemd aus Mischgewebe, T-Shirt aus 100 % Polyamid, T-Shirt aus 100 % Baumwolle) mit einem anfänglichen Feuchtigkeitsgehalt von 33 % bei einer Temperatur von 23 °C. Die Ergebnisse können je nach Kleidung und Umgebung unterschiedlich ausfallen.

Schnelle Trocknung

Allergy Care

Die Kleidung wird gründlich gereinigt, um das Allergierisiko zu verringern

Sie können beruhigt sein, denn Allergy Care reduziert die lebenden Hausstaubmilben, die Allergien auslösen können. 

Die Kleidung wird gründlich gereinigt, um das Allergierisiko zu verringern

*Produktbilder dienen nur der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

*Der von der BAF (British Allergy Foundation) zertifizierte Allergy Care Zyklus eliminiert 99,9% der durch Hausstaubmilben entstehenden Allergene. Die Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen.

Auf die Bedürfnisse des Benutzers zugeschnittene Zyklen

Häufig verwendete Zyklen werden zusammen mit 13 Standardzyklen gespeichert, die auf die individuellen Trocknungsgewohnheiten des Benutzers zugeschnitten sind.

*Die Produktbilder im Bild und im Video dienen nur der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Keine manuelle Reinigung des Kondensators erforderlich

Der Kondensator wird automatisch gereinigt, sodass Sie mehr Zeit für andere Aufgaben haben.

*Die Produktbilder im Bild oder Video dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

*Die Sauberkeit des Kondensators kann je nach Betriebsumgebung variieren.

*Die Häufigkeit, mit der der 'automatisch reinigende Kondensator' läuft, kann je nach Ausgangsfeuchtigkeit der Wäsche variieren.

Waschen und Trocknen im Einklang

Mit Smart Pairing kann die Waschmaschine dem Trockner mitteilen, ein kompatibles Trocknungsprogramm zu wählen, was ein großartiger Wäschehack ist.

**Die Produktabbildungen im Bild und im Video dienen nur der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

*Die Nutzung dieser Funktion erfordert, dass die Waschmaschine und der Trockner mit dem heimischen Wi-Fi-Netzwerk verbunden und in der LG ThinQ® Smart-Anwendung registriert sind.

LG ThinQ®.

Smartes Leben beginnt mit LG ThinQ®.

Mit LG ThinQ® können Nutzer über Wi-Fi-fähige Geräte aus der Ferne auf die Wäsche zugreifen und neue Programme herunterladen

Steuern Sie Ihre Wäsche jederzeit und überall

Mit der LG ThinQ®-App können Sie sich wie nie zuvor mit Ihrem Trockner verbinden. Starten Sie Ihre Wäsche mit nur einem Tastendruck.

Einfache Wartung und Steuerung

Ob alltägliche Wartungsarbeiten oder größere Aufgaben - mit der LG ThinQ® App können Sie den Energieverbrauch Ihres Trockners bequem steuern

Müheloses Waschen mit dem Voice Assistant

Sagen Sie Ihrem Smart Speaker oder KI-Assistenten, was Sie brauchen, und lassen Sie Ihren Trockner den Rest erledigen.

*Produktbilder dienen nur der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

*Smart-Funktionen können je nach Land und Modell variieren. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler vor Ort oder bei LG nach der Verfügbarkeit der Dienste.

*Die Unterstützung für Smart Home-Geräte, die mit Google Assistant kompatibel sind, kann je nach Land und individueller Smart Home-Einrichtung variieren.

Schlankes Design für Ihre Bedürfnisse

Passt zu Ihrem Interieur
Tür aus Sicherheitsglas
Waschmaschine & Trockner
Trommel aus rostfreiem Edelstahl

Hygienische Beständigkeit

Trommel aus rostfreiem Edelstahl

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

FAQ

Q.

Wie wähle ich einen neuen Trockner aus?

A.

Beachten Sie bei der Auswahl eines Trockners die folgenden Punkte: 

Q.

Benötigt dieses Produkt eine zusätzliche Lüftungsanlage?

A.

LG Trockner sind belüftungsfrei und können überall ohne Platzbeschränkungen verwendet werden.

Q.

Was muss ich wissen, bevor ich meine Waschmaschine und meinen Trockner stapeln kann?

A.

Beachten Sie die folgenden Faktoren, um sicherzustellen, dass Ihre gestapelte Waschmaschine und Ihr Trockner sicher, zuverlässig und einfach zu bedienen sind.

Q.

Wie hoch ist die typische Lebensdauer eines Wäschetrockners?

A.

Die Lebensdauer eines Produkts kann von mehreren Faktoren abhängen, z. B. von der Produktqualität, der Häufigkeit der Nutzung und der Wartung.

Q.

Welche Wäsche sollte nicht in den Trockner gegeben werden?

A.

Überprüfen Sie das Pflegeetikett auf Ihren Kleidungsstücken und verwenden Sie die empfohlenen Trockenmethode.

Q.

Wie lange dauert es, Wäsche in einem Wärmepumpentrockner zu trocknen?

A.

Die Dauer des Trocknens von Wäsche in einem Wärmepumpentrockner hängt von Faktoren wie der Art des Gewebes und dem Gewicht der Wäsche ab.

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Alle Spezifikationen

PRODUKTINFORMATION (TROCKNER) - AKTUELLER STANDARD

  • EU Ecolabel-prämiert

    Nein

  • Automatischer Wäschetrockner

    Ja

  • Kondensationseffizienzklasse

    B

  • Energieverbrauch Teilbeladung (E dry1/2; in kWh)

    0,89

  • Energieverbrauch Vollbeladung (Edry; in kWh)

    1,70

  • Durchschnittliche Kondensationseffizienz Vollbeladung (C dry; in %)

    91

  • Durchschnittliche Kondensationseffizienz Teilbeladung (C dry1/2; in %)

    91

  • Schallleistungspegel (gewichteter Durchschnittswert in dB)

    62

  • Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (in W)

    0,5

  • Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (in W)

    0,5

  • Standardtrocknungsprogramm

    Eco + Schranktrocknen + Effizienz

  • Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms beivollständiger Befüllung (T dry in Min.)

    308

  • Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms beiTeilbefüllung (T dry1/2 in Min.)

    180

  • Gewichtete Kondensationseffizienz (in %)

    91

  • Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Zyklen (kWh)

    108

  • Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (in Min.)

    211

WEITERE OPTIONEN

  • Anti-Falten

    Ja

  • Ton An/Aus

    Ja

  • Kindersicherung

    Ja

  • Kondensatorpflege

    Ja

  • Zeitverzögerung

    Ja

  • Trommelpflege

    Nein

  • Trommelbeleuchtung

    Ja

  • Trocknungsgrad

    3 Stufen

  • Trockenzeit

    Nein

  • Favorit

    Nein

  • Weniger Zeit

    Nein

  • Mehr Zeit

    Nein

  • Schranktrocken

    Nein

  • Fernstart

    Ja

  • Steam

    Nein

  • WLAN

    Ja

EAN CODE

  • EAN

    8806096198155

KAPAZITÄT

  • Nennkapazität Trocknen (in kg)

    10,0

STEUERUNG & ANZEIGE

  • Zeitverzögerungs-Timer (in Stunden)

    3-19 Stunden

  • Anzeigetyp

    Drehknopf, Touchdisplay,LCD + LED Anzeige

  • Angabe bei Türverriegelung

    Ja

  • Zeitanzeige

    LCD

ABMESSUNGEN & GEWICHT

  • Verpackungsabmessungen (B x H x T; in mm)

    660x890x702

  • Produkttiefe bei geöffneter Tür 90˚ (in mm)

    1.140

  • Produktabmessungen (B x H x T; in mm)

    600x850x660

  • Produktgewicht inkl. Verpackung (in kg)

    58,0

  • Produktgewicht (in kg)

    55,0

ENERGIE

  • Energieeffizienzklasse (A bis G)

    C

MERKMALE

  • 6 unterschiedliche Trommelbewegungen

    Nein

  • AI DD®

    Nein

  • Automatisch Selbstreinigender Kondensator

    Ja

  • Automatischer Neustart

    Nein

  • Trommelbeleuchtung

    Ja

  • ECO Hybrid System

    Ja

  • Dual Inverter Wärmepumpentechnologie

    Ja

  • Doppeltes Flusensieb

    Ja

  • Trommelmaterial

    Ja

  • Indikator Wasserstand

    Ja

  • Signalton bei Programmende

    Ja

  • Art der Wärmequelle

    Elektrische Wärmepumpe

  • Inverter Direct Drive®

    Nein

  • Invertermotor

    Ja

  • Nivellierfüße

    Ja

  • LoadSense

    Ja

  • Wechselbarer Türanschlag

    Nein

  • Sensor Dry

    Ja

  • Bauart

    Kondensatortrockner (lüfterlos)

MATERIAL & AUSFÜHRUNG

  • Farbe (Front)

    Mattschwarz

  • Tür (Material)

    Abdeckung aus geschwärztem Sicherheitssglas

OPTIONEN / ZUBEHÖR

  • Ablaufschlauchset

    Ja

  • LG TWINWash-kompatibel

    Nein

  • Gestellbaugruppe

    Ja

  • Zwischenbaurahmen

    Ja

PROGRAMME

  • Sportbekleidung

    Ja

  • Lufttrocknen

    Nein

  • AI Dry

    Ja

  • Allergy Care

    Ja

  • Auffrischen Bettdecken

    Ja

  • Voluminöse Wäsche

    Nein

  • Baumwolle

    Ja

  • Baumwolle +

    Nein

  • Feinwäsche

    Ja

  • Download/Neu

    Ja

  • Daunenjacken-Auffrischung

    Ja

  • Bettdecken

    Ja

  • Pflegeleicht

    Ja

  • Eco

    Ja

  • Jeans

    Nein

  • Mix

    Ja

  • Schnell 30

    Ja

  • Schnelltrocknung

    Nein

  • Korbtrocken

    Ja

  • Auffrischen

    Nein

  • Hautpflege

    Nein

  • Dampf-Hygieneprogramm

    Nein

  • Dampf-Auffrischprogramm

    Nein

  • Zeitprogramm

    Ja

  • Handtücher

    Ja

  • Turbo Dry

    Ja

  • Warm Trocknen/Lüften

    Ja

  • Wolle

    Ja

INTELLIGENTE TECHNOLOGIE

  • Download/Neu

    Ja

  • Smart Pairing

    Ja

  • Energieüberwachung

    Ja

  • Fernstart und Programmüberwachung

    Ja

  • Smart Diagnosis®

    Ja

  • ThinQ® App-Kompatibilität

    Ja

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden

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