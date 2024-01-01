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Billede om LG-pålidelighed med et glødende blåt verdenskort mod en mørk baggrund, der repræsenterer LG-husholdningsapparater, der er tillid til verden over

Billede om LG-pålidelighed med et glødende blåt verdenskort mod en mørk baggrund, der repræsenterer LG-husholdningsapparater, der er tillid til verden over

Derfor er der tillid til LG-husholdningsapparater verden over

 

LG-husholdningsapparater er designet til langvarig pålidelighed og er valideret gennem pålidelige forbrugerevalueringer, globalt anerkendte certificeringer og uafhængige test. Fra vaskemaskiner til køleskabe, støvsugere, opvaskemaskiner og massagestole leverer LG-produkter ensartet ydeevne, som du kan stole på – i dag og i mange år fremover. Find ud af, hvorfor folk i hjem over hele verden har tillid til LG-apparater.

Vasketøj Køleskab Opvaskemaskine

Vasketøj

 

LG-vaskemaskiner leverer langvarig pleje, der er designet til pålidelig brug i hverdagen.

Udforsk LG-vaskeapparater

Certificeret til at opfylde globale standarder

 

Udvalgte LG-vaskemaskiner har modtaget certificeringer fra tredjepartstestorganer såsom TÜV Rheinland (TÜV) og British Allergy Foundation (BAF).

 

• TÜV er en global certificeringsgruppe, der evaluerer, om produkter opfylder definerede kvalitetskrav eller standarder gennem laboratorievurdering.

 

• BAF er en medicinsk velgørenhedsorganisation baseret i Storbritannien med fokus på allergilindring. Den certificerer produkter og teknologier, der påviseligt reducerer eksponering for almindelige allergener under definerede testforhold.

TÜV Rheinland

 

LG’s Inverter DirectDriveMotor™(DD Motor)-vaskemaskiner er blevet uafhængigt testet af TÜV Rheinland og certificeret til 30 års holdbarhed i 2025. Denne certificering verificerer, at DD-motoren er konstrueret til at levere pålidelig, ensartet drift gennem årtiers brug.

Udforsk LG AIDD™-vaskemaskiner

British Allergy Foundation (BAF)

 

LG-vaskemaskiner med Steam™-teknologi er blevet officielt godkendt af British Allergy Foundation (BAF) som en hjælp til at reducere eksponeringen for almindelige allergener, herunder husstøvmider. Allergiplejecyklussen med LG Steam™ er verificeret til at levere hygiejnisk vaskepleje til allergifølsomme husholdninger.

Udforsk LG Steam™-vaskemaskiner

Valideret af tredjepartstest

 

Flere LG-vaskemaskiner er blevet testet af Intertek, en global testvirksomhed. Denne uafhængige verifikation bekræfter, at modellerne gennem standardiseret testning i forhold til internationale sikkerheds-, ydeevne- og kvalitetsstandarder opfylder definerede standarder for pålidelig hverdagsbrug.

Vaskemaskine

Intertek

 

• AI Wash 1.0¹⁾: Uafhængigt testet af Intertek (2023)

• AI Wash 2.0²⁾: Uafhængigt testet af Intertek (2022)

• Microplastic Care Cycle³⁾: Uafhængigt testet af Intertek (2023)

• TurboWash™ 360 (27")⁴⁾: Uafhængigt testet af Intertek (2023)

• TurboWash™ 360 (24")⁵: Uafhængigt testet af Intertek (2023)

Tørretumbler

Intertek

 

• AI DUAL Inverter™⁶⁾: Uafhængigt testet af Intertek (2024)

• AI Dry™⁷⁾: Uafhængigt testet af Intertek (2024)

*Testresultater og testår kan variere afhængigt af modellen.

Køleskab

 

LG-køleskabe holder maden friskere i længere tid, dag efter dag.

Udforsk LG-køleskabe

Certificeret til at opfylde globale standarder

Udvalgte LG-køleskabe er blevet testet af Forbrugerrådet Tænk, en uafhængig og ikke-statslig forbrugerorganisation i Danmark. Organisationen evaluerer produkter i henhold til internationalt anerkendte standarder uden sponsorering eller reklamepåvirkning.

Sort LG-køleskab på en lys studiebaggrund med badge for “Bedst i test” fra Forbrugerrådet Tænk

Forbrugerrådet Tænk

 

De fritstående køleskabe LG GLM71MBCSF og GLM71MCCSF fik en “Bedst i test”-klassificering fra Forbrugerrådet Tænk i 2023 med anerkendelse af deres stærke køleevne, effektive energiforbrug og fremragende temperaturstabilitet i sammenlignende test.

Forbrugerrådet Tænk Se mere

Valideret af tredjepartstest

 

Flere LG-køleskabe er blevet testet af TÜV Rheinland, Tysklands førende uafhængige certificeringsmyndighed. Disse evalueringer følger etablerede sikkerheds- og ydeevnestandarder, hvilket bekræfter pålidelig drift til daglig brug.

TÜV Rheinland

 

• Door Cooling+™⁸⁾: Uafhængigt testet af TÜV Rheinland (2025)

• LINEARCooling™⁹⁾: Uafhængigt testet af TÜV Rheinland (2025)

*Testår kan variere afhængigt af modellen.

Opvaskemaskine

 

LG-opvaskemaskiner giver konsekvent rene og tørre resultater med hvert program.

Udforsk LG-opvaskemaskiner

Valideret af tredjepartstest

 

Flere LG-opvaskemaskiner er blevet testet af TÜV Rheinland, Tysklands førende uafhængige certificeringsmyndighed. Disse evalueringer følger etablerede standarder og bekræfter pålidelig daglig brug med verificeret tørring og desinficering.

TÜV Rheinland

 

• Heat Dry¹¹⁾: Uafhængigt testet af TÜV Rheinland (2021)

• TrueSteamTM¹²⁾: Uafhængigt testet af TÜV Rheinland (2020)

*Testresultater og testår kan variere afhængigt af modellen.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor betragtes LG som et pålideligt mærke inden for husholdningsapparater?

LG betragtes som et pålideligt mærke inden for husholdningsapparater, fordi deres produkter på tværs af større kategorier – herunder vaskemaskiner, tørretumblere, køleskabe, støvsugere, opvaskemaskiner og massagestole – konsekvent er blevet valideret af uafhængige tredjeparter.

 

Mellem 2020 og 2021 blev LG-apparater certificeret af globalt anerkendte institutioner, herunder TÜV Rheinland (TÜV) og British Allergy Foundation (BAF). Derudover blev ydeevne og holdbarhed verificeret gennem tredjepartslaboratorietest udført mellem 2020 og 2025 af organisationer såsom Intertek og Korea Testing Laboratory (KTL) samt akademiske institutioner, herunder Korea University (KU), under standardiserede forhold.

 

Tilsammen giver disse valideringer i flere lag objektive, kategoridækkende beviser på LG's pålidelighed ud over individuelle produktanprisninger.

Hvordan kontrollerer LG pålideligheden af sine husholdningsapparater?

LG verificerer apparatets pålidelighed gennem flere lag af uafhængig evaluering. Disse omfatter forbrugerorganisationsanmeldelser, certificeringer fra anerkendte institutioner såsom TÜV Rheinland og British Allergy Foundation samt kontrollerede ydeevne- og holdbarhedstest udført af tredjepartslaboratorier.

 

Denne valideringsmetode med flere kilder hjælper med at bekræfte, at LG-apparater opfylder klart definerede kvalitets- og sikkerhedsstandarder til daglig brug.

Hvilken LG-vaskemaskine er mest pålidelig?

LG’s GVX Washer & Dryer kombinerer AI-baseret ydeevne med prisbelønnet design og positionerer den som en af LG’s mest avancerede vaskeløsninger til hverdagsbrug.

 

I 2025 blev GVX-designet anerkendt med en Red Dot Design Award. Derudover er LG-vasketeknologier – herunder Steam™ Allergy Care, TurboWash™ 360 og AI-baseret tørring – blevet uafhængigt testet eller godkendt af organisationer såsom British Allergy Foundation og Intertek under definerede laboratorieforhold. Disse valideringer giver objektive beviser fra tredjeparter på ydeevne og hygiejnefordele.

Få mere at vide om GVX-vaskemaskinen

Hvilket LG køleskabsmærke eller -serie er bedst?

LG's serie med franske dørkøleskabe skiller sig ud som et af de bedste valg inden for LG-køleskabe med sin kombination af prisvindende design og certificeret køleevne.

 

Denne serie modtog international anerkendelse gennem iF Design Awards (2023, 2025) og en Red Dot Design Award (2023), der fremhæver dens styrker inden for funktionalitet, brugervenlighed og overordnet konstruktionskvalitet.

Udforsk LG’s franske dørkøleskabe

*Billederne er kun til illustrative formål og kan være forskellige fra det faktiske produkt.

 

1)AI Wash 1.0

-Optimerer vaskebevægelser baseret på vasketøjstype for at forbedre plejen af stoffet og reducere energiforbruget for bløde stoffer.

-Testet af Intertek i 2023 ved hjælp af laboratorietest, der sammenligner AI-vaskeprogrammet med bomuldsprogrammet ved hjælp af en blandet mængde bløde stoffer på 3 kg under definerede testforhold.

 

2)AI Wash 2.0

-Optimerer vask og skylning baseret på vasketøjstype og mængden af snavs for at forbedre plejen af stoffet og understøtte energibesparelser for bløde stoffer.

-Testet af Intertek i 2022 ved at sammenligne AI-vaskeprogrammet med bomuldsprogrammet ved hjælp af en blandet mængde bløde stoffer på 3 kg under definerede testforhold.

 

3)Mikroplast-plejeprogram

-Reducerer friktion under vask gennem sving- og tørretumblerbevægelser, hvilket hjælper med at reducere frigivelse af mikroplast med op til 60 %.

-Testet af Intertek i 2023 for at verificere reducerede mikroplastemissioner ved at sammenligne mikroplast-plejeprogrammet med et blandet stofprogram og brug af en 3 kg påfyldning med 100 % polyestertøj under definerede testforhold.

 

4)TurboWash™ 360 (27")

-Bruger fem kraftige dyser, der sprøjter fra flere vinkler for at give en komplet vask på under 30 minutter.

-Testet af Intertek i 2023 ved at teste Bomulds-/Normal-programmet med TurboWash™-valget og brug af en 3 kg påfyldning under definerede testforhold.

 

5)TurboWash™ 360 (24")

-Bruger et 3D-multidysesystem, som sprøjter vand og vaskemiddel i flere retninger for at reducere skader på stoffet og fuldføre en vask på kun 39 minutter.

-Testet af Intertek i 2023 med verificering af vaskeydeevne baseret på IEC 60456-test, hvor TurboWash39-programmet sammenlignedes med et konventionelt bomuldsprogram under definerede testforhold.

 

6)AI DUAL Inverter™

-Justerer tørring i forhold til stoftype og påfyldning for at hjælpe med at reducere tørretid og energiforbrug, mens skånsom tørring ved lav temperatur understøttes.

-Testet af Intertek i 2024 med verificering af reduceret tørretid og energiforbrug ved at sammenligne AI Dry-programmet med bomuldsprogrammet og brug af en 3 kg blandet mængde blødt stof under definerede testforhold.

 

7)AI Dry™

-Optimerer tørring baseret på stoftype og mængden af vasketøj for at understøtte effektive, energibesparende resultater for bløde stoffer.

-Testet af Intertek i 2024 med verificering af forbedret tørreeffektivitet ved at sammenligne AI Dry-programmet med bomuldsprogrammet og brug af en 3 kg blandet mængde blødt stof under definerede testforhold.

 

8)Door Cooling+™

- Leverer kold luft direkte fra dedikerede ventilationsåbninger nær den øverste del af køleskabets forside for hurtigt og jævnt at afkøle varer, der opbevares i dørområdet.

-Baseret på TÜV Rheinland-testresultater i 2025 ved hjælp af LG's interne testmetode, hvor sammenlignes den tid, det tager temperaturen for vandbeholderen, der er placeret i den øverste kurv, at falde mellem Door Cooling+-ventilationsåbningen under lukkede og åbne forhold.

 

9)LINEARCooling™

-Hjælper med at holde maden friskere i længere tid ved at reducere temperaturudsving, hvilket hjælper med bevarelse af friske madvarers udseende og smag.

-Baseret på TÜV Rheinland-testresultater i 2025 ved hjælp af LG's interne testmetode, som måler det gennemsnitlige spids-til-spids-temperaturudsving i afsnittet til friske madvarer under definerede testforhold.

 

10)Kraftfuld ydeevne

- Leverer effektiv rengøring med op til 220 W sugekraft.

-Testet af KTL i 2025 med beregning af maksimal sugekraft baseret på IEC 62885-4 ved at gange målt vakuum (kPa) med luftstrøm (L/s) ved brug af et fuldt opladet nyt batteri, turbotilstand aktiveret, tom støvbeholder og uden teleskoprør eller vakuumdyse under definerede testforhold.

 

11)Varmetørring

-Cirkulerer varm luft i hele opvaskemaskinen for at forbedre tørreevnen og opnå hurtigere og mere komplette tørreresultater, herunder for plast, der er svært at tørre, med en tørreevne på 94,3 point, hvilket repræsenterer et indeks for 37 % højere tørreevne sammenlignet med modeller uden varmetørring (68,8 point).

-Testet af TÜV Rheinland i 2021 med evalueret tørreevne 30 minutter efter programafslutning ved hjælp af 49 typer praktisk service under definerede testforhold.

 

12)TrueSteam™

-Bruger damp ved høj temperatur til at reducere vandpletter og understøtte hygiejnisk rengøring, hvilket giver en 84 % reduktion i vandpletter (123 til 19).-Testet af TÜV Rheinland i 2020 med evaluering af vandplettællinger under 51 ppm, 68 ppm, 153 ppm og 204 ppm og sammenligning af damp, blødgøringsmiddel og skyllebrug i standardtilstand ved opvask under definerede testforhold.

 

13)Lavt støjniveau

- Leverer en fredfyldt massageoplevelse med et design, som med sine blot 35 dB er mere støjsvagt end et bibliotek.

-Interne testresultater verificeret af Intertek i 2023, der målte lydtryk ved maksimal massageintensitet på tværs af standard-, vitalitets- og pilatesprogrammer under definerede testforhold.

 

14)Mind Care

-Lindrer træthed og stress med lyde, som får hjernebølgerne til at slappe af, kombineret med meditative åndedrætsøvelser, hvilket resulterer i et fald på 41 % i kortisolniveauer sammenlignet med en stigning på 31 % under hvile uden produktet.

-Undersøgt af Korea University i 2023 med 15 raske voksne, hvor stressrespons blev evalueret ved at måle spytkortisol og EKG på tværs af flere lydtilstande, herunder Mind Care-binaural beats med meditativ vejrtrækning under definerede testforhold.

 

15)Søvnpleje

-Kombinerer lyde, som får hjernebølgerne til at slappe af, med let massage af hele kroppen for at understøtte bedre søvn, forbedre søvnlatens med 51,2 % (12,5 → 6,1 minutter) og mindske WASO (Wake After Sleep Onset) fra 58,7 til 44,5 minutter, når lyd anvendes.

-Undersøgt af Seoul National University Bundang Hospital i 2022 med 15 raske voksne uden søvnforstyrrelser, hvor søvnresultater blev evalueret med og uden lydeksponering under definerede testforhold.

 

 

 

 