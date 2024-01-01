*Billederne er kun til illustrative formål og kan være forskellige fra det faktiske produkt.

1)AI Wash 1.0

-Optimerer vaskebevægelser baseret på vasketøjstype for at forbedre plejen af stoffet og reducere energiforbruget for bløde stoffer.

-Testet af Intertek i 2023 ved hjælp af laboratorietest, der sammenligner AI-vaskeprogrammet med bomuldsprogrammet ved hjælp af en blandet mængde bløde stoffer på 3 kg under definerede testforhold.

2)AI Wash 2.0

-Optimerer vask og skylning baseret på vasketøjstype og mængden af snavs for at forbedre plejen af stoffet og understøtte energibesparelser for bløde stoffer.

-Testet af Intertek i 2022 ved at sammenligne AI-vaskeprogrammet med bomuldsprogrammet ved hjælp af en blandet mængde bløde stoffer på 3 kg under definerede testforhold.

3)Mikroplast-plejeprogram

-Reducerer friktion under vask gennem sving- og tørretumblerbevægelser, hvilket hjælper med at reducere frigivelse af mikroplast med op til 60 %.

-Testet af Intertek i 2023 for at verificere reducerede mikroplastemissioner ved at sammenligne mikroplast-plejeprogrammet med et blandet stofprogram og brug af en 3 kg påfyldning med 100 % polyestertøj under definerede testforhold.

4)TurboWash™ 360 (27")

-Bruger fem kraftige dyser, der sprøjter fra flere vinkler for at give en komplet vask på under 30 minutter.

-Testet af Intertek i 2023 ved at teste Bomulds-/Normal-programmet med TurboWash™-valget og brug af en 3 kg påfyldning under definerede testforhold.

5)TurboWash™ 360 (24")

-Bruger et 3D-multidysesystem, som sprøjter vand og vaskemiddel i flere retninger for at reducere skader på stoffet og fuldføre en vask på kun 39 minutter.

-Testet af Intertek i 2023 med verificering af vaskeydeevne baseret på IEC 60456-test, hvor TurboWash39-programmet sammenlignedes med et konventionelt bomuldsprogram under definerede testforhold.

6)AI DUAL Inverter™

-Justerer tørring i forhold til stoftype og påfyldning for at hjælpe med at reducere tørretid og energiforbrug, mens skånsom tørring ved lav temperatur understøttes.

-Testet af Intertek i 2024 med verificering af reduceret tørretid og energiforbrug ved at sammenligne AI Dry-programmet med bomuldsprogrammet og brug af en 3 kg blandet mængde blødt stof under definerede testforhold.

7)AI Dry™

-Optimerer tørring baseret på stoftype og mængden af vasketøj for at understøtte effektive, energibesparende resultater for bløde stoffer.

-Testet af Intertek i 2024 med verificering af forbedret tørreeffektivitet ved at sammenligne AI Dry-programmet med bomuldsprogrammet og brug af en 3 kg blandet mængde blødt stof under definerede testforhold.

8)Door Cooling+™

- Leverer kold luft direkte fra dedikerede ventilationsåbninger nær den øverste del af køleskabets forside for hurtigt og jævnt at afkøle varer, der opbevares i dørområdet.

-Baseret på TÜV Rheinland-testresultater i 2025 ved hjælp af LG's interne testmetode, hvor sammenlignes den tid, det tager temperaturen for vandbeholderen, der er placeret i den øverste kurv, at falde mellem Door Cooling+-ventilationsåbningen under lukkede og åbne forhold.

9)LINEARCooling™

-Hjælper med at holde maden friskere i længere tid ved at reducere temperaturudsving, hvilket hjælper med bevarelse af friske madvarers udseende og smag.

-Baseret på TÜV Rheinland-testresultater i 2025 ved hjælp af LG's interne testmetode, som måler det gennemsnitlige spids-til-spids-temperaturudsving i afsnittet til friske madvarer under definerede testforhold.

10)Kraftfuld ydeevne

- Leverer effektiv rengøring med op til 220 W sugekraft.

-Testet af KTL i 2025 med beregning af maksimal sugekraft baseret på IEC 62885-4 ved at gange målt vakuum (kPa) med luftstrøm (L/s) ved brug af et fuldt opladet nyt batteri, turbotilstand aktiveret, tom støvbeholder og uden teleskoprør eller vakuumdyse under definerede testforhold.

11)Varmetørring

-Cirkulerer varm luft i hele opvaskemaskinen for at forbedre tørreevnen og opnå hurtigere og mere komplette tørreresultater, herunder for plast, der er svært at tørre, med en tørreevne på 94,3 point, hvilket repræsenterer et indeks for 37 % højere tørreevne sammenlignet med modeller uden varmetørring (68,8 point).

-Testet af TÜV Rheinland i 2021 med evalueret tørreevne 30 minutter efter programafslutning ved hjælp af 49 typer praktisk service under definerede testforhold.

12)TrueSteam™

-Bruger damp ved høj temperatur til at reducere vandpletter og understøtte hygiejnisk rengøring, hvilket giver en 84 % reduktion i vandpletter (123 til 19).-Testet af TÜV Rheinland i 2020 med evaluering af vandplettællinger under 51 ppm, 68 ppm, 153 ppm og 204 ppm og sammenligning af damp, blødgøringsmiddel og skyllebrug i standardtilstand ved opvask under definerede testforhold.

13)Lavt støjniveau

- Leverer en fredfyldt massageoplevelse med et design, som med sine blot 35 dB er mere støjsvagt end et bibliotek.

-Interne testresultater verificeret af Intertek i 2023, der målte lydtryk ved maksimal massageintensitet på tværs af standard-, vitalitets- og pilatesprogrammer under definerede testforhold.

14)Mind Care

-Lindrer træthed og stress med lyde, som får hjernebølgerne til at slappe af, kombineret med meditative åndedrætsøvelser, hvilket resulterer i et fald på 41 % i kortisolniveauer sammenlignet med en stigning på 31 % under hvile uden produktet.

-Undersøgt af Korea University i 2023 med 15 raske voksne, hvor stressrespons blev evalueret ved at måle spytkortisol og EKG på tværs af flere lydtilstande, herunder Mind Care-binaural beats med meditativ vejrtrækning under definerede testforhold.

15)Søvnpleje

-Kombinerer lyde, som får hjernebølgerne til at slappe af, med let massage af hele kroppen for at understøtte bedre søvn, forbedre søvnlatens med 51,2 % (12,5 → 6,1 minutter) og mindske WASO (Wake After Sleep Onset) fra 58,7 til 44,5 minutter, når lyd anvendes.

-Undersøgt af Seoul National University Bundang Hospital i 2022 med 15 raske voksne uden søvnforstyrrelser, hvor søvnresultater blev evalueret med og uden lydeksponering under definerede testforhold.