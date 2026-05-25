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2.03M 375L Kølefryseskab(Essence Matte Black) - Energiklasse D, Nature Fresh, Door Cooling+™ og Smart Diagnosis™
2.03M 375L Kølefryseskab(Essence Matte Black) - Energiklasse D, Nature Fresh, Door Cooling+™ og Smart Diagnosis™
*Produktbillederne er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.
Fås også i forskellige farver
*For at sikre, at døren virker efter hensigten, skal der være et frirum på mindst 4 mm mellem køleskabets sider og væggen.
*Hvis frirummet er mindre end 4 mm, kan døren måske ikke åbne helt eller kan støde mod væggen og potentielt påvirke produktets ydeevne.
*Produktbillederne er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.
Flade døre i kvalitetsdesign
Elegant og moderne stil, der passer perfekt ind
Få et kvalitetsdesign med flade døre og et rummeligt interiør, der bringer forfinet elegance og praktisk funktionalitet til dit moderne køkken.
Matsort LG-kølefryseskab (GBBS726CPY) indbygget i gråt køkkenkabinet med vinkælder til venstre og komfur med redskaber til højre
*Produktbillederne er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.
AI-funktioner
Smartere køling for optimeret energi med LG ThinQ™ 1)
*Produktbillederne er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.
*I tilfælde, hvor køleskabsrummets indstillingstemperatur er 1 °C eller 2 °C, vil denne funktion ikke blive aktiveret.
*Produktbillederne er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.
*Produktbillederne er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.
Maks. friskhed
Præcis køling, konsistent friskhed
LinearCooling™ holder madvarer friske i længere tid ved at reducere temperaturudsving og bevare deres smag og udseende.
LinearCooling™
Traditionel
*Baseret på TÜV Rheinland-testresultater vha. LG’s interne testmetode, der sammenligner vægtreduktionen for grønsager mellem modellen med lineær køling og modellen uden lineær køling. Modellen med lineær køling viste en lavere vægtreduktionen.
*Produktbillederne er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.
Bedre energieffektivitet
Stilfuldt design med maksimal friskhed
LG Smart Inverter Compressor™ justerer kølekraft efter behov for at reducere energiforbrug, mens den kører støjfrit og pålideligt. Den har også en 10 års garanti.
Ansvarsfraskrivelse
1)LG ThinQ™
-For at kunne bruge funktionerne i ThinQ skal du installere LG ThinQ-appen fra Google Play Store eller Apple App Store på din telefon og forbinde til wi-fi. LG ThinQ-appen kan fås til kompatible mobiltelefoner med Android 9.0 eller højere eller iOS 16.0 eller højere. Dette kræver en wi-fi-dataforbindelse på din telefon og i dit hjem samt produktregistrering med LG ThinQ™.
-LG ThinQ™-funktionerne kan variere efter produktet og landet.
2)AI-sparetilstand
-AI-sparetilstanden kan justeres i to trin (op til 1 % for trin 1 og op til 5 % for trin 2), og spareraten varierer afhængigt af produktets energiklasse og specifikationer.
-AI-spareraten for hvert trin kan variere afhængigt af de faktiske brugsforhold.
-De specifikke testdetaljer for spareraten er som følger:
1.Testmodel: GBBW322CEV
2.Testforhold: Fryser ved -18 °C, køleskab ved 3 °C, uden indhold
3.Installationsforhold: Værelsestemperatur på 25 °C, fugtighed på 55 %
4.Testmetode: 8 timers åbning, 16 timer uden åbning, samlede antal åbninger i løbet af åbningstimerne: Køleskab 28 gange, fryser 6 gange, energiresultater for hvert trin i AI-sparetilstanden over 3 dage konverteres til 24 timers energiforbrug og sammenlignes.
5.Når AI-sparetilstanden bruges, kan rimfjerningscyklussen og kompressorhastigheden justeres efter det omgivende miljø. Brug af trin 2 kan resultere i en stigning i den interne temperatur i fryseren og køleskabet.
6.Testresultater er blevet godkendt af TÜV Rheinland Inc. vha. deres specifikke testmetode, men de kan variere afhængigt af det faktiske brugsmiljø.
7.AI-sparetilstanden understøttes kun gennem LG ThinQ-appen, og LG ThinQ kan have nogle begrænsninger mht. understøttede miljøer og brugsmetoder.
3)DoorCooling+™
-Baseret på TÜV Rheinland-testresultater vha. LG’s interne testmetode, der måler nedkølingsraten for en vandbeholder i den øverste kurv fra 25 °C til 6 °C. DoorCooling+™ viste en 15.1 % hurtigere kølerate, når åben frem for lukket.
-DoorCooling+™ stopper, når døren åbnes.
-Resultater afhænger af den faktiske brug. Kun relevante modeller.
4)FRESHConverter™
-Temperaturindstillingen kan ændres ved at trykke på valgknappen. Der er tre forskellige tilstande: Kød (-3℃), fisk (0℃) og ost (2℃)
-Baseret på LG’s interne testresultater vha. LG’s interne testmetode, hvor det gennemsnitlige temperaturudsving i FRESHConverter+™-rummet uden indhold og indstillingen 25℃ måles.
-Resultater kan variere afhængigt af ændringer i den ydre temperatur eller den indendørs temperaturindstilling.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad bør du overveje, når du køber et kølefryseskab?
Når du vælger et LG-kølefryseskab, bør du overveje vigtige faktorer som opbevaringsplads, energieffektivitet og smart køleteknologi.
LG’s smarte og fikse løsninger hjælper med at maksimere pladsudnyttelse, mens den holder din mad frisk*.
Se efter innovationer som LinearCooling™ for at hjælpe med at fastholde mere stabile temperaturer i hele køleskabet og DoorCooling+™ for at køle varer i døren.
LG’s kvalitetsdesign med flad dør og et udvalg af moderne farver og overflader giver også dit køkken et stilfuldt strejf.
*Baseret på TÜV Rheinland-testresultater vha. LG’s interne testmetode, der sammenligner vægtreduktionen for grønsager mellem modellen med lineær køling og modellen uden lineær køling. Modellen med lineær køling viste en lavere vægtreduktionen.
Hvilken størrelse køleskab har jeg brug for?
Den rigtige størrelse på dit kølefryseskab afhænger af din husstand og dine opbevaringsbehov. Som en generel vejledning:
-Høje kølefryseskabe med en kapacitet på 304-387 l er ideelle til 1-2 personer.
-Modeller med flere smalle døre med 506-530 l passer til familier på 3-4.
-Til større husstande er en model med flere døre eller i amerikansk stil, med 635-750 l opbevaringsplads, et godt valg. Overvej, hvor ofte du handler, hvor mange friske ift. frosne madvarer du opbevarer, og din tilgængelige køkkenplads, når du skal vælge den passende kapacitet.
Hvordan ændrer jeg temperaturindstillingen på mit LG-kølefryseskab?
Brug kontrolpanelet på døren eller indeni køleskabet til at indstille den ønskede temperatur for køleskabet eller fryseren. På modeller, der understøtter det, kan du også bruge LG ThinQ-appen på din telefon til at fjernstyre temperaturindstillingen.
Hvad betyder det, at et kølefryseskab er isfrit?
Is dannes, når vanddampe rammer iskolde kølespoler, hvorpå det kondenserer til vand, der øjeblikkeligt fryser. Et isfrit køleskab bruger en timer til jævnligt at aktivere en varmespole rundt om kølespolen for at smelte isen, hvilket automatisk forhindrer opbygning af den.
Key Feature
- DoorCooling+™ - Hurtigere og mere jævn køling med DoorCooling+
- Forbedret energieffektivitet med Smart Inverter Compressor™
- Hold maden friskere i længere tid med LGs NatureFRESH™
- Total No Frost med Multi Air Flow
- Premium design med helt flade døre
Overblik
MÅL
Nøglespecifikationer
KAPACITET - Volumen total (l)
375
DIMENSIONER OG VÆGT - Produktdimensioner (B x H x D, mm)
597 x 2 030 x 674
YDEEVNE - Energiforbrug (kWh/år)
210
GRUNDLÆGGENDE SPECIFIKATIONER - Energiklasse
D
YDEEVNE - Kompressor type
Inverter Compressor
SMART-TEKNOLOGI - ThinQ (Wi-Fi)
Ja
MATERIALE OG FINISH - Beklædning (dør)
Essence Black Steel
Alle specifikationer
GRUNDLÆGGENDE SPECIFIKATIONER
Produkttype
B/Fryser
Standard/moddybde
Borddybde
Energiklasse
D
DIMENSIONER OG VÆGT
Produktvægt (kg)
74
Emballagevægt (kg)
81
Samlet højde inklusive hængsel eller dørdæksel (mm)
2 030
Samlet højde ekskl. hængsler eller dørdæksel (mm)
2 030
Dybde med dør (mm)
674
Dybde uden dør (mm)
608
Produktdimensioner (B x H x D, mm)
597 x 2 030 x 674
EGENSKABER
Door Cooling+
Ja
LINEAR Cooling
Ja
InstaView
Nej
IS- OG VANDSYSTEM
Ismaskine_Manuel
Normal isbakke
Vanddispenser
Nej
Automatisk ismaskine
Nej
MATERIALE OG FINISH
Dør (materiale)
VCM
Beklædning (dør)
Essence Black Steel
Flad metalkanal (Metal Fresh)
R Metal
Håndtag
Vandret lomme
YDEEVNE
Kompressor type
Inverter Compressor
Energiforbrug (kWh/år)
210
Klimaklasse
T
Lydeffekt (dB)
35
Lydeffekt (klasse)
B
KØLESKABSRUM
Dørkurv_Gennemsigtig
4
Køleskabslys
Top LED
Hylde_Hærdet glas
3
Grøntsagsskuffe
Ja (2)
Flaskehylde (vin)
Nej
Foldbar hylde
Nej
Multi-Air Flow
Ja
Pure N Fresh
Nej
Grøntsagskasse (Fresh Zone)
Nej
SMART-TEKNOLOGI
Smart Diagnose
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
STYRING OG DISPLAY
Internt LED-display
LED display
Express Freeze
Ja
KAPACITET
Volumen total (l)
375
Volumen fryser (l)
113
Volumen køleskab (l)
262
FRYSERRUM
Skuffe_Fryser
3 Transparent
EAN-KODE
EAN-kode
8806096475973
OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
- udvidelse
- udvidelse
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