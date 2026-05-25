2.03M 375L Kølefryseskab(Essence Matte Black) - Energiklasse D, Nature Fresh, Door Cooling+™ og Smart Diagnosis™

Ansvarsfraskrivelse

1)LG ThinQ™

-For at kunne bruge funktionerne i ThinQ skal du installere LG ThinQ-appen fra Google Play Store eller Apple App Store på din telefon og forbinde til wi-fi. LG ThinQ-appen kan fås til kompatible mobiltelefoner med Android 9.0 eller højere eller iOS 16.0 eller højere. Dette kræver en wi-fi-dataforbindelse på din telefon og i dit hjem samt produktregistrering med LG ThinQ™.

-LG ThinQ™-funktionerne kan variere efter produktet og landet.

2)AI-sparetilstand

-AI-sparetilstanden kan justeres i to trin (op til 1 % for trin 1 og op til 5 % for trin 2), og spareraten varierer afhængigt af produktets energiklasse og specifikationer.

-AI-spareraten for hvert trin kan variere afhængigt af de faktiske brugsforhold.

-De specifikke testdetaljer for spareraten er som følger:

1.Testmodel: GBBW322CEV

2.Testforhold: Fryser ved -18 °C, køleskab ved 3 °C, uden indhold

3.Installationsforhold: Værelsestemperatur på 25 °C, fugtighed på 55 %

4.Testmetode: 8 timers åbning, 16 timer uden åbning, samlede antal åbninger i løbet af åbningstimerne: Køleskab 28 gange, fryser 6 gange, energiresultater for hvert trin i AI-sparetilstanden over 3 dage konverteres til 24 timers energiforbrug og sammenlignes.

5.Når AI-sparetilstanden bruges, kan rimfjerningscyklussen og kompressorhastigheden justeres efter det omgivende miljø. Brug af trin 2 kan resultere i en stigning i den interne temperatur i fryseren og køleskabet.

6.Testresultater er blevet godkendt af TÜV Rheinland Inc. vha. deres specifikke testmetode, men de kan variere afhængigt af det faktiske brugsmiljø.

7.AI-sparetilstanden understøttes kun gennem LG ThinQ-appen, og LG ThinQ kan have nogle begrænsninger mht. understøttede miljøer og brugsmetoder.

3)DoorCooling+™

-Baseret på TÜV Rheinland-testresultater vha. LG’s interne testmetode, der måler nedkølingsraten for en vandbeholder i den øverste kurv fra 25 °C til 6 °C. DoorCooling+™ viste en 15.1 % hurtigere kølerate, når åben frem for lukket.

-DoorCooling+™ stopper, når døren åbnes.

-Resultater afhænger af den faktiske brug. Kun relevante modeller.

4)FRESHConverter™

-Temperaturindstillingen kan ændres ved at trykke på valgknappen. Der er tre forskellige tilstande: Kød (-3℃), fisk (0℃) og ost (2℃)

-Baseret på LG’s interne testresultater vha. LG’s interne testmetode, hvor det gennemsnitlige temperaturudsving i FRESHConverter+™-rummet uden indhold og indstillingen 25℃ måles.

-Resultater kan variere afhængigt af ændringer i den ydre temperatur eller den indendørs temperaturindstilling.