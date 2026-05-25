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2.03M 375L Kølefryseskab(Essence Matte Black) - Energiklasse D, Nature Fresh, Door Cooling+™ og Smart Diagnosis™

GBBSJ20DEP.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation
GBBSJ20DEP.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

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2.03M 375L Kølefryseskab(Essence Matte Black) - Energiklasse D, Nature Fresh, Door Cooling+™ og Smart Diagnosis™

GBBSJ20DEP
Visning forfra af 2.03M 375L Kølefryseskab(Essence Matte Black) - Energiklasse D, Nature Fresh, Door Cooling+™ og Smart Diagnosis™ GBBSJ20DEP
LG-bundfryser (GBBS726CPY) vist med helt åben dør, hvilket viser køleskabs- og fryserum
LG-kølefryseskab (GBBS726CPY) set fra oven med matsort køleskab til venstre og kabinetvæg til højre
Til venstre vises kød med -3 °C vist, i midten frisk fisk med 0 °C og til højre ost med 2 °C.
LG-bundfryser (GBBS726CPY) i stue med natlig byudsigt overlejret med grafik for AI-sparetilstanden og diagram over energiudsving
LG-bundfryser (GBBS726CPY) installeret så den flugter med høj væg i varm beige med hvide pile, der peger mod top-, side- og frontoverflader
LG-kølefryseskab (GBBS726CPY); nærbillede af vinhylde med fire flasker og æsker med makroner med hyldedesign forstørret i cirkulært billede
LG-kølefryseskab (GBBS726CPY) set forfra med DoorCooling+™-udluftning
LG-kølefryseskab set ovenfra (GBBS726CPY)
LG-kølefryseskab set nedenfra (GBBS726CPY)
LG-kølefryseskab (GBBS726CPY); hylde fremhævet i blåt med pile op og ned; højre billede viser foldet hylde med to vandflasker
LG-bundfryser (GBBS726CPY) set forfra, hvilket viser det ydre design
LG-bundfryser (GBBS726CPY) set bagfra, hvilket viser bagpanelet
LG-kølefryseskab (GBBS726CPY) indbygget i et mørkebrunt kabinet med vindue og sofa til venstre og en vask til højre
Dimension og installation af LG-bundfryser (GBBS726CPY)
Visning forfra af 2.03M 375L Kølefryseskab(Essence Matte Black) - Energiklasse D, Nature Fresh, Door Cooling+™ og Smart Diagnosis™ GBBSJ20DEP
LG-bundfryser (GBBS726CPY) vist med helt åben dør, hvilket viser køleskabs- og fryserum
LG-kølefryseskab (GBBS726CPY) set fra oven med matsort køleskab til venstre og kabinetvæg til højre
Til venstre vises kød med -3 °C vist, i midten frisk fisk med 0 °C og til højre ost med 2 °C.
LG-bundfryser (GBBS726CPY) i stue med natlig byudsigt overlejret med grafik for AI-sparetilstanden og diagram over energiudsving
LG-bundfryser (GBBS726CPY) installeret så den flugter med høj væg i varm beige med hvide pile, der peger mod top-, side- og frontoverflader
LG-kølefryseskab (GBBS726CPY); nærbillede af vinhylde med fire flasker og æsker med makroner med hyldedesign forstørret i cirkulært billede
LG-kølefryseskab (GBBS726CPY) set forfra med DoorCooling+™-udluftning
LG-kølefryseskab set ovenfra (GBBS726CPY)
LG-kølefryseskab set nedenfra (GBBS726CPY)
LG-kølefryseskab (GBBS726CPY); hylde fremhævet i blåt med pile op og ned; højre billede viser foldet hylde med to vandflasker
LG-bundfryser (GBBS726CPY) set forfra, hvilket viser det ydre design
LG-bundfryser (GBBS726CPY) set bagfra, hvilket viser bagpanelet
LG-kølefryseskab (GBBS726CPY) indbygget i et mørkebrunt kabinet med vindue og sofa til venstre og en vask til højre
Dimension og installation af LG-bundfryser (GBBS726CPY)

Nøglefunktioner

  • DoorCooling+™ - Hurtigere og mere jævn køling med DoorCooling+
  • Forbedret energieffektivitet med Smart Inverter Compressor™
  • Hold maden friskere i længere tid med LGs NatureFRESH™
  • Total No Frost med Multi Air Flow
  • Premium design med helt flade døre
Mere
Sølvfarvet LG-bundfryser (GBBS726CPY) indbygget i grå kabinetter ved siden af marmordisk med induktionskomfur og stort vindue til højre

Sølvfarvet LG-bundfryser (GBBS726CPY) indbygget i grå kabinetter ved siden af marmordisk med induktionskomfur og stort vindue til højre

Stilfuldt design med maksimal friskhed

LG-bundfryser (GBBS726CPY) installeret så den flugter i grå kabinetter med blå pile, der peger mod top, side og front

Førsteklasses design

LG-bundfryser (GBBS726CPY) med telefon, der viser ThinQ-appen foran og glødende lyseblå AI-ikon ved siden af køleskabet

AI-funktioner

LG-bundfryser (GBBS726CPY) indeni med hylder med frugt, grønsager, drikkevarer og snacks med blå luftstrømslinjer fra venstre side

Maks. friskhed

LG-bundfryser (GBBS726CPY) helt åben med øvre køleskabsrum, der viser madvarer i skuffer med blå overlejringer og pile, der fremhæver rummeligt interiør

Maks. pladsudnyttelse

*Produktbillederne er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.

Fås også i forskellige farver

  • Farvekort for “Essence Matte Black”.

    Essence Matte Black

  • Farvekort for “Prime Silver”.

    Prime Silver

  • Fargebrikke White farge.

    White

LG-kølefryseskab (GBBS726CPY) med højre dør åbnet til 110 grader, hvilket viser et kurvet hængsel i toppen, der flugter med en grå kabinetvæg ved siden af.

LG-kølefryseskab (GBBS726CPY) med højre dør åbnet til 110 grader, hvilket viser et kurvet hængsel i toppen, der flugter med en grå kabinetvæg ved siden af.

Zero Clearance

Designet til at passe til ethvert køkken

Med Zero Clearance kan du åbne dørene helt op, selv tæt ved væggen eller på trange områder.

LG-kølefryseskab (GBBS726CPY) set fra oven i delt billede, venstre med teksten “Almindelig hængsel rammer væggen”, højre med teksten “Zero Clearance-hængsler åbner frit”

LG-kølefryseskab (GBBS726CPY) set fra oven i delt billede, venstre med teksten “Almindelig hængsel rammer væggen”, højre med teksten “Zero Clearance-hængsler åbner frit”

*For at sikre, at døren virker efter hensigten, skal der være et frirum på mindst 4 mm mellem køleskabets sider og væggen.

*Hvis frirummet er mindre end 4 mm, kan døren måske ikke åbne helt eller kan støde mod væggen og potentielt påvirke produktets ydeevne.

*Produktbillederne er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.

Flade døre i kvalitetsdesign

Elegant og moderne stil, der passer perfekt ind

Få et kvalitetsdesign med flade døre og et rummeligt interiør, der bringer forfinet elegance og praktisk funktionalitet til dit moderne køkken.

Matsort LG-kølefryseskab (GBBS726CPY) indbygget i gråt køkkenkabinet med vinkælder til venstre og komfur med redskaber til højre

LG-bundfryser (GBBS726CPY), venstre i lysegrå kabinetter med marmorstænkplade, højre i mørkt kabinet ved siden af hylder og kogegrej

LG-bundfryser (GBBS726CPY), venstre i lysegrå kabinetter med marmorstænkplade, højre i mørkt kabinet ved siden af hylder og kogegrej

*Produktbillederne er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.

AI-funktioner

Smartere køling for optimeret energi med LG ThinQ™ 1)

LG-bundfryser (GBBS726CPY) i stue med natlig byudsigt overlejret med grafik for AI-sparetilstanden og diagram over energiudsving

AI-sparetilstand

Optimeret køling i perioder med lavt forbrug

AI-sparetilstanden2) analyserer dit forbrugsmønster over 3 uger og identificerer, hvornår køleskabsdøren sjældent åbnes for at reducere energiforbrug, mens den holder dine madvarer friske.1)

*Produktbillederne er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.

LG-bundfryser (GBBS726CPY) ved siden af lysegrå kabinetter i stue med flodudsigt overlejret med graf og AI-frisk-ikon

AI-frisk

Proaktiv køling før mange døråbninger

Minimerer temperaturstigninger i perioder med mange døråbninger vha. datadrevne analyser, hvilket intensiverer køling to timer i forvejen baseret på detaljerede forbrugsmønstre.1)

*I tilfælde, hvor køleskabsrummets indstillingstemperatur er 1 °C eller 2 °C, vil denne funktion ikke blive aktiveret.

*Produktbillederne er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.

LG-bundfryser (GBBS726CPY), øvre dør let åben med rød bølgegrafik, der viser åben dør-ikon og alarmikon sammen

Registrerer en åben dør

Hold madvarer friske med smarte døralarmer

Registrer, om døren er åben1), for at sikre, at dine madvarer forbliver friske, og for at minimere energitab ved at underrette dig, hvis døren ikke er ordentligt lukket.

*Produktbillederne er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.

Maks. friskhed

Præcis køling, konsistent friskhed

LinearCooling™ holder madvarer friske i længere tid ved at reducere temperaturudsving og bevare deres smag og udseende.

LG-kølefryseskab (GBBS726CPY)-grafik, der viser en frisk tomat efter 7 dage med blå udsvingsgraf og teksten ±0,5 °C

LinearCooling™ 

LG-kølefryseskab (GBBS726CPY)-grafik, der viser en indtørret tomat efter 7 dage med rød udsvingsgraf og teksten ±1,0 °C

Traditionel

*Baseret på TÜV Rheinland-testresultater vha. LG’s interne testmetode, der sammenligner vægtreduktionen for grønsager mellem modellen med lineær køling og modellen uden lineær køling. Modellen med lineær køling viste en lavere vægtreduktionen.

LG-bundfryser (GBBS726CPY), åben med lyseblå luftstrøm fra venstre udluftning mod dørkurve med frugter, flasker og beholdere

DoorCooling+™

Få friskhed hurtigere til dørkurven

Drikke- og madvarer forbliver friske med DoorCooling+™ 3).

*Produktbillederne er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.

Bedre energieffektivitet

Stilfuldt design med maksimal friskhed

LG Smart Inverter Compressor™ justerer kølekraft efter behov for at reducere energiforbrug, mens den kører støjfrit og pålideligt. Den har også en 10 års garanti.

LG-bundfryser (GBBS726CPY) i matsort set forfra i oplyst lokale med lodrette lameller med ikoner for 10 års kompressorgaranti og energieffektivitet C nedenunder

LG-bundfryser (GBBS726CPY) i matsort set forfra i oplyst lokale med lodrette lameller med ikoner for 10 års kompressorgaranti og energieffektivitet C nedenunder

 

Ansvarsfraskrivelse

 

1)LG ThinQ™ 

-For at kunne bruge funktionerne i ThinQ skal du installere LG ThinQ-appen fra Google Play Store eller Apple App Store på din telefon og forbinde til wi-fi. LG ThinQ-appen kan fås til kompatible mobiltelefoner med Android 9.0 eller højere eller iOS 16.0 eller højere. Dette kræver en wi-fi-dataforbindelse på din telefon og i dit hjem samt produktregistrering med LG ThinQ™.

-LG ThinQ™-funktionerne kan variere efter produktet og landet.

 

2)AI-sparetilstand

-AI-sparetilstanden kan justeres i to trin (op til 1 % for trin 1 og op til 5 % for trin 2), og spareraten varierer afhængigt af produktets energiklasse og specifikationer.

-AI-spareraten for hvert trin kan variere afhængigt af de faktiske brugsforhold.

-De specifikke testdetaljer for spareraten er som følger:

1.Testmodel: GBBW322CEV

2.Testforhold: Fryser ved -18 °C, køleskab ved 3 °C, uden indhold

3.Installationsforhold: Værelsestemperatur på 25 °C, fugtighed på 55 %

4.Testmetode: 8 timers åbning, 16 timer uden åbning, samlede antal åbninger i løbet af åbningstimerne: Køleskab 28 gange, fryser 6 gange, energiresultater for hvert trin i AI-sparetilstanden over 3 dage konverteres til 24 timers energiforbrug og sammenlignes.

5.Når AI-sparetilstanden bruges, kan rimfjerningscyklussen og kompressorhastigheden justeres efter det omgivende miljø. Brug af trin 2 kan resultere i en stigning i den interne temperatur i fryseren og køleskabet.

6.Testresultater er blevet godkendt af TÜV Rheinland Inc. vha. deres specifikke testmetode, men de kan variere afhængigt af det faktiske brugsmiljø.

7.AI-sparetilstanden understøttes kun gennem LG ThinQ-appen, og LG ThinQ kan have nogle begrænsninger mht. understøttede miljøer og brugsmetoder.

 

3)DoorCooling+™

-Baseret på TÜV Rheinland-testresultater vha. LG’s interne testmetode, der måler nedkølingsraten for en vandbeholder i den øverste kurv fra 25  °C til 6  °C. DoorCooling+™ viste en 15.1 % hurtigere kølerate, når åben frem for lukket.  

-DoorCooling+™ stopper, når døren åbnes.  

-Resultater afhænger af den faktiske brug. Kun relevante modeller.

 

4)FRESHConverter™ 

-Temperaturindstillingen kan ændres ved at trykke på valgknappen. Der er tre forskellige tilstande: Kød (-3℃), fisk (0℃) og ost (2℃)

-Baseret på LG’s interne testresultater vha. LG’s interne testmetode, hvor det gennemsnitlige temperaturudsving i FRESHConverter+™-rummet uden indhold og indstillingen 25℃ måles. 

-Resultater kan variere afhængigt af ændringer i den ydre temperatur eller den indendørs temperaturindstilling.

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål

Hvad bør du overveje, når du køber et kølefryseskab?

Svar

Når du vælger et LG-kølefryseskab, bør du overveje vigtige faktorer som opbevaringsplads, energieffektivitet og smart køleteknologi.

LG’s smarte og fikse løsninger hjælper med at maksimere pladsudnyttelse, mens den holder din mad frisk*.

 

Se efter innovationer som LinearCooling™ for at hjælpe med at fastholde mere stabile temperaturer i hele køleskabet og DoorCooling+™ for at køle varer i døren.

LG’s kvalitetsdesign med flad dør og et udvalg af moderne farver og overflader giver også dit køkken et stilfuldt strejf.

 

*Baseret på TÜV Rheinland-testresultater vha. LG’s interne testmetode, der sammenligner vægtreduktionen for grønsager mellem modellen med lineær køling og modellen uden lineær køling. Modellen med lineær køling viste en lavere vægtreduktionen.

Spørgsmål

Hvilken størrelse køleskab har jeg brug for?

Svar

Den rigtige størrelse på dit kølefryseskab afhænger af din husstand og dine opbevaringsbehov. Som en generel vejledning:

-Høje kølefryseskabe med en kapacitet på 304-387 l er ideelle til 1-2 personer.

-Modeller med flere smalle døre med 506-530 l passer til familier på 3-4.

-Til større husstande er en model med flere døre eller i amerikansk stil, med 635-750 l opbevaringsplads, et godt valg. Overvej, hvor ofte du handler, hvor mange friske ift. frosne madvarer du opbevarer, og din tilgængelige køkkenplads, når du skal vælge den passende kapacitet.

Spørgsmål

Hvordan ændrer jeg temperaturindstillingen på mit LG-kølefryseskab?

Svar

Brug kontrolpanelet på døren eller indeni køleskabet til at indstille den ønskede temperatur for køleskabet eller fryseren. På modeller, der understøtter det, kan du også bruge LG ThinQ-appen på din telefon til at fjernstyre temperaturindstillingen.

Spørgsmål

Hvad betyder det, at et kølefryseskab er isfrit?

Svar

Is dannes, når vanddampe rammer iskolde kølespoler, hvorpå det kondenserer til vand, der øjeblikkeligt fryser. Et isfrit køleskab bruger en timer til jævnligt at aktivere en varmespole rundt om kølespolen for at smelte isen, hvilket automatisk forhindrer opbygning af den.

Key Feature

  • DoorCooling+™ - Hurtigere og mere jævn køling med DoorCooling+
  • Forbedret energieffektivitet med Smart Inverter Compressor™
  • Hold maden friskere i længere tid med LGs NatureFRESH™
  • Total No Frost med Multi Air Flow
  • Premium design med helt flade døre

Overblik

Udskriv

MÅL

Dimensioner for front- og sidevisning af LG-bundfryseren (GBBS726CPY): 203 cm højde, 59,7 cm bredde, 67,4 cm dybde

Nøglespecifikationer

  • KAPACITET - Volumen total (l)

    375

  • DIMENSIONER OG VÆGT - Produktdimensioner (B x H x D, mm)

    597 x 2 030 x 674

  • YDEEVNE - Energiforbrug (kWh/år)

    210

  • GRUNDLÆGGENDE SPECIFIKATIONER - Energiklasse

    D

  • YDEEVNE - Kompressor type

    Inverter Compressor

  • SMART-TEKNOLOGI - ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

  • MATERIALE OG FINISH - Beklædning (dør)

    Essence Black Steel

Alle specifikationer

GRUNDLÆGGENDE SPECIFIKATIONER

  • Produkttype

    B/Fryser

  • Standard/moddybde

    Borddybde

  • Energiklasse

    D

DIMENSIONER OG VÆGT

  • Produktvægt (kg)

    74

  • Emballagevægt (kg)

    81

  • Samlet højde inklusive hængsel eller dørdæksel (mm)

    2 030

  • Samlet højde ekskl. hængsler eller dørdæksel (mm)

    2 030

  • Dybde med dør (mm)

    674

  • Dybde uden dør (mm)

    608

  • Produktdimensioner (B x H x D, mm)

    597 x 2 030 x 674

EGENSKABER

  • Door Cooling+

    Ja

  • LINEAR Cooling

    Ja

  • InstaView

    Nej

IS- OG VANDSYSTEM

  • Ismaskine_Manuel

    Normal isbakke

  • Vanddispenser

    Nej

  • Automatisk ismaskine

    Nej

MATERIALE OG FINISH

  • Dør (materiale)

    VCM

  • Beklædning (dør)

    Essence Black Steel

  • Flad metalkanal (Metal Fresh)

    R Metal

  • Håndtag

    Vandret lomme

YDEEVNE

  • Kompressor type

    Inverter Compressor

  • Energiforbrug (kWh/år)

    210

  • Klimaklasse

    T

  • Lydeffekt (dB)

    35

  • Lydeffekt (klasse)

    B

KØLESKABSRUM

  • Dørkurv_Gennemsigtig

    4

  • Køleskabslys

    Top LED

  • Hylde_Hærdet glas

    3

  • Grøntsagsskuffe

    Ja (2)

  • Flaskehylde (vin)

    Nej

  • Foldbar hylde

    Nej

  • Multi-Air Flow

    Ja

  • Pure N Fresh

    Nej

  • Grøntsagskasse (Fresh Zone)

    Nej

SMART-TEKNOLOGI

  • Smart Diagnose

    Ja

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

STYRING OG DISPLAY

  • Internt LED-display

    LED display

  • Express Freeze　

    Ja

KAPACITET

  • Volumen total (l)

    375

  • Volumen fryser (l)

    113

  • Volumen køleskab (l)

    262

FRYSERRUM

  • Skuffe_Fryser

    3 Transparent

EAN-KODE

  • EAN-kode

    8806096475973

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

FLERE OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
For at lære mere om, hvordan dette produkt håndterer data, og dine rettigheder som bruger, besøg venligst ″Datadækning og specifikationer″ på LG Privacy

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