2.03M 387L Kølefryseskab(Prime Silver) - Energiklasse D, Door Cooling+™ og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi

Selvom det afhænger af din livsstil, er en god tommelfingerregel at: LG Combi-kølefryseskabet (kapacitet: 340-387 l) er tilstrækkeligt til en husholdning med 1-2 personer; slanke Multi-Door-modeller (506-508 l) egner sig til en familie på 3-4 personer; til en større familie anbefaler vi LG-Multi-Door- eller American Style-modeller (kapacitet 625-710 l). Multi-Door-modeller er ekstra brede med henblik på opbevaring af bakker, fade osv. Hos LG ønsker vi, at hver kunde finder det kølefryseskab, der passer bedst til deres behov, og derfor tilbyder vi et udvalg af størrelser pr. område.

