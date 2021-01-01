We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
2.03M 387L Kølefryseskab(Prime Silver) - Energiklasse D, Door Cooling+™ og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
Opgrader køkkenet på en stilfuld måde
Førsteklasses design
Helt flade døre med nyt design
NatureFRESH™
Hold maden friskere længere
Total No Frost
Perfekt temperatur, jævnt fordelt
Forbedret energieffektivitet
Energibevidsthed, der passer til din livsstil
Gør dit køkken komplet på en elegant og moderne måde
Moderne køkken med et køleskab, der passer til de omgivende skabe og ser ud som en indbygningsmodel.
Fås også i forskellige farver
Holder varerne friskere i lang tid
En skål med friske grøntsager, som er blevet høstet for nylig, der holder længere takket være LG's temperaturkontrol og køleteknologi
*Produktbilledet er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.
*Baseret på TUV-testresultater ved hjælp af LG's interne testmetode til måling af tiden, det tog at nå en vægtreduktionshastighed på 5 % for pak choi på hylden til friske madvarer i LGE Linear Cooling-modellen. Kun relevante modeller. Resultatet afhænger af det faktiske brug.
*Baseret på TUV-testresultater ved hjælp af LG's interne testmetode til sammenligning mellem LGE’s model uden DoorCooling+ (GBB60NSZHE) og DoorCooling+-modellen (GBB72NSDFN) af den tid, det tog for temperaturen at falde fra 24,8 ℃ til 8 ℃ i dørens øverste kurv.
*DoorCooling+™ skal ikke være aktiv, når døren åbnes.
REF-NatureFRESH-Vplus-02-UsageVideo-03-1-Blank-Desktop
FRESHConverter™ bevarer kød, fisk eller grøntsager i den bedste tilstand ved at give dig muligheden for at vælge den rigtige temperatur til de respektive alternativer
Nærbillede af Fresh Converter fyldt med kød, indstillet til korrekt temperatur for kød blandt mulighederne kød, fisk og grøntsager.
Express Cool opretholder friskhed gennem hurtig køling, hjulpet på vej af kold luft.
Nærbillede af Express Cool-knappen, der er placeret øverst på køleskabet.
Smarte funktioner i dit køleskab
Køleskab med åben dør fyldt med frisk mad, hvor ses vinhylde.
*Testen er baseret på "KS C ISO 15502" Standard (Model: R-B601GM, R-B602GCWP)
*10 års garanti på Smart Inverter Compressor (kun denne del).
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken størrelse på køleskab med fryser har jeg brug?
Selvom det afhænger af din livsstil, er en god tommelfingerregel at: LG Combi-kølefryseskabet (kapacitet: 340-387 l) er tilstrækkeligt til en husholdning med 1-2 personer; slanke Multi-Door-modeller (506-508 l) egner sig til en familie på 3-4 personer; til en større familie anbefaler vi LG-Multi-Door- eller American Style-modeller (kapacitet 625-710 l). Multi-Door-modeller er ekstra brede med henblik på opbevaring af bakker, fade osv. Hos LG ønsker vi, at hver kunde finder det kølefryseskab, der passer bedst til deres behov, og derfor tilbyder vi et udvalg af størrelser pr. område.
Er et køleskab med dobbeltdør nyttigt?
Køleskabe med dobbeltdør, der også er kendt som kølefryseskabe, giver dig bekvemmeligheden af at have et separat fryseafsnit til alle dine frosne varer. LG Combi-kølefryseskabe har 70 % køleplads øverst og 30 % fryseplads nederst, hvilket giver dig nem adgang til de oftest benyttede afsnit.
Hvordan ændrer jeg temperaturindstillingen på mit LG-kølefryseskab?
Brug kontrolpanelet på døren eller indeni køleskabet til at indstille den ønskede temperatur for køleskabet eller fryseren. På modeller, der understøtter det, kan du også bruge LG ThinQ™-appen på din smartphone til at fjernstyre temperaturindstillingen.
Hvad betyder det, at et kølefryseskab er isfrit?
Is dannes, når vanddampe rammer iskolde kølespoler, hvorpå det kondenserer til vand, der øjeblikkeligt fryser. Et isfrit køleskab bruger en timer til jævnligt at aktivere en varmespole rundt om kølespolen for at smelte isen, hvilket automatisk forhindrer opbygning af den.
Key Feature
- Premium design med helt flade døre
- Forbedret energieffektivitet med Smart Inverter Compressor™
- Hold maden friskere i længere tid med LGs NatureFRESH™
- Total No Frost med Multi Air Flow
Nøglespecifikationer
Volumen total (l)
387
Produktdimensioner (B x H x D, mm)
595 x 2 030 x 682
Energiforbrug (kWh/år)
217
Energiklasse
D
Kompressor type
Intelligent inverter kompressor (BLDC)
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
Beklædning (dør)
Prime Silver
Alle specifikationer
GRUNDLÆGGENDE SPECIFIKATIONER
Produkttype
B/Fryser
Standard/moddybde
Borddybde
Energiklasse
D
KAPACITET
Volumen total (l)
387
Volumen fryser (l)
110
Volumen køleskab (l)
233
Volumen kølerum (l)
44
STYRING OG DISPLAY
Express Freeze
Ja
Eksternt LED-display
Knap-88-hvid
DIMENSIONER OG VÆGT
Emballagevægt (kg)
86
Produktvægt (kg)
79
Samlet højde inklusive hængsel eller dørdæksel (mm)
2 030
Samlet højde ekskl. hængsler eller dørdæksel (mm)
2 030
Dybde med dør (mm)
682
Dybde uden dør (mm)
610
Produktdimensioner (B x H x D, mm)
595 x 2 030 x 682
EGENSKABER
Door Cooling+
Ja
LINEAR Cooling
Ja
InstaView
Nej
IS- OG VANDSYSTEM
Ismaskine_Manuel
Normal isbakke
Vanddispenser
Nej
Automatisk ismaskine
Nej
MATERIALE OG FINISH
Dør (materiale)
VCM
Beklædning (dør)
Prime Silver
Flad metalkanal (Metal Fresh)
R Metal
Håndtag
Vandret lomme
YDEEVNE
Kompressor type
Intelligent inverter kompressor (BLDC)
Energiforbrug (kWh/år)
217
Klimaklasse
T
Lydeffekt (dB)
35
Lydeffekt (klasse)
B
KØLESKABSRUM
Dørkurv_Gennemsigtig
4
Køleskabslys
Top LED
Hylde_Hærdet glas
3
Grøntsagsskuffe
Ja (2)
Flaskehylde (vin)
fulde
Fresh 0-zone
Nej
Multi-Air Flow
Ja
Foldbar hylde
Nej
Pure N Fresh
Nej
SMART-TEKNOLOGI
Smart Diagnose
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
EAN-KODE
EAN-kode
8806087984675
FRYSERRUM
Skuffe_Fryser
3 Transparent
OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
- udvidelse
- udvidelse
Det siger folk
