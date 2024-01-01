We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
628L InstaView Door in Door™ Side by Side (Essence Black Steel), Energiklasse D, Craft Ice™, Vand-/isdispenser med vandtilkobling, Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
Hvad er bedst ved LG-kølefryseskabet?
Hygiejnepleje
Oplev friskheden
Få rent vand hver gang med vores UV-teknologi, som fjerner *99,99 % af bakterierne.
*UVnano (funktionsnavn: Selvpleje) blev vurderet gennem laboratorietests udført af TÜV Rheinland, hvor der blev brugt interne testmetoder til at måle reduktionen af E. coli, S. aureus and P. aeruginosa i destillerede vandprøver, efter at de havde været eksponeret for produktets UV-LED i 10 minutter hver time, efter i alt 24 timer med typisk brug i et hjem. De faktisk resultater kan afhængige af miljømæssige forhold og brugen. Produktet hverken behandler eller kurerer sundhedsrelaterede lidelser og det garanteres ikke, at det vand, som produktet filtrerer, vil være frit for giftstoffer såsom mikrobiologiske partikler, der påvirker brugernes sundhed.
*UVnano er en sammensætning af ordene UV (ultraviolet) og nanometer (måleenhed).
Rørarbejde
Frisk og filtreret vand
Brugervenlig filteradgang gør rent vand tilgængeligt til alle i dit hjem. Skift filteret, når som helst du vil, og nyd vand, der smager fantastisk, hver dag.
De to separate kort er, at filtre kan udskiftes spontant på venstre side, og med dette kan en mand drikke det friske vand på højre side.
*Testet og certificeret af NSF International iht. NSF/ANSI standard 42, 53, 401 for at reducere 25 potentielt skadelige stoffer, inklusive bly, asbest osv. LG® filtre tilbyder dig og din familie praktisk filtreret vand. For de bedste resultater skal du udskifte dit LG® filter hver 6. måned (eller for hver 757 liter).
Nem adgang
Bank to gange, og se indvendig
Bank to gange, og se 23 % mere af, hvad der er i køleskabet med InstaView™.
Med Door-in-Door™ kan du nemt få fat i din yndlingsmad ved hjælp af en skjult knap.
Køleskabet er installeret i køkkenvæggen med dets fordør, der åbnes ved hjælp af Door-in-Door™-funktionen, med et udvidet foto, der viser brug af Door-in-Door™-knappen på den højre side.
Takket være InstaView™ og Door-in-Door™ behøver du ikke åbne den primære dør, når du leder efter en snack eller drikkevare, hvorved tab af kold luft fra køleskabet mindskes
InstaView køleskabet set fra siden. Dette er et billede af et køleskab fyldt med kold luft.
*Sammenlignet med LG's traditionelle Side-by-Side InstaViewThinQ ™ (GSX971NEAE).
Friskhed
Oprethold friskheden af maden fra i går i længere tid
Nyd friske madvarer med LG's temperaturkontrol og køleteknologi, som holder dine madvarer friskere i længere tid.
Den øvre del af billedet viser høst af salat på en mark. Den nedre del af billedet er af en frisk salat på en rund tallerken. Grøntsagerne på disse to billeder er naturligt forbundne, som var de på ét og samme billede.
FRESH Converter™
Kontrollér temperaturen, hold fødevarer friske
Fresh Converter™ hjælper dig med at vælge de optimale temperaturindstillinger til forskellige fødevarer. Bevar den lækre smag i længere tid med temperaturer, der er nøje tilpasset kød, fisk og grøntsager.
LG ThinQ™
Oplev et smart liv: Vær forbundet med LG ThinQ™
Styr nemt dit køleskab, og modtag de seneste beskeder overalt med LG ThinQ™-appen.
Der er et køleskab og en mobiltelefon.
Smart læring lærer dine mønstre at kende for at optimere køling samt energi- og isforbrug. Det køler ned to timer før det tidspunkt, hvor du bruger det mest, for at forhindre energispild. I inaktive perioder eller når du ikke bruger det så meget, reducerer det energispild ved at begrænse kompressorens bevægelser.
Billedet til venstre viser et par med glas i hænderne foran et åbent køleskab i dagtimerne. Kun den ene side af køleskabet er åbent, og blå, kold luft flyder ud af det. Termometerikonet, der betyder kold luft, befinder sig under billedet. Billedet til højre viser køleskabet i et køkken en mørk nat. Under billedet er der et elektrisk ikon, der betyder energibesparelse.
The LG ThinQ™-appen giver dig smart køleskabsovervågning samt mulighed for at aktivere “Ekspresfrys”-funktionen ved blot at trykke på en knap.
Billedet til højre viser en kvinde med en indkøbskurv, som betragter sin mobiltelefon. Billedet til venstre viser forsiden af køleskabet. Midt mellem billederne er der et ikon, der viser forbindelsen mellem telefonen og køleskabet.
Er du i tvivl, om du efterlod køleskabsdøren åben? Ingen grund til panik!
LG ThinQ™-appen sender en meddelelse direkte til din telefon for at give dig besked.
På venstre side kommer damen hjem og tjekker køleskabets tilstand ved hjælp af smartphonen, og der er en smartphone på skærmen i midten, køleskabet er åbent, og den afkølende vind kommer ud af døren til højre.
LG ThinQ™-funktioner kan variere afhængigt af produkt og land. Rådfør dig med den lokale forhandler eller det lokale LG websted for servicetilgængelighed.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er formålet med et Door-in-Door™-køleskab?
LG’s Door-in-Door™-system giver øjeblikkelig adgang til de vigtigste ting i dagligdagen, uden at køleskabsdøren skal åbnes. Opbevar drikkevarer og snacks, såsom mælk, juice, smør, frugt og yoghurt i et afsnit, som er nemt at komme til, designet til at minimere tab af kølig luft og reducere dit energiforbrug.
Hvordan installeres et kølefryseskab, der kræver en fast vandtilslutning?
Klik på linket nedenfor for at få flere oplysninger. https://www.youtube.com/watch?v=NweA5lBb15A
Hvordan ændrer jeg temperaturindstillingen på mit LG-kølefryseskab?
Brug kontrolpanelet på døren eller indeni køleskabet til at indstille eller justere temperaturen i køleskabet eller fryseren. Brug LG ThinQ™-appen på din mobiltelefon til at fjernstyre temperaturindstillingen på modeller, der understøtter dette.
Hvad bør du overveje, når du køber et kølefryseskab?
LG tilbyder en bred vifte af stilfulde og energieffektive kølefryseskabe med mange smart-funktioner. LG tilbyder det perfekte kølefryskeskab til ethvert hjem – fra rummelige modeller i amerikansk design eller med flere døre til InstaView™ Door-in-Door™-teknologi, kombinerede køleskabe/frysere og slanke modeller. Hvis du designer et køkken fra bunden, er det nemt at integrere din drømmemodel, og hvis du har eksisterende ubrugt plads, er der en god chance for, at din drømmemodel passer perfekt. Når du har besluttet dig for, hvilket kølefryseskab, der bedst passer til din livsstil, bør du se på, hvor meget det kan rumme, innovative køleteknologier, der kan holde din mad frisk i længere tid, praktiske funktioner såsom Total No Frost, en autorengørende UVNano-vand- og isdispenser, foldehylder og et FRESHConverter™-skuffesystem. Glem ikke, at tjekke energieffektivitet og produktgaranti.
Hvilken størrelse kølefryseskab har jeg brug for?
Selvom det afhænger af din livsstil, er dette en god tommelfingerregel: Kombinerede køleskabe/frysere fra LG (kapacitet: 340-384 l) er normalt nok til en lille husholdning med 1-2 personer. Slanke Side-by-Side-modeller (506-508 l) passer til en familie med 3-4 personer. Til en større familie anbefaler vi det rummelige LG Multi-Door eller Side-by-Side (kapacitet 625-705 l). Modeller med flere døre giver ekstra plads til opbevaring af ting såsom fade eller tallerkner. Hos LG ønsker vi, at hver kunde finder det kølefryseskab, der passer bedst til deres behov, og derfor tilbyder vi et udvalg af størrelser inden for hvert område.
Hvad er forskellen på et køleskab med en vandbeholder og et køleskab, der kræver en fast vandtilslutning?
LG giver dig den ultimative frihed til placering af dit kølefryseskab, da vi både tilbyder modeller med og uden vandtilslutning. De to tilgængelige varianter er: Et kølesystem, der kræver en tilslutning til husets eksisterende vandtilførsel for at få koldt vand og is, mens den anden er et køleskab uden fast vandtilslutning, men med indbygget vandbeholder, der kan genopfyldes, forbundet til dispenseren, som er monteret i døren. Du skal blot sørge for, at beholderen er fyldt for at nyde det luksuriøse ved koldt vand eller is.
Smart Inverter Compressor™
Holdbar og energibesparende
Den type effektivitet, du har forestillet dig – den intelligente LG Smart Inverter Compressor™ kontrollerer kølekravene indvendigt i dit køleskab og justerer sin hastighed, så den matcher, mens den kun bruger den nødvendige mængde energi. Hverken mere eller mindre.
Køleskabet er installeret i køkkenvæggen, og der ses en graf, som viser mindskning af energiforbruget ved hjælp af køleskabets smart inverter compressor.
Energieffektiv og holdbar
LG Smart Inverter Compressor™ løfter energieffektivitet til et nye niveau for at hjælpe dig med at spare mere med ti års ro i sindet.
*Ti års garanti på Smart Inverter Compressor (kun reservedele).
Key Feature
- InstaView ThinQ™
- Craft Ice™
- LinearCooling™
- DoorCooling+™
- UVnano™
- FRESHConverter™
Nøglespecifikationer
KAPACITET - Volumen total (l)
628
DIMENSIONER OG VÆGT - Produktdimensioner (B x H x D, mm)
913 x 1 790 x 735
YDEEVNE - Energiforbrug (kWh/år)
276
GRUNDLÆGGENDE SPECIFIKATIONER - Energiklasse
D
YDEEVNE - Kompressor type
Intelligent inverter kompressor (BLDC)
EGENSKABER - InstaView
Ja
EGENSKABER - Door-in-Door
InstaView Door-in-Door (tonet glas)
IS- OG VANDSYSTEM - VVS
VVSkræves
SMART-TEKNOLOGI - ThinQ (Wi-Fi)
Ja
MATERIALE OG FINISH - Beklædning (dør)
Essence Black Steel
Alle specifikationer
GRUNDLÆGGENDE SPECIFIKATIONER
Energiklasse
D
Produkttype
Side om side
Standard/moddybde
Borddybde
KAPACITET
Volumen fryser (l)
192
Volumen fryser (2Star) (l)
15
Volumen ismaskine (l)
14
Volumen køleskab (l)
407
Volumen total (l)
628
STYRING OG DISPLAY
Express Freeze
Ja
Internt LED-display
Indvendigt topdisplay
MATERIALE OG FINISH
Beklædning (dør)
Essence Black Steel
Dør (materiale)
VCM
Flad metalkanal (Metal Fresh)
F/R Metal
Håndtag
Lommespray
IS- OG VANDSYSTEM
Automatisk ismaskine
Ja (Spaceplus)
Ismaskine_Manuel
Nej
Is- og vanddispenser
Isterninger og knust is
VVS
VVSkræves
Vanddispenser
Nej
EGENSKABER
Door Cooling+
Ja
Door-in-Door
InstaView Door-in-Door (tonet glas)
InstaView
Ja
LINEAR Cooling
Ja
YDEEVNE
Kompressor type
Intelligent inverter kompressor (BLDC)
Klimaklasse
T
Energiforbrug (kWh/år)
276
Lydeffekt (dB)
35
Lydeffekt (klasse)
B
SMART-TEKNOLOGI
Smart Diagnose
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
FRYSERRUM
Skuffe_Fryser
2 Transparent
Dørkurv_Gennemsigtig
2
Fryserlys
Top LED
Hylde_Hærdet glas
3
EAN-KODE
EAN-kode
8806096052006
KØLESKABSRUM
Dørkurv_Gennemsigtig
4
Dørkurv_Nytteboks/snack-rum
Ja
Multi-Air Flow
Ja
Pure N Fresh
Nej
Køleskabslys
Top LED
Hylde_Hærdet glas
3
Grøntsagsskuffe
Ja (2)
DIMENSIONER OG VÆGT
Dybde uden dør (mm)
620
Dybde med dør (mm)
735
Emballagevægt (kg)
158
Samlet højde ekskl. hængsler eller dørdæksel (mm)
1 750
Samlet højde inklusive hængsel eller dørdæksel (mm)
1 790
Produktdimensioner (B x H x D, mm)
913 x 1 790 x 735
Produktvægt (kg)
148
OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
- udvidelse
- udvidelse
