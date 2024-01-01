628L InstaView Door in Door™ Side by Side (Essence Black Steel), Energiklasse D, Craft Ice™, Vand-/isdispenser med vandtilkobling, Smart Diagnosis™ med Wi-Fi

*UVnano (funktionsnavn: Selvpleje) blev vurderet gennem laboratorietests udført af TÜV Rheinland, hvor der blev brugt interne testmetoder til at måle reduktionen af E. coli, S. aureus and P. aeruginosa i destillerede vandprøver, efter at de havde været eksponeret for produktets UV-LED i 10 minutter hver time, efter i alt 24 timer med typisk brug i et hjem. De faktisk resultater kan afhængige af miljømæssige forhold og brugen. Produktet hverken behandler eller kurerer sundhedsrelaterede lidelser og det garanteres ikke, at det vand, som produktet filtrerer, vil være frit for giftstoffer såsom mikrobiologiske partikler, der påvirker brugernes sundhed.

*UVnano er en sammensætning af ordene UV (ultraviolet) og nanometer (måleenhed).