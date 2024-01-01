LG 36,5" Smart Monitor 4K UHD IPS til streaming 37U730SA med webOS

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Indbyggede streamingtjenester og apper kan være forskellige fra land til land.

*Det er nødvendigt at have en internetforbindelse og abonnementer på streamingtjenester. Der kan være yderligere omkostninger forbundet med nogle tjenester, da de ikke følger med, men kræver særskilte abonnementer.

*Tilbyder en række tilpassede apper og tjenester, herunder musik, sport, hjemmekontor og spil i skyen for hver registrerede konto.