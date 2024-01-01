About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG 27" 4K UHD UltraFine™ IPS-skærm
27U730A_EU new Erp label.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

LG 27" 4K UHD UltraFine™ IPS-skærm

27U730A_EU new Erp label.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

Del dette indhold.

Du Kan Dele De Varer, Som Du Godt Kan Lide, Med Dine Venner.

LG 27" 4K UHD UltraFine™ IPS-skærm

27U730A-B
vy framifrån
-15 graders sidovy
+15 graders sidovy
vy framifrån
+30 graders sidovy
Väggmontering och portvy
Sidovy
Sidovy motsatt sida
Vy ovanifrån med skärmen lutad framåt
Vy ovanifrån med skärmen lutad i motsatt riktning
Vy ovanifrån med skärmen lutad i motsatt riktning
Vy bakifrån
+30 graders sidovy
+30 graders sidovy
Vinkelvy bakifrån
vy framifrån
-15 graders sidovy
+15 graders sidovy
vy framifrån
+30 graders sidovy
Väggmontering och portvy
Sidovy
Sidovy motsatt sida
Vy ovanifrån med skärmen lutad framåt
Vy ovanifrån med skärmen lutad i motsatt riktning
Vy ovanifrån med skärmen lutad i motsatt riktning
Vy bakifrån
+30 graders sidovy
+30 graders sidovy
Vinkelvy bakifrån

Nøglefunktioner

  • 27" UHD 4K (3840x2160) IPS
  • DCI-P3 90 % (Typ.) med HDR10
  • Tre sider, der næsten går ud til kanten
  • USB Type-C™ (90 W strømforsyning)
  • LG-kontakt
Mere
LG UltraFine-skärm-logotyp.

LG UltraFine-skärm-logotyp.

Der er tænkt på alle detaljer

Vy framifrån av en vit LG-skärm på ett skrivbord, som visar ett färgglatt 3D-redigeringsgränssnitt med en lampa, ett tangentbord, en ljudmixer och hörlurar i närheten.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Skærm

27" UHD 4K (3840x2160)

Anti-glare

Design med tre sider, næsten helt ud til kanten

Billedkvalitet

DCI-P3 90% (typ.)

HDR10

1000:1 kontrast

300 nits lysstyrke

Brugervenlighed

USB-C (PD 90 W)

Multi-interface

5 W X 2 højttalere

LG-kontakt

Vy framifrån av en vit LG-skärm på ett skrivbord, som visar lager av skärmupplösningar för jämförelse, med kameror, böcker, färgchips och högtalare ordnade runt den.

Klarhed med 8,29 millioner pixels

Med 4K UHD (3840x2160) IPS og et design med tre sider uden kant kan du få et arbejdsområde med fire gange Full HD-opløsning, når du redigerer flere spor, uden at forstørre eller formindske tidslinjer.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*Det samlede antal pixels blev beregnet ved at gange de vandrette og lodrette opløsninger med hinanden, hvilket resulterede i 2,07 millioner pixels for FHD og 8,29 millioner pixels for 4K UHD.

Ægte farver, som fagfolk stoler på

UltraFine™ er kompatibel med branchestandarden for HDR10 (High Dynamic Range), baseret på farveskalaen DCI-P3 90%, og understøtter specifikke niveauer af farver og lysstyrke, der gør det muligt for skabere at opleve visuel klarhed med nøjagtige farver i indhold og fine detaljer.

Vy framifrån av en vit LG-skärm som visar intensiva canyonbilder med färgkorrigeringsverktyg som framhäver HDR och 90 % DCI-P3-färgtäckning.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Lysstyrke: 300 nits (typ.), farveskala: DCI-P3 90% (typ.)

*De faktiske figurer/resultater kan afhænge af brugsmiljøet.

En jämförelsevideo som visar djupare svärta och intensiv kontrast på en HDR-kompatibel LG UltraFine-skärm för att betona bättre visuellt djup och klarhet.

Dybere sort giver flere detaljer

Det høje kontrastforhold leverer fine detaljer uden forvrængning, selv på mørke billeder. IPS giver ensartet farveudtryk fra kant til kant på skærmen, og det formidler dit visuelle output.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Alt-i-et-USB-C

USB-C understøtter skærm, dataoverførsel og 90 W enhedsopladning samtidigt, hvilket giver ubesværet understøttelse af en bærbar computer gennem ét enkelt kabel.

Vy ovanifrån av en bildskärm ansluten till en bärbar dator med ett tangentbord och en mus placerade nedanför.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*For at fungere korrekt skal USB-C-kablet bruges for at forbinde USB-C-porten til skærmen.

Flere forbindelser fra mac-enhed til pc

Begyndere og professionelle har ofte masser af udstyr. Forbind dine forskellige enheder til hinanden, så du kan arbejde effektivt.

En kreativ arbetsyta med en LG-skärm och en ansluten bärbar dator. Båda visar ett videoredigeringsgränssnitt med färggraderingsverktyg och en tidslinje.

*Denne funktion afhænger af situationen og miljøet, som brugeren anvender.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Fordybende lyd

Fordybende visuel oplevelse med Waves MaxxAudio® – perfekt til alt fra biografhits til eventyrspil. Den får hver scene til at føles mere levende med større dybde og flere detaljer.

En skrivbordskonfiguration med en LG-skärm som visar en kvinna i en rymddräkt, förbättrad med MaxxAudio visuella effekter som tyder på inbyggd högtalarljudprojektion.

*Denne funktion afhænger af situationen og miljøet, som brugeren anvender.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Hurtig omskiftning

LG Switch-appen optimerer din skærm til både arbejde og livet i almindelighed. Tilpas ubesværet din foretrukne billedkvalitet og lysstyrke, få mulighed for at opdele skærmen i 11 afsnit og start hurtigt din videokaldsplatform, hvilket gør den endnu mere praktisk.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Besøg LG.com for at hente den seneste version af LG Switch-appen.

Ryddeligt, slankt design

Den L-formede fod, som får bugt med rodet, og et design med tre sider næsten uden kant er skabt til at spare plads på skrivebordet, så din opsætning bliver effektiv med mindre træthed, hvorved du kan bevare fokus i længere tid med en base, hvor svingning, hældning og drejning er fuldt justerbare.

Vy framifrån, från sidan och i detalj av en vit LG-skärm med ett elegant stativ och minimal design på baksidan.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.*Hældning(-5°~21°), svingning(-45°~45°), højde(150 mm)

Key Feature

  • 27" UHD 4K (3840x2160) IPS
  • DCI-P3 90 % (Typ.) med HDR10
  • Tre sider, der næsten går ud til kanten
  • USB Type-C™ (90 W strømforsyning)
  • LG-kontakt
Udskriv

Nøglespecifikationer

  • Display - Størrelse [tommer]

    27

  • Display - Opløsning

    3840 x 2160

  • Display - Paneltype

    IPS

  • Display - Billedformatforhold

    16:9

  • Display - Farverum (typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    300

  • Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    60

  • Mekanisk - Display position justeringer

    Hældning/Højde/Drejning/Drejning

Alle specifikationer

DISPLAY

  • Størrelse [tommer]

    27

  • Billedformatforhold

    16:9

  • Paneltype

    IPS

  • Opløsning

    3840 x 2160

  • Pixelafstand [mm]

    0.0518(H)*0.1554(V)

  • Farvedybde (antal farver)

    1.07B

  • Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    300

  • Kontrastforhold (typ.)

    1000:1

  • Farverum (typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Farverum (min.)

    DCI-P3 86% (CIE1976)

  • Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    60

  • Lysstyrke (min.) [cd/m²]

    240

  • Kontrastforhold (min.)

    700:1

  • Størrelse [cm]

    68.4 cm

FORBINDELSE

  • HDMI

    JA(2ea)

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP version

    1.4

  • USB-C

    JA(1ea)

  • Hovedtelefonudgang

    3-polet (kun lyd)

  • USB-nedstrømsport

    JA(2ea/ver3.2 Gen1)

  • USB-C (Strømforsyning)

    90W

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • Farvesvaghed

    JA

  • Smart energibesparelse

    JA

  • Dynamisk handling synkronisering

    JA

  • Sort stabilisator

    JA

  • Læsertilstand

    JA

  • Super Resolution+

    JA

MEKANISK

  • Display position justeringer

    Hældning/Højde/Drejning/Drejning

  • Vægbeslag [mm]

    100 x 100 mm

LYD

  • Maxx Audio

    JA

  • Højttaler

    JA (5W x2)

DIMENSIONER/VÆGTE

  • Dimension i emballage (B x H x D) [mm]

    694 x 217 x 451mm

  • Dimension med stand (B x H x D) [mm]

    613.5 x 539.2 x 253.2mm

  • Dimension uden stand (B x H x D) [mm]

    613.5 x 363.5 x 45.4mm

  • Vægt i emballage [kg]

    10.4 kg

  • Vægt med stand [kg]

    7.7 kg

  • Vægt uden stand [kg]

    5.1 kg

INFO

  • Produktnavn

    UHD

  • År

    Y25

STRØM

  • Strømforbrug (Dvaletilstand)

    Mindre end 0,5 W (HDMI/DP-indgangsforhold)

  • Strømforbrug (DC off)

    Mindre end 0,3 W

  • AC-indgang

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    Ekstern strømforsyning (adapter)

TILBEHØR

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • HDMI

    JA(2ea)

  • USB-C

    JA(1ea)

SW-APPLIKATION

  • Dobbelt controller

    JA

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

FLERE OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
For at lære mere om, hvordan dette produkt håndterer data, og dine rettigheder som bruger, besøg venligst ″Datadækning og specifikationer″ på LG Privacy

Det siger folk

Find lokalt

Find a retailer.