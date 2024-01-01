LG 27" 4K UHD UltraFine™ IPS-skærm

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Der er tænkt på alle detaljer
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
Skærm
27" UHD 4K (3840x2160)
Anti-glare
Design med tre sider, næsten helt ud til kanten
Billedkvalitet
DCI-P3 90% (typ.)
HDR10
1000:1 kontrast
300 nits lysstyrke
Brugervenlighed
USB-C (PD 90 W)
Multi-interface
5 W X 2 højttalere
LG-kontakt
*Det samlede antal pixels blev beregnet ved at gange de vandrette og lodrette opløsninger med hinanden, hvilket resulterede i 2,07 millioner pixels for FHD og 8,29 millioner pixels for 4K UHD.
Ægte farver, som fagfolk stoler på
UltraFine™ er kompatibel med branchestandarden for HDR10 (High Dynamic Range), baseret på farveskalaen DCI-P3 90%, og understøtter specifikke niveauer af farver og lysstyrke, der gør det muligt for skabere at opleve visuel klarhed med nøjagtige farver i indhold og fine detaljer.
*Lysstyrke: 300 nits (typ.), farveskala: DCI-P3 90% (typ.)
*De faktiske figurer/resultater kan afhænge af brugsmiljøet.
Alt-i-et-USB-C
USB-C understøtter skærm, dataoverførsel og 90 W enhedsopladning samtidigt, hvilket giver ubesværet understøttelse af en bærbar computer gennem ét enkelt kabel.
*For at fungere korrekt skal USB-C-kablet bruges for at forbinde USB-C-porten til skærmen.
Flere forbindelser fra mac-enhed til pc
Begyndere og professionelle har ofte masser af udstyr. Forbind dine forskellige enheder til hinanden, så du kan arbejde effektivt.
*Denne funktion afhænger af situationen og miljøet, som brugeren anvender.
Fordybende lyd
Fordybende visuel oplevelse med Waves MaxxAudio® – perfekt til alt fra biografhits til eventyrspil. Den får hver scene til at føles mere levende med større dybde og flere detaljer.
*Denne funktion afhænger af situationen og miljøet, som brugeren anvender.
Hurtig omskiftning
LG Switch-appen optimerer din skærm til både arbejde og livet i almindelighed. Tilpas ubesværet din foretrukne billedkvalitet og lysstyrke, få mulighed for at opdele skærmen i 11 afsnit og start hurtigt din videokaldsplatform, hvilket gør den endnu mere praktisk.
*Besøg LG.com for at hente den seneste version af LG Switch-appen.
Ryddeligt, slankt design
Den L-formede fod, som får bugt med rodet, og et design med tre sider næsten uden kant er skabt til at spare plads på skrivebordet, så din opsætning bliver effektiv med mindre træthed, hvorved du kan bevare fokus i længere tid med en base, hvor svingning, hældning og drejning er fuldt justerbare.
Key Feature
- 27" UHD 4K (3840x2160) IPS
- DCI-P3 90 % (Typ.) med HDR10
- Tre sider, der næsten går ud til kanten
- USB Type-C™ (90 W strømforsyning)
- LG-kontakt
Nøglespecifikationer
Display - Størrelse [tommer]
27
Display - Opløsning
3840 x 2160
Display - Paneltype
IPS
Display - Billedformatforhold
16:9
Display - Farverum (typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
300
Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
60
Mekanisk - Display position justeringer
Hældning/Højde/Drejning/Drejning
Alle specifikationer
DISPLAY
Størrelse [tommer]
27
Billedformatforhold
16:9
Paneltype
IPS
Opløsning
3840 x 2160
Pixelafstand [mm]
0.0518(H)*0.1554(V)
Farvedybde (antal farver)
1.07B
Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
300
Kontrastforhold (typ.)
1000:1
Farverum (typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Farverum (min.)
DCI-P3 86% (CIE1976)
Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
60
Lysstyrke (min.) [cd/m²]
240
Kontrastforhold (min.)
700:1
Størrelse [cm]
68.4 cm
FORBINDELSE
HDMI
JA(2ea)
DisplayPort
JA(1ea)
DP version
1.4
USB-C
JA(1ea)
Hovedtelefonudgang
3-polet (kun lyd)
USB-nedstrømsport
JA(2ea/ver3.2 Gen1)
USB-C (Strømforsyning)
90W
FUNKTIONER
HDR 10
JA
Farvesvaghed
JA
Smart energibesparelse
JA
Dynamisk handling synkronisering
JA
Sort stabilisator
JA
Læsertilstand
JA
Super Resolution+
JA
MEKANISK
Display position justeringer
Hældning/Højde/Drejning/Drejning
Vægbeslag [mm]
100 x 100 mm
LYD
Maxx Audio
JA
Højttaler
JA (5W x2)
DIMENSIONER/VÆGTE
Dimension i emballage (B x H x D) [mm]
694 x 217 x 451mm
Dimension med stand (B x H x D) [mm]
613.5 x 539.2 x 253.2mm
Dimension uden stand (B x H x D) [mm]
613.5 x 363.5 x 45.4mm
Vægt i emballage [kg]
10.4 kg
Vægt med stand [kg]
7.7 kg
Vægt uden stand [kg]
5.1 kg
INFO
Produktnavn
UHD
År
Y25
STRØM
Strømforbrug (Dvaletilstand)
Mindre end 0,5 W (HDMI/DP-indgangsforhold)
Strømforbrug (DC off)
Mindre end 0,3 W
AC-indgang
100~240V (50/60Hz)
Type
Ekstern strømforsyning (adapter)
TILBEHØR
DisplayPort
JA(1ea)
HDMI
JA(2ea)
USB-C
JA(1ea)
SW-APPLIKATION
Dobbelt controller
JA
OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
For at lære mere om, hvordan dette produkt håndterer data, og dine rettigheder som bruger, besøg venligst ″Datadækning og specifikationer″ på LG Privacy
