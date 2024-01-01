About Cookies on This Site

LG 31,5" 4K UHD UltraFine™ VA-skærm
32U720A_EU new Erp label.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

LG 31,5" 4K UHD UltraFine™ VA-skærm

32U720A_EU new Erp label.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

LG 31,5" 4K UHD UltraFine™ VA-skærm

32U720A-B
Nøglefunktioner

  • 31,5" UHD 4K (3840x2160) VA
  • DCI-P3 90 % (typ.) med HDR10
  • Tre sider, der næsten går ud til kanten
  • USB Type-C™ (90 W strømforsyning)
  • LG-kontakt
Mere
Logo for LG UltraFine-skærm.

Logo for LG UltraFine-skærm.

Der er tænkt på alle detaljer

Visning forfra af en sort LG-skærm på et skrivebord, som viser en farverig 3d-redigeringsgrænseflade med en lampe, et tastatur, en lydmixer og hovedtelefoner tæt på.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Skærm

31,5" UHD 4K (3840x2160)

Anti-glare

Design med tre sider, næsten helt ud til kanten

Billedkvalitet

DCI-P3 90 % (typ.)

HDR10

3000:1 kontrast

250 nits lysstyrke

Brugervenlighed

USB-C (PD 90 W)

Multi-interface

5 W X 2 højttalere

LG-kontakt

Visning forfra af en sort LG-skærm på et skrivebord, der viser skærmopløsninger i flere lag til sammenligning, med kameraer, bøger, farvechips og højttalere arrangeret omkring sig.

Klarhed med 8,29 millioner pixels

Med 4K UHD (3840x2160) IPS og et design med tre sider uden kant kan du få et arbejdsområde med fire gange Full HD-opløsning, når du redigerer flere spor, uden at forstørre eller formindske tidslinjer.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*Det samlede antal pixels blev beregnet ved at gange de vandrette og lodrette opløsninger med hinanden, hvilket resulterede i 2,07 millioner pixels for FHD og 8,29 millioner pixels for 4K UHD.

Ægte farver, som fagfolk stoler på

UltraFine™ er kompatibel med branchestandarden for HDR10 (High Dynamic Range), baseret på farveskalaen DCI-P3 90%, og understøtter specifikke niveauer af farver og lysstyrke, der gør det muligt for skabere at opleve visuel klarhed med nøjagtige farver i indhold og fine detaljer.

Visning forfra af en hvid LG-skærm, der viser et livagtigt billede af en kløft med farvekorrigeringsværktøjer, hvor HDR og 90 % DCI-P3 fremhæves.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Lysstyrke: 250 nits (typ.), farveskala: DCI-P3 90 % (typ.)

*De faktiske figurer/resultater kan afhænge af brugsmiljøet.

En video med en sammenligning af den dybere sort og levende kontrast på en LG UltraFine-skærm med HDR, hvor den forbedrede visuelle dybde og klarhed fremhæves.

Dybere sort giver flere detaljer

Det høje kontrastforhold leverer fine detaljer uden forvrængning, selv på mørke billeder.VA giver ensartet farveudtryk fra kant til kant på skærmen,og det formidler dit visuelle output.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Alt-i-et-USB-C

USB-C understøtter skærm, dataoverførsel og 90 W enhedsopladning samtidigt, hvilket giver ubesværet understøttelse af en bærbar computer gennem ét enkelt kabel.

Visning oppefra af en skærm, som er forbundet med en bærbar computer, hvor der ses et tastatur og en mus nedenunder.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*For at fungere korrekt skal USB-C-kablet bruges for at forbinde USB-C-porten til skærmen.

Flere forbindelser fra mac-enhed til pc

Begyndere og professionelle har ofte masser af udstyr. Forbind dine forskellige enheder til hinanden, så du kan arbejde effektivt.

En kreativ arbejdsplads med en LG-skærm og en forbundet bærbar computer. Begge viser en videoredigeringsgrænseflade med farvegraderingsværktøjer og en tidslinje.

*Denne funktion afhænger af situationen og miljøet, som brugeren anvender.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Fordybende lyd

Fordybende visuel oplevelse med Waves MaxxAudio® – perfekt til alt fra biografhits til eventyrspil. Den får hver scene til at føles mere levende med større dybde og flere detaljer.

Et skrivebord med en LG-skærm, som viser en kvinde iført en rumdragt, forbedret med visuelle MaxxAudio-effekter, der illustrerer lydprojiceringen fra de indbyggede højttalere.

*Denne funktion afhænger af situationen og miljøet, som brugeren anvender.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Hurtig omskiftning

LG Switch-appen optimerer din skærm til både arbejde og livet i almindelighed. Tilpas ubesværet din foretrukne billedkvalitet og lysstyrke, få mulighed for at opdele skærmen i 11 afsnit og start hurtigt din videokaldsplatform, hvilket gør den endnu mere praktisk.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Besøg LG.com for at hente den seneste version af LG Switch-appen.

Ryddeligt, slankt design

Et design med tre sider næsten uden kant og en L-formet fod, som sørger for, at der er ryddeligt, parret med en base, som har fuld justering af svingning, hældning, drejning og højde. Den er skabt til at spare plads på skrivebordet og gøre din arbejdsgang mere effektiv, og den kan hjælpe dig med at bevare fokus i længere tid, mens du redigerer videoklip og visuelt output.

Forside, side og detaljerede visninger af en sort LG-skærm med en elegant fod og et minimalistisk bagpaneldesign.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Hældning(-5°~25°), svingning(-30°~30°), højde(130mm)

Key Feature

  • 31,5" UHD 4K (3840x2160) VA
  • DCI-P3 90 % (typ.) med HDR10
  • Tre sider, der næsten går ud til kanten
  • USB Type-C™ (90 W strømforsyning)
  • LG-kontakt
Udskriv

Nøglespecifikationer

  • Display - Størrelse [tommer]

    31.5

  • Display - Opløsning

    3840 x 2160

  • Display - Paneltype

    VA

  • Display - Billedformatforhold

    16:9

  • Display - Farverum (typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    250

  • Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    60

  • Mekanisk - Display position justeringer

    Hældning/Højde/Drejning/Drejning

Alle specifikationer

INFO

  • Produktnavn

    UHD

  • År

    Y25

DISPLAY

  • Størrelse [tommer]

    31.5

  • Størrelse [cm]

    80

  • Opløsning

    3840 x 2160

  • Paneltype

    VA

  • Billedformatforhold

    16:9

  • Pixelafstand [mm]

    0.06053 x 0.18159

  • Lysstyrke (min.) [cd/m²]

    200

  • Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    250

  • Farverum (min.)

    DCI-P3 80%(CIE1976)

  • Farverum (typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Farvedybde (antal farver)

    1.07B

  • Kontrastforhold (min.)

    2100:1

  • Kontrastforhold (typ.)

    3000:1

  • Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    60

FORBINDELSE

  • HDMI

    JA(2ea)

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP version

    1.4

  • USB-C

    JA(1ea)

  • USB-C (Strømforsyning)

    90W

  • USB-opstrømsport

    JA(via USB-C)

  • USB-nedstrømsport

    JA(2ea/ver3.0)

  • Hovedtelefonudgang

    JA

LYD

  • Maxx Audio

    JA

  • Højttaler

    JA (5W x2)

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • Læsertilstand

    JA

  • Farvesvaghed

    JA

  • Super Resolution+

    JA

  • Sort stabilisator

    JA

  • Dynamisk handling synkronisering

    JA

  • Smart energibesparelse

    JA

MEKANISK

  • Display position justeringer

    Hældning/Højde/Drejning/Drejning

  • Vægbeslag [mm]

    100 x 100 mm

DIMENSIONER/VÆGTE

  • Dimension med stand (B x H x D) [mm]

    714.3*597.8*250(UP)

  • Dimension uden stand (B x H x D) [mm]

    714.3*420.1*45.7

  • Dimension i emballage (B x H x D) [mm]

    821*219*507

  • Vægt med stand [kg]

    8.1Kg

  • Vægt uden stand [kg]

    5.2Kg

  • Vægt i emballage [kg]

    10.7Kg

STRØM

  • Strømforbrug (Dvaletilstand)

    0.5W

  • Strømforbrug (DC off)

    Mindre end 0,3 W

  • AC-indgang

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    Ekstern strømforsyning (adapter)

TILBEHØR

  • HDMI

    JA(2ea)

  • USB-C

    JA(1ea)

  • DisplayPort

    JA(1ea)

SW-APPLIKATION

  • Dobbelt controller

    JA

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

FLERE OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
For at lære mere om, hvordan dette produkt håndterer data, og dine rettigheder som bruger, besøg venligst ″Datadækning og specifikationer″ på LG Privacy

