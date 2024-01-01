LG 40" UltraFine™ WUHD 5K2K Nano IPS-skærm med Thunderbolt™ 5 og USB Type-C®
*Billederne er simuleret for at forbedre funktionsforståelsen og kan afvige fra den faktiske brugsoplevelse.
*https://www.thunderbolttechnology.net/products
Display
39,7” 5K2K (5120x2160) ved 120Hz
Nano-IPS Sort (2500R)
HDR 600 / DCI-P3 99% (typisk)
Brugervenlighed
Thunderbolt 5 (96W)
2x HDMI og DisplayPort
LG Switch-app
Komfort og tillid
Ergonomisk stativ
Flimmersikker og læsertilstand
TUV 5-stjernet øjenkomfort
EPEAT og Energy Star
Performance| 5K Canvas ansehen. Beherrsche die Details.
5K2K-skærm. Skarpere og bredere syn.
5K2K Nano IPS1) Black-skærmen (5120x2160) tilbyder 33 % flere pixels2) end standard 4K UHD (3840x2160), hvilket giver et bredere lærred til at se mere indhold og reducerer behovet for at skifte mellem programmer. Dens høje opløsning leverer knivskarpe billeder og præcise detaljer, hvilket gør den velegnet til professionel videoredigering, grafisk design og ethvert visuelt arbejde, hvor præcision er afgørende. Den levende klarhed giver dig mulighed for at få øje på selv de fine detaljer uden konstant zoom eller panorering.
1) Nano IPS er en avanceret IPS-teknologi, der bruger nanometerstore partikler på skærmens LED.
2) Det samlede antal pixels blev beregnet ved at gange de vandrette og lodrette opløsninger, hvilket resulterer i 11,05 millioner pixels for 5K2K.
Professionel udstilling. Professionel præstation.
For dataanalytikere, udviklere og IT-professionelle, der håndterer komplekse dashboards, kode og økonomiske data, leverer 40-tommer 5K2K-skærmen den klarhed og det brede skærmareal, du har brug for til at arbejde fokuseret og effektivt.
120Hz opdateringshastighed
Jævne visuelle elementer til præcise arbejdsgange
Oplev jævnere skærmbevægelse med en opdateringsfrekvens på 120 Hz. Ideel til professionelle opgaver som data-rulning, dokumentgennemgang og indholdsoprettelse. Den forbedrede flydende overflade understøtter præcist arbejde og hjælper med at opretholde fokus under intensive arbejdsgange.
VESA-certificeret skærm HDR™ 600
Hver detalje, fuldt realiseret
VESA Display HDR™ 600 tilbyder klare højlys, dybe skygger og præcis farvegengivelse, der indfanger alle detaljer, hvilket gør den velegnet til professionelle, der har brug for pålidelig HDR-ydeevne i deres kreative arbejde. Den forbedrer teksturer, elementer og det naturlige samspil mellem lys og skygge, hvilket giver en naturlig visuel oplevelse.
Fang alle nuancer fra levende til diskrete
99% DCI-P3 leverer en 25% bredere farveskala end sRGB og dækker næsten alle de farver, der bruges i trykt, digitalt og broadcast-indhold. Fra levende til subtile nuancer eliminerer præcis farvegengivelse behovet for separat visning.
Et skærmbillede i fuld størrelse med et designprogram, der viser levende farver.
*Lysstyrke: 450 nits (typisk), Farveskala: DCI-P3 99% (typisk)
*Nano IPS er en avanceret IPS-teknologi, der bruger nanometerstore partikler på skærmens LED.
Kontrast 2000:1
Kontrast 1000:1
2000:1 dybere sort og fyldige skygger
Fordi kontrastforholdet påvirker den nøjagtige farvegengivelse, forbedrer Nano IPS Black kontrastforholdet fra standard IPS 1000:1 til 2000:1 – hvilket giver levende farver og skarpere detaljer i objekter, skygger og baggrunde. Oplev dybere sorte og rigere skygger, der bevarer et ensartet farveudtryk på skærmen fra kant til kant, og en øget følelse af realisme, der formidler dine visuelle resultater naturligt.
*Nano IPS er en avanceret IPS-teknologi, der bruger nanometerstore partikler på skærmens LED.
Visuel komfort
Live Color Svagt blått ljus
Beskyt dine øjne, bevar hver eneste detalje
Beskyt dine øjne uden at gå på kompromis med farverne. LG's Live Color Low Blue Light, certificeret af TÜV Rheinland, reducerer eksponering for blåt lys for professionelle med lang erfaring, samtidig med at den bevarer levende farver gennem avanceret RGB-hardware- og softwarejustering.
*TÜV Rheinland-certificerings-ID (Eye Comfort): 1111298743
Adaptiv lysstyrke
Justerer automatisk skærmens lysstyrke baseret på det omgivende lys ved hjælp af en indbygget sensor, hvilket kan reducere øjenbelastning og forbedre øjenkomforten. Denne funktion hjælper med at skabe et mere behageligt og fokuseret arbejdsmiljø hele dagen lang.
Kompatibilität | Eine Verbindung für einen effizienten Workflow.
Verdens første Thunderbolt™ 5
5K2K-skærm**
Thunderbolt™ 5 muliggør produktion af kommercielle output såsom finansielle dashboards, kontrolrumsvisualiseringer og indhold i virksomhedsklassen på en enestående 5K2K-skærm. Den tilbyder også dataoverførsler, der er dobbelt så hurtige til tilsluttede enheder sammenlignet med Thunderbolt™ 4, og giver mulighed for at oplade din bærbare computer (op til 96W) via et enkelt kabel, hvilket sikrer stabilitet, skalerbarhed og sikkerhed.
En UltraFine-skærm placeres med programskærm ved siden af en mindre skærm, en pc og en lagringsenhed, forbundet med kabler, der viser dens multiforbindelse.
**https://www.thunderbolttechnology.net/products
*For at fungere korrekt kræves det medfølgende Thunderbolt 5-kabel til at forbinde Thunderbolt 5-porten til skærmen.
*For at få adgang til alle funktioner, inklusive 96W opladning og 5120×2160 @120Hz output, anbefales det, at din enhed understøtter Thunderbolt 5 eller DisplayPort 2.1.
*DP-, HDMI-, USB-C- og Thunderbolt-kabler er inkluderet i pakken.
※ Bemærk ※
1. Windows: Skærmen fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af Intel-processoren og Windows OS-versionen.
*Minimumskrav: Intel 12. generation eller nyere, Windows 11 eller nyere.
2. macOS: Skærmen fungerer muligvis ikke korrekt på enheder, der ikke er fra Apple Silicon, afhængigt af macOS-versionen.
*Minimumskrav: macOS Sequoia (version 15) eller nyere.
Ubegrænsede opsætninger med flere porte
Tilslut din bærbare computer, kamera, tablet eller eksterne lagringsenheder via alsidige porte, herunder Thunderbolt™ 5, HDMI 2.1 samt USB-C og USB-A. Få jævn og stabil ydeevne uden ekstra adaptere eller splittere.
Detaljeret visning af en skærms bagside og underside, der viser flere porte, herunder USB-C, Thunderbolt 5, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 og USB-A.
Daisy Chain
Strømlin arbejdsgangen, øg produktiviteten
Thunderbolt™ 5-porte understøtter daisy chaining for strømlinet opsætning. Send video, overfør aktiver, og tilslut flere enheder – alt sammen via en enkelt port. Sig farvel til virrede kabler, og hold dit arbejdsområde rent og klar.
LG UltraFine-skærme tilsluttet en bærbar computer via Thunderbolt 5-porte, der viser aktieanalyse, 3D-grafik og softwareudviklingsværktøjer til multitasking-arbejdsgange.
Rodfri arbejdsstation
Den integrerede dockingstation giver dig mulighed for at tilslutte strøm, data, video og eksterne enheder direkte til skærmen via en enkelt hub. Indbygget KVM giver mulighed for kontrol af to pc'er med ét tastatur og én mus – perfekt til IT-professionelle og forretningsbrugere, der ønsker at reducere rod og øge produktiviteten.
Benutzerfreundlichkeit | Erweiteren Sie Ihren kreativen Umfang.
10W x2 fyldig bas + Freesync
Opgrader din professionelle arbejdsplads
Dyk ned i dit indhold, og lad dig omslutte af handlingen. Dobbelte indbyggede 10 W-højttalere med fyldig bas leverer klar, fordybende lyd, ideel til opkald, møder og videoindhold uden behov for eksterne højttalere.
En UltraFine-skærm er placeret i et virtuelt rum, hvor lydbølger, der kommer fra den nederste del af skærmen, bevæger sig fremad. På skærmen vender en kvinde i en rød rumdragt fremad.
AMD FreeSync Premium
Med FreeSync Premium-teknologi opnås problemfri, flydende bevægelse, når du mikser lyd, mens du gennemgår hurtige spil eller film i høj opløsning, ved at reducere skærmrivning og hakken.
Strømlin din arbejdsgang. Maksimer effektiviteten.
LG Switch-appen hjælper med at optimere din skærm for et effektivt arbejdsmiljø. Du kan opdele skærmen i seks områder, administrere tidsplaner og nemt starte en videoopkaldsplatform ved hjælp af en kortlagt genvejstast.
*For at downloade den nyeste version af LG Switch-appen, besøg LG.com
Rodfrit, slankt design
En 3-sidet kantløs skærm med en slank stander, der problemfrit tilpasser sig dine behov – vip, løft og drej for personlig komfort. Ved at tilpasse sig din arbejdsgang hjælper den dig med at forblive komfortabel og fokuseret under lange, intensive projekter.
Bedre liv for alle
40WT95UF overholder flere standarder såsom Energy Star og EPEAT.
*For yderligere oplysninger om disse certificeringer, besøg ENERGY STAR og EPEATs hjemmeside.
Key Feature
- DCI-P3 99% with Nano IPS Black
- 5K2K 5120x2160
- DisplayHDR True Black 600
- Thunderbolt™ 5
- Læsertilstand og flimmersikker
- Daisy Chain
Nøglespecifikationer
Display - Opløsning
5120x2160
Display - Paneltype
IPS Black
Display - Billedformatforhold
21:9
Display - Farverum (typ.)
DCI-P3 99%
Alle specifikationer
DISPLAY
Billedformatforhold
21:9
Paneltype
IPS Black
Opløsning
5120x2160
Farverum (typ.)
DCI-P3 99%
FORBINDELSE
Indbygget KVM
JA
Daisy Chain
JA
DP version
1x DP 2.1
USB-nedstrømsport
2 x USB-A 3.2 Gen2 downstream
FUNKTIONER
AMD FreeSync™
AMD FreeSync Premium
Smart energibesparelse
JA
PIP
2 PIP
PBP
2 PBP
Flimmerfri
JA
Læsertilstand
JA
VESA DisplayHDR™
JA
Kamera
(Logitech magnetisk webcam-tilslutning klar til brug)
MEKANISK
Vægbeslag [mm]
100x100
LYD
Højttaler
2x10W
INFO
År
2025
TILBEHØR
HDMI
2x HDMI 2.1
USB-C
1 x USB-C op (kun data)
4 x USB-C ned (1 til 15W, 3 til 4,5W)
OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
