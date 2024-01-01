About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG 40" UltraFine™ WUHD 5K2K Nano IPS-skærm med Thunderbolt™ 5 og USB Type-C®

40WT95UF EU.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation
Del dette indhold.

Du Kan Dele De Varer, Som Du Godt Kan Lide, Med Dine Venner.

LG 40" UltraFine™ WUHD 5K2K Nano IPS-skærm med Thunderbolt™ 5 og USB Type-C®

40WT95UF-W
forfra
-15 graders sidevisning
Bagfra set
Bagfra set med skærmen vippet opad
Set fra siden
Set bagfra
Bagfra set med afmonteret stativ
forfra
-15 graders sidevisning
Bagfra set
Set fra siden
Set bagfra
Bagfra set med afmonteret stativ
Nøglefunktioner

  • DCI-P3 99% with Nano IPS Black
  • 5K2K 5120x2160
  • DisplayHDR True Black 600
  • Thunderbolt™ 5
  • Læsertilstand og flimmersikker
  • Daisy Chain
Mere
LG UltraFine Monitor-logo.



Verdens første Thunderbolt™5 5K2K-skærm*
Udviklet til præcision

LG UltraFine-skærm på et skrivebord, der viser farverige datavisualiseringer og en kodningsgrænseflade i et moderne kontormiljø.

LG UltraFine-skærm på et skrivebord, der viser farverige datavisualiseringer og en kodningsgrænseflade i et moderne kontormiljø.

*Billederne er simuleret for at forbedre funktionsforståelsen og kan afvige fra den faktiske brugsoplevelse.

*https://www.thunderbolttechnology.net/products

Display

39,7” 5K2K (5120x2160) ved 120Hz

Nano-IPS Sort (2500R)

HDR 600 / DCI-P3 99% (typisk)

Brugervenlighed

Thunderbolt 5 (96W)

2x HDMI og DisplayPort

LG Switch-app

Komfort og tillid

Ergonomisk stativ

Flimmersikker og læsertilstand

TUV 5-stjernet øjenkomfort

EPEAT og Energy Star

5 forskellige billeder med tekst, der antyder UltraFines nøglefunktioner

5 forskellige billeder med tekst, der antyder UltraFines nøglefunktioner

Performance| 5K Canvas

5K2K-skærm. Skarpere og bredere syn.

5K2K Nano IPS1) Black-skærmen (5120x2160) tilbyder 33 % flere pixels2) end standard 4K UHD (3840x2160), hvilket giver et bredere lærred til at se mere indhold og reducerer behovet for at skifte mellem programmer. Dens høje opløsning leverer knivskarpe billeder og præcise detaljer, hvilket gør den velegnet til professionel videoredigering, grafisk design og ethvert visuelt arbejde, hvor præcision er afgørende. Den levende klarhed giver dig mulighed for at få øje på selv de fine detaljer uden konstant zoom eller panorering.

*Billederne er simuleret for at forbedre funktionsforståelsen og kan afvige fra den faktiske brugsoplevelse.

 

1) Nano IPS er en avanceret IPS-teknologi, der bruger nanometerstore partikler på skærmens LED.

 

2) Det samlede antal pixels blev beregnet ved at gange de vandrette og lodrette opløsninger, hvilket resulterer i 11,05 millioner pixels for 5K2K.

Professionel udstilling. Professionel præstation.

For dataanalytikere, udviklere og IT-professionelle, der håndterer komplekse dashboards, kode og økonomiske data, leverer 40-tommer 5K2K-skærmen den klarhed og det brede skærmareal, du har brug for til at arbejde fokuseret og effektivt.

*Billederne er simuleret for at forbedre funktionsforståelsen og kan afvige fra den faktiske brugsoplevelse.

Nano IPS™-skærm

Nanoteknologi styrer lyset for at levere dybere sort for filmisk klarhed, mens opdateringshastigheden på 120 Hz sikrer ultrajævn bevægelse.

DCI-P3
99%

Præcis og levende farveskala, ideel til videoredigering og farvegradering.

VESA-skærm HDR™ 600

Den er certificeret i henhold til VESA DisplayHDR™ 600-standarderne og forbedrer lysstyrke og farvenøjagtighed for at levere mere naturtro billeder, der er nøjagtige i forhold til kilden.

2.000:1
Kontrast

Et højt kontrastforhold uddyber skygger og forfiner højlys, selv under varierende lysforhold.

120Hz opdateringshastighed

Jævne visuelle elementer til præcise arbejdsgange

Oplev jævnere skærmbevægelse med en opdateringsfrekvens på 120 Hz. Ideel til professionelle opgaver som data-rulning, dokumentgennemgang og indholdsoprettelse. Den forbedrede flydende overflade understøtter præcist arbejde og hjælper med at opretholde fokus under intensive arbejdsgange.

*Billederne er simuleret for at forbedre funktionsforståelsen og kan afvige fra den faktiske brugsoplevelse.

VESA-certificeret skærm HDR™ 600

Hver detalje, fuldt realiseret

VESA Display HDR™ 600 tilbyder klare højlys, dybe skygger og præcis farvegengivelse, der indfanger alle detaljer, hvilket gør den velegnet til professionelle, der har brug for pålidelig HDR-ydeevne i deres kreative arbejde. Den forbedrer teksturer, elementer og det naturlige samspil mellem lys og skygge, hvilket giver en naturlig visuel oplevelse.

*Billederne er simuleret for at forbedre funktionsforståelsen. De kan afvige fra den faktiske brug.

Fang alle nuancer fra levende til diskrete

99% DCI-P3 leverer en 25% bredere farveskala end sRGB og dækker næsten alle de farver, der bruges i trykt, digitalt og broadcast-indhold. Fra levende til subtile nuancer eliminerer præcis farvegengivelse behovet for separat visning.

Et skærmbillede i fuld størrelse med et designprogram, der viser levende farver.

*Billederne er simuleret for at forbedre funktionsforståelsen og kan afvige fra den faktiske brugsoplevelse.

 

*Lysstyrke: 450 nits (typisk), Farveskala: DCI-P3 99% (typisk)

 

*Nano IPS er en avanceret IPS-teknologi, der bruger nanometerstore partikler på skærmens LED.

Et billede af en zebras hoved set fra den ene side viser, hvordan et kontrastforhold på 2000:1 kan udtrykke en dybere sort farve end et kontrastforhold på 1000:1.

Kontrast 2000:1

Et billede af en zebras hoved set fra den ene side viser, hvordan et kontrastforhold på 2000:1 kan udtrykke en dybere sort farve end et kontrastforhold på 1000:1.

Kontrast 1000:1

2000:1 dybere sort og fyldige skygger

Fordi kontrastforholdet påvirker den nøjagtige farvegengivelse, forbedrer Nano IPS Black kontrastforholdet fra standard IPS 1000:1 til 2000:1 – hvilket giver levende farver og skarpere detaljer i objekter, skygger og baggrunde. Oplev dybere sorte og rigere skygger, der bevarer et ensartet farveudtryk på skærmen fra kant til kant, og en øget følelse af realisme, der formidler dine visuelle resultater naturligt.

*Billederne er simuleret for at forbedre funktionsforståelsen. De kan afvige fra den faktiske brug.

 

*Nano IPS er en avanceret IPS-teknologi, der bruger nanometerstore partikler på skærmens LED.

Visuel komfort

Live Color Svagt blått ljus

Beskyt dine øjne, bevar hver eneste detalje

Beskyt dine øjne uden at gå på kompromis med farverne. LG's Live Color Low Blue Light, certificeret af TÜV Rheinland, reducerer eksponering for blåt lys for professionelle med lang erfaring, samtidig med at den bevarer levende farver gennem avanceret RGB-hardware- og softwarejustering.

*TÜV Rheinland-certificerings-ID (Eye Comfort): 1111298743

*Billederne er simuleret for at forbedre funktionsforståelsen

Læsertilstand

Læsertilstand justerer farvetemperatur og luminans, hvilket hjælper med at mindske øjentræthed og giver øjenkomfort, når du læser dokumenter på en skærm.

Flimmersikker

Flicker Safe reducerer usynlig flimmer på skærmen, hvilket hjælper med at reducere øjenbelastning.

Adaptiv lysstyrke

Justerer automatisk skærmens lysstyrke baseret på det omgivende lys ved hjælp af en indbygget sensor, hvilket kan reducere øjenbelastning og forbedre øjenkomforten. Denne funktion hjælper med at skabe et mere behageligt og fokuseret arbejdsmiljø hele dagen lang.

*Billederne er simuleret for at forbedre funktionsforståelsen og kan afvige fra den faktiske brugsoplevelse.

Kompatibilität | Eine Verbindung für einen effizienten Workflow.

Verdens første Thunderbolt™ 5
5K2K-skærm**

Thunderbolt™ 5 muliggør produktion af kommercielle output såsom finansielle dashboards, kontrolrumsvisualiseringer og indhold i virksomhedsklassen på en enestående 5K2K-skærm. Den tilbyder også dataoverførsler, der er dobbelt så hurtige til tilsluttede enheder sammenlignet med Thunderbolt™ 4, og giver mulighed for at oplade din bærbare computer (op til 96W) via et enkelt kabel, hvilket sikrer stabilitet, skalerbarhed og sikkerhed.

transfer

2x hurtigere overførsel

Op til 80 Gbps

power

Strømforsyning

Op til 96W

5k2k

5K2K-skærm

Op til 5K2K

En UltraFine-skærm placeres med programskærm ved siden af ​​en mindre skærm, en pc og en lagringsenhed, forbundet med kabler, der viser dens multiforbindelse.

**https://www.thunderbolttechnology.net/products

*Billederne er simuleret for at forbedre funktionsforståelsen og kan afvige fra den faktiske brugsoplevelse.

*For at fungere korrekt kræves det medfølgende Thunderbolt 5-kabel til at forbinde Thunderbolt 5-porten til skærmen.

*For at få adgang til alle funktioner, inklusive 96W opladning og 5120×2160 @120Hz output, anbefales det, at din enhed understøtter Thunderbolt 5 eller DisplayPort 2.1.

*DP-, HDMI-, USB-C- og Thunderbolt-kabler er inkluderet i pakken.

※ Bemærk ※

1. Windows: Skærmen fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af Intel-processoren og Windows OS-versionen.

*Minimumskrav: Intel 12. generation eller nyere, Windows 11 eller nyere.

2. macOS: Skærmen fungerer muligvis ikke korrekt på enheder, der ikke er fra Apple Silicon, afhængigt af macOS-versionen.

*Minimumskrav: macOS Sequoia (version 15) eller nyere.

Ubegrænsede opsætninger med flere porte

Tilslut din bærbare computer, kamera, tablet eller eksterne lagringsenheder via alsidige porte, herunder Thunderbolt™ 5, HDMI 2.1 samt USB-C og USB-A. Få jævn og stabil ydeevne uden ekstra adaptere eller splittere.

Detaljeret visning af en skærms bagside og underside, der viser flere porte, herunder USB-C, Thunderbolt 5, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 og USB-A.

*Billederne er simuleret for at forbedre funktionsforståelsen og kan afvige fra den faktiske brugsoplevelse.

Daisy Chain

Strømlin arbejdsgangen, øg produktiviteten

Thunderbolt™ 5-porte understøtter daisy chaining for strømlinet opsætning. Send video, overfør aktiver, og tilslut flere enheder – alt sammen via en enkelt port. Sig farvel til virrede kabler, og hold dit arbejdsområde rent og klar.

LG UltraFine-skærme tilsluttet en bærbar computer via Thunderbolt 5-porte, der viser aktieanalyse, 3D-grafik og softwareudviklingsværktøjer til multitasking-arbejdsgange.

*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af ​​funktionerne og kan afvige fra den faktiske brugsoplevelse. *DisplayPort x1, HDMI x1, USB-C x1, strømkabel x1 og Thunderbolt x1-kabler er inkluderet i pakken.

Rodfri arbejdsstation

Den integrerede dockingstation giver dig mulighed for at tilslutte strøm, data, video og eksterne enheder direkte til skærmen via en enkelt hub. Indbygget KVM giver mulighed for kontrol af to pc'er med ét tastatur og én mus – perfekt til IT-professionelle og forretningsbrugere, der ønsker at reducere rod og øge produktiviteten.

*Billederne er simuleret for at forbedre funktionsforståelsen og kan afvige fra den faktiske brugsoplevelse.

Benutzerfreundlichkeit | Erweiteren Sie Ihren kreativen Umfang.

10W x2 fyldig bas + Freesync

Opgrader din professionelle arbejdsplads

Dyk ned i dit indhold, og lad dig omslutte af handlingen. Dobbelte indbyggede 10 W-højttalere med fyldig bas leverer klar, fordybende lyd, ideel til opkald, møder og videoindhold uden behov for eksterne højttalere.

En UltraFine-skærm er placeret i et virtuelt rum, hvor lydbølger, der kommer fra den nederste del af skærmen, bevæger sig fremad. På skærmen vender en kvinde i en rød rumdragt fremad.

*Billederne er simuleret for at forbedre funktionsforståelsen og kan afvige fra den faktiske brugsoplevelse.

AMD FreeSync Premium

Med FreeSync Premium-teknologi opnås problemfri, flydende bevægelse, når du mikser lyd, mens du gennemgår hurtige spil eller film i høj opløsning, ved at reducere skærmrivning og hakken.

Strømlin din arbejdsgang. Maksimer effektiviteten.

LG Switch-appen hjælper med at optimere din skærm for et effektivt arbejdsmiljø. Du kan opdele skærmen i seks områder, administrere tidsplaner og nemt starte en videoopkaldsplatform ved hjælp af en kortlagt genvejstast.

*Billederne er simuleret for at forbedre funktionsforståelsen og kan afvige fra den faktiske brugsoplevelse.

 

*For at downloade den nyeste version af LG Switch-appen, besøg LG.com

Rodfrit, slankt design

En 3-sidet kantløs skærm med en slank stander, der problemfrit tilpasser sig dine behov – vip, løft og drej for personlig komfort. Ved at tilpasse sig din arbejdsgang hjælper den dig med at forblive komfortabel og fokuseret under lange, intensive projekter.

Kantløst design

Kantløst design

Swivel

Drejelig

(-20° ~ 20°)

Tilt

Vip

(-5° ~ 20°)

Height

Højde

(130 mm)

*Billederne er simuleret for at forbedre funktionsforståelsen og kan afvige fra den faktiske brugsoplevelse.

Fingerhjerte-logo.

Bedre liv for alle

40WT95UF overholder flere standarder såsom Energy Star og EPEAT.

  • ENERGY STAR-logoet.

    ENERGY STAR-certificeret

  • EPEAT®-logoet.

    EPEAT®-registreret

*For yderligere oplysninger om disse certificeringer, besøg ENERGY STAR og EPEATs hjemmeside.

Udskriv

Nøglespecifikationer

  • Display - Opløsning

    5120x2160

  • Display - Paneltype

    IPS Black

  • Display - Billedformatforhold

    21:9

  • Display - Farverum (typ.)

    DCI-P3 99%

Alle specifikationer

DISPLAY

  • Billedformatforhold

    21:9

  • Paneltype

    IPS Black

  • Opløsning

    5120x2160

  • Farverum (typ.)

    DCI-P3 99%

FORBINDELSE

  • Indbygget KVM

    JA

  • Daisy Chain

    JA

  • DP version

    1x DP 2.1

  • USB-nedstrømsport

    2 x USB-A 3.2 Gen2 downstream

FUNKTIONER

  • AMD FreeSync™

    AMD FreeSync Premium

  • Smart energibesparelse

    JA

  • PIP

    2 PIP

  • PBP

    2 PBP

  • Flimmerfri

    JA

  • Læsertilstand

    JA

  • VESA DisplayHDR™

    JA

  • Kamera

    (Logitech magnetisk webcam-tilslutning klar til brug)

MEKANISK

  • Vægbeslag [mm]

    100x100

LYD

  • Højttaler

    2x10W

INFO

  • År

    2025

TILBEHØR

  • HDMI

    2x HDMI 2.1

  • USB-C

    1 x USB-C op (kun data)
    4 x USB-C ned (1 til 15W, 3 til 4,5W)

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

FLERE OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
For at lære mere om, hvordan dette produkt håndterer data, og dine rettigheder som bruger, besøg venligst ″Datadækning og specifikationer″ på LG Privacy

Det siger folk