LG 27" UltraGear™ 144 Hz (overklokket) FHD IPS gaming-skærm | 27G411A med NVIDIA® G-SYNC® Compatible, SRGB 99 % (typ.)

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Dette produkt understøtter en opdateringshastighed på 120 Hz og op til 144 Hz i overklokket tilstand, når det er tilsluttet gennem DisplayPort 1.4. (HDMI 2.0 understøtter op til 144 Hz.)

*Opdateringshastigheden og reaktionstiden kan variere i forhold til miljøet, såsom indhold eller pc-ydeevne (CPU/GPU). Et DP 1.4-kompatibelt kabel og grafikkort er nødvendigt (grafikkort sælges særskilt).