About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG 27" UltraGear™ 200 Hz QHD-gamingskærm│27G610A med sRGB 99 % (typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), HDMI 2.0
20250627105838_27G610A_EU.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

LG 27" UltraGear™ 200 Hz QHD-gamingskærm│27G610A med sRGB 99 % (typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), HDMI 2.0

20250627105838_27G610A_EU.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

Del dette indhold.

Du Kan Dele De Varer, Som Du Godt Kan Lide, Med Dine Venner.

LG 27" UltraGear™ 200 Hz QHD-gamingskærm│27G610A med sRGB 99 % (typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), HDMI 2.0

27G610A-B
front view
Rear view
-15 degree side view
+15 degree side view
+30 degree swivel monitor rear view
-30 degree swivel monitor rear view
rear perspective view
rear perspective view
top view
+30 degree swivel monitor top view
-30 degree swivel monitor top view
close-up view of the rear emblem
close-up view of the rear emblem
front view
front view of the monitor with the stand down
front view
Rear view
-15 degree side view
+15 degree side view
+30 degree swivel monitor rear view
-30 degree swivel monitor rear view
rear perspective view
rear perspective view
top view
+30 degree swivel monitor top view
-30 degree swivel monitor top view
close-up view of the rear emblem
close-up view of the rear emblem
front view
front view of the monitor with the stand down

Nøglefunktioner

  • 27" QHD-gamingskærm (2560x1440)
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • 200 Hz opdateringshastighed
  • 1ms (GtG) reaktionstid
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Design næsten uden kanter
Mere
Billede af UltraGear™ OLED 27g610a-gamingskærmen vist forfra.

Billede af UltraGear™ OLED 27g610a-gamingskærmen vist forfra.

27" QHD 200 Hz IPS gamingskærm

Visning forfra af LG UltraGear™ 27G610A-gamingskærmen på sin sekskantende base i en futuristisk og neonoplyst korridor. Skærmen viser levende lilla og røde hvirvler med UltraGear-logoet i midten.

Visning forfra af LG UltraGear™ 27G610A-gamingskærmen på sin sekskantende base i en futuristisk og neonoplyst korridor. Skærmen viser levende lilla og røde hvirvler med UltraGear-logoet i midten.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Kollage med fem fliser, som fremhæver LG UltraGear™ 27G610A-skærmens ramme med teksten “27″ QHD 2560×1440”. Science fiction-scene mærket “sRGB 99 % (typ.) og VESA DisplayHDR™ 400”. Billede med bevægelsessløring af motorcykel mærket “200 Hz”. Rumfartøj mærket “1ms (GtG)” og et nærbillede af et HDMI-kabel mærket “HDMI 2.0.”

Kollage med fem fliser, som fremhæver LG UltraGear™ 27G610A-skærmens ramme med teksten “27″ QHD 2560×1440”. Science fiction-scene mærket “sRGB 99 % (typ.) og VESA DisplayHDR™ 400”. Billede med bevægelsessløring af motorcykel mærket “200 Hz”. Rumfartøj mærket “1ms (GtG)” og et nærbillede af et HDMI-kabel mærket “HDMI 2.0.”

Ordet “SKÆRM” med store gradient-bogstaver centreret mod en mørk baggrund med en tynd skitseret kasse, der strækker sig fra venstre side.

Klarhed, der sørger for, at du har kontrollen

UltraGear kan med sin vidtstrakte 27" QHD-skærm (2560x1440) hjælpe med at forbedre visuel klarhed og detaljer. Den høje pixeltæthed bidrager til billeder, der ser skarpere ud og finere billedpræcision, så du får en mere engagerende oplevelse.

Nærbillede af LG UltraGear™ 27G610A-skærm, hvorpå der ses en kampscene fra et science fiction-spil med futuristiske rumskibe og mechs. En overlejret tekst fremhæver opløsningen og billedformatet: “16:9 QHD 2560×1440.”

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Fordyb dig i ægte farver og behersk spillet

Vores gamingskærm understøtter et bredt farvespektrum og 99 % sRGB (typ.) dækning, som udtrykker farver med høj nøjagtighed til gengivelse med VESA DisplayHDR™ 400, hvorved opnås en realistisk spiloplevelse.

Krigere med futuristiske rustninger i kamp med energivåben i en neonoplyst by.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*Tilgængeligheden af ovenstående funktion afhænger af de betingelser, brugeren arbejder under i det virkelige liv.

Ordet “SKÆRM” med store gradient-bogstaver centreret mod en mørk baggrund med en tynd skitseret kasse, der strækker sig fra venstre side.
Visning fra siden af en skærm, hvorpå ses en bueskytte i et spil.

Flydende bevægelser i spil

For at give dig en opdateringshastighed på 200 Hz med flydende, krystalklare billeder, mens bevægelsessløring mindskes. Dyk ned i mere fordybende spil for hvert billede.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Overvældende hastighed, dyk ned i spillet

Den ultrahurtige responstid på 1 ms (GtG), der reducerer efterbilleder og giver en hurtig reaktionstid, lader dig nyde en helt ny gaming-præstation.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*Vælg “Hurtigere tilstand” for at opnå “1 ms reaktionstid”. (Spiljustering → Responstid → Hurtigere tilstand).

Ordet “TEKNOLOGI” med store gradient-bogstaver centreret mod en mørk baggrund med en tynd skitseret kasse, der strækker sig fra venstre side.

Certificeret med en bredt anvendt teknologi

Denne skærm, der er drevet af AMD FreeSync™ Premium, sikrer ultraglat grafik uden rivning og lav forsinkelse, hvilket giver spilpræcision og flydende billeder uden sidestykke.

Et billeder viser en opdelt skærm med sammenligning af gaming-billeder med synkroniseringsteknologi deaktiveret i den venstre side og aktiveret i den højre. Til venstre er pilotens udsyn fra et futuristisk jetfly forvrænget med riven og hakken, mens den samme scene vises til højre, hvor den ser glat og flydende ud med lyse bevægelsesspor. Overskriften er “Certificeret med en bredt anvendt teknologi”, hvor AMD FreeSync™ Premium- og NVIDIA® G-SYNC® Compatible-certificeringerne fremhæves.

Et billede viser logoet for AMD FreeSync™ Premium-certificering i midten mod en lys, beige baggrund.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Præstationen for denne funktion er sammenlignet med modeller, som ikke bruger synkroniseringsteknologien.

*Fejl og forsinkelser kan forekommer som følge af netværksforbindelsen.

Dynamic Action Sync

Med reduktion af inputforsinkelse med Dynamic Action Sync kan spillerne fange kritiske øjeblikke i realtid og reagere hurtigt.

Black Stabilizer

Black Stabilizer hjælper gamere med at opdage snigskytter, som ligger på lur i de mørkeste hjørner, og hurtigt navigere gennem eksplosioner.

Crosshair

Målpunktet er fastgjort i midten for at forbedre nøjagtigheden, når du skyder.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Kompakt og elegant

Oplev vores design med tre sider, der er næsten uden kanter, og en fuldt justerbar fod med svingning, hældning og højde. En L-formet fod, der fjerner kabelrodet, og justering af svingning med stort område sørger for, at der kun optages lidt plads på skrivebordet og at der ikke er ubrugt plads.

Ikon for justerbar svingning.

Svingning

-30° ~ 30°

Ikon for justerbar hældning.

Hældning

-5° ~ 20°

Ikon for justerbar højde.

Højde

110 mm

Ikon for drejning.

Drejning

Med uret

UltraGear™ 27g610a-gamingskærmen set for- og bagfra med visning af en futuristisk racerscene.
HDMI-ikon.

HDMI™ 2.1 x2

Ikon for DisplayPort.

DisplayPort 1.4 x1 

med DSC

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Key Feature

  • 27" QHD-gamingskærm (2560x1440)
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • 200 Hz opdateringshastighed
  • 1ms (GtG) reaktionstid
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Design næsten uden kanter
Udskriv

Nøglespecifikationer

  • Display - Størrelse [tommer]

    27

  • Display - Opløsning

    2560 x 1440

  • Display - Paneltype

    IPS

  • Display - Billedformatforhold

    16:9

  • Display - Farverum (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    200

  • Mekanisk - Display position justeringer

    Vip/Drej/Højde/Drejning

Alle specifikationer

DISPLAY

  • Størrelse [tommer]

    27

  • Billedformatforhold

    16:9

  • Paneltype

    IPS

  • Opløsning

    2560 x 1440

  • Pixelafstand [mm]

    0.2331 x 0.2331 mm

  • Farvedybde (antal farver)

    16.7M

  • Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Kontrastforhold (typ.)

    1000:1

  • Farverum (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Farverum (min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    200

  • Lysstyrke (min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Størrelse [cm]

    68.4

FORBINDELSE

  • HDMI

    JA(2ea)

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP version

    1.4

  • Hovedtelefonudgang

    3-polet (kun lyd)

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Farvesvaghed

    JA

  • Smart energibesparelse

    JA

  • Fabriksfarvekalibreret

    JA

  • Dynamisk handling synkronisering

    JA

  • Sort stabilisator

    JA

  • Sigtekorn

    JA

  • Læsertilstand

    JA

  • FPS-tæller

    JA

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR 400

  • Brugerdefineret nøgle

    JA

  • Automatisk inputskift

    JA

MEKANISK

  • Display position justeringer

    Vip/Drej/Højde/Drejning

  • Vægbeslag [mm]

    100 x 100 mm

DIMENSIONER/VÆGTE

  • Dimension i emballage (B x H x D) [mm]

    865.0 x 435.0 x 140.0

  • Dimension med stand (B x H x D) [mm]

    "613.2 x 544.2 x 224.5(UP) / 613.2 x 434.1 x 224.5(DOWN)"

  • Dimension uden stand (B x H x D) [mm]

    613.2 x 364.5 x 49.2

  • Vægt i emballage [kg]

    7.1

  • Vægt med stand [kg]

    5.3

  • Vægt uden stand [kg]

    3.5

INFO

  • Produktnavn

    UltraGear

  • År

    Y25

STRØM

  • Strømforbrug (Dvaletilstand)

    Mindre end 0,5 W

  • Strømforbrug (DC off)

    Mindre end 0,3 W

  • AC-indgang

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    Ekstern strømforsyning (adapter)

TILBEHØR

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • HDMI

    JA(2ea)

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

FLERE OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
For at lære mere om, hvordan dette produkt håndterer data, og dine rettigheder som bruger, besøg venligst ″Datadækning og specifikationer″ på LG Privacy

Det siger folk