LG 27" UltraGear™ 200 Hz QHD-gamingskærm│27G610A med sRGB 99 % (typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), HDMI 2.0
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
Klarhed, der sørger for, at du har kontrollen
UltraGear kan med sin vidtstrakte 27" QHD-skærm (2560x1440) hjælpe med at forbedre visuel klarhed og detaljer. Den høje pixeltæthed bidrager til billeder, der ser skarpere ud og finere billedpræcision, så du får en mere engagerende oplevelse.
Fordyb dig i ægte farver og behersk spillet
Vores gamingskærm understøtter et bredt farvespektrum og 99 % sRGB (typ.) dækning, som udtrykker farver med høj nøjagtighed til gengivelse med VESA DisplayHDR™ 400, hvorved opnås en realistisk spiloplevelse.
Krigere med futuristiske rustninger i kamp med energivåben i en neonoplyst by.
*Tilgængeligheden af ovenstående funktion afhænger af de betingelser, brugeren arbejder under i det virkelige liv.
Overvældende hastighed, dyk ned i spillet
Den ultrahurtige responstid på 1 ms (GtG), der reducerer efterbilleder og giver en hurtig reaktionstid, lader dig nyde en helt ny gaming-præstation.
*Vælg “Hurtigere tilstand” for at opnå “1 ms reaktionstid”. (Spiljustering → Responstid → Hurtigere tilstand).
Certificeret med en bredt anvendt teknologi
Denne skærm, der er drevet af AMD FreeSync™ Premium, sikrer ultraglat grafik uden rivning og lav forsinkelse, hvilket giver spilpræcision og flydende billeder uden sidestykke.
Et billeder viser en opdelt skærm med sammenligning af gaming-billeder med synkroniseringsteknologi deaktiveret i den venstre side og aktiveret i den højre. Til venstre er pilotens udsyn fra et futuristisk jetfly forvrænget med riven og hakken, mens den samme scene vises til højre, hvor den ser glat og flydende ud med lyse bevægelsesspor. Overskriften er “Certificeret med en bredt anvendt teknologi”, hvor AMD FreeSync™ Premium- og NVIDIA® G-SYNC® Compatible-certificeringerne fremhæves.
*Præstationen for denne funktion er sammenlignet med modeller, som ikke bruger synkroniseringsteknologien.
*Fejl og forsinkelser kan forekommer som følge af netværksforbindelsen.
Dynamic Action Sync
Med reduktion af inputforsinkelse med Dynamic Action Sync kan spillerne fange kritiske øjeblikke i realtid og reagere hurtigt.
Black Stabilizer
Black Stabilizer hjælper gamere med at opdage snigskytter, som ligger på lur i de mørkeste hjørner, og hurtigt navigere gennem eksplosioner.
Kompakt og elegant
Oplev vores design med tre sider, der er næsten uden kanter, og en fuldt justerbar fod med svingning, hældning og højde. En L-formet fod, der fjerner kabelrodet, og justering af svingning med stort område sørger for, at der kun optages lidt plads på skrivebordet og at der ikke er ubrugt plads.
Key Feature
- 27" QHD-gamingskærm (2560x1440)
- VESA DisplayHDR™ 400
- 200 Hz opdateringshastighed
- 1ms (GtG) reaktionstid
- AMD FreeSync™ Premium
- Design næsten uden kanter
Nøglespecifikationer
Display - Størrelse [tommer]
27
Display - Opløsning
2560 x 1440
Display - Paneltype
IPS
Display - Billedformatforhold
16:9
Display - Farverum (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
200
Mekanisk - Display position justeringer
Vip/Drej/Højde/Drejning
Alle specifikationer
DISPLAY
Størrelse [tommer]
27
Billedformatforhold
16:9
Paneltype
IPS
Opløsning
2560 x 1440
Pixelafstand [mm]
0.2331 x 0.2331 mm
Farvedybde (antal farver)
16.7M
Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Kontrastforhold (typ.)
1000:1
Farverum (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Farverum (min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
200
Lysstyrke (min.) [cd/m²]
320cd/m²
Størrelse [cm]
68.4
FORBINDELSE
HDMI
JA(2ea)
DisplayPort
JA(1ea)
DP version
1.4
Hovedtelefonudgang
3-polet (kun lyd)
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Farvesvaghed
JA
Smart energibesparelse
JA
Fabriksfarvekalibreret
JA
Dynamisk handling synkronisering
JA
Sort stabilisator
JA
Sigtekorn
JA
Læsertilstand
JA
FPS-tæller
JA
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR 400
Brugerdefineret nøgle
JA
Automatisk inputskift
JA
MEKANISK
Display position justeringer
Vip/Drej/Højde/Drejning
Vægbeslag [mm]
100 x 100 mm
DIMENSIONER/VÆGTE
Dimension i emballage (B x H x D) [mm]
865.0 x 435.0 x 140.0
Dimension med stand (B x H x D) [mm]
"613.2 x 544.2 x 224.5(UP) / 613.2 x 434.1 x 224.5(DOWN)"
Dimension uden stand (B x H x D) [mm]
613.2 x 364.5 x 49.2
Vægt i emballage [kg]
7.1
Vægt med stand [kg]
5.3
Vægt uden stand [kg]
3.5
INFO
Produktnavn
UltraGear
År
Y25
STRØM
Strømforbrug (Dvaletilstand)
Mindre end 0,5 W
Strømforbrug (DC off)
Mindre end 0,3 W
AC-indgang
100~240V (50/60Hz)
Type
Ekstern strømforsyning (adapter)
TILBEHØR
DisplayPort
JA(1ea)
HDMI
JA(2ea)
OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
- udvidelse
- udvidelse
- udvidelse
