LG 27" UltraGear™ 300 Hz QHD IPS spilskærm | 27G640A med DCI-P3 95 % (typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15W)
*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Klarhed, der sørger for, at du har kontrollen
Med dens 27" QHD (2560x1440) skærm giver den livagtig grafik og konsistent billedkvalitet med både klarhed og dybde. 1440p-opløsningen og 16:9-billedformatetgiver en balanceret fuldskærmsvisning, der forbedrer rumfornemmelsen i spil – så du forbliver fordybet mens vigtige visuelle elementer er lette at følge.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
Fordyb dig i ægte farver og behersk spillet
Vores spilskærm understøtter et bredt farvespektrum, 95 % (typ.) af DCI-P3-farveskalaen, som udtrykker farver med høj nøjagtighed til gengivelse med VESA DisplayHDR 400, hvorved opnås en realistisk spiloplevelse.
Futuristisk kampscene på UltraGear™ 27G640A-skærm, der viser klare farver med 95 % DCI-P3-farveskala og VESA DisplayHDR™ 400-certificering.
*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Overvældende hastighed,
dykker ned i spil med
1 ms (GTG)
Den ultrahurtige responstid på 1 ms (GtG),der reducerer efterbilleder og giver en hurtig reaktionstid,giver dig en helt ny spilpræstation.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
*Vælg "Hurtigere tilstand" for at opnå "1 ms responstid". (Spiljustering → Responstid → Hurtigere tilstand).
Glat bevægelse,
endeløst spil
Mindre forvrængning og forsinkelse med AMD FreeSync™ Premium-teknologi og NVIDIA-testet, officielt valideret G-SYNC®-kompatibilitet på en 4K-spilskærm. Oplev betydeligt reduceret skærmforvrængning og -hakken, så du får jævnt,krystalklart spil.
Racerscene fra Assetto Corsa Competizione vist på UltraGear™ 27G640A-skærmen med understøttelse af NVIDIA G-SYNC og AMD FreeSync Premium.
*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Præstationen for denne funktion er sammenlignet med modeller, som ikke bruger synkroniseringsteknologien.
*Fejl og forsinkelser kan forekommer som følge af netværksforbindelsen.
Dynamic Action Sync
Med reduktion af inputforsinkelse med Dynamic Action Sync kan spillerne fange kritiske øjeblikke i realtid og reagere hurtigt.
*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Ryddeligt, elegant design
Oplev sekskantet belysning og et design, der er næsten uden kanter, sammen med en fuldt justerbar fod med justering for svingning, hældning, højde og drejning. Den ryddelige L-stander er formet til at spare skrivebordsplads og eliminere døde zoner, så din opsætning bliver ren og effektiv.
*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Key Feature
- 27" QHD (2560x1440) IPS-skærm
- 1 ms (GtG) reaktionstid
- DisplayHDR 400 med DCI-P3 95 %
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium
- Design med tre sider, næsten helt ud til kanten
- L-stander uden rod
Nøglespecifikationer
Display - Størrelse [tommer]
27
Display - Opløsning
2560 x 1440
Display - Paneltype
IPS
Display - Billedformatforhold
16:9
Display - Farverum (typ.)
DCI P3 95% (CIE1976)
Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
300
Mekanisk - Display position justeringer
Højde/Sving/Drejevinkel
Alle specifikationer
DISPLAY
Størrelse [tommer]
27
Billedformatforhold
16:9
Paneltype
IPS
Opløsning
2560 x 1440
Pixelafstand [mm]
232.8 × 232.8 mm
Farvedybde (antal farver)
1.07B
Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Kontrastforhold (typ.)
1300:1
Farverum (typ.)
DCI P3 95% (CIE1976)
Farverum (min.)
DCI P3 90% (CIE1976)
Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
300
Lysstyrke (min.) [cd/m²]
320cd/m²
Kontrastforhold (min.)
600:1
Størrelse [cm]
68.378
FORBINDELSE
HDMI
JA(2ea)
DisplayPort
JA(1ea)
DP version
1.4
USB-C
JA(1ea)
Hovedtelefonudgang
3-bens (kun lyd)
USB-nedstrømsport
JA(2ea/ver3.0)
USB-opstrømsport
JA(1ea/ver3.0)
USB-C (Strømforsyning)
15W
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Farvesvaghed
JA
Smart energibesparelse
JA
Fabriksfarvekalibreret
JA
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC-kompatibel
Dynamisk handling synkronisering
JA
Sort stabilisator
JA
Sigtekorn
JA
Læsertilstand
JA
FPS-tæller
JA
VRR
JA
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
Brugerdefineret nøgle
JA
Automatisk inputskift
JA
MEKANISK
Display position justeringer
Højde/Sving/Drejevinkel
Vægbeslag [mm]
100 x 100
LYD
Højttaler
5W x 2
DIMENSIONER/VÆGTE
Dimension i emballage (B x H x D) [mm]
810×165×465mm
Dimension med stand (B x H x D) [mm]
613.68×539.1x239(UP) / 613.68x389.1x239(DOWN)
Dimension uden stand (B x H x D) [mm]
613.68×365.77×57.44mm
Vægt i emballage [kg]
7.4kg
Vægt med stand [kg]
5.47kg
Vægt uden stand [kg]
3.4kg
INFO
Produktnavn
UltraGear
År
Y25
STRØM
Strømforbrug (Dvaletilstand)
Mindre end 0,5 W
Strømforbrug (DC off)
Mindre end 0,3 W
AC-indgang
100~240V (50/60Hz)
Type
Ekstern strømadapter
TILBEHØR
DisplayPort
JA(1ea)
HDMI
JA(2ea)
USB-C
JA(1ea)
OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
- udvidelse
- udvidelse
- udvidelse
