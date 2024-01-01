About Cookies on This Site

Ark med produktinformation

LG 27" UltraGear™ 300 Hz QHD IPS spilskærm | 27G640A med DCI-P3 95 % (typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15W)

LG 27" UltraGear™ 300 Hz QHD IPS spilskærm | 27G640A med DCI-P3 95 % (typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15W)

27G640A-B
Nøglefunktioner

  • 27" QHD (2560x1440) IPS-skærm
  • 1 ms (GtG) reaktionstid
  • DisplayHDR 400 med DCI-P3 95 %
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium
  • Design med tre sider, næsten helt ud til kanten
  • L-stander uden rod
Mere
UltraGear™ G6-logo i et futuristisk og neonoplyst lokale.

UltraGear™ G6-logo i et futuristisk og neonoplyst lokale.

27" QHD 300 HzSpilskærm

Frontbillede af UltraGear™ 27G640A-spilskærm i et futuristisk og neonoplyst lokale.

Frontbillede af UltraGear™ 27G640A-spilskærm i et futuristisk og neonoplyst lokale.

Overblik over spilskærm, der fremhæver: 16:9 QHD IPS 2560x1440 opløsning, DCI-P3 95 % farveskala, VESA DisplayHDR 400, 300 Hz opdateringshastighed, 1 ms (GtG) reaktionstid, USB-C med 15 W strømforsyning og HDMI 2.1, Adaptive Sync med understøttelse af NVIDIA G-SYNC og AMD FreeSync Premium.

Overblik over spilskærm, der fremhæver: 16:9 QHD IPS 2560x1440 opløsning, DCI-P3 95 % farveskala, VESA DisplayHDR 400, 300 Hz opdateringshastighed, 1 ms (GtG) reaktionstid, USB-C med 15 W strømforsyning og HDMI 2.1, Adaptive Sync med understøttelse af NVIDIA G-SYNC og AMD FreeSync Premium.

Skærm

Klarhed, der sørger for, at du har kontrollen

Med dens 27" QHD (2560x1440) skærm giver den livagtig grafik og konsistent billedkvalitet med både klarhed og dybde. 1440p-opløsningen og 16:9-billedformatetgiver en balanceret fuldskærmsvisning, der forbedrer rumfornemmelsen i spil – så du forbliver fordybet mens vigtige visuelle elementer er lette at følge.

Nærbillede af UltraGear™ 27G640A-skærmen, der viser en scene fra et sci-fi-spil og fremhæver dens 16:9 QHD opløsning på 2560x1440.

Fordyb dig i ægte farver og behersk spillet

Vores spilskærm understøtter et bredt farvespektrum, 95 % (typ.) af DCI-P3-farveskalaen, som udtrykker farver med høj nøjagtighed til gengivelse med VESA DisplayHDR 400, hvorved opnås en realistisk spiloplevelse.

Futuristisk kampscene på UltraGear™ 27G640A-skærm, der viser klare farver med 95 % DCI-P3-farveskala og VESA DisplayHDR™ 400-certificering.

HASTIGHED
Motorcykelracerscene, der illustrerer UltraGear™ 27G640A’s 300 Hz opdateringshastighed for flydende, krystalklar spilbevægelse.

Flydende bevægelser i spil
med opdateringshastighed på 300 Hz

For at give dig en opdateringshastighed på 300 Hz med flydende, krystalklare billeder, mens bevægelsessløring mindskes.

Dyk ned i mere fordybende spil for hvert billede.

Overvældende hastighed,
dykker ned i spil med
1 ms (GTG)

Den ultrahurtige responstid på 1 ms (GtG),der reducerer efterbilleder og giver en hurtig reaktionstid,giver dig en helt ny spilpræstation.

*Vælg "Hurtigere tilstand" for at opnå "1 ms responstid". (Spiljustering → Responstid → Hurtigere tilstand).

TEKNOLOGI

Glat bevægelse,
endeløst spil

Mindre forvrængning og forsinkelse med AMD FreeSync™ Premium-teknologi og NVIDIA-testet, officielt valideret G-SYNC®-kompatibilitet på en 4K-spilskærm. Oplev betydeligt reduceret skærmforvrængning og -hakken, så du får jævnt,krystalklart spil.

Racerscene fra Assetto Corsa Competizione vist på UltraGear™ 27G640A-skærmen med understøttelse af NVIDIA G-SYNC og AMD FreeSync Premium.

*Præstationen for denne funktion er sammenlignet med modeller, som ikke bruger synkroniseringsteknologien.

*Fejl og forsinkelser kan forekommer som følge af netværksforbindelsen.

Dynamic Action Sync

Med reduktion af inputforsinkelse med Dynamic Action Sync kan spillerne fange kritiske øjeblikke i realtid og reagere hurtigt.

Black Stabilizer

Black Stabilizer hjælper spillere med at opdage snigskytter, som ligger på lur i de mørkeste hjørner, og hurtigt navigere gennem eksplosioner.

Sigtekorn

Målpunktet er fastgjort i midten for at forbedre nøjagtigheden, når du skyder.

FPS-tæller

FPS-tælleren lader dig se, hvor godt det hele kører. Uanset om du redigerer, spiller spil eller ser en film, er hvert eneste billede vigtig, og med FPS-tælleren får du data i realtid.

Ryddeligt, elegant design

Oplev sekskantet belysning og et design, der er næsten uden kanter, sammen med en fuldt justerbar fod med justering for svingning, hældning, højde og drejning. Den ryddelige L-stander er formet til at spare skrivebordsplads og eliminere døde zoner, så din opsætning bliver ren og effektiv.

Justerbare ikoner for hældning, svingning, højde, drejning og 100x100-vægmontering.

Justerbare ikoner for hældning, svingning, højde, drejning og 100x100-vægmontering.

UltraGear™ 27G640A-spilskærmen set for- og bagfra med visning af en futuristisk racerscene.
USB type-C-ikon.

USB Type-C™ 

PD 15 W

HDMI-ikon.

HDMI™ 2.1 x2

Ikon for DisplayPort.

DisplayPort1.4 x1 

med DSC

Key Feature

  • 27" QHD (2560x1440) IPS-skærm
  • 1 ms (GtG) reaktionstid
  • DisplayHDR 400 med DCI-P3 95 %
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium
  • Design med tre sider, næsten helt ud til kanten
  • L-stander uden rod
Nøglespecifikationer

  • Display - Størrelse [tommer]

    27

  • Display - Opløsning

    2560 x 1440

  • Display - Paneltype

    IPS

  • Display - Billedformatforhold

    16:9

  • Display - Farverum (typ.)

    DCI P3 95% (CIE1976)

  • Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    300

  • Mekanisk - Display position justeringer

    Højde/Sving/Drejevinkel

Alle specifikationer

DISPLAY

  • Størrelse [tommer]

    27

  • Billedformatforhold

    16:9

  • Paneltype

    IPS

  • Opløsning

    2560 x 1440

  • Pixelafstand [mm]

    232.8 × 232.8 mm

  • Farvedybde (antal farver)

    1.07B

  • Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Kontrastforhold (typ.)

    1300:1

  • Farverum (typ.)

    DCI P3 95% (CIE1976)

  • Farverum (min.)

    DCI P3 90% (CIE1976)

  • Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    300

  • Lysstyrke (min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Kontrastforhold (min.)

    600:1

  • Størrelse [cm]

    68.378

FORBINDELSE

  • HDMI

    JA(2ea)

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP version

    1.4

  • USB-C

    JA(1ea)

  • Hovedtelefonudgang

    3-bens (kun lyd)

  • USB-nedstrømsport

    JA(2ea/ver3.0)

  • USB-opstrømsport

    JA(1ea/ver3.0)

  • USB-C (Strømforsyning)

    15W

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Farvesvaghed

    JA

  • Smart energibesparelse

    JA

  • Fabriksfarvekalibreret

    JA

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC-kompatibel

  • Dynamisk handling synkronisering

    JA

  • Sort stabilisator

    JA

  • Sigtekorn

    JA

  • Læsertilstand

    JA

  • FPS-tæller

    JA

  • VRR

    JA

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Brugerdefineret nøgle

    JA

  • Automatisk inputskift

    JA

MEKANISK

  • Display position justeringer

    Højde/Sving/Drejevinkel

  • Vægbeslag [mm]

    100 x 100

LYD

  • Højttaler

    5W x 2

DIMENSIONER/VÆGTE

  • Dimension i emballage (B x H x D) [mm]

    810×165×465mm

  • Dimension med stand (B x H x D) [mm]

    613.68×539.1x239(UP) / 613.68x389.1x239(DOWN)

  • Dimension uden stand (B x H x D) [mm]

    613.68×365.77×57.44mm

  • Vægt i emballage [kg]

    7.4kg

  • Vægt med stand [kg]

    5.47kg

  • Vægt uden stand [kg]

    3.4kg

INFO

  • Produktnavn

    UltraGear

  • År

    Y25

STRØM

  • Strømforbrug (Dvaletilstand)

    Mindre end 0,5 W

  • Strømforbrug (DC off)

    Mindre end 0,3 W

  • AC-indgang

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    Ekstern strømadapter

TILBEHØR

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • HDMI

    JA(2ea)

  • USB-C

    JA(1ea)

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

FLERE OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.

