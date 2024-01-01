We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 27" UltraGear™ 240Hz OLED QHD Gaming-skærm |27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0.03ms (GtG), Glare Panel
Skærm
27" QHD (2560 x 1440) OLED
DisplayHDR True black 400 / DCI-P3 typisk 98,5 %**
Glare-panel
Hastighed
240 Hz opdateringshastighed
0,03 ms (GtG) reaktionstid
QHD@240 Hz fra HDMI 2.1
Teknologi
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium Pro
VESA certified AdaptiveSync
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
*Monitorens lysstyrke er sammenlignet med den forrige model, LG UltraGear 27GR95QE.
**DCI-P3 typisk 98,5 %, minimum 90 %.
OLED med MLA+
Levende farver til
fabelagtig gaming
OLED-skærmen løfter farverne til et nyt niveau af livagtighed. Med en standard lysstyrke på 275 nits og en maksimal lysstyrke på 1300 nits sørger denne skærm for, at det du ser er lysstærkt og levende, så du aldrig kommer til at spille i mørke.
Lyst OLED-panel med MLA+
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
Micro Lens Array+
OLED's udvikling
Vores UltraGear™ OLED med Micro Lens Array+-teknologi har 37,5 % højere lysstyrke (SDR) sammenlignet med MLA.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
DisplayHDR True black 400 / DCI-P3 98,5 %
En farveeksplosion
VESA DisplayHDR True black 400 gør hver scene levende, uanset om den er mørk eller lys, med sine realistiske detaljer og et kontrastforhold på 1.500.000:1. Fordyb dig i spil med den mere levende verden, som DCI-P3 98,5 % (typ) giver dig.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
*True black 400 er på 10 % gennemsnitligt billedniveau og 1.500.000:1 er kontrastforholdet ved 25 % gennemsnitligt billedniveau.
Lavt niveau af blåt lys
Kraftfuld beskyttelse
mod blåt lys
Oplev gaming med frihed takket være mindre skadeligt blåt lys. LG WOLED
anvender avanceret teknologi, som mindsker niveauerne af blåt lys, mens
levende og livagtige farver bevares, certificeret af UL for lavt blåt lys
platinum, hvilket muliggør levende farver i spil og giver en mere behagelig oplevelse.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*LG OLED-paneler er certificeret af UL som flimmerfri, genskinsfri og med lavt blåt lys.
*Certifikatnummer: Flimmerfri skærm (OLED) – A196009, fri for ubehag fra genskin – V563481 (betingelser for UGR under 22), Platinum hardwareløsning med lavt blåt lys – V745051.
*Ovenstående funktioner kan afhænge af brugerens computermiljø eller -forhold.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
*Strømforbruget øges muligvis, når ovenstående valg er aktiveret.
*Burn-in på skærmen kan forekomme i en lysere tilstand.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
Utrolig hastighed,
OLED med 240 Hz opdateringshastighed
Med en høj hastighed på 240 Hz kan gamere se den næste frame hurtigt, og billedet fremstår problemfrit. Gamerne kan besvare angreb fra modstanderne hurtigt og nemt sigte på målet.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
Ekstremt hurtig
0,03 ms reaktionstid
Med en reaktionstid på 0,03 ms (GtG), der reducerer omvendt ghosting og hjælper objekter med at blive klart gengivet, kan du nyde spillet med jævnere bevægelser og surrealistisk visuel skarphed.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
*Den understøtter en hurtig opdateringshastighed på op til 240 Hz. Et grafikkort, som understøtter HDMI 2.1 og HDMI 2.1-kablet (medfølger i pakken) er nødvendigt for at det fungerer korrekt.
*Grafikkortet sælges separat.
Teknologi fokuseret på en flydende gamingoplevelse
Teknologi fokuseret på en flydende gamingoplevelse.
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
27GX704A er en NVIDIA-testet og officielt godkendt G-SYNC®-kompatibel monitor, som kan give dig en god gaming-oplevelse med betydeligt reduceret rivning og hakken.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Med FreeSync™ Premium Pro-teknologi kan gamere opleve ubesværede, flydende bevægelser i hurtige spil med høj opløsning. Den reducerer betydeligt skærmrivning og hakken.
VESA certified AdaptiveSync
Med VESA AdaptiveSync Display-certificering, skabt til gaming med synligt højere opdateringshastigheder og lav forsinkelse. Nyd spil, der kører mere glat og uden skærmrivning samt videoer uden flimmer.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
*Præstationen for denne funktion er sammenlignet med modeller, som ikke bruger synkroniseringsteknologien.
*Fejl og forsinkelser kan forekommer som følge af netværksforbindelsen.
Design med fokus på gamere
Få en bedre gamingoplevelse med ny Hexagon-belysning og et billede med fire sider, der går næsten helt ud til kanten. Den justerbare base understøtter svingning, hældning, højde og drejning, så det bliver mere behageligt at spille.
Design med fokus på spilleren.
*Headsets sælges separat.
Gaming-brugerinterface
Prisvindende gaming-GUI
Gamere kan bruge On-Screen Display og OnScreen Control til nemt at tilpasse indstillingerne, lige fra justering af grundlæggende skærmindstillinger til registrering af “brugerdefinerede taster”, som brugeren kan indstille genveje på.
*Besøg LG.COM for at downloade den seneste OnScreen Control.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
OLED Care
Beskyt din skærm med OLED Care
OLED Care hjælper dig med at undgå efterbilleder, burn-in i skærmen, der opstår, når den skifter til et nyt billede efter et statisk billede med høj kontrast, der har været vist i lang tid.
*Denne funktion er kun tilgængelig på en fjernbetjening, der medfølger i pakken.
Dynamic Action Sync
Med Dynamic Action Sync kan spillerne fange kritiske øjeblikke i realtid, reducere forsinkelser i input og reagere hurtigt på deres modstandere.
Black Stabilizer
Sort stabilisator hjælper gamere med at undgå, at snigskytter gemmer sig på de mørkeste steder, og til hurtigt at undslippe situationer, hvor granaten eksploderer.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
*Crosshair-funktionen er ikke tilgængelig, når FPS-tælleren er aktiveret.
*FPS-tælleren kan vise en værdi, der overstiger skærmens maksimale opdateringshastighed.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
*Dette stykke software og en kalibreringssensor er IKKE inkluderet i pakken. Besøg LG.COM for at downloade den seneste LG Calibration Studio-software.
*Begrænset garanti. Vilkår og betingelser kan være forskellige fra land til land.
Key Feature
- 27" QHD (2560 x 1440) OLED-skærm
- DisplayHDR True black 400
- Glare-panel
- OLED med opdateringshastighed på 240 Hz
- 0,03 ms (GtG)
- 1.500.000:1 kontrastforhold
Nøglespecifikationer
Display - Størrelse [tommer]
26.5
Display - Opløsning
2560 x 1440
Display - Paneltype
OLED
Display - Billedformatforhold
16:9
Display - Farverum (typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
1300cd/m² (@HDR 1.5% APL)/800cd/m² (@HDR 10% APL)
Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
240
Display - Responstid
0.03ms (GTG)
Mekanisk - Display position justeringer
Hældning/Højde/Drejning/Drejning
Alle specifikationer
DISPLAY
Størrelse [tommer]
26.5
Billedformatforhold
16:9
Paneltype
OLED
Overfladebehandling
Glare
Responstid
0.03ms (GTG)
Opløsning
2560 x 1440
Pixelafstand [mm]
0.2292mm×0.2292mm
Farvedybde (antal farver)
1.07B
Betragtningsvinkel (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
1300cd/m² (@HDR 1.5% APL)/800cd/m² (@HDR 10% APL)
Kontrastforhold (typ.)
1500000:1
Farverum (typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Krumning
-
Farverum (min.)
DCI-P3 90.0% (CIE1976)
Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
240
Lysstyrke (min.) [cd/m²]
1040cd/m² (@HDR 1.5% APL)/640cd/m² (@HDR 10% APL)
Kontrastforhold (min.)
1200000:1
Farvebit
10bit
Størrelse [cm]
67.3
FORBINDELSE
Lyd in
-
D-Sub
-
Indbygget KVM
-
DVI-D
-
Komponent (Opløsning)
-
Composite (Opløsning)
-
HDMI
JA(2ea)
Daisy Chain
-
DisplayPort
JA(1ea)
DP version
1.4 (DSC)
D-Sub (Maks. opløsning ved Hz)
-
DVI (Maks. opløsning ved Hz)
-
Thunderbolt
-
USB-C
-
Hovedtelefonudgang
3-polet (kun lyd)
LAN (RJ-45)
-
Line out
-
Mikrofon ind
-
SPDIF ud (Optisk digital lydudgang)
-
S-Video
-
Thunderbolt (Data transmission)
-
Thunderbolt (Maks. opløsning ved Hz)
-
Thunderbolt (Strømforsyning)
-
USB-nedstrømsport
JA(2ea/ver3.0)
USB-opstrømsport
JA(1ea/ver3.0)
USB-C (Datatransmission)
-
USB-C (Maks. opløsning ved Hz)
-
USB-C (Strømforsyning)
-
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Automatisk lysstyrke
-
Farvesvaghed
JA
Smart energibesparelse
JA
Fabriksfarvekalibreret
JA
PIP
-
PBP
-
Flimmerfri
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC-kompatibel
Hw-kalibrering
Klar til hardwarekalibrering
Dynamisk handling synkronisering
JA
Sort stabilisator
Sort stabilisator
Sigtekorn
JA
Andre (funktioner)
-
Læsertilstand
JA
FPS-tæller
JA
VRR
JA
Super Resolution+
-
Dolby Vision™
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
Mini-LED-teknologi
-
Nano IPS™-teknologi
-
Avanceret ægte bred polarisering
-
Bevægelsesslør reduktionsteknologi
-
Overclocking
-
Brugerdefineret nøgle
JA
Automatisk inputskift
JA
RGB LED-belysning
-
Kamera
-
Mikrofon
-
HDR-effekt
JA
MEKANISK
Display position justeringer
Hældning/Højde/Drejning/Drejning
Rammeløst design
4-sidet stort set kantløst design
Vægbeslag [mm]
100 x 100 mm
OneClick Stand
JA
LYD
Dolby Atmos
-
Maxx Audio
-
Rich Bass
-
Højttaler
-
DIMENSIONER/VÆGTE
Dimension i emballage (B x H x D) [mm]
TBD (Slim Stand)
Dimension med stand (B x H x D) [mm]
TBD (Slim Stand)
Dimension uden stand (B x H x D) [mm]
TBD (Slim Stand)
Vægt i emballage [kg]
TBD (Slim Stand)
Vægt med stand [kg]
TBD (Slim Stand)
Vægt uden stand [kg]
TBD (Slim Stand)
INFO
Produktnavn
UltraGear
År
Y25
STRØM
Strømforbrug (Dvaletilstand)
Mindre end 0,5 W
Strømforbrug (DC off)
Mindre end 0,3 W
AC-indgang
100~240V (50/60Hz)
Type
Ekstern strømforsyning (adapter)
DC-udgang
TBD
TILBEHØR
Adapter
JA
Kalibreringsrapport (Papir)
-
DisplayPort
JA
DVI-D
-
DVI-D (Farve/Længde)
-
D-Sub
-
HDMI
JA (ver 2.1)
HDMI (Farve/Længde)
Sort / 1,8 m
Andre (Tilbehør)
Stativkabelholder
Strømkabel
JA
Fjernbetjening
-
Thunderbolt
-
USB A til B
JA
USB-C
-
SW-APPLIKATION
Dobbelt controller
JA
LG Kalibreringsstudio (True Color Pro)
JA
LG UltraGear™ Kontrolcenter
-
LG UltraGear™ Studio
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
STANDARD
UL (cUL)
TBD
CE
TBD
RoHS
TBD
KC (for Republikken Korea)
TBD
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
For at lære mere om, hvordan dette produkt håndterer data, og dine rettigheder som bruger, besøg venligst ″Datadækning og specifikationer″ på LG Privacy
