LG 27" UltraGear™ 240Hz OLED QHD Gaming-skærm |27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0.03ms (GtG), Glare Panel
27GX704A_EU new Erp label.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

LG 27" UltraGear™ 240Hz OLED QHD Gaming-skærm |27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0.03ms (GtG), Glare Panel

27GX704A_EU new Erp label.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

LG 27" UltraGear™ 240Hz OLED QHD Gaming-skærm |27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0.03ms (GtG), Glare Panel

27GX704A-B
front view with spec
-15 degree side view
+15 degree side view
+15 degree upward view
Front view with lowered stand height
front view
rear view
side view
Upward-facing side view
top view
-15 degree top view
+15 degree top view
perspective view
+15 degree perspective view
Rear perspective view
Nøglefunktioner

  • 27" QHD (2560 x 1440) OLED-skærm
  • DisplayHDR True black 400
  • Glare-panel
  • OLED med opdateringshastighed på 240 Hz
  • 0,03 ms (GtG)
  • 1.500.000:1 kontrastforhold
Mere
UltraGear™ OLED-gamingmonitor.

UltraGear™ OLED-gamingmonitor.

Skærm

27" QHD (2560 x 1440) OLED

DisplayHDR True black 400 / DCI-P3 typisk 98,5 %**

Glare-panel

Hastighed

240 Hz opdateringshastighed

0,03 ms (GtG) reaktionstid

QHD@240 Hz fra HDMI 2.1

Teknologi

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™ Premium Pro

VESA certified AdaptiveSync

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*Monitorens lysstyrke er sammenlignet med den forrige model, LG UltraGear 27GR95QE.

**DCI-P3 typisk 98,5 %, minimum 90 %.

Tap anchor-skærm

Tap anchor-skærm

OLED med MLA+

Levende farver til
fabelagtig gaming

OLED-skærmen løfter farverne til et nyt niveau af livagtighed. Med en standard lysstyrke på 275 nits og en maksimal lysstyrke på 1300 nits sørger denne skærm for, at det du ser er lysstærkt og levende, så du aldrig kommer til at spille i mørke.

Lyst OLED-panel med MLA+

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Micro Lens Array+

OLED's udvikling

Vores UltraGear™ OLED med Micro Lens Array+-teknologi har 37,5 % højere lysstyrke (SDR) sammenlignet med MLA.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

DisplayHDR True black 400 / DCI-P3 98,5 %

En farveeksplosion

VESA DisplayHDR True black 400 gør hver scene levende, uanset om den er mørk eller lys, med sine realistiske detaljer og et kontrastforhold på 1.500.000:1. Fordyb dig i spil med den mere levende verden, som DCI-P3 98,5 % (typ) giver dig.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*True black 400 er på 10 % gennemsnitligt billedniveau og 1.500.000:1 er kontrastforholdet ved 25 % gennemsnitligt billedniveau.

Lavt niveau af blåt lys

Kraftfuld beskyttelse
mod blåt lys

Oplev gaming med frihed takket være mindre skadeligt blåt lys. LG WOLED

anvender avanceret teknologi, som mindsker niveauerne af blåt lys, mens

levende og livagtige farver bevares, certificeret af UL for lavt blåt lys

platinum, hvilket muliggør levende farver i spil og giver en mere behagelig oplevelse.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*LG OLED-paneler er certificeret af UL som flimmerfri, genskinsfri og med lavt blåt lys.

*Certifikatnummer: Flimmerfri skærm (OLED) – A196009, fri for ubehag fra genskin – V563481 (betingelser for UGR under 22), Platinum hardwareløsning med lavt blåt lys – V745051.

*Ovenstående funktioner kan afhænge af brugerens computermiljø eller -forhold.

Hurtige opsætninger til mere lysstærk OLED

[Option 1] Slå Smart energibesparelse fra.

Hurtige opsætninger til mere lysstærk OLED

[Option 2] Indstil Spiltilstand til Gamer 1.

Hurtige opsætninger til mere lysstærk OLED

[Option 3] Indstil lysstyrken til 100.

Hurtige opsætninger til mere lysstærk OLED

[Option 4] Sæt Højeste lysstyrke til Høj.

Billede af GUI-indstillingen SMART ENERGIBESPARELSE.

Hurtige opsætninger til mere lysstærk OLED

[Option 1] Slå Smart energibesparelse fra.

Billede af GUI-indstillingen Spiltilstand.

Hurtige opsætninger til mere lysstærk OLED

[Option 2] Indstil Spiltilstand til Gamer 1.

Billede af GUI-indstillingen Lysstyrke.

Hurtige opsætninger til mere lysstærk OLED

[Option 3] Indstil lysstyrken til 100.

Billede af GUI-indstillingen Højeste lysstyrke.

Hurtige opsætninger til mere lysstærk OLED

[Option 4] Sæt Højeste lysstyrke til Høj.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*Strømforbruget øges muligvis, når ovenstående valg er aktiveret.

*Burn-in på skærmen kan forekomme i en lysere tilstand.

OLED-skærm med 240 Hz og 0,03 ms (GtG).

OLED-skærm med 240 Hz og 0,03 ms (GtG)

OLED med lysets hastighed

LG’s nye UltraGear™-monitor leverer ultrahøj hastighed med en opdateringshastighed på 240 Hz og 0,03 ms (GtG) reaktionstid på OLED-skærmen.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Utrolig hastighed,
OLED med 240 Hz opdateringshastighed

Med en høj hastighed på 240 Hz kan gamere se den næste frame hurtigt, og billedet fremstår problemfrit. Gamerne kan besvare angreb fra modstanderne hurtigt og nemt sigte på målet.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Ekstremt hurtig
0,03 ms reaktionstid

Med en reaktionstid på 0,03 ms (GtG), der reducerer omvendt ghosting og hjælper objekter med at blive klart gengivet, kan du nyde spillet med jævnere bevægelser og surrealistisk visuel skarphed.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

QHD OLED@240 Hz fra HDMI 2.1.

QHD OLED@240Hz fra HDMI 2.1

Forstærk dit spil med en OLED-skærm

27GX704A har en opdateringshastighed på op til 240 Hz fra HDMI 2.1. Dette betyder, at gamere fuldt ud kan nyde QHD-opløsningen og 240 Hz, enten via DisplayPort eller HDMI.

*Den understøtter en hurtig opdateringshastighed på op til 240 Hz. Et grafikkort, som understøtter HDMI 2.1 og HDMI 2.1-kablet (medfølger i pakken) er nødvendigt for at det fungerer korrekt.
*Grafikkortet sælges separat.

Teknologi fokuseret på en flydende gamingoplevelse

Teknologi fokuseret på en flydende gamingoplevelse.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
*Præstationen for denne funktion er sammenlignet med modeller, som ikke bruger synkroniseringsteknologien.
*Fejl og forsinkelser kan forekommer som følge af netværksforbindelsen.

Design med fokus på gamere

Få en bedre gamingoplevelse med ny Hexagon-belysning og et billede med fire sider, der går næsten helt ud til kanten. Den justerbare base understøtter svingning, hældning, højde og drejning, så det bliver mere behageligt at spille.

Design med fokus på spilleren.

Skærm med justerbar svingning.

Svingning

Skærm med justerbar hældning / højde.

Hældning/højde

Skærm med justerbar drejning.

Drejning

Skærm med design uden kanter.

Design uden kanter

4-polet hovedtelefonudgang.

4-polet hovedtelefonudgang

Plugin til fordybende lydeffekt

Nyd dine spil, mens du snakker, ved nemt at forbinde til den 4-polede hovedtelefonudgang. Du kan også få endnu mere fordybelse med virtual 3D-lyd med DTS Headphone :X.

*Headsets sælges separat.

Gaming-brugerinterface

Prisvindende gaming-GUI

Gamere kan bruge On-Screen Display og OnScreen Control til nemt at tilpasse indstillingerne, lige fra justering af grundlæggende skærmindstillinger til registrering af “brugerdefinerede taster”, som brugeren kan indstille genveje på.

*Besøg LG.COM for at downloade den seneste OnScreen Control.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

OLED Care

Beskyt din skærm med OLED Care

OLED Care hjælper dig med at undgå efterbilleder, burn-in i skærmen, der opstår, når den skifter til et nyt billede efter et statisk billede med høj kontrast, der har været vist i lang tid.

*Denne funktion er kun tilgængelig på en fjernbetjening, der medfølger i pakken.

Dynamic Action Sync

Med Dynamic Action Sync kan spillerne fange kritiske øjeblikke i realtid, reducere forsinkelser i input og reagere hurtigt på deres modstandere.

Black Stabilizer

Sort stabilisator hjælper gamere med at undgå, at snigskytter gemmer sig på de mørkeste steder, og til hurtigt at undslippe situationer, hvor granaten eksploderer.

Crosshair

Målpunktet er fastgjort i midten for at forbedre nøjagtigheden, når du skyder.

FPS-tæller

FPS-tælleren lader dig se, hvor godt det hele kører. Uanset om du redigerer, spiller spil eller ser en film, er hver eneste frame vigtig, og med FPS-tælleren får du data i realtid.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*Crosshair-funktionen er ikke tilgængelig, når FPS-tælleren er aktiveret.

*FPS-tælleren kan vise en værdi, der overstiger skærmens maksimale opdateringshastighed.

LG Calibration Studio.

LG Calibration Studio

Præcise farver opdateret

Optimer farveydelsen ved at bruge hardwarekalibrering gennem LG Calibration Studio, så du får mest muligt ud af LG QHD OLED-skærmens brede farvespektrum og konsistens.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
*Dette stykke software og en kalibreringssensor er IKKE inkluderet i pakken. Besøg LG.COM for at downloade den seneste LG Calibration Studio-software.

2 ÅRS FASTBRÆNDINGSGARANTI til UltraGear OLED-spilskærmen.

2 ÅRS BURN-IN-GARANTI
til UltraGear OLED-gamingskærmen

*Begrænset garanti. Vilkår og betingelser kan være forskellige fra land til land.

Key Feature

  • 27" QHD (2560 x 1440) OLED-skærm
  • DisplayHDR True black 400
  • Glare-panel
  • OLED med opdateringshastighed på 240 Hz
  • 0,03 ms (GtG)
  • 1.500.000:1 kontrastforhold
Udskriv

Nøglespecifikationer

  • Display - Størrelse [tommer]

    26.5

  • Display - Opløsning

    2560 x 1440

  • Display - Paneltype

    OLED

  • Display - Billedformatforhold

    16:9

  • Display - Farverum (typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    1300cd/m² (@HDR 1.5% APL)/800cd/m² (@HDR 10% APL)

  • Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    240

  • Display - Responstid

    0.03ms (GTG)

  • Mekanisk - Display position justeringer

    Hældning/Højde/Drejning/Drejning

Alle specifikationer

DISPLAY

  • Størrelse [tommer]

    26.5

  • Billedformatforhold

    16:9

  • Paneltype

    OLED

  • Overfladebehandling

    Glare

  • Responstid

    0.03ms (GTG)

  • Opløsning

    2560 x 1440

  • Pixelafstand [mm]

    0.2292mm×0.2292mm

  • Farvedybde (antal farver)

    1.07B

  • Betragtningsvinkel (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    1300cd/m² (@HDR 1.5% APL)/800cd/m² (@HDR 10% APL)

  • Kontrastforhold (typ.)

    1500000:1

  • Farverum (typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Krumning

    -

  • Farverum (min.)

    DCI-P3 90.0% (CIE1976)

  • Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    240

  • Lysstyrke (min.) [cd/m²]

    1040cd/m² (@HDR 1.5% APL)/640cd/m² (@HDR 10% APL)

  • Kontrastforhold (min.)

    1200000:1

  • Farvebit

    10bit

  • Størrelse [cm]

    67.3

FORBINDELSE

  • Lyd in

    -

  • D-Sub

    -

  • Indbygget KVM

    -

  • DVI-D

    -

  • Komponent (Opløsning)

    -

  • Composite (Opløsning)

    -

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Daisy Chain

    -

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP version

    1.4 (DSC)

  • D-Sub (Maks. opløsning ved Hz)

    -

  • DVI (Maks. opløsning ved Hz)

    -

  • Thunderbolt

    -

  • USB-C

    -

  • Hovedtelefonudgang

    3-polet (kun lyd)

  • LAN (RJ-45)

    -

  • Line out

    -

  • Mikrofon ind

    -

  • SPDIF ud (Optisk digital lydudgang)

    -

  • S-Video

    -

  • Thunderbolt (Data transmission)

    -

  • Thunderbolt (Maks. opløsning ved Hz)

    -

  • Thunderbolt (Strømforsyning)

    -

  • USB-nedstrømsport

    JA(2ea/ver3.0)

  • USB-opstrømsport

    JA(1ea/ver3.0)

  • USB-C (Datatransmission)

    -

  • USB-C (Maks. opløsning ved Hz)

    -

  • USB-C (Strømforsyning)

    -

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Automatisk lysstyrke

    -

  • Farvesvaghed

    JA

  • Smart energibesparelse

    JA

  • Fabriksfarvekalibreret

    JA

  • PIP

    -

  • PBP

    -

  • Flimmerfri

    -

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC-kompatibel

  • Hw-kalibrering

    Klar til hardwarekalibrering

  • Dynamisk handling synkronisering

    JA

  • Sort stabilisator

    Sort stabilisator

  • Sigtekorn

    JA

  • Andre (funktioner)

    -

  • Læsertilstand

    JA

  • FPS-tæller

    JA

  • VRR

    JA

  • Super Resolution+

    -

  • Dolby Vision™

    -

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • Mini-LED-teknologi

    -

  • Nano IPS™-teknologi

    -

  • Avanceret ægte bred polarisering

    -

  • Bevægelsesslør reduktionsteknologi

    -

  • Overclocking

    -

  • Brugerdefineret nøgle

    JA

  • Automatisk inputskift

    JA

  • RGB LED-belysning

    -

  • Kamera

    -

  • Mikrofon

    -

  • HDR-effekt

    JA

MEKANISK

  • Display position justeringer

    Hældning/Højde/Drejning/Drejning

  • Rammeløst design

    4-sidet stort set kantløst design

  • Vægbeslag [mm]

    100 x 100 mm

  • OneClick Stand

    JA

LYD

  • Dolby Atmos

    -

  • Maxx Audio

    -

  • Rich Bass

    -

  • Højttaler

    -

DIMENSIONER/VÆGTE

  • Dimension i emballage (B x H x D) [mm]

    TBD (Slim Stand)

  • Dimension med stand (B x H x D) [mm]

    TBD (Slim Stand)

  • Dimension uden stand (B x H x D) [mm]

    TBD (Slim Stand)

  • Vægt i emballage [kg]

    TBD (Slim Stand)

  • Vægt med stand [kg]

    TBD (Slim Stand)

  • Vægt uden stand [kg]

    TBD (Slim Stand)

INFO

  • Produktnavn

    UltraGear

  • År

    Y25

STRØM

  • Strømforbrug (Dvaletilstand)

    Mindre end 0,5 W

  • Strømforbrug (DC off)

    Mindre end 0,3 W

  • AC-indgang

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    Ekstern strømforsyning (adapter)

  • DC-udgang

    TBD

TILBEHØR

  • Adapter

    JA

  • Kalibreringsrapport (Papir)

    -

  • DisplayPort

    JA

  • DVI-D

    -

  • DVI-D (Farve/Længde)

    -

  • D-Sub

    -

  • HDMI

    JA (ver 2.1)

  • HDMI (Farve/Længde)

    Sort / 1,8 m

  • Andre (Tilbehør)

    Stativkabelholder

  • Strømkabel

    JA

  • Fjernbetjening

    -

  • Thunderbolt

    -

  • USB A til B

    JA

  • USB-C

    -

SW-APPLIKATION

  • Dobbelt controller

    JA

  • LG Kalibreringsstudio (True Color Pro)

    JA

  • LG UltraGear™ Kontrolcenter

    -

  • LG UltraGear™ Studio

    -

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    -

STANDARD

  • UL (cUL)

    TBD

  • CE

    TBD

  • RoHS

    TBD

  • KC (for Republikken Korea)

    TBD

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

FLERE OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
For at lære mere om, hvordan dette produkt håndterer data, og dine rettigheder som bruger, besøg venligst ″Datadækning og specifikationer″ på LG Privacy

